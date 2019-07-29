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 Політика України
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Все про:субсидія (312) Герус (31)

 Кількість одержувачів субсидій може зрости на 1 мільйон, - Герус

Офіс Президента планує розширити кількість одержувачів субсидій - приблизно на один мільйон сімей.

Про це повідомив представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Деякі домогосподарства, які повинні були б користуватися субсидіями, тому що вони бідні, втратили на них право. Ми аналізуємо, як можна змінити критерії для того, щоб люди, які дійсно потребують допомоги, змогли отримувати субсидії. За моїми оцінками, йдеться десь про додатковий один мільйон сімей, яким також може надаватися адресна допомога. Серед цього мільйона, думаю, значною мірою будуть пенсіонери, яким понад 70 років, тому що це незахищена категорія", - сказав Герус.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140124
 
 
 Топ коментарі
 
Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус - Цензор.НЕТ 3710 Игорь Монахов
Значить тарифы никто снижать не будет...
Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус - Цензор.НЕТ 5340

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у зе дрочеров все кто против зеленского все соевые ))))
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Ленка Зеленская уже собрала новый пакет доков на получение субсидии? Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус - Цензор.НЕТ 7251
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Она малахольная...боится собственной тени, вот брякнула.
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я так понимаю, что маме Римме вот-вот 70 лет стукнет, раз сыночка так озаботился
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Це так завуальовано озвучено план підвищення пенсійного віку до 70-ти років?
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Какие субсидии???
21 апреля закончилась эпоха бедности. Кому они нахер сдались эти субсидии??
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.Где украинский газ для народа? Тут Янукович был слугой народа а не Зеля. Придурки никто вам платить не собирается. А геруса на до выгонять за такие шутки
Как того мента генерала.
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Если бы планировали уменьшить число получателей то опять бы здесь была зрада.))
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Субсідія має бути одноразова і у формі цільового, довогострокового, безвідсоткового кредиту на утеплення житла і на удосконалення систем опалення.
А всі ці субсидії, що розбещують людей і знищують економіку на користь монополістів-постачальників, треба припинити.
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І такі кредити мають бути дотичні кожному, а не тільки незаможним. Можна робити адресну допомогу інвалідам, багатодітним, одиноким пенсіонерам. І по кожому випадку - окреме рішення. А ці субсидії Гройсмана треба негайно прибирати, бо отримаємо дефолт.
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Герус лучше бы молчало...Назначили убогое в Кабмин.
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Идём в Европу? В каких странах на субсидии больше половины страны и при этом процентам 20 отказывают? Так бы все 70% было бы.
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А в каких странах счет за коммуналку может превышать размер пенсии?
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в каких странах человек со стажем больше 50 лет получает 80 у.е.? Риторические вопросы.
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Ну в Европу ты пойдёшь когда в Украине будет высоко-конкурентное промышленное производство. А пока только субсидии за счёт государства - как и было раньше. Иначе тепло отключат.
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Цены выросли еще при твоем Порохе, не надо ляля.
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Не ври.Какие томаты весной или кабачки?
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При Пороху помідори і огірки тільки цвіли. Але звідки птушнику знати про ботаніку і агрономію. Кількість одержувачів субсидій може зрости на 1 мільйон, - Герус - Цензор.НЕТ 7679
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Но главное, тарифы на газ понизили. Летом, когда им пользуются только, чтобы борщи варить Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус - Цензор.НЕТ 7092
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Эпоха бедности я так понимаю закончилась...и наступает эпоха полной нищеты..... Кількість одержувачів субсидій може зрости на 1 мільйон, - Герус - Цензор.НЕТ 6433
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Субсидии позволяют мутно перенаправлять деньги "своим", чтобы инфляция не донимала.
А гои пусть платят за всё.
Субсидии новых денег не создают - это перекладывание из одного кармана (бюджета)
в другой (маланский) карман, плюс армия тех, кто их начисляет и выдаёт субсидии -
а это зарплаты, пенсии, социальная защита - типа "важное дело выполняют".
При этом в госвертикаль маланцы берут только своих.
Типа самые хитроджоппые - главное, чтобы вокруг были все сви и не было чужих свидетелй.
"Чтобы у нас всё было, и нам за это ничего не было."
А потом они обижаются, что к ним не так относятся.
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Не говори фигни: "Субсидии новых денег не создают - это перекладывание из одного кармана (бюджета) " Если они добавят миллион семей, на что не предусмотрено денег в бюджете - их возьмут откуда?
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Деньги возьмут у тех, у кого можно взять: у порядочных плательщиков.
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А может и просто напечатают... Вон доллар подешевел - можно курс и вернуть!
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В країні дика інфляція - продовольчі товари, тарифи. Можна було б вже підняти це питання - чому експорт товарів такий великий, і куди йде виручка з того, що вирощено на українській землі.
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Да как же так же,люди добрые,так эра зубожиння ж закончилась ,многие зелепузики даже землю кушали....
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Закончилась эра беззакония! Началась эра закония! Кількість одержувачів субсидій може зрости на 1 мільйон, - Герус - Цензор.НЕТ 2185
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Покрашенная с каждым днём, фашистская Зепартия усовершенствует геноцид против народа.
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Раздать, млять!
Вирнуть, мялять, вклады сберкассы СССР!
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...точно, сам тими клятими субсидіями займаюсь. Просто диву даюсь, який ідіот їх вигадав. Більше всього мені не подобається термін "домогосподарство" і особливо коли те "домогосподарство" ділять на дві частини.
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Отже зниження ціни на газ , не буде . Хохлам черговий раз сунули дулю під ніс.
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"Среди этого миллиона, думаю, в значительной степени будут пенсионеры, которым больше 70 лет, потому что это незащищенная категория" - как защищены пенсионеры которым 60 лет?
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едакционная статья, The Washington Post (США):

