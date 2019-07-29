 Підлітку оголосили підозру за демонстрацію нацистської символіки в київському ТРЦ, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Інцидент стався 16 лютого в торговому центрі, розташованому на проспекті Бандери.

17-річний хлопець, перебуваючи у приміщенні центру,за допомогою програмного забезпечення "TeamViewer" здійснив зі свого мобільного телефону доступ до системи комп’ютера, з якого велася трансляція реклами на LED.

Пароль до системи був відображений на моніторі в результаті збою в роботі комп’ютера.

Молодик скористався цією технічною несправністю та завантажив у систему фото із зображенням нацистської свастики.

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Зазначене зображення протягом певного часу демонструвалося відвідувачам через монітор, розташований на першому поверсі центру, допоки працівники охорони не відімкнули живлення системи комп’ютера.

За результатами розслідування неповнолітньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 КК України, тобто у поширенні, а також публічному використанні символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

Розслідування триває.

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом розміщення в одному з торгово-розважальних центрів Києва нацистської символіки. У торговому центрі Києва "Gorodok Gallery" (біля станції метро "Почайна") в холі на центральних сходах, які оснащені LED-підсвіткою, невідомі вивели зображення свастики, розміщене в білому квадраті на червоному тлі.