 Комісія з журналістської етики написала відкритого листа Авакову через тиск на президента Академії української преси Іванова

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі, опублікованому на офіційному сайті Комісії 29 липня.
"Комісія з журналістської етики, чия діяльність підтримується провідними журналістськими та медійними громадськими організаціями України, висловлює рішучий протест проти грубого тиску органів слідства Національної поліції на нашого авторитетного колегу, президента Академії української преси, професора, доктора філологічних наук Валерія Іванова!" - йдеться в листі.
Зазначається, що вже третій місяць триває кампанія проти родини професора Іванова, зокрема арештовано доступ до банківських рахунків, а в помешканні проведено обшук.
"Ми визнаємо право органів Національної поліції реагувати на можливі правопорушення та проводити досудові розслідування. Але досудове розслідування у кримінальному провадженні… стосується діяльності не Валерія Іванова, а рекламного бізнесу його дорослого сина – Дениса", - йдеться в листі.
Комісія з журналістської етики закликала керівництво МВС і Нацполіції уважно з'ясувати всі зазначені обставини і захистити від необґрунтованих звинувачень і тиску на Іванова.
Нагадаємо, 7 травня Іванов заявив, що співробітники Нацполіції чинять незаконний тиск на нього і його дружину через розслідування групи журналістів за участю його сина Дениса Іванова про матеріальний стан і доходи осіб, які подавали свої кандидатури на конкурс у Держбюро розслідувань.
29 Липня 2019 14:21 Депутат президентської партії "Слуга народу" також повідомив, що в Раді працюватиме в комітеті з питань соцполітики - профільному з питань зарплат і пенсій. Кандидат у депутати, чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк, думає, що заробітна плата народного депутата відповідає прожитковому мінімуму або мінімальній зарплаті в Україні. Про це він сказав в коментарі виданню "Лівий Берег". "Мені називали різні суми... Вона там як-то відповідає прожитковому мінімуму або мінімальній зарплаті, здається, буде десь в районі 30 тисяч гривень", - сказав Беленюк»
раніше шантажував, якщо не подарують квартиру, то змінить громадянство.
Так а до чого тут Валерій Іванов. Щось зовсім не зрозуміло. Відносно діяльності сина взагалі нічого не вказано.
А доказом причетності Іванова-старшого до злочинів стала нібито переписка в Телеграмі чи Вотсапі, хоча такого месенджера в нього нема в телефоні і ніколи не було. Тим паче, йому років 60, в такому віці людина навряд чи користується чимось крутішм за Вайбер))).
Готтентоти з комісії порушують навіть придумані ними "понятія".
"Возглавляющий кафедру в Институте журналистики профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко и президент Академии украинской прессы Валерий Феликсович Иванов переводил крупные средства на свой счет в панамском оффшоре, используя латвийский банк Regionala Investiciju Banka, фигурирующий в ряде громких международных скандалов, связанных с отмыванием денег мафии и тоталитарных режимов.
Это свидетельствует из документа, который передал в редакцию нашего сайта бывший курьер компании Смарт Менеджмент, который занимался «обналом» и доставкой денежных средств в банковские ячейки сына Валерия Иванова Дениса.
Деньги, судя по всему, предназначались за лоббирование интересов в СМИ крупных компаний или украинских политиков, а, возможно, это даже просто деньги, полученные от вымогательства с политиков и чиновников. Также не исключено, что таким образом Валерий Иванов обналичивал средства, полученные как зарубежные гранты для Академии украинской прессы (АУП), которую он возглавляет.
Так 1 ноября 2017 года, Иванов Валерий Феликсович сделал крупный перевод на 25,5 тыс. евро пользуясь услугами кипрский оффшор Scordis, Papapetrou & Co на панамский оффшор Lintown Systems Corp.
Деньги зашли на счет в латвийском банке JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA Riga (Латвия). Документ подписан лично им.
В назначении платежа указано «Невозвратная предоплата за услуги по исследованию общественного мнения в средствах массовой информации в соответствии со ст.3 Service agreement No 11.09/2017 от 01 ноября 2017 года».
По нашей информации, данные об этой и многих других операциях на десятки тысяч евро и долларов Валерия Иванова уже заинтересовали украинских, европейских правоохранителей, а также будут переданы в властям США. В США и ЕС это тянет как минимум на отмывание средств, а те, кто переводил средства могут закончить в тюрьме как Пол Манафорт.
Несколько дней назад Валерий Иванов заявил, что сотрудники Национальной полиции провели дома обыски в рамках обвинения по делу о создании ОПГ с целью шантажа, вымогательства, незаконной слежки и незаконном сборе информации. Также он обвинил правоохранителей якобы в давлении из-за статей сына.
Однако, исходя из этой информации, возможная причина обысков совсем другая.
В данный момент в Печерском суде Киева рассматриваются материалы в рамках уголовного производства в отношении сына Валерия Иванова Дениса. Еще в 2015 году Служба безопасности Украины (СБУ) и другие правоохранительные органы заинтересовались деятельностью Дениса Иванова и его фирмы ООО «Смарт Менеджер».
Тогда СБУ заявила о расследовании сотрудничества между Укрзализныцей (УЗ) и частной компанией Смарт Менеджер, собственником и руководителем которой являлся Денис Иванов. Ряд чиновников и руководство частной компании шло по делу в присвоении 21 млн грн госсредств. По данным СБУ, речь идет об услугах медиаподдержки, которые Смарт Менеджер якобы оказывала монополисту, а в реальности деньги выводились из госкомпании и просто «дерибанились».
Нацполиция, СБУ, прокуратура в судах продолжают доказывать факты преступной деятельности Дениса Иванова и чиновников Укрзализныци в 2011-2013гг.
Близка финальная точка, видимо, поэтому семья «журналистов» Ивановых так начала нервничать.
Как писали СМИ, с постановлением суда на обыск правоохранители пришли и к отцу Валерию Иванову. Вероятно, они подозревали, что и отец был замешан в деятельности фирм сына по разворовыванию средств с госпредприятий в особо крупных размерах.
То есть вначале было уголовное дело против сына, а потом якобы «расследования» Дениса о правоохранителях, которые эти дела и ведут.
Видя, что дело принимает серьезный оборот, Валерий Иванов как опытный журналист манипулируя общественным мнением, пытается перевести «стрелки» на отдельных сотрудников Национальной полиции. Однако, ему стоит выступить и ответить на вопросы об уголовном деле относительно его сына, начатом еще в 2015 году, фирме Дениса, своих оффшорных фирм, роскошной жизни его сына, почему от скрывается, откуда у него такие средства и многие другие вопросы. Кстати, стало известно, что Денис Иванов объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Предположительно он скрывается в Израиле.