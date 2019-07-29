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 Суспільство
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Все про:Зеленський (2244) Гандзюк (344)

 Попередньому президенту бракувало політичної волі, новому - не бракує, - батько Гандзюк після зустрічі із Зеленським

Батько загиблої Катерини Гандзюк заявив, що зустрічався з президентом Володимиром Зеленським та результат розмови видався йому обнадійливим.

Про це Віктор Гандзюк розповів в інтерв'ю BBC-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зустрічалися із Зеленським. Але оскільки зустріч була не для піару, то єдине, що скажу - вона була обнадійливою. У попереднього президента бракувало політичної волі. Після зустрічі з новим президентом думаю, що йому у цьому напрямку політичної волі не бракує... ми зустрілися з Порошенком - за його ініціативою ... я йому сказав: Петре Олексійовичу, я не прошу, щоб ви їх засудили, але ми вважаємо, що ви мусите звільнити їх з посад, вони не мають керувати областю, і виключити з партії. Петро Олексійович не прислухався і вони залишилися, а слідство почало гальмуватися ...", - зазначив Віктор Гандзюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ зупинила розслідування проти Мангера і Левіна в справі про вбивство Гандзюк, - Слідство.Info

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140116
 
   
 Топ коментарі
 
Порохоботы , вашего хозяина снова обосрали У предыдущего президента не хватало политической воли, новому - хватает, - отец Гандзюк после встречи с Зеленским - Цензор.НЕТ 3871
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Я, конечно, понимаю, что у выпускников средней школы с углубленным изучением английского языка города Кривого Рога трудности с арифметкой, но Вас не смушает цифра в 2 миллиона?
Потому что это и есть те самые 8%, причем существенный процент из этих процентов не четырежды уклонисты, а отслужившие в АТО.
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...вот только мозгов не хватает зелемойскому, увы...
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Порохоботы , вашего хозяина снова обосрали У предыдущего президента не хватало политической воли, новому - хватает, - отец Гандзюк после встречи с Зеленским - Цензор.НЕТ 3871
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Я, конечно, понимаю, что у выпускников средней школы с углубленным изучением английского языка города Кривого Рога трудности с арифметкой, но Вас не смушает цифра в 2 миллиона?
Потому что это и есть те самые 8%, причем существенный процент из этих процентов не четырежды уклонисты, а отслужившие в АТО.
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Царю Зелемойскому дать право казнить и миловать.
Подойдёт предложение?
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Можно еще челобитные писать.
Запоребриком, по-слухам, очень популярно
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Будемо мірятися знаннями-дипломами і кількістю статусів УБД чи достатньо буде посилання на сайт ЦВК?
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И ЧТО что они служили?
Думаете все кинутся за свиноматку воевать?
Конечно это голубая мечта из-за поребрика, что бы началась война из-за Петиной жирной задницы, но это навряд ли.
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Существенный процент отслуживших в АТО? Это сколько Алексеев-миномьетчиков?
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обещать, не значит жениться, но удачи
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вот недавно замяли дело мангера, а он радуется...
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Шакалы к новому хозяину, Зелёному павлину.
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старый маразматик кремлевская подстилка уже поЗЕленел от злобы к ОТЦУ НАЦИИ ПОРОШЕНКО!!
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Напрасно вы этого дегенерата Игоря спамите. Пусть все видят убожество свиноваты.
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Те, кто будет проводить следствие по политической воле, а не по наличию доказательств...
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У мене нема Президента. Офіційно є єврейсько-кацапське непорозуміння під назвою зелеленський.
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Да нет, он еврей! А Зельцман чистый украинец! А ты шо - не знал???!!!
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Полный Израиль евреев. И воюют хорошо и работают. Почему украинец не может быть ну хоть немнооожечко евреем?
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Вот интересно, а что тогда будем делать с этими евреями?
Попередньому президенту бракувало політичної волі, новому - не бракує, - батько Гандзюк після зустрічі із Зеленським - Цензор.НЕТ 9759
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Тоді прошу пана за поребрик. Нах з України, виродки свиноватні!
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Судя по всему Воли то у всех достаточно, а вот с фактами- проблемы! Это криминальное дело и оно доказывается фактами! По факту- исполнители есть, есть вроде бы и посредник- а заказчик? Так послушайте, теперь все зависит от посредника! И здесь должно работать следствие, если следствие договорится с посредником- он должен дать показания и кроме этого- доказательства его слов! А так, оговорить можно любого. Если есть какая то связь с бизнесс интересами- пусть следаки копают! Я соболезную отцу по поводу его дочери, но простите- одних слов- мало! Нужен фактаж!
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Нет. Эта встреча не для пиара. А для фейсбука, твитера, инстаграма, ютуба ит др.
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У ПРедыдущего ума хватало толька киздить!!
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просто зеля наплел ему то что он хотел услышать, он всегда так делает
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Политическая воля в расследовании уголовного преступления?
Как называется - приплыли... в Лукаморье...
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Мда, прям завоняло расеюжкой. Это только там ***** вмешивается и в суды, и в раследования.
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Не только, Лукаморье то же самое, что и презедент....
(лукоморье, президент)
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не будемо дядьку вас розчаровувати...час сам все розставить всі крапки над і
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Пиар - и с Глуховерей, и с Гандзюк, и с истериками на чиновников, с поездками на пляж. Мелочи, которые не жалко бросить как кость своим почитателям, затуманить им мозг, чтобы не видели потом проколов в важных для всей страны делах.
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І чого тільки не застосовують для пі-ару в блаЗень-шоу.
Втім мізки полоскати блаЗень добре вміє, але скоро побачимо його справи. От тоді й посміємося (хто виживе).
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"Обещанного три года ждут" (Зелемойская, простите - еврейская пословица, а может и не еврейская)....
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Судят не по политической воле, а по результату.
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Жалко отца! ******* не строить! Можно наговорить ХХХ знает чего,что сейчас клоун и делает,и это абсолютно ни ХХХ не значит!Хотя если надо Аваков найдет какого то стрелочника,что бы лохам показать картинку!
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Свинорилый только по поводу Рошена быстро всё решал ))))) Если бы не ЗЕ шахтёры так и были бы без зарплаты ещё несколько месяцев,это притом, что свинья Грося сказал, что в казне деньги скопились. Гидота!
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Ну роздавати те, що "скопились" багато ума не треба. От коли "скопились" скінчиться - тоді й міряти "Если бы не ЗЕ" будемо.
До речі, чиїм шахтарям блаЗень казенні "скопилось".
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"Зеленський зустрівся з гірниками після трагедії на шахті Львівщини " Може ти щось пропустив бiля корита WerКнур ))))))))))
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а у нас судят по политической воли или по закону?
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По справедливости. В рабовладельческом обществе тоже были законы.
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Откуда у Пэдры воля найдется, если каждая блть ему отстегивала долю дай реальный срок одному и нарушится доверие, Петю крысы уважать перестанут, а для него это важнее мнения украинцев!
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Папа такой же шибанутый как и его доця. Вот втемяшилось ему что заказал именно такой-то - и требует его уволить.