Политическая элита Украины много раз упускала возможности стабилизировать страну и гарантировать ее независимость от России. Теперь такая возможность появится у совершенно новой команды людей.
21 июля недовольные избиратели заменили более 60% парламента новыми людьми, сведя число представителей партий, которые прежде управляли страной, к минимуму. Главным победителем на этих выборах стал президент Владимир Зеленский, который занял этот пост в мае и который призвал к проведению внеочередных парламентских выборов. Его партия, в которой оказалось множество кандидатов, участвовавших в выборах впервые, получила абсолютное большинство мест в парламенте, став первой политической силой, добившейся такого результата с момента обретения Украиной независимости в 1991 году.
Зеленский, который прежде играл роль президента в популярном телесериале, теперь получил уникальную возможность выполнить свои обещания: положить конец войне с поддерживаемыми Россией сепаратистами, решить проблему коррупции и дать толчок к развитию слабой экономики Украины.
Выполнить первое обещание, скорее всего, будет очень трудно, потому что многое будет зависеть от решения президента России Владимира Путина, который готов ослаблять позиции любого украинского правительства, отказывающегося признать его сюзеренитет. Однако у Зеленского есть возможность трансформировать свою страну и обеспечить ей будущее, если теперь он использует свою беспрецедентно обширную власть, чтобы провести долгожданные реформы, в том числе реформы судебной системы и экономики. И ему необходимо действовать быстро.
Зеленский уже отправил несколько положительных сигналов.
Он уже попросил парламент принять закон о лишении депутатов неприкосновенности, разрешить преследование чиновников за взяточничество и одобрить смену генерального прокурора.
Зеленский намекнул, что он хочет выдвинуть на должность премьер-министра экономиста, не имеющего опыта работы в политике: по некоторым данным, он рассматривает кандидатуры нескольких уважаемых технократов, известных своими реформистскими взглядами.
Довольно трудно преувеличить масштабы проблемы коррупции в Украине. Олигархи систематически оказывают влияние на политику правительства, чтобы реализовывать свои интересы. В судебной системе и прокуратурах работает огромное количество коррумпированных чиновников. Реформы, разработанные экспертами и поддержанные правительствами западных стран и Международным валютным фондом, много раз блокировались.
У Зеленского есть возможность показать, что его правительство будет иным, назначив новых прокуроров, проведя реформу судебной системы, поддержав антикоррупционный суд и наведя порядок в таможенном управлении. Между тем ему необходимо будет сохранять дистанцию с Игорем Коломойским - олигархом, с которым он сотрудничал в рамках своего телешоу и которого обвиняют в незаконном изъятии средств из одного банка.
Премьер-министру, которого Зеленский назначит, придется заключить новое соглашение с МВФ, который будет настаивать на проведении экономических реформ и принятии активных мер по борьбе с коррупцией. Сделать предстоит очень многое: частная торговля сельскохозяйственными землями в Украине до сих пор остается незаконной, и в стране есть 3,5 тысячи государственных компаний, многие из которых стоит приватизировать. Меры по решению этих вопросов, на принятии которых МВФ и западные правительства настаивали много лет, помогут убедить западные компании в целесообразности инвестиций в Украину.
Оглушительные победы Зеленского на выборах выделили Украину среди других стран Восточной Европы, где зачастую демократия скомпрометирована или уже просто не существует. Если Зеленскому удастся достичь успеха, он может изменить политический климат в этом регионе и нанести потенциально сокрушительный удар по авторитарной модели Путина и его империалистским амбициям.
