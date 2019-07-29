 Якщо питання "реформування" НАЗК лише в тому, щоб змінити керівництво, це не дасть позитивного результату, - в.о. голови Патюк

Про це повідомив в.о. голови НАЗК Станіслав Патюк в інтерв'ю виданню Апостроф, передає Цензор.НЕТ.

"Усередині НАЗК ніхто не виступає проти реформування органу. Навпаки, усі тільки підтримують це. Але, якщо питання лише в тому, щоб змінити керівництво, це не дасть позитивного результату. А ось якщо під реформуванням органу мається на увазі посилення повноважень і можливостей для того, щоб орган працював більш ефективно, ми будемо всіляко підтримувати таку реформу і допомагати в її реалізації", - зазначив він.

За словами керівника агентства, "якщо комусь щось не подобається, треба розібратися, чому так відбувається, в чому реальні проблеми, а потім вже говорити про те, що давайте щось будемо міняти або когось будемо міняти. З іншого боку, безумовно, якщо законодавець вважатиме за потрібне змінити закон, поміняти функції Національного агентства, повноваження, порядок обрання членів і призначення голови НАЗК, значить, будемо жити в умовах нового закону. На те він і закон", - наголосив Патюк.

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Він також зазначив, що в парламенті давно лежить законопроєкт, який би дозволив НАЗК отримати доступ до трьох держреєстрів. "У нас є достатньо багато і своїх напрацювань, які давно лежать у парламенті. Наприклад, законопроєкт 7276, завдяки якому ми хотіли б отримати доступ ще до трьох державних реєстрів, щоб завершити цикл автоматичної перевірки декларацій. Але поки це все, як бачимо, залишається на папері - за ці ініціативи не те, що не голосують, а навіть не виносять на порядок денний", - сказав в інтерв'ю Патюк.

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