 Начальника поліції Дніпропетровщини Глуховерю звільнено, - Нацполіція

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції України на сторінці в соцмережі фейсбук у понеділок вдень, передає Цензор.НЕТ.
"Наказом Голови Нацполіції Сергія Князєва за погодженням з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим звільнено із займаної посади начальника Головного управління в Дніпропетровській області Віталія Глуховерю. Наразі виконуючим обов’язки керівника поліції Дніпропетровщини призначено Артема Васицького", - йдеться в повідомленні .
"Згідно з наказом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у суботу, 27 липня, було розпочато службове розслідування за фактом подій, що мали місце у Дніпрі. Висновки службового розслідування будуть передані до Державного бюро розслідувань. Нацполіція надає допомогу та всебічно сприяє ходу розслідування. Сьогодні керівник поліції Дніпропетровщини звернувся з рапортом до Голови Нацполіції про звільнення із займаної посади. Його рапорт було задоволено", - додали в поліції.
"Голова Нацполіції призначив виконувачем обов’язків керівника поліції в Дніпропетровській області Артема Васицького. Він обіймає посаду заступника начальника Головного управління – начальника кримінальної поліції. На цій посаді 42-річний полковник поліції несе службу з 2017 року. До цього проходив службу у підрозділах карного розшуку на прифронтовій Донеччині. Має 23 роки досвіду оперативної роботи", - зазначили у відомстві.
Нагадуємо, раніше був оприлюднений запис того, як в 2018 році спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері.
Президент України Володимир Зеленський зажадав звільнення Віталія Глуховері з посади начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
А взагалі так - повинно бути кримінальне провадження за фактом перевищення влади і протидії законним вимогам поліцейських.
Вы не увольняйте, а спросите - откуда у него машина за 100 тыс. баксов.
Не ответит - посадите лет на 10.
В обычную зону.
Без вазелина.
А так - это разводка для лохов...
И пойдет, работать в вахтеры, но это не точно..
145 100 $ • 3 697 148 грн.+ бензин + обслуга + зп водиле.Пусть этот хенерал имеет даже 50 000 в месяц это надо 71 месяц или 5.5 лет непосильным трудом зарабатывать не есть не выпивать ( чито по хлеборезке его не скажешь ) Но Это так мелочи. А если КОП поглубже ? Не увольнять а привлекать !!!!!
Мусорской генерал - это как минимум долларовый мультимиллионер, он рейндж по-любому считает за машину для нищебродов.
У него скорее всего шо-то получше в гараже стоит.
Личных машин (не его, жены, конечно) - 2 штуки, Крузер и Мазда СХ5.
Старенькие уже, 14 года обе.
Вот так и надо !!! А то воля и честь!!! А на самом деле - им там было так уютно в прошлом!!! Ведь там Украина ИХ!!!
А взагалі так - повинно бути кримінальне провадження за фактом перевищення влади і протидії законним вимогам поліцейських.