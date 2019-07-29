 Попередньому президенту бракувало політичної волі, новому - не бракує, - батько Гандзюк після зустрічі із Зеленським

Про це Віктор Гандзюк розповів в інтерв'ю BBC-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Ми зустрічалися із Зеленським. Але оскільки зустріч була не для піару, то єдине, що скажу - вона була обнадійливою. У попереднього президента бракувало політичної волі. Після зустрічі з новим президентом думаю, що йому у цьому напрямку політичної волі не бракує... ми зустрілися з Порошенком - за його ініціативою ... я йому сказав: Петре Олексійовичу, я не прошу, щоб ви їх засудили, але ми вважаємо, що ви мусите звільнити їх з посад, вони не мають керувати областю, і виключити з партії. Петро Олексійович не прислухався і вони залишилися, а слідство почало гальмуватися ...", - зазначив Віктор Гандзюк.
Потому что это и есть те самые 8%, причем существенный процент из этих процентов не четырежды уклонисты, а отслужившие в АТО.
Подойдёт предложение?
Запоребриком, по-слухам, очень популярно
Думаете все кинутся за свиноматку воевать?
Конечно это голубая мечта из-за поребрика, что бы началась война из-за Петиной жирной задницы, но это навряд ли.
Как называется - приплыли... в Лукаморье...
(лукоморье, президент)
Втім мізки полоскати блаЗень добре вміє, але скоро побачимо його справи. От тоді й посміємося (хто виживе).
До речі, чиїм шахтарям блаЗень казенні "скопилось".
а Зеле по фигу - уволит любого старого, ему своих рассовывать надо.
******, какие у нас люди тупые.. и удивляются что плохо живут.
- У Порошенко она маленькая. Ему не хватало. У Зеленского больше, ему хватит.
Эксперт, *****!
Подозреваемого в сокрытии преступления по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского, отпущенного под ночной домашний арест после диагноза "гипертонический криз"
Відпустили до зустрічі чи після?
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https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=l7GidRf_dbI
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Я ему сказал: Петр Алексеевич, я не прошу, чтобы ВЫ ИХ ОСУДИЛИ, но (МЫ? ) считаем, что вы должны освободить их от должностейНу предполагаемых убийц он осудил. А должен ли он был освобождать от должностей тех, чья вина была недоказанной? Это точно было бы пиаром
Жалко отца, он от горя готов принять любые обещания. Но станет ли ему легче, когда убийц просто назначат?