США, которые при администрации Трампа поддерживают украинский суверенитет, должны сделать все возможное, чтобы помочь Зеленскому. Однако только Зеленский и та новая политическая элита, которую он создал, смогут доказать миру, что Украина способна на успех.
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в пятницу первый раз(!!!) посмотрел по инету newsOne, это какой то ПЗДЦ!!!
ну и что если ВАзеленский карликового роста, Наполеон тоже был маленький. ну и что если ВАзеленский клоун, Рейган тоже был артистом. ну и что если зеленский не знает языки, Порошенко знал и не помогло. ну и что у зеленского нет опыта работы, он может научиться. им управляет Кало-мойский, он опытный и подскажет. ну и что в Раду выбрали сброд бездарей, без образования, певцов и КВНщиков, зато они не коррупционеры. ну и что если у них нет опыта, это даже лучше, они не сядут на потоки.... ЗАЗЕРКАЛЬЕ!
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то есть пораженко был незаменимым и без него все полетит в тартарары? надо срочно его возвращать, делать царем, потом в мавзолее положить. напомнить как такие как ты кацапов тролили с незаменимым путеным?
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тебе видней, ты вУмный! а я по дурости своей в ноябре-феврале в сумме два месяца помайданил, а в марте поперся в военкомат, побегал пол года в кроссовках с АК47, потом 74, без героизма конечно, не пришлось. дом в АРК 200 кв м 400 м от моря как идиот не переоформил на разсийские бумаги. и нах оно все надо было! верно, зубожилое чмо?
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Вот думаю: какая новость обрадовала бы петиков? Наверное, о том, что Зеля их берет на довольствие...
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субсидии нужны что б переганять бюджет сразу на счета олигархов за уголь,эл знергию,газ минуя быдло а то еще пропьют часть
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А может правильней сделать разумные цены с рентабельностью 10%, а не 1000% и не кормить из народного бюджета олигархов - любых друзив власти?
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"Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус" - это означает, что зарплаты и пенсии подниматься не будут, Зеленский будет продолжать политику Порошенка, чтобы украинцы так и остались самыми бедными в Европе. Я уже тут писал, что Зеленский отличается от Порошенка только размерами.
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Субсидии -это унижение народа.
Постоянно людям надо быть в напряге, оплачивать месяц -в-месяц (а если куда-то надо срочно уехать, и ты не можешь вовремя оплатить?!),все время подтверждать, что ты, например, не изменил семейное положение и т.д.
Необходимо сделать или коммунальные адекватными, или зарплату с пенсией.
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В отделе социальной защиты населения особо прискипливо присматриваются, а нет ли у субсидианта задолженности перед...облэнерго! То есть, переживают за ахметова, чтоб не обеднел.
Так что у нас в Украине не отдел по социальной защите населения, а защите олигархов от населения!
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Отменяйте нах эти субсидии. Я не хочу платить за того парня. Все хитрожопое поразводились показывают мин зп и получают субсидию, при этом заправляют авто и делают ремонты нахер этот цирк
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"Среди этого миллиона, думаю, в значительной степени будут пенсионеры, которым больше 70 лет, потому что это незащищенная категория" - "Отцу Владимира, Александру Семеновичу Зеленскому, 71 год."
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от банды свынохряка это разводилово с субсидиями.. повышайте реально соцстандарты
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