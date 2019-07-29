 Начальника поліції Дніпропетровщини Глуховерю звільнено, - Нацполіція

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції України на сторінці в соцмережі фейсбук у понеділок вдень, передає Цензор.НЕТ.

"Наказом Голови Нацполіції Сергія Князєва за погодженням з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим звільнено із займаної посади начальника Головного управління в Дніпропетровській області Віталія Глуховерю. Наразі виконуючим обов’язки керівника поліції Дніпропетровщини призначено Артема Васицького", - йдеться в повідомленні .

"Згідно з наказом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у суботу, 27 липня, було розпочато службове розслідування за фактом подій, що мали місце у Дніпрі. Висновки службового розслідування будуть передані до Державного бюро розслідувань. Нацполіція надає допомогу та всебічно сприяє ходу розслідування. Сьогодні керівник поліції Дніпропетровщини звернувся з рапортом до Голови Нацполіції про звільнення із займаної посади. Його рапорт було задоволено", - додали в поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Службове розслідування щодо інциденту з водієм начальника ГУ НП у Дніпропетровській області Глуховері на контролі в міністра Авакова, - Нацполіція

"Голова Нацполіції призначив виконувачем обов’язків керівника поліції в Дніпропетровській області Артема Васицького. Він обіймає посаду заступника начальника Головного управління – начальника кримінальної поліції. На цій посаді 42-річний полковник поліції несе службу з 2017 року. До цього проходив службу у підрозділах карного розшуку на прифронтовій Донеччині. Має 23 роки досвіду оперативної роботи", - зазначили у відомстві.

Нагадуємо, раніше був оприлюднений запис того, як в 2018 році спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері.

Президент України Володимир Зеленський зажадав звільнення Віталія Глуховері з посади начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.