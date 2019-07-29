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 Суспільство
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 Справ щодо ГПУ і НАБУ під час обшуків в Окружному адмінсуді не вилучали, - Бюро

Національне антикорупційне бюро України заперечує вилучення справ щодо Генпрокуратури і влесне Бюро під час обшуків в Окружному адмінсуді Києва.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

У НАБУ зазначили, що проводили обшуки в рамках розслідування можливого скоєння кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

"Інформація, розповсюджена адвокатом Євгеном Солодком під час пресконференції про нібито вилучення в ході обшуків в Окружному адміністративному суді Києва справ, що мають стосунок до НАБУ чи УСП ГПУ, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, адвокат Євген Солодко на брифінгу 29 липня заявив, що під час обшуків в ОАСК детективами НАБУ було вилучено декілька адміністративних справ, стороною яких є керівник Управління спецрозслідування Сергій Горбатюк і директор НАБУ Артем Ситник.

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140138
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленський таки дотиснув! Скандального генерала звільнили: це нова країна

https://www.youtube.com/watch?v=l3dIaZ-UwbI

Пока все нормально . Я голосовал за террор для чиновников Справ щодо ГПУ і НАБУ під час обшуків в Окружному адмінсуді не вилучали, - Бюро - Цензор.НЕТ 8151
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зебіл, тобі не обломиться з того допиту. Нічого. До речі, якщо й буде... Труба й сам вже в трубі Богдана, на видув.
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у зебілів, виявляється, ще й галюники нескінчені.
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А, что ты хотел от зеленого телепузика? Ты бы лучше подписал, что это зеленский дает интервью, а теперь отказывается от своих слов!!! На тебя жалобы кидают, любители зеленого наркомана!
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Луценко понизил прокурора ГПУ Кулика до начальника отдела Кулик был назначен на новую должность 19 июля.

в общем Юга протрезвеет с отпуска, возможно понизит в должности Горбатюка, а осенью начнут понижать Югика, где-то так...
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тут все дуже просто. як тільки хтось влітає і ************* на справедливу букву закону, то одразу всі причетні ховаються по норах або здають своїх соратників.тут те саме ситник і набу відхрещуються від суда, хоча самі користувались послугами такогох київського суда
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вот вот, они пользовались услугами Соломенского суда, где принимались нужные для НАБУ решения. Но почему то туда Сытник не бегает с обысками
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Українська народна мудрість: Держава украла у Клари корали, Клара в держави украла кларнет.
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То ихымали...то не изымали...ИБД за огромные зарплаты. И так уже 4 года.
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всё равно их нужно было не то,чтобы извлечь,но НЕ ОСТАВИТЬ ТАМ.Опечатать под акт и сдать на надёжное хранение до определение судьбы того сомнительного суда (в смысле его судей).Тогда куда бОльшая вероятность того.что документы "никуда не денутся" (если мягко это назвать).
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По найбільшим зловживанням документів ніхто ніде не залишав, навіть не складав тих документів. Все домовлялося усно і робилося тихцем. І з документами, по яких "комар носа не підточить"
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У коментарі Громадському керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк стверджує, що інформація про нібито вилучені справи щодо нього та Ситника - вигадка.
«Відверта маніпуляція, вигадки, пошук якоїсь нібито компрометуючої інформації аби відволікти увагу від суті справи», - пояснив Горбатюк.
Він зазначив, що оскаржував наказ про проведення перевірки свого підрозділу департаменту спецрозслідувань, «і не тільки це розглядається - ще є позов до комісії адвокатів про не притягнення адвоката, про догану розглядався позов».
«Мені цікаво, яка у мене, на думку Солодко, може бути зацікавленість. Вплинути незаконно, через обшуки на суддів, щоб вони прийняли рішення? Це він своїми категоріями на нас покладає (відповідальність - ред.)? У мене єдина зацікавленість: щоб всі позови розглядалися згідно вимог законодавства, тому що ми впевнені у своїй позиції», - підкреслив Горбатюк.
Він також зазначив, що не розуміє, про яку саме зацікавленість ідеться і послався на презумпцію невинуватості.
«Хай Солодко розкаже, як саме я мав використовувати обшуки у справі за моїм позовом у власних інтересах, в який спосіб. Хай він назве цей спосіб, і тоді я його прокоментую», - зазначив Горбатюк.

https://hromadske.ua/posts/advokat-okruzhnogo-sudu-***********-sho-pid-chas-obshuku-viluchili-kilka-sprav-shodo-gorbatyuka-i-sitnika-gorbatyuk-sprostovuye
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я не вірю. ситнику точно є що скривати. він же не дарма не розказує як закрив справу артемсолі , за яку разом з гізо углавою отримали 500 тисяч відкату
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та їм, цим прокурорам-прахФФесіоналам мало хто вже довіряє... Але тим часом - на Юру Луценка помиї ллють. Хоча при ньому ГПУ і вся прокуратура деполітизувалась і запрацювала (принаймі, почала давати куди кращі результати попервах в своїх розслідуваннях і дотримання законності в тих розслідуваннях (а нині - в структурі ДБР)).
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Зеленський таки дотиснув! Скандального генерала звільнили: це нова країна

https://www.youtube.com/watch?v=l3dIaZ-UwbI

Пока все нормально . Я голосовал за террор для чиновников
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когда У Петра следующий допрос?
никто не в курсах?
удалось ему в долгосрочный отпуск свалить?
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зебіл, тобі не обломиться з того допиту. Нічого. До речі, якщо й буде... Труба й сам вже в трубі Богдана, на видув.
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а мне ничего и не надо)
просто приятно наблюдать за тем
как пеця зеленые бульбы с носу пускае)
... а мог бы сейчас быть президентом, жопошник))
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у зебілів, виявляється, ще й галюники нескінчені.
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Что то за последнее время Сытник много начал бегать с обысками, неужели решил выслужится перед новой властью?
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