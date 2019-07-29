 Підлітку оголосили підозру за демонстрацію нацистської символіки в київському ТРЦ, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Інцидент стався 16 лютого в торговому центрі, розташованому на проспекті Бандери.
17-річний хлопець, перебуваючи у приміщенні центру,за допомогою програмного забезпечення "TeamViewer" здійснив зі свого мобільного телефону доступ до системи комп’ютера, з якого велася трансляція реклами на LED.
Пароль до системи був відображений на моніторі в результаті збою в роботі комп’ютера.
Молодик скористався цією технічною несправністю та завантажив у систему фото із зображенням нацистської свастики.
Зазначене зображення протягом певного часу демонструвалося відвідувачам через монітор, розташований на першому поверсі центру, допоки працівники охорони не відімкнули живлення системи комп’ютера.
За результатами розслідування неповнолітньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 КК України, тобто у поширенні, а також публічному використанні символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.
Розслідування триває.
Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом розміщення в одному з торгово-розважальних центрів Києва нацистської символіки. У торговому центрі Києва "Gorodok Gallery" (біля станції метро "Почайна") в холі на центральних сходах, які оснащені LED-підсвіткою, невідомі вивели зображення свастики, розміщене в білому квадраті на червоному тлі.
Не,ну если пони в форме люфтваффе,то тогда каг бэ с ним фсё ясно.)))
Доннерветер.))
(алилуяна)
Серп и молот наверное.
Или что то еще?
Когда начнут сажать за обращение "хач" в адрес Сабакова или "жид" в адрес ЗЕ-ленского?
...меж тем свастику в Киеве, демонстрируют уже средь бела дня во всех торговых центрах,
впрочем ничего нового...
А то что у них менты бьют женщин и инвалидов дубинками это норм.
Майдан= фашизм.
Разгон демонстрантов= недопущение фашизма.
Наоборот.
Майдан это борьба с фашизмом.
А недопущение майдана это поддержка фашизма.
Написано так,ніби це якийсь особливо небезпечний злочинець.
Иносказательно: о силе единства, о больших возможностях совместных усилий.
Если ты их не понимаешь, это не значит, что их нет
Не нужно придуриваться....
Индия, Индия....
Носи свастику на шее и имей проблемы везде, т.к. она по причине национал-социализма скомпрометирована и запрещена во всем мире. Проблемы будут везде, но ты не огорчайся , просто обьясняй всем, что это не то, что они думают....
Мне просто интересно, после скольких шишек на твоем лбу ты скажешь, что тебе надоело сражаться с ветрянными мельницами. А храмы индийские - это такое дело, неоднозначное. Зато, как фашик, отгребешь у леваков по полной программе.... вот им про храмы и расскажешь. На границе рассказать не забудь и при получении визы упомяни. Шенген, США визовый отдел. Они тебя с твоими храмами с удовольствием послушают.
Мой друг имеет татуировку, со свастикой на руке, причем открыто все видно- никаких проблем с визами! Обьездил всю Европу, у меня тоже, правда не в красно черных тонах, а в обычном цвете- на првом плече- крест- без распятия- как символ примерения с врагами и моя любимая надпись на английском из Библии- Только Бог знает почему! А на левой- Свастика. Ничего спокойно езжу! На груди - золотой медальон с 12 конечной звездой и свастикой в середине, очень его люблю, я заказывал такой себе специально ,как оберег! Ничего, никаких проблем с пересечением границ не было- почему? Потому что свобода вероисповедания! И да у меня американский паспорт! Самый лучший оберег , кстати, Орел держит "фашисту"( пучек стрел) в когтях одной из лап!
Можно пойнтересоваться, каким образом ты попал в США? По еврейской линии или по какой другой? Я с трудом верю в то, что имея свастику на открытом месте, груди или плече - ты свободно бы перемещался, например, по Германии.
П.С. "....здесь нет проблем с твоими верованием..."- верованием? Т.е. свастика - это верование???? Это еще и мое верование!?!??! Это круто, сколько тебе лет, если не секрет? (надеюсь можно поинтересоваться, после того, как ты тут так красиво раскатал, где ты живешь, какие татуировки себе на теле набил и где успел побывать)
П.П.С. Вопрос с возрастом у меня возник по причине твоего детского хвастовства. Хвастаться глупо. Хвастаться, не зная, с кем имеешь дело, глопо вдвойне
Мое тело- это моя собственность, и никто согласно законам США не имеет права к нему прикасаться, без моего разрешения! Кроме случаев когда я нарушаю закон, меня могут просто арестовать.
