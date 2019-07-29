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 Політика України
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Все про:корупція (2486) Мін'юст (601) реєстр (75) НАЗК (601)

 Реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, з лютого ведеться і наповнюється НАЗК, - Мін'юст

У Міністерстві юстиції спростували заяву про закриття в Україні реєстру корупціонерів, регулярно оновлюваного в інтернеті.

Як уточнюється в повідомленні пресслужби відомства, відповідно до статті 59 Закону України "Про запобігання корупції" відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ.

Уточнюється, що до початку ведення цього реєстру НАЗК цю роботу, згідно з постановою уряду, виконував Мін'юст.

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"1 лютого 2019 року Міністерством юстиції та Національним агентством відповідно до спільного наказу від 16 січня 2019 року № 140/5/4/19 "Про передачу нематеріального активу – бази даних" підписано Акт приймання-передачі нематеріального активу – бази даних "Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення". 1 лютого 2019 року Національним агентством також ухвалено рішення № 367 про введення 4 лютого 2019 року у постійну (промислову) експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення", адміністратором якої є Національне агентство.

З 4 лютого 2019 року Національним агентством започатковано ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення", - йдеться в повідомленні. У Мін'юсті уточнюють, що з реєстром можна ознайомитися за посиланням: https://corruptinfo.nazk.gov.ua/.

У відомстві зазначають, що повідомляли державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям, незалежно від форми власності, а також громадянам "про необхідність у подальшому надсилати запити щодо проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливого відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком, наказів про накладання або зняття дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного правопорушення, отримання інформаційних довідок за зверненнями фізичних осіб (уповноважених ними осіб) до Національного агентства".

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Нагадаємо, в Opendatabot заявили, що з 25 червня 2019 року Мін'юст припинив публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140156
 
 
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А ми ще з лаптєногих сміялися..Подивіться на цей ЗепістЕц .к р а с о т є н ь...

Реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, с февраля ведется и наполняется НАПК, - Минюст - Цензор.НЕТ 1117
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вітаю лохторат з появою "зєлєсосок"(на відміну від парашинських путлєсосів)!...Чекаємо появи статуеток граючого на роялі "слугі", щоб облизування зєлєсосами було більш видовищним та вражаючим..
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Ничего, в соевых темниках все равно останется пункт "шеф фсьо пропало реестр закрывают клиент уезжает в отпуск" и тому подобное.
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про беззаконня, що творить зараз це наркотично залежне разом зі своєю українофобською *********,- в ваших аналах(в прямому сенсі цього слова) буде, в тих, хто чинить беззаконня в рідній Україні...Повний маразм, який на світлині вище,- доказ тому, що це не громадяни, а пропарашинськоє насєлєніє, яке обожнює в сцарів вилизувати дупи та чоботи, яке не має ні власної гідності, ні поваги, ні інтелігентності, ні вдячності, ні любові до нашої землі ...навіть віри не мають, бо написано: "Не сотвори собі кумира"...А воно облизує статуетку "сцаря"...тьху...гидота...
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Больше всего взяток берётся под портретом президента...
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під облизування бюстів криворізького торчкового бидла...
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