 Справ щодо ГПУ і НАБУ під час обшуків в Окружному адмінсуді не вилучали, - Бюро

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
У НАБУ зазначили, що проводили обшуки в рамках розслідування можливого скоєння кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.
"Інформація, розповсюджена адвокатом Євгеном Солодком під час пресконференції про нібито вилучення в ході обшуків в Окружному адміністративному суді Києва справ, що мають стосунок до НАБУ чи УСП ГПУ, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, адвокат Євген Солодко на брифінгу 29 липня заявив, що під час обшуків в ОАСК детективами НАБУ було вилучено декілька адміністративних справ, стороною яких є керівник Управління спецрозслідування Сергій Горбатюк і директор НАБУ Артем Ситник.
Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.
Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.
в общем Юга протрезвеет с отпуска, возможно понизит в должности Горбатюка, а осенью начнут понижать Югика, где-то так...
ГП "Гарантированный покупатель" подало в суд "Укрэнерго" на 1,58 млрд гривен Причиной иска стало невыполнение со стороны "Укрэнерго" своих обязательств.
«Відверта маніпуляція, вигадки, пошук якоїсь нібито компрометуючої інформації аби відволікти увагу від суті справи», - пояснив Горбатюк.
Він зазначив, що оскаржував наказ про проведення перевірки свого підрозділу департаменту спецрозслідувань, «і не тільки це розглядається - ще є позов до комісії адвокатів про не притягнення адвоката, про догану розглядався позов».
«Мені цікаво, яка у мене, на думку Солодко, може бути зацікавленість. Вплинути незаконно, через обшуки на суддів, щоб вони прийняли рішення? Це він своїми категоріями на нас покладає (відповідальність - ред.)? У мене єдина зацікавленість: щоб всі позови розглядалися згідно вимог законодавства, тому що ми впевнені у своїй позиції», - підкреслив Горбатюк.
Він також зазначив, що не розуміє, про яку саме зацікавленість ідеться і послався на презумпцію невинуватості.
«Хай Солодко розкаже, як саме я мав використовувати обшуки у справі за моїм позовом у власних інтересах, в який спосіб. Хай він назве цей спосіб, і тоді я його прокоментую», - зазначив Горбатюк.
https://hromadske.ua/posts/advokat-okruzhnogo-sudu-***********-sho-pid-chas-obshuku-viluchili-kilka-sprav-shodo-gorbatyuka-i-sitnika-gorbatyuk-sprostovuye
https://www.youtube.com/watch?v=l3dIaZ-UwbI
Пока все нормально . Я голосовал за террор для чиновников
никто не в курсах?
удалось ему в долгосрочный отпуск свалить?
просто приятно наблюдать за тем
как пеця зеленые бульбы с носу пускае)
... а мог бы сейчас быть президентом, жопошник))