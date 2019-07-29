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Все про:Одеса (2004) суд (5356) Національна гвардія (556)

 Лікарі борються за життя нацгвардійця, який вистрілив собі в голову в одному з райсудів Одеси

В одному з приміщень Київського районного суду міста Одеси було знайдено солдата Нацгвардії України з вогнепальною раною голови, зараз лікарі борються за його життя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії.

"Під час несення служби в Київському районному суді міста Одеси особовий склад, який перебував у вартовому приміщенні, почув постріл. Як пізніше виявилося, в одному з приміщень було знайдено солдата з ознаками вогнепального поранення (в голову)", - йдеться в оприлюдненому в понеділок повідомленні.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група і карета швидкої допомоги.

"Лікарі борються за життя військовослужбовця", - додали у відомстві.

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За цим фактом розпочато службове розслідування.

Лікарі борються за життя нацгвардійця, який вистрілив собі в голову в одному з райсудів Одеси 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140142
 
 
 Топ коментарі
 
что же ты наделал? не туда ты, пацан, стрелял...
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Да при чём здесь Кондитер, Зе' или какой-то ещё из президентов?
По теме можешь дать своё мнение?
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Суицидники в армии и при Параше были.
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Да при чём здесь Кондитер, Зе' или какой-то ещё из президентов?
По теме можешь дать своё мнение?
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что же ты наделал? не туда ты, пацан, стрелял...
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он оставил прощальную записку... это суицид...
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но мог "на прощание" и ещё куда-нибудь в здании суда стрельнуть
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Глупо.... Убил не только себя, но и родных....
Грех такое говорить, но решил уйти из жизни, захвати с собой подонка. Может и зачтется....
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Ну, не справа це НГ, а тим більше солдатиків-строковиків, охороняти суди.
Цим повинна займатись окрема структура.
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Добре морально підготовлені повинні бути...
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А "окрему структуру" разогнали, ликвидировали, расформировали, люстрировали... Э- разве что не аннигилировали. А ещё есть пословица, точнее была- плох конвоир, у которого никогда не сбегал ни один заключенный. Бо после взбучки за такое у него больше никогда никто не убегал. На потеху публики, то бишь по просьбам трудящихся получили и пластмассовую полицию и дырявый конвой и ещё много приколов. И теперь придется хавать. Я вот только лет через пять работы стал потихоньку понимать всякие тонкости... И в нынешнюю полицию меня палкой не загонишь...
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Южноге... (с)

І еті люді запріщают мінє кавиряцца в носу.


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художника может обидеть каждый....
Бсытро и граматна ****** люпой тескт....
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"Южноге" виправили, а "иформирует", - ні. Лікарі борються за життя нацгвардійця, який вистрілив собі в голову в одному з райсудів Одеси - Цензор.НЕТ 5882
Беріть мене на чверть ставки позаштатним редактором, блєать!
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полюбе депрессняк мальчик или девочка не дала.. вот и вуаля
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