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 Політика України
  2012  18
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Все про:Безсмертний (91) Мінськ (489) мінські угоди (1583)

 Учасникам Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу потрібні статус, фінансування і дипломатичні паспорти, - Безсмертний

Роман Безсмертний готує документи щодо впорядкування організації роботи української частини Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську.

Про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"На цій зустрічі зустрічі я попросив президента дати мені доручення підготувати відповідні укази і проекти документів для організації її роботи. Він на це погодився і я вже почав над цим працювати: переговорив з Леонідом Даниловичем Кучмою як головою ТКГ, з Русланом Демченком як з радником президента. З учасниками Трьохсторонньою контактної групи, головами підгруп. Коли з’явиться чорновик документів, тоді треба буде обов’язково зустрітися із секретарем РНБО. Далі – переговори в уряді, оскільки все це потребує певного фінансового забезпечення. І так далі"", - сказав Безсмертний.

За його прогнозами, в цілому, треба нам усім буде пройти сім кіл пекла. Але це те, що потрібно було зробити ще вчора. Бо підходять до мене люди і кажуть: "ну от ми в черговий раз купили квитки за свої гроші. Скільки це буде тривати?", - розповів він.

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Безсмертний пояснив, що на сьогодні існує механізм компенсації - тобто спочатку витрачаються свої гроші, потім подається звіт і вже після цього здійснюється повернення.

Ще один аспект: учасникам ТКГ потрібні дипломатичні паспорти. "Я, наприклад, нев'їзний в Білорусь - і те, що білоруси пропустили мене на засідання ТКГ - це тільки господу Богу і деяким людям відомо, що це забезпечували, скільки було докладено зусиль", - сказав він.

Інший аспект - питання безпеки. " От я віз валізу, де був комп’ютер з інформацією закритого типу, документи на паперових носіях для службового користування, з технічним завданням, тактикою ведення переговорного процесу. На основі цих невинних документів, за бажання, можна зробити таку "бомбу", що я потім додому не повернуся", - сказав він.

Крім того, учасникам групи потрібен відповідний статус. " Роман Безсмертний: так, колишній віцепрем’єр, але зараз просто громадянин України, якому потрібно працювати з міністерством юстиції, Кабінетом міністрів, РНБО, міністерством оборони. І щоб не сказали – "хто ти такий? Іди звідси" я і взяв на себе роботу підготувати відповідний указ і надати статус групі", - розповів він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140114
 
 
 Топ коментарі
 
Що, раніше фінансування не було? Чи вам мало? "Огласите весь список" (с) дармоєдів...
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Як до цього 5 років, при "соєвих", справлялись без статусу, бабла та дип. пастортів? Це для того, щоб після ваших домовленностей було зручно тікати?
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Хм. Очч хочу быть участником трехсторонней группы. )))
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без хорошего финансирования ну никак процесс не идет....Где будете гостиницу снимать? Дубае
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А может он имеет ввиду, что международные паспорта, деньги и признанный статус нужен представителям сепаратистов от лнр/днр. Эту новую команду понять не возможно.
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Може ще міністерство Мінських переговорів створимо, ну щоб все працювало як має бути? Виділимо їм пару мільярдів фінансування, щоб все в них було добре? Якщо ми припиняємо війну навіщо нам Мінські переговори? Є нормандський формат, там і потрібно розмовляти! Мінські переговори 5 років не дають результату і зараз не дають, тому Мінський процес потрібно припиняти і формувати нові площадку для переговорів з іншими учасниками, куди ДНР та ЛНР вже не будуть допущені.
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Що, раніше фінансування не було? Чи вам мало? "Огласите весь список" (с) дармоєдів...
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по скайпу можно с ними общаться
не надо ни статуса, ни денех, ни диппаспорта
а эффект на выходе тот же
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Повесить эту суку на фонарном столбе вместе с Зе.
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Боже... эту всю элементарщину нужно ДОКАЗЫВАТЬ(!) нынешнему извиняюсь за выражение "президенту" и его команде
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Як до цього 5 років, при "соєвих", справлялись без статусу, бабла та дип. пастортів? Це для того, щоб після ваших домовленностей було зручно тікати?
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...На основе этих невинных документов, при желании, можно сделать такую "бомбу", что я потом домой не вернусь..... Что они там готовят ? Слить страну ?!
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оказывается к стране в смартфоне ещё много чего нужно... че они по скайпу не общаются
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Виходить, що ця група не має офіційного статусу. Кого вони (вірніше, яку країну) вони там представляють.
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