В местах где я делал татуривоку есть и свастики- это обычный тату салон, в нем нет каких либо граничений на нанесение на тело различных рисунков! Ты можешь принести свой эскиз, и они сделают это. Там есть различные религозгая символика- кресты звезды и т.д. Когда я попросил сделать мне свастику, он спросил, ты что наци, я ответил, нет я агностик. Он ок, и показал мне несколько религмозных буддистских вариантов Тату, где есть и Будда в позе Лотоса, со свастикой и другие.
Мне абсолютно по барабану- кто ты, будь хоть самим Агентом 007, или директором ФБР или Моссада. То что я здесь пишу- не является секретом- это абсолютно публичные и доступные всем источники и изображения- просто большинство смотрит но не видят!
К евреям никакого отношения не имею, но отношусь к ним с уважением,как и к другим народам, кроме кассапов конечно, по известным причинам. есть много знакомых и друзей еврев- у меня с ними нормальные отношения! Я из тех людей которые отномятся к людям по их делам, причем ко всем, независтсо от рассы или национальности. Поэтому обвинять меня в антиссемитизме или расизме- абсолютно безпреспективно. Но вы правы, что Антисемиты как правило это не те кто не любит евреев, а те кого евреи не любят. Поскольку мои доводы , с точки зрения логики, достаточно убедительны и подкреплены фактами, а не просто умозаключениями, то спорить со мной достаточно тяжело.
Нет мой возраст- 47 лет! Я не мальчик, который родился только вчера- имею жизненный опыт.
Я выиграл Грин Карту 13 лет назад, эммигрировал и живу здесь достаточно долго! США хорошая страна- она позволяет быть тем кем ты хочешь. В отличие от социалистической Европы. Меня абсолютно не интересуют националистические проекты, поскольку по своим политическим убеждениям я классический либерал! В США голосую за республиканцев, они мне ближе по убеждениям нежели демократы! Хотя Трамп- не мой герой, и считаю это ошибкой республиканцев и это может стоить им больших репутационных проблем в будущем. Парламент они уже проиграли, скорее всего к власти опять прийдут демократы.
Ну да ладно, у вас ведь фейсбук запрещен или нет?
Ну, если уж пацану за прикол уголовку шьете, то шейте, *ляди мусорские, и начальнику смены преступную халатность! А заодно всем посетителям, кто видел, но не позвонил и не донес, - соучастие!
ЗЫ: а пацан лучше бы **** загрузил, меньше шухеру было бы по порожняку.
ЗЗЫ: кстати, как там гепа с его жуковым?
Тебе, нужно послушать какой ВОЙ поднялся, в т.н. российских "сми" из-за, этого "прикола"
И сколько грязи было вылито на Украину, из-за, этого "прикола".....
Тебя мнение Чикатило интересует?
У нас же тут не ПАСЕ.
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Кацапське виття слухають або хворі на голову ідіоти, або відверті вороги.
Хай гарчать, скавчать і виють, - нас це не обходить.
От этой картинки распространились идеи фашизма?
Ну нельзя же так формально подходить к закону.
Распространение идей и вместе с ними картинки.
Это правильная будет квалифиуация.
Уголовное дело нужно закрыть по причине отсутствия события преступления.
Фашизм сейчас в рашке происходит.
Кого будемо судити за демонстрацію комуно-большевицької символіки у день виборів?
Фото з сайту "Радіо Свобода".
https://www.svoboda.org/a/30067630.html
На одном из избирательных участков в центре Киева Владимир Ленин до сих пор со стены взирает на процесс голосования. Его изображение расположено прямо напротив избирательных урн. В других районах Киева знаки советского прошлого тоже не везде демонтируют. На станции метро "Дворец "Украина", которая до начала 90-х называлась "Красноармейская", закрыты щитами мозаики с изображением звезд советской армии, а также красноармейца в буденовке в торце платформы.
Распространение идей коммнистического режима без картинки серпастого и молоткастого это не преступление и наоборот.
Как будто бы дело в картинке.
промосковитской пятой колонной.
Ну взломали в торговом центре изображение на ступеньках -
это что, прямо событие международного масштаба ?
Спланированная маланская провокация.
Зеленский греет жопу в Одессе, пока Тейлор и Волкер посещают боцов ООС.
Атошника избивают на камеру и распростраянют видео везде.
Свастика на ступеньках торгового центра.
Коломойский дал указание усиливать управляемый хаос ?
Нас сильно волнует символика пол пота? Или Иди Амина? А может мао цзедуна? Они тоже творили геноциды, и такие, которые в европе и не снились.
Уголовное преследование за нацистскую символику - это уродливый рудимент советского тоталитаризма.
И больше шутить ему родители не позволят...
Що використовувався в Індії, Китаї і не тільки. Треба навчитись відкидати стереотипи.
Почему мы должны наказывать украинца за страдания всяких варваров?
Уран для страны добывать...