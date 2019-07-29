 Кількість одержувачів субсидій може зрости на 1 мільйон, - Герус

Про це повідомив представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Деякі домогосподарства, які повинні були б користуватися субсидіями, тому що вони бідні, втратили на них право. Ми аналізуємо, як можна змінити критерії для того, щоб люди, які дійсно потребують допомоги, змогли отримувати субсидії. За моїми оцінками, йдеться десь про додатковий один мільйон сімей, яким також може надаватися адресна допомога. Серед цього мільйона, думаю, значною мірою будуть пенсіонери, яким понад 70 років, тому що це незахищена категорія", - сказав Герус.
21 апреля закончилась эпоха бедности. Кому они нахер сдались эти субсидии??
Как того мента генерала.
А всі ці субсидії, що розбещують людей і знищують економіку на користь монополістів-постачальників, треба припинити.
А гои пусть платят за всё.
Субсидии новых денег не создают - это перекладывание из одного кармана (бюджета)
в другой (маланский) карман, плюс армия тех, кто их начисляет и выдаёт субсидии -
а это зарплаты, пенсии, социальная защита - типа "важное дело выполняют".
При этом в госвертикаль маланцы берут только своих.
Типа самые хитроджоппые - главное, чтобы вокруг были все сви и не было чужих свидетелй.
"Чтобы у нас всё было, и нам за это ничего не было."
А потом они обижаются, что к ним не так относятся.
Вирнуть, мялять, вклады сберкассы СССР!
Политическая элита Украины много раз упускала возможности стабилизировать страну и гарантировать ее независимость от России. Теперь такая возможность появится у совершенно новой команды людей.
21 июля недовольные избиратели заменили более 60% парламента новыми людьми, сведя число представителей партий, которые прежде управляли страной, к минимуму. Главным победителем на этих выборах стал президент Владимир Зеленский, который занял этот пост в мае и который призвал к проведению внеочередных парламентских выборов. Его партия, в которой оказалось множество кандидатов, участвовавших в выборах впервые, получила абсолютное большинство мест в парламенте, став первой политической силой, добившейся такого результата с момента обретения Украиной независимости в 1991 году.
Зеленский, который прежде играл роль президента в популярном телесериале, теперь получил уникальную возможность выполнить свои обещания: положить конец войне с поддерживаемыми Россией сепаратистами, решить проблему коррупции и дать толчок к развитию слабой экономики Украины.
Выполнить первое обещание, скорее всего, будет очень трудно, потому что многое будет зависеть от решения президента России Владимира Путина, который готов ослаблять позиции любого украинского правительства, отказывающегося признать его сюзеренитет. Однако у Зеленского есть возможность трансформировать свою страну и обеспечить ей будущее, если теперь он использует свою беспрецедентно обширную власть, чтобы провести долгожданные реформы, в том числе реформы судебной системы и экономики. И ему необходимо действовать быстро.
Зеленский уже отправил несколько положительных сигналов.
Он уже попросил парламент принять закон о лишении депутатов неприкосновенности, разрешить преследование чиновников за взяточничество и одобрить смену генерального прокурора.
Зеленский намекнул, что он хочет выдвинуть на должность премьер-министра экономиста, не имеющего опыта работы в политике: по некоторым данным, он рассматривает кандидатуры нескольких уважаемых технократов, известных своими реформистскими взглядами.
Довольно трудно преувеличить масштабы проблемы коррупции в Украине. Олигархи систематически оказывают влияние на политику правительства, чтобы реализовывать свои интересы. В судебной системе и прокуратурах работает огромное количество коррумпированных чиновников. Реформы, разработанные экспертами и поддержанные правительствами западных стран и Международным валютным фондом, много раз блокировались.
У Зеленского есть возможность показать, что его правительство будет иным, назначив новых прокуроров, проведя реформу судебной системы, поддержав антикоррупционный суд и наведя порядок в таможенном управлении. Между тем ему необходимо будет сохранять дистанцию с Игорем Коломойским - олигархом, с которым он сотрудничал в рамках своего телешоу и которого обвиняют в незаконном изъятии средств из одного банка.
Премьер-министру, которого Зеленский назначит, придется заключить новое соглашение с МВФ, который будет настаивать на проведении экономических реформ и принятии активных мер по борьбе с коррупцией. Сделать предстоит очень многое: частная торговля сельскохозяйственными землями в Украине до сих пор остается незаконной, и в стране есть 3,5 тысячи государственных компаний, многие из которых стоит приватизировать. Меры по решению этих вопросов, на принятии которых МВФ и западные правительства настаивали много лет, помогут убедить западные компании в целесообразности инвестиций в Украину.
Оглушительные победы Зеленского на выборах выделили Украину среди других стран Восточной Европы, где зачастую демократия скомпрометирована или уже просто не существует. Если Зеленскому удастся достичь успеха, он может изменить политический климат в этом регионе и нанести потенциально сокрушительный удар по авторитарной модели Путина и его империалистским амбициям.
США, которые при администрации Трампа поддерживают украинский суверенитет, должны сделать все возможное, чтобы помочь Зеленскому. Однако только Зеленский и та новая политическая элита, которую он создал, смогут доказать миру, что Украина способна на успех.
ну и что если ВАзеленский карликового роста, Наполеон тоже был маленький. ну и что если ВАзеленский клоун, Рейган тоже был артистом. ну и что если зеленский не знает языки, Порошенко знал и не помогло. ну и что у зеленского нет опыта работы, он может научиться. им управляет Кало-мойский, он опытный и подскажет. ну и что в Раду выбрали сброд бездарей, без образования, певцов и КВНщиков, зато они не коррупционеры. ну и что если у них нет опыта, это даже лучше, они не сядут на потоки.... ЗАЗЕРКАЛЬЕ!
Постоянно людям надо быть в напряге, оплачивать месяц -в-месяц (а если куда-то надо срочно уехать, и ты не можешь вовремя оплатить?!),все время подтверждать, что ты, например, не изменил семейное положение и т.д.
Необходимо сделать или коммунальные адекватными, или зарплату с пенсией.
Так что у нас в Украине не отдел по социальной защите населения, а защите олигархов от населения!