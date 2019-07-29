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 Суспільство
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Все про:Бердянськ (86) суд (5356) Олешко (54)

 Дві судді у справі про вбивство Сармата взяли самовідвід

Дві судді з колегії Бердянського міськрайонного суду, який 29 липня розпочав розгляд справи про вбивство ветерана бойових дій на Донбасі Віталія Олешка (Сармата), оголосили про самовідвід.

Заяви суддів про це було оголошено на початку судового засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Про самовідвід заявила головуюча суддя Надія Дубровська, яка пояснила своє рішення знайомством членів родини з дружиною загиблого. Зокрема чоловік Дубровської надавав їй послуги з ремонту електропроводки, а донька відпочивала на базі, що належить дружині Олешка. Інша суддя Олена Кошова повідомила, що у неї перебуває в розгляді позов до загиблого Віталія Олешка, розгляд якого після вбивства "Сармата" було продовжено для його реабілітації за заявою дружини.

Зараз у розгляді справи про вбивство ветерана бойових дій на Донбасі Віталія Олешка (Сармата) зроблено перерву для визначення нового складу колегії суддів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу щодо ймовірних виконавців й організаторів вбивства Сармата передали до суду

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Також читайте: Підозрюваного у вбивстві "Сармата" Сігіду переводять у СІЗО СБУ, щоб він до виборів не дав свідчення на соратників Порошенка, - Седлецька

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного в організації вбивства Олешка (Сармата) Сігіду залишили під вартою на місяць

Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140137
 
 
 Топ коментарі
 
Вот на кой им тогда зарплату платить не слабую??! Давно пора увольнять за подобное!
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Так может сразу суд в др область перенести!
И знакомств меньше!
Может по законам судить будут!
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Судять патріотів судді завзято,а з бандюками,щось пішло не так...
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Вот на кой им тогда зарплату платить не слабую??! Давно пора увольнять за подобное!
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ты дурак?! иди Слуга народа из Могилева??? они все правильно СДЕЛАЛИ как судьи и юристы..... Дві судді у справі про вбивство Сармата взяли самовідвід - Цензор.НЕТ 7390
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Их просто нужно "отвести" с этой работы навсегда. А то у них всегда 1000 причин находится, когда они берут взятки. Кернес вот, до сих пор на свободе гуляет по причине хитрой болезни судей. То же и Вилкул, Ефремов. Не расследуются дела по майдану, сняты с розыска в интерполе рыгоналы... А ты и сам сепар, раз выгораживаешь этих мразей.
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Так может сразу суд в др область перенести!
И знакомств меньше!
Может по законам судить будут!
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нельзя пока не выберут весь судейский корпус и вот когда нельзя будет сформровть коллегию то дело идет в область а те решают иной район или обращаются в ВСУ для определения дла по подсудности в ином регионе...
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Таки у Понамарёва здесь и суд прикормленный да практически и весь город уже можно называть пономарёвск . поэтому переносить однозначно надо
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Судять патріотів судді завзято,а з бандюками,щось пішло не так...
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Росіяни показали мати та брата нового голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка.
Старший брат є членом так званих спецслужб ДНР, повідомляють пропагандиські ЗМІ.
До військового вторгнення Росії на територію України Євген служив в міліції, а потім перейшов на сторону загарбників.
"Ми якось у телефонному режимі висказали один одному, мабуть, не дуже м'яко свої точки зору, після чого просто припинили спілкуватися", - сказав він і додав, що сказав брату "Я не "укроп", я проти "бендерівців".Його мати, Надія, підтримує терористів. Називає Революцію Гідності державним переворотом, а українців та росіян одним народом. Сподівається на примирення та їздить до Павла у гості на територію, підконтрольну українському уряду.
"Павло вважає, що давали присягу Україні, а я вважаю, що батьківщина наша тут", - каже жінка.

Дві судді у справі про вбивство Сармата взяли самовідвід - Цензор.НЕТ 4781 Дві судді у справі про вбивство Сармата взяли самовідвід - Цензор.НЕТ 3604
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как что так все судьи убегают от ответственности... а как бабло брать с невинных и где им не будет ответки так готовы работать и судить ...наши судьи все почти корупционеры... у той брат. у другой сват. третья ремонт делали. четвёртая парикмахерша. пятая педикюрша...хахахаха **** пообросли все спецслужбы родней ***... судить не кого..все кругом свои кроме работяг...ну скажите пожалуйста судей что нужно откуда то с марса привозить или всех иностранцев?! дела не будет с нашими судьями и прокурорами и полицией. везде семейные подряды на верхах и на службах..((
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как денжищи получать, то самоотвод не берут....
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там ни чего не "заработать", банде в мантиях нет интереса.
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