а Зеле по фигу - уволит любого старого, ему своих рассовывать надо.

******, какие у нас люди тупые.. и удивляются что плохо живут.
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Пришел к Порошенко и померил его политическую волю. Сходил к Зеленскому и у него померил. Вышел и сообщил результат:
- У Порошенко она маленькая. Ему не хватало. У Зеленского больше, ему хватит.
Эксперт, *****!
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По твоему посту можно уже померить твой маленький мозг.
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И мерить нечего, коричневую субстанцию, которая пахнет не шоколадом мозгом назвать нельзя.
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Точно без мозгов, за пайку рошенок смерти людям желаешь.
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наивность людей меня просто удивляет - Подозреваемого в сокрытии преступления по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского, отпущенного под ночной домашний арест после диагноза "гипертонический криз", заметили на футбольном Суперкубке в Одессе.
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Чинганчгук
Подозреваемого в сокрытии преступления по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского, отпущенного под ночной домашний арест после диагноза "гипертонический криз"

Відпустили до зустрічі чи після? Попередньому президенту бракувало політичної волі, новому - не бракує, - батько Гандзюк після зустрічі із Зеленським - Цензор.НЕТ 3290
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Я ему сказал: Петр Алексеевич, я не прошу, чтобы ВЫ ИХ ОСУДИЛИ, но (МЫ? ) считаем, что вы должны освободить их от должностейНу предполагаемых убийц он осудил. А должен ли он был освобождать от должностей тех, чья вина была недоказанной? Это точно было бы пиаром
Жалко отца, он от горя готов принять любые обещания. Но станет ли ему легче, когда убийц просто назначат?
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Нет, ему было легко при Порошенко, когда убийц вообще не искали, а именно назначали исходя из политической конїюктуры.
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Якраз та "політична воля " і напружує . Здача Станиці Луганської окупантам і колаборантам , плюс знищення своїх фортифікаційних споруд, тому підтвердження .
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"Здача Станиці Луганської окупантам і колаборантам". Попередньому президенту бракувало політичної волі, новому - не бракує, - батько Гандзюк після зустрічі із Зеленським - Цензор.НЕТ 3214 Жоден наглядач не повідомляє про наявність окупантів у Станиці Луганській, отже у цьому ви збрехали. Але ви можете пожалітись про несправедливе звільнення начальника поліції Діпропетровської області Глуховері. Так нижче ваша свиновата дуже сумує і обурюється.
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