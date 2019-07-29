 Супрун оголосила про початок кампанії з вакцинації від дифтерії і правця

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, інформує Цензор.НЕТ.

"Пацієнти — якщо ви не впевнені, коли востаннє робили щеплення проти дифтерії та правця, перевірте записи та заплануйте візит до свого лікаря. Якщо пропустили щеплення — вакцинуйтеся. А також зберігайте карту щеплень свою та своїх дітей, аби знати, від яких хвороби ви вже маєте захист", - пише Супрун.

Вона порадила сімейним лікарям, терапевтам і педіатрам простежити, щоб пацієнти, які підписали декларацію, мали необхідні щеплення.

"Зараз ми починаємо інформаційну кампанію по всій країні. Дифтерія - дуже небезпечна хвороба. Вона навіть страшніше за кір, тому що смертність набагато вища. За статистикою, з тисячі хворих помирає від 50 до 100 осіб. Захищені ті, хто вакциновані", - підкреслила Супрун.

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Вона додала, що в Україні вкрай низький рівень охоплення щепленнями від цієї інфекції: вакциновані лише 70% дітей, дорослих — ще менше. У 2018 році кожен другий дорослий не зробив необхідного щеплення. За таких умов експерти прогнозують можливий ризик виникнення спалаху дифтерії. Єдиний спосіб захиститися — зробити щеплення.

Супрун уточнила, що щеплення від дифтерії повинні отримувати всі - і діти, і дорослі протягом усього життя, кожні 10 років.

"Дітям роблять щеплення вакциною АКДП у 2, 4 та 6 місяців. У 18 місяців проводиться ревакцинація, згодом ревакцинацію проводять у 6 років вакциною АДП, наступну у 16 років — АДП-М", - пояснила вона.



