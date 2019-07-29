 Мою кандидатуру розглядали на посаду глави фракції "Слуги народу" у ВР, але очолить її інший представник команди, - Арахамія

Про це він сказав у кулуарах тренінгу для майбутніх депутатів "Слуги народу" в Трускавці LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
Арахамія вважає, що його розглядали на посаду глави фракції, оскільки він "має достатній досвід в нетворкінгу і в побудові команд".
"Мені здається, це були головні переваги, чому мою кандидатуру обговорювали на позицію глави фракції", - сказав він.
Арахамія зазначив, що, за його інформацією, очолить фракцію Слуга народу інший представник команди, проте прізвище назвати відмовився.
Владимир Александрович увольте его нах!
весь имидж партии мочит(
габитус реально как у барсеточника
из личного опыта?
как у вас свиноботов всё просто
было
дупигрупи" Зеленського - а значить виказує "лінію партії". От і подивимося на реакцію четвертого наївного дурняномера "слуг коломойськогонароду"...
вот этим например, слету возле Пециного корыта пристроился
и хавал оттуда ничего не замечая, помалкивая
Учитывая, какие крупные ИТ-проекты создал Арахамия, что он учился и работал в США, известен в мире, он идеально подходит на свою нынешнюю должность по привлечению инвестиций. Использовать его таланты в качестве массовика-затейника для депутатом было бы кощунством.
явно намекает на то шо рассчитывае на министерский портфель как минимум
мадератор)
- селфятся
- дают интервью
- ищут оленя
молодая команда корпоративных кретинов