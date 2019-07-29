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Все про:міст (236) Оліфер (164) Станиця Луганська (25)

 Урядова робоча група розробила варіанти відновлення моста в Станиці Луганській, - Оліфер

Урядова робоча група погодила параметри плану-графіка робіт з відновлення моста в районі КПВВ в Станиці Луганській.

Про це повідомила в Facebook прессекретарка представника України в ТКГ Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"24-25 липня 2019 року урядова робоча група провела дослідження стану моста в Станиці Луганській. Розроблено варіанти технічного завдання на відновлення мостового переходу; дано доручення щодо визначення термінів, обсягів і джерел фінансування; узгоджені параметри плану-графіка робіт", - йдеться в повідомленні.

Оліфер зазначила, що роботам з відновлення моста має передувати розмінування прилеглих територій.

Читайте також: Будівельники відвідають Станицю Луганську в понеділок для огляду обсягу робіт щодо відновлення моста, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140158
 
 
 Топ коментарі
 
..... и назвать мост Степана Бандеры....

ахаха

и часа не простоит

ахаха
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вот пусть пешеходным и будет...лучше - подвесным
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Международный комитет Красного Креста (МККК) выделил 60 млн евро на ремонт пешеходного моста в Станице Луганской.
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вот пусть пешеходным и будет...лучше - подвесным
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Это дело. А для испытания прочности собрать всех петиков Censor и путь одновременно попрыгают на нем...
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Пропоную ще дешевший варіант. З елементами шок. Катапульту. Але мені не подобається, що не було загальноукраїнського рехверендуму про необхідність будівництва того мосту. Бо підозрюю, рехверендуму - хвішка партії "слуг". Ото й поставили б три запитання: ви за міст, за катапульту, чи за хрен собачий по всій даунбасівській морді.
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А.... так деньги уже распилили - теперь хоть досок каких-то на него наложить надо для видимости...
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Вот пусть сами его и ремонтируют под обстрелами.
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А что тебе непонятно? Что бы сепарня могла отовариваться в Украине, приезжать за украинским безвизом, отдыхать, лечиться в Украине и легче было за пенсией и лекарствами ездить в перерывах между убийством украинцев.
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"Мост нужно отремонтировать, чтобы транспорт ходил. Чтобы фашистов этих здесь не было - галичан... Мои родители в молодости приехали это быдло поднимать - украинское..."Источник: https://censor.net.ua/v3139371
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для єто звездьі нужно оставить как есть, а рядом по новому мосту пусть люди передвигаются.
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и долго-долго ремонтировать))))
***
ежели один человек построил... другой завсегда разобрать сможет..
(к/ф Формула любви)
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..... и назвать мост Степана Бандеры....

ахаха

и часа не простоит

ахаха
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так потом уничтожать физически всех кто будет причастен к его сносу...
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Неужели в Украине все другие мосты в хорошем состоянии? Что вы к этому прицепились?
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По этому мосту можно гонять в россию неконтролируемый груз, т.е. контрабанду. Самый короткий путь получается. ЗЕ для своих торговых партнеров старается.
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...укр кровию пьют ссуки...уже 5 лет....

а где же енти атошники-парасюки-азовы-белецкие-семенченки??

их там данецкие убивали из расеских танков, а теперь данецким пенсии-калбасу с киева??

про енто напишут в учебниках истории через 100 лет -как про унижение укр народа уже наусегда...

ревалюцыя гидности имени януковича -шуфрича....

ахахаха
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пока клоуны в красных труселях грели свои длинные носы на одесском пляже, Курт Волкер порешал в Станице все вопросы?
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Да в Украине уже все в аварийном состоянии и мосты и дороги. Пассажирские ЖД вагоны изношены на 200%, в метро вагоны 40летней давности, мосты уже обращаются, вся инфраструктура в ужаснейшем состоянии.
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Петя восстанавливал танки и пушки для ВСУ, а ЗЕ восстанавливает мосты для сепаратистов.
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Аууу ...Ротенберги..... Че тормозим? Классная статья распила рашинского бюджета! Типа помощь прорашинской вате лугандона!
По проекту и смете такой мост-Урядова робоча група розробила варіанти відновлення моста в Станиці Луганській, - Оліфер - Цензор.НЕТ 4647
А по факту - такой!!!!
Урядова робоча група розробила варіанти відновлення моста в Станиці Луганській, - Оліфер - Цензор.НЕТ 7126
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....а через днепр какой??
....ну тот, што имени кирпы??
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А что по этому поводу говорит противоположная сторона?
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Сделайте рядом ДВА грузоподъёмностью под легковушку каждый. Один - туда, другой - сюда.
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