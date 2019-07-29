 Комісія з журналістської етики написала відкритого листа Авакову через тиск на президента Академії української преси Іванова

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі, опублікованому на офіційному сайті Комісії 29 липня.

"Комісія з журналістської етики, чия діяльність підтримується провідними журналістськими та медійними громадськими організаціями України, висловлює рішучий протест проти грубого тиску органів слідства Національної поліції на нашого авторитетного колегу, президента Академії української преси, професора, доктора філологічних наук Валерія Іванова!" - йдеться в листі.

Зазначається, що вже третій місяць триває кампанія проти родини професора Іванова, зокрема арештовано доступ до банківських рахунків, а в помешканні проведено обшук.

"Ми визнаємо право органів Національної поліції реагувати на можливі правопорушення та проводити досудові розслідування. Але досудове розслідування у кримінальному провадженні… стосується діяльності не Валерія Іванова, а рекламного бізнесу його дорослого сина – Дениса", - йдеться в листі.

Комісія з журналістської етики закликала керівництво МВС і Нацполіції уважно з'ясувати всі зазначені обставини і захистити від необґрунтованих звинувачень і тиску на Іванова.

Нагадаємо, 7 травня Іванов заявив, що співробітники Нацполіції чинять незаконний тиск на нього і його дружину через розслідування групи журналістів за участю його сина Дениса Іванова про матеріальний стан і доходи осіб, які подавали свої кандидатури на конкурс у Держбюро розслідувань.

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