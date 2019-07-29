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 Політика України
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Все про:реформи (1614) НАЗК (601)

 Якщо питання "реформування" НАЗК лише в тому, щоб змінити керівництво, це не дасть позитивного результату, - в.о. голови Патюк

Усередині Національного агентства з питань запобігання корупції ніхто не виступає проти реформування органу.

Про це повідомив в.о. голови НАЗК Станіслав Патюк в інтерв'ю виданню Апостроф, передає Цензор.НЕТ.

"Усередині НАЗК ніхто не виступає проти реформування органу. Навпаки, усі тільки підтримують це. Але, якщо питання лише в тому, щоб змінити керівництво, це не дасть позитивного результату. А ось якщо під реформуванням органу мається на увазі посилення повноважень і можливостей для того, щоб орган працював більш ефективно, ми будемо всіляко підтримувати таку реформу і допомагати в її реалізації", - зазначив він.

За словами керівника агентства, "якщо комусь щось не подобається, треба розібратися, чому так відбувається, в чому реальні проблеми, а потім вже говорити про те, що давайте щось будемо міняти або когось будемо міняти. З іншого боку, безумовно, якщо законодавець вважатиме за потрібне змінити закон, поміняти функції Національного агентства, повноваження, порядок обрання членів і призначення голови НАЗК, значить, будемо жити в умовах нового закону. На те він і закон", - наголосив Патюк.

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Він також зазначив, що в парламенті давно лежить законопроєкт, який би дозволив НАЗК отримати доступ до трьох держреєстрів. "У нас є достатньо багато і своїх напрацювань, які давно лежать у парламенті. Наприклад, законопроєкт 7276, завдяки якому ми хотіли б отримати доступ ще до трьох державних реєстрів, щоб завершити цикл автоматичної перевірки декларацій. Але поки це все, як бачимо, залишається на папері - за ці ініціативи не те, що не голосують, а навіть не виносять на порядок денний", - сказав в інтерв'ю Патюк.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140144
 
 
 Топ коментарі
 
реформировать НАПК для зеленского, это значит возглавить коррупцию Если вопрос "реформирования" НАПК лишь в том, чтобы сменить руководство, это не даст положительного результата, - и.о. председателя Патюк - Цензор.НЕТ 5551
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Хозяйка напк лихо выписывала себе многотысячные премии. "Имею право за интенсивный труд".Ну-ну. Внутри напк никто не выступает? Тетка и и их премировала за интенсивный труд:как подмахивать рассмотрение э-деклараций для тех, кому нужно убрать неугодного, и отбелить угодного. Ну-ну.
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Итак, руководство НАПК прямым текстом признает, что от их конторы пользы - 0.
Но при этом руководство (и вся контора в целом) получает немалые зарплаты со всяческими надбавками, фактически ничего не делая. И их это положение вещей вполне устраивает.
Но как только речь пошла о том, что руководство нужно менять - начались стоны о том, что это "не даст положительного результата".
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реформировать НАПК для зеленского, это значит возглавить коррупцию
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Не вали все на папередника. Ты косвенно подставляешь своего хозяина. Теперь мы все думаем, что хряк и возглавлял коррупцию в Украине. ... эээ у почему только думаем? Так оно и есть, хряк и возглавлял. Бу-га-га.
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кто президент уже 3 месяца к ряду? у кого большинство в парламенте, теперь, с подачи зебилов? уже скоро 100 дней будет, как новпредставленный на троне. Его же выбрали, что бы он порядок навел, а не с богданом на лиге смеха и по ляжам окалачиваться?
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а какая из политпартий обещала загонять предыдущую власть?
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не знаю кто там чего обещал, но президент Зеро, с подачи портнова, собирается ее люстрировать, дабы не пустить на следующие выборы, которые, кстати, не через пять лет будут, а гораздо раньше...
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ты сомневаешься, что слуги народа, которые поехали в Трускавец учиться нажимать на кнопку долго продержатся в раде?) не смеши)))
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Хорошо смеется тот кто смеется последним. Глупо ванговать, когда люди еще даже не приступили к работе.
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Хм. 20.07 было только 2 месяца. Большинство в парламенте по прежнему у хряка, или у картавого как вам угодно. Я лично никого не выбирал ради порядка, я лично голосовал против хряка-мародера. Ты поняло ************ лахтоольгинская?
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кирпичев, у тебя шизофрения что ли? всем известно, что ты с калашниковым один и тот же кацап)))
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А, ну то, что ты ************ лахтоольгинская возражение й нет. Я так и знал.
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Ещё одну морду с фото на висилицу. Вот тогда такая реформа даст толк
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угу, особенно при хряке. ЫЫЫ, а кто же сам себя вешать то будет. Гы.
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Вешать будете так же как и садили по весне?
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Вешать будем так же как и при хряке. Тебя же это гогда устраивало? Вот сиди и сопи молча в 2 дырочки как тогда.
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Вже два склади комісії НАПК було, очікуємо третій.
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Эти органы придуманы специально для бесконечного процесса типа борьбы с коррупцией. Все с ней борются, но ни у кого нет цели её побороть и преодолеть, а это разные вещи. Такие органы надо просто ликвидировать.
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есть цель получать зарплату и лить грязь с телеэкранов на неугодных
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Так зебіли в першу ж чергу кадри міняють - влаштовують показуху! А потім.... - ще питання, чи приступлять до реформ..., до змін правил, до формування нових відносин в суспільстві, до пониження тарифів (на що так сподіваються в лохтораті)...
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а что вы сделали путного ? Кого раскулачили на предмет откуда дровишки ,за что получаем премии?
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все реформы начнутся после первого заседания новой вр
если начнутся
забавно конечно наблюдать за крысинной вознёй у бюджетного корыта накануне перемен
но лично мне кажется больше всего зачтется тем, кто соответственно больше всех сдаст своих подельников
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Уступите корыто новым свиньям, им же зарабатывать надо!
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Хозяйка напк лихо выписывала себе многотысячные премии. "Имею право за интенсивный труд".Ну-ну. Внутри напк никто не выступает? Тетка и и их премировала за интенсивный труд:как подмахивать рассмотрение э-деклараций для тех, кому нужно убрать неугодного, и отбелить угодного. Ну-ну.
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Проверяет использование денежек тех партий, которые еще ни разу с госбюджета не финансировались. Типа тупо смотрит в их "пустышки", и грозит штрафами и блокировкой.И премии себе выписывает. Наверное, спит на раскладушке. Интенсивный же труд. Фантастическая корчачка. У нее какой-то контракт, еще будет сидеть в кресле.
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Итак, руководство НАПК прямым текстом признает, что от их конторы пользы - 0.
Но при этом руководство (и вся контора в целом) получает немалые зарплаты со всяческими надбавками, фактически ничего не делая. И их это положение вещей вполне устраивает.
Но как только речь пошла о том, что руководство нужно менять - начались стоны о том, что это "не даст положительного результата".
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