 Реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, з лютого ведеться і наповнюється НАЗК, - Мін'юст

Як уточнюється в повідомленні пресслужби відомства, відповідно до статті 59 Закону України "Про запобігання корупції" відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ.

Уточнюється, що до початку ведення цього реєстру НАЗК цю роботу, згідно з постановою уряду, виконував Мін'юст.

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"1 лютого 2019 року Міністерством юстиції та Національним агентством відповідно до спільного наказу від 16 січня 2019 року № 140/5/4/19 "Про передачу нематеріального активу – бази даних" підписано Акт приймання-передачі нематеріального активу – бази даних "Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення". 1 лютого 2019 року Національним агентством також ухвалено рішення № 367 про введення 4 лютого 2019 року у постійну (промислову) експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення", адміністратором якої є Національне агентство.

З 4 лютого 2019 року Національним агентством започатковано ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення", - йдеться в повідомленні. У Мін'юсті уточнюють, що з реєстром можна ознайомитися за посиланням: https://corruptinfo.nazk.gov.ua/.

У відомстві зазначають, що повідомляли державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям, незалежно від форми власності, а також громадянам "про необхідність у подальшому надсилати запити щодо проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливого відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком, наказів про накладання або зняття дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного правопорушення, отримання інформаційних довідок за зверненнями фізичних осіб (уповноважених ними осіб) до Національного агентства".

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Нагадаємо, в Opendatabot заявили, що з 25 червня 2019 року Мін'юст припинив публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних.