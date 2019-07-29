 Лікарі борються за життя нацгвардійця, який вистрілив собі в голову в одному з райсудів Одеси

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії.

"Під час несення служби в Київському районному суді міста Одеси особовий склад, який перебував у вартовому приміщенні, почув постріл. Як пізніше виявилося, в одному з приміщень було знайдено солдата з ознаками вогнепального поранення (в голову)", - йдеться в оприлюдненому в понеділок повідомленні.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група і карета швидкої допомоги.

"Лікарі борються за життя військовослужбовця", - додали у відомстві.

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За цим фактом розпочато службове розслідування.