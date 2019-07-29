 Лікарі борються за життя нацгвардійця, який вистрілив собі в голову в одному з райсудів Одеси

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії.
"Під час несення служби в Київському районному суді міста Одеси особовий склад, який перебував у вартовому приміщенні, почув постріл. Як пізніше виявилося, в одному з приміщень було знайдено солдата з ознаками вогнепального поранення (в голову)", - йдеться в оприлюдненому в понеділок повідомленні.
На місце події була викликана слідчо-оперативна група і карета швидкої допомоги.
"Лікарі борються за життя військовослужбовця", - додали у відомстві.
За цим фактом розпочато службове розслідування.
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Грех такое говорить, но решил уйти из жизни, захвати с собой подонка. Может и зачтется....
Цим повинна займатись окрема структура.
І еті люді запріщают мінє кавиряцца в носу.
Бсытро и граматна ****** люпой тескт....
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