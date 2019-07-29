 Урядова робоча група розробила варіанти відновлення моста в Станиці Луганській, - Оліфер

Про це повідомила в Facebook прессекретарка представника України в ТКГ Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.
"24-25 липня 2019 року урядова робоча група провела дослідження стану моста в Станиці Луганській. Розроблено варіанти технічного завдання на відновлення мостового переходу; дано доручення щодо визначення термінів, обсягів і джерел фінансування; узгоджені параметри плану-графіка робіт", - йдеться в повідомленні.
Оліфер зазначила, що роботам з відновлення моста має передувати розмінування прилеглих територій.
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ежели один человек построил... другой завсегда разобрать сможет..
(к/ф Формула любви)
ахаха
и часа не простоит
ахаха
а где же енти атошники-парасюки-азовы-белецкие-семенченки??
их там данецкие убивали из расеских танков, а теперь данецким пенсии-калбасу с киева??
про енто напишут в учебниках истории через 100 лет -как про унижение укр народа уже наусегда...
ревалюцыя гидности имени януковича -шуфрича....
ахахаха
По проекту и смете такой мост-
А по факту - такой!!!!
....ну тот, што имени кирпы??