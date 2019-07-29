 У ЗМІ монополій допускати не можна, це має бути ринок, - заступник голови Офісу президента Тимошенко

Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив в інтерв’ю для "Інтерфакс-Україна".
"Ми зараз готуємо пакет законопроєктів щодо демонополізації медіаринку. Наші хлопці зараз опрацьовують певні кроки, які можна буде використовувати і в своїх інтересах, щоб нас потім не звинувачували. В інших сферах монополіст, якщо його визнають таким, платитиме більше податків, у нього буде більше обмежень. У ЗМІ трохи інша історія, монополій не можна допускати. Це має бути ринок", - сказав Тимошенко, відповідаючи на запитання про ситуацію з придбанням одним власником телеканалів "112 Україна", News One та ZIK.
Він зауважив, що ці законодавчі ініціативи передбачатимуть розкриття всіх бенефіціарів ЗМІ "до останнього", щоб телевізійні канали показували все своє фінансування й офіційно платилися податки.
На думку заступника голови Офісу президента, якщо телеканали збиткові, то їм доведеться або показувати збитки, або "виходити в плюс".
"Правила гри прості, і це стосується не тільки медіа. Все має бути "біле"", - наголосив Тимошенко.
Нельзя допускать никакого давления на них.
а зюзя знає, що Юля стала президентом?
Смотри любые каналы на выбор: порошенковские, ахметовские, пинчуковские, бенины, медведчуковские.
Полнейшая свобода выбора!
Украинских только нет.
Совпадение ?
Не думаю !!!
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России, мы только должны будем подсказывать кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2018 (советник Путина по геополитике)