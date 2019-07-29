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Все про:нацизм (48) неповнолітні (47) прокуратура (1809) свастика (3)

 Підлітку оголосили підозру за демонстрацію нацистської символіки в київському ТРЦ, - прокуратура

Київською місцевою прокуратурою №5 спільно з Департаментом захисту національної державності Служби безпеки України викрито молодика, який поширював символіку націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму в одному із торгових центрів на столичній Оболоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Інцидент стався 16 лютого в торговому центрі, розташованому на проспекті Бандери.

17-річний хлопець, перебуваючи у приміщенні центру,за допомогою програмного забезпечення "TeamViewer" здійснив зі свого мобільного телефону доступ до системи комп’ютера, з якого велася трансляція реклами на LED.

Пароль до системи був відображений на моніторі в результаті збою в роботі комп’ютера.

Молодик скористався цією технічною несправністю та завантажив у систему фото із зображенням нацистської свастики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ порушила кримінальне провадження у зв'язку з розміщенням свастики в одному з ТРЦ Києва

Зазначене зображення протягом певного часу демонструвалося відвідувачам через монітор, розташований на першому поверсі центру, допоки працівники охорони не відімкнули живлення системи комп’ютера.

За результатами розслідування неповнолітньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 КК України, тобто у поширенні, а також публічному використанні символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

Розслідування триває.

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом розміщення в одному з торгово-розважальних центрів Києва нацистської символіки. У торговому центрі Києва "Gorodok Gallery" (біля станції метро "Почайна") в холі на центральних сходах, які оснащені LED-підсвіткою, невідомі вивели зображення свастики, розміщене в білому квадраті на червоному тлі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140119
 
   
 Топ коментарі
 
Бабульок, котрі мітингували 22 з портрєтами Сраліна та червоними ганчірками під охороною шакалів Авакова арештували, чи таки ні?
Подростку объявили подозрение за показ нацисткой символики в киевском ТРЦ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 941
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Слушайте, а может меня кто-то ткнуть носом в количество украинцев убитых за "расовую неполноценность"? Не за еврейские или цыганские корни, не за коммунистические взгляды, не за мародерство и вредительство, а именно за "неправильную форму черепа"?
А то чето как-то непонятно, сралин нас целенаправленно уничтожал голодом, продотряды убивали женщин и детей чтобы мужики отдали зерно и оружие, интеллигенцию расстреливали с промышленным размахом, а вот немчура даже одним из поводов для атаки СССР называла освобождение народов россии. И первыми в мире указали на Голодомор - тоже гитлеровцы.
Так что может я того, непопулярные вещи говорю, но как по мне уравнивать немчуру и совков может только тайный совкодрочер. Или тот, кто получает шекеля за красивые пейсы глаза своих предков.
К слову в Украине и первых и вторых - критично мало, чтобы такие жесткие законы существовали.
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По любому тут кацапы замешаны,уж очень они тогда эту новость смаковали и первые её подхватили.Явно был их заказ.
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Хмм.Вот если на картинке пони скачет по радуге-значит пони ******** или лесбиянка.))
Не,ну если пони в форме люфтваффе,то тогда каг бэ с ним фсё ясно.)))
Подростку объявили подозрение за показ нацисткой символики в киевском ТРЦ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9463
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Поні не тільки в Люфтваффе, вони і в НСДАП взагалі то..)

Подростку объявили подозрение за показ нацисткой символики в киевском ТРЦ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4639
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*****,так зиганул,что мышку проводную оторвал от системника.Прекратите провоцировать.))
Доннерветер.))
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живут себе люди и не парятся..а тут столько вони...
Подростку объявили подозрение за показ нацисткой символики в киевском ТРЦ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5423
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там жертвы аборта еще не знают, что они - жертвы
(алилуяна)
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Свастика исконно вселенская. И на всех вышиванках она в свое время присутствала. В православии славянском была в почете и была символом защиты.
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та й на писанках цей знак присутній... так і називається... хрест з гачками
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Бабульок, котрі мітингували 22 з портрєтами Сраліна та червоними ганчірками під охороною шакалів Авакова арештували, чи таки ні?

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А что является официальными символами коммунистического режима?
Серп и молот наверное.
Или что то еще?
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Свобода слова, говорили они. Либертарианство, говорили они...
Когда начнут сажать за обращение "хач" в адрес Сабакова или "жид" в адрес ЗЕ-ленского?
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Киселёв сегодня:
...меж тем свастику в Киеве, демонстрируют уже средь бела дня во всех торговых центрах,
впрочем ничего нового... Подростку объявили подозрение за показ нацисткой символики в киевском ТРЦ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4286
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Вот это событие.
А то что у них менты бьют женщин и инвалидов дубинками это норм.
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Так троеточие и означает, что он завяжет 2 события между собой:
Майдан= фашизм.
Разгон демонстрантов= недопущение фашизма.
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Нет.
Наоборот.
Майдан это борьба с фашизмом.
А недопущение майдана это поддержка фашизма.
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Ну вы прям капитан-очевидность! Я же пишу о подаче вестей в рахе Киселём, или вы о таком не слышали? Подростку объявили подозрение за показ нацистской символики в киевском ТРЦ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3635
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Але чому в нас ще є і не карається совєцька символіка?
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Киевской местной прокуратурой №5 совместно с департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности Украины разоблачен молодой человек, который распространял символику национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима в одном из торговых центров на столичной Оболони.Источник: https://censor.net.ua/n3140119

Написано так,ніби це якийсь особливо небезпечний злочинець.
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Здравия всем! Прикол, однако! Свастика не может быть "фашистской " по нескольким причинам- она древнее самого понятия фашизма на десятки а может и сотни тысяч лет! Во вторых, Германия никогда не была фашистской- она была Нацистской. Италия была фашистской. Знак Фашизма- это пучок стрел перевязанный лентой или колчаном- это называется Фашиста. Этот символ присутствовал на гербах Римской империи, и Италия естественно тспользовала этот символ и это названия. Фашизм и Нацизм- это два абсолютно разных понятия, суть которых абсолютно различна. То что в Нюрберге осудили и приравняли этих два понятия, исключительно потому что они являются формами тоталитарного общества. Но при этом идея фашизма- она абсолютно расходится с идеей нацизма- как рассового превосходства одной нации над другой! И запрет Свастики- это редкостный бред,социалистов и популистов всех мастей! И причина кроется в прошлом всего человечества- пора честно об этом говорить! И это касается прежде всего на уровне противостояния- Монотеизма, как еврейского учения об едином Боге, и Язычества, как проявлений религиозных верований о многобожии. С одной стороны- это три основных течения монотеизма- иудаизм, хрестианство и ислам, с другой-ведизм, буддизм и даосизм. Это все современные проекции верований людей. С одной стороны мы наблюдаем повсеместное использование символов иудаизма- это шестиконечные Звезды- печати Жавида, и пятиконечные Звезды- или пентогоаммы- это печати Соломона- и я не выдумываю- это официальные их названия! Посмотрите на емблемы евросоюза, УЕФА, Лиги чемпионов- почему мячик украшен пентограмами, причем одна из них- перевернута? Никто не обращал внимания? Правда! Почему не нейтральные ромбы или квадраты- а именно пентограммы! Свастика- это Небесное движение- таков перевод этой руны. Так по спирали движется наша галактика, если наблюдатель стоит в середине и смотрит вверх! Вот и весь смысл этого знака. Кроме этого, на небе есть созведие свастики! Это Гитлер туда ее прибил? Свастика- является сильгейшим оберегом, имено свптикой вышивалтсь рубахи и вышиванки- посмотрите на узоры старых мастеров 100 или 150 летней давности! Есть над чем подумать!
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Из Библии. Ветхий Завет (Книга Екклесиаста, гл. 4, ст. 12): «И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него: и нитка, втрое скрученная, нескоро порвется».
Иносказательно: о силе единства, о больших возможностях совместных усилий.
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Свастика может быть фашистской и есть по многим причинам, Валик.
Если ты их не понимаешь, это не значит, что их нет
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Хирургический скальпель- это инструмент, им можно спасти жизнь человеку, а можно перерезать горло, в темном переулке! Так и Свастика- она не виновата, что ею прикрывались некие личности, толи по злому умыслу, то ли по незнанию! От этого она Небесным Бегом быть не перестала! Запретить этот символ - нельзя, ибо он есть суть отражения этого мира.
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конечно можно запретить. Её, свастику, и запретили везде. Свастика не виновата, символ не виноват. Но это всего лишь символ. Им воспользовались нацисты и теперь ето символ с "душком" национал социализма. Поэтому ее и запретили.
Не нужно придуриваться....
Индия, Индия....
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Ты этопойди в буддистский храм и скажи монахам- ах вы фашисты проклятые, почему у Будды свастика? Вы что не знаете что она запещена на международном уровне! Они конечно спокойно покачают головой, угостят тебе чаем и раскажут о Свастике больше чем я! Ты в хоаме в Херсонесе был, это тот храм где типа Кагана Владимира крестили по легенде от советских историков. Знаешь да, типа пришел в Киев уже крещенный и давай всех жителей в воду сгонять и крестить, а кто не хотел, того силком, с бабами женами детьми, а кто по старинке брался за отцовские родовые мечи, так на кол, с детьми женами дедами! В курсе да? Так там тоже на потолке звезды и свастики аыгравированы! Тоже Гитлер постарался! От незадача! Так давай вспомним знаменитый еврейский праздник Пурим. По оценкам историков было уничтоженно более полумиллиона персов- белой элиты, лишь только по подозрению в заговоре против еврейской общины! Вся языческая элита- воины, сыновья, сановники, жрецы- все кто не верил в Бога Яхве! Это факт запечатленный в Книге Книг! Чем тебе не холокост древнено Мира??? Учитывая что населения тогда было по меньше! Все, даже прислуга была тупо вырезана, а имущество конфисковано. Тогда логичный вопрос- а почему не запрещают по всему миру петогоаммы и звезды Давида? Поэтому мой друг, давай договоримся так- я Агностик а не Фашист, и не Нацист! И у нас свобода вероисповедания! Бог Отец, или Аллах, или Яхве или Сатана( собственно говоря как по мне- все это одно и тоже Лицо) не мой единственный Бог! Так же как и Христос! У меня есть свои представления о Боге в этом мире- и правильные они или нет- не вам судить! И Свастика для меня дорогой Сердцу символ! Поэтому ваша свобода заканчивается там где начинается моя! И запрет Свастики как знака- это наступление на мои права как верующего человека! Уберите свою проеврейскую религиозную символику со всех официальных гражданских и светских учреждений, а затем будете запрещать носить мне свастику!
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Агностик - это хорошо. Ты начитанный- это тоже хорошо. Я был в храмах и видел свастики. ТЫ не хочешь слышать то, что я тебе говорю.

Носи свастику на шее и имей проблемы везде, т.к. она по причине национал-социализма скомпрометирована и запрещена во всем мире. Проблемы будут везде, но ты не огорчайся , просто обьясняй всем, что это не то, что они думают....

Мне просто интересно, после скольких шишек на твоем лбу ты скажешь, что тебе надоело сражаться с ветрянными мельницами. А храмы индийские - это такое дело, неоднозначное. Зато, как фашик, отгребешь у леваков по полной программе.... вот им про храмы и расскажешь. На границе рассказать не забудь и при получении визы упомяни. Шенген, США визовый отдел. Они тебя с твоими храмами с удовольствием послушают.
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Я живу в США- здесь нет проблем с твоими верованием, здесь даже сатанисты ге имеют никаких проблем, ходят в свои хоамы, служат черные мессы. А про буддистов или ведистов- я вообще молчу.
Мой друг имеет татуировку, со свастикой на руке, причем открыто все видно- никаких проблем с визами! Обьездил всю Европу, у меня тоже, правда не в красно черных тонах, а в обычном цвете- на првом плече- крест- без распятия- как символ примерения с врагами и моя любимая надпись на английском из Библии- Только Бог знает почему! А на левой- Свастика. Ничего спокойно езжу! На груди - золотой медальон с 12 конечной звездой и свастикой в середине, очень его люблю, я заказывал такой себе специально ,как оберег! Ничего, никаких проблем с пересечением границ не было- почему? Потому что свобода вероисповедания! И да у меня американский паспорт! Самый лучший оберег , кстати, Орел держит "фашисту"( пучек стрел) в когтях одной из лап!
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Это все замечательно, то что ты пишешь!
Можно пойнтересоваться, каким образом ты попал в США? По еврейской линии или по какой другой? Я с трудом верю в то, что имея свастику на открытом месте, груди или плече - ты свободно бы перемещался, например, по Германии.

П.С. "....здесь нет проблем с твоими верованием..."- верованием? Т.е. свастика - это верование???? Это еще и мое верование!?!??! Это круто, сколько тебе лет, если не секрет? (надеюсь можно поинтересоваться, после того, как ты тут так красиво раскатал, где ты живешь, какие татуировки себе на теле набил и где успел побывать)

П.П.С. Вопрос с возрастом у меня возник по причине твоего детского хвастовства. Хвастаться глупо. Хвастаться, не зная, с кем имеешь дело, глопо вдвойне
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Я ничего не боюсь! Я гражданин США, и мои гражданские права защищены Конституцей США- и одно из них - свобода вероисповедания!
Мое тело- это моя собственность, и никто согласно законам США не имеет права к нему прикасаться, без моего разрешения! Кроме случаев когда я нарушаю закон, меня могут просто арестовать.
В местах где я делал татуривоку есть и свастики- это обычный тату салон, в нем нет каких либо граничений на нанесение на тело различных рисунков! Ты можешь принести свой эскиз, и они сделают это. Там есть различные религозгая символика- кресты звезды и т.д. Когда я попросил сделать мне свастику, он спросил, ты что наци, я ответил, нет я агностик. Он ок, и показал мне несколько религмозных буддистских вариантов Тату, где есть и Будда в позе Лотоса, со свастикой и другие.
Мне абсолютно по барабану- кто ты, будь хоть самим Агентом 007, или директором ФБР или Моссада. То что я здесь пишу- не является секретом- это абсолютно публичные и доступные всем источники и изображения- просто большинство смотрит но не видят!
К евреям никакого отношения не имею, но отношусь к ним с уважением,как и к другим народам, кроме кассапов конечно, по известным причинам. есть много знакомых и друзей еврев- у меня с ними нормальные отношения! Я из тех людей которые отномятся к людям по их делам, причем ко всем, независтсо от рассы или национальности. Поэтому обвинять меня в антиссемитизме или расизме- абсолютно безпреспективно. Но вы правы, что Антисемиты как правило это не те кто не любит евреев, а те кого евреи не любят. Поскольку мои доводы , с точки зрения логики, достаточно убедительны и подкреплены фактами, а не просто умозаключениями, то спорить со мной достаточно тяжело.
Нет мой возраст- 47 лет! Я не мальчик, который родился только вчера- имею жизненный опыт.
Я выиграл Грин Карту 13 лет назад, эммигрировал и живу здесь достаточно долго! США хорошая страна- она позволяет быть тем кем ты хочешь. В отличие от социалистической Европы. Меня абсолютно не интересуют националистические проекты, поскольку по своим политическим убеждениям я классический либерал! В США голосую за республиканцев, они мне ближе по убеждениям нежели демократы! Хотя Трамп- не мой герой, и считаю это ошибкой республиканцев и это может стоить им больших репутационных проблем в будущем. Парламент они уже проиграли, скорее всего к власти опять прийдут демократы.
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Да повторяюсь, свастика- это солярный символ. Свастика может быть татуирована с другими символами. Знаешь есть такой интернет сообщество Фейсбук. У него есть приложение- Месседжер. Ты видел иконку с изображением этого приложения? Знаешь что это? Это молния или Зиг или Перунница. Ты в курсе вообще то!
Ну да ладно, у вас ведь фейсбук запрещен или нет?
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Найди в инете деньги СССР 20 годов и удивись.
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Если ты мне хочешь что-то сказать, не нужно меня посылать что-то искать в интернете. Ты видел свастику на деньгах 20-х годов? Я не видел. И что теперь?
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Это притом, что немецкие деньги не пахнут. А символам не повезло. Символизм нужно преподавать в школе и тогда жлобство будет не в почете.
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Так условной "Галактике" с ее сознанием абсолютно по барабану, что возомнила себе ее микроскопическая часть!Это примерно так, что о тебе думают и что там в муравейнеке запрещают или разрешают муравьи! Твоя задача, дать им то на что они имеют полное право- жизнь, развитие и эволюцию, по правилам установленных для муравьев. А считают ли они себя частью Мира или нет- это их проблемы.
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Пароль к системе был запечатлен на мониторе в результате сбоя (??? ) в работе компьютера.

Ну, если уж пацану за прикол уголовку шьете, то шейте, *ляди мусорские, и начальнику смены преступную халатность! А заодно всем посетителям, кто видел, но не позвонил и не донес, - соучастие!
ЗЫ: а пацан лучше бы **** загрузил, меньше шухеру было бы по порожняку.
ЗЗЫ: кстати, как там гепа с его жуковым?
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Говоришь: "за прикол уголовку шьете"....
Тебе, нужно послушать какой ВОЙ поднялся, в т.н. российских "сми" из-за, этого "прикола"
И сколько грязи было вылито на Украину, из-за, этого "прикола".....
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Ааааааааааааа, ну, если в роисссссьььььких сми, тада да, тада нам всем повеситься пора.
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Так меньше надо обращать внимание на их мнение.
Тебя мнение Чикатило интересует?
У нас же тут не ПАСЕ.
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Тебе, нужно послушать какой ВОЙ поднялся, в т.н. российских "сми"
***********
Кацапське виття слухають або хворі на голову ідіоти, або відверті вороги.
Хай гарчать, скавчать і виють, - нас це не обходить.

Підлітку оголосили підозру за демонстрацію нацистської символіки в київському ТРЦ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6344
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це фото червоноармійця, що потрапив в полон до фінів під час зимової війни..не факт що він саме кацап..
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Думаю тут просто ТРЦ проспонсорував розслідування і інше. Щоб неповадно було. Питання не в свастиці, а в тому, що якщо вирішив зробити проблеми великому бізнесу, будь готовий нести відповідальність. Або використовуй VPN, а не хакай з власного мобильного.
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Vipe Man Ні,тут питання саме в сфастиці.В нас ставлять і паскуду жукова і нікого не наказують,а тут капець який злочин.Це все фарс.
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Таких дэбилов много тысяч. порохло этому способствовал.
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Так а что произошло то?
От этой картинки распространились идеи фашизма?
Ну нельзя же так формально подходить к закону.
Распространение идей и вместе с ними картинки.
Это правильная будет квалифиуация.
Уголовное дело нужно закрыть по причине отсутствия события преступления.
Фашизм сейчас в рашке происходит.
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221 виборчий округ, місто Київ, - наші дні.
Кого будемо судити за демонстрацію комуно-большевицької символіки у день виборів?
Фото з сайту "Радіо Свобода".
https://www.svoboda.org/a/30067630.html
На одном из избирательных участков в центре Киева Владимир Ленин до сих пор со стены взирает на процесс голосования. Его изображение расположено прямо напротив избирательных урн. В других районах Киева знаки советского прошлого тоже не везде демонтируют. На станции метро "Дворец "Украина", которая до начала 90-х называлась "Красноармейская", закрыты щитами мозаики с изображением звезд советской армии, а также красноармейца в буденовке в торце платформы.

Підлітку оголосили підозру за демонстрацію нацистської символіки в київському ТРЦ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7183
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он вообще то с бревном ходил и т п шняги на бронивике стоял он почти герой а еще фрунзе))))))))))))аххаахахахахх
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Я не пійму коментаторів.В нас комуняцькі сомволи досі є повсюди,вас вони не бентежать?.Нікого за них не садять.А тут просто картинка і все.Ви що за комуняків? Вони ж ваших батьків катували страшно і вбивали.За колоски вивозили і розстрілювали і тд.Можна дати штраф і то не надто великий і все.
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Произошла подмена понятий.
Распространение идей коммнистического режима без картинки серпастого и молоткастого это не преступление и наоборот.
Как будто бы дело в картинке.
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Молодец пацан, можно назначать его послом на Россию.
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Интересно, если свастику разместить на колорадку - посодют, как за оскорбление памяти маршала победы?
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В центрі Києва сраліністи тягають сраліна в нагляк,Гєпа ката жукова відновляє і всі непокарані,то хто є небеспечнішим для України?!
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К тем, кто памятник Жукову в Харькове восстановил, тоже такие жесткие меры приняли? А что так?
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Если это уже прошло по московским телеканалам, то и организовано
промосковитской пятой колонной.
Ну взломали в торговом центре изображение на ступеньках -
это что, прямо событие международного масштаба ?
Спланированная маланская провокация.
Зеленский греет жопу в Одессе, пока Тейлор и Волкер посещают боцов ООС.
Атошника избивают на камеру и распростраянют видео везде.
Свастика на ступеньках торгового центра.
Коломойский дал указание усиливать управляемый хаос ?
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Ерунда всё это. Пацан прикололся, и всё. Не ищите идеологии!
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З 1939 по 1945 рік нацисти вчинили світову війну, організовували концтабори і знищили мільйони людей ... Єрунда, прикололися, и всё. Ніякої ідеології.
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Елена АВС Поправочка нацики разом з совєтами.Совєти знищили мільйони українців.Де посадки за комуністичні символи?
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А при чём тут нацисты к этому пацану?
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не наших людей. Наших людей гнал на немецкие пулеметы товарищ Сралин. И в концлагеря садил тоже он. И заложников из числа родственников красноармейцев, для поддержания верности солдат, брал тоже Сралин.
Нас сильно волнует символика пол пота? Или Иди Амина? А может мао цзедуна? Они тоже творили геноциды, и такие, которые в европе и не снились.
Уголовное преследование за нацистскую символику - это уродливый рудимент советского тоталитаризма.
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Есть Закон...и за этот прикол шутник получит ПЛЮШКУ!)))
И больше шутить ему родители не позволят...
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Ну получит.... Я про то, что это не тайный нацист, а приколист типа зацеперов!
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Це просто дуже давній символ щастя.
Підлітку оголосили підозру за демонстрацію нацистської символіки в київському ТРЦ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5520
Що використовувався в Індії, Китаї і не тільки. Треба навчитись відкидати стереотипи.
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По такой логике...Гитлер нес счасьте евреям...цыганам и комунякам...но его не поняли?
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он-то же нацик был, а эти с головой как известно враждуют
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Геракл Платонович Ну в нас є повно символів комунізму і ніхто за них не сидить.Значить комунізм це добре.
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Нормальна логіка по відкиданню стереотипів. А під хрестом християн скільки вбивств та катувань проводила свята інквізиція, але ж ні, ми всі його носимо на шиї.
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ладно, евреи, цыгане, комуняки (хорошая подборка к слову) - каким боком тут украинцы?
Почему мы должны наказывать украинца за страдания всяких варваров?
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Посидит пару-тройку лет - может и поумнеет.
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100% на Желтые Воды шутника...
Уран для страны добывать...
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Вот дибил. Нет что как любой нормальный человек - вставить туда фото огромного елдака, всем девкам на радость Підлітку оголосили підозру за демонстрацію нацистської символіки в київському ТРЦ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3365 , а он свастики лепит..
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Або вареника. Всім пацанам на радість
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он не дибил, он пророк. Раз демократы-либералы не справляются с вызовами современности, значит пришло время опять взойти Черному Солнцу Европы))
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это не "технический сбой", это рукожопый сисадмин в ТРЦ.
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я воль хоспода цюрюк гибен нихт щисен а вас штирлиц и пастор шлак я попорошу остаться
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