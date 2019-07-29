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 Політика України
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Все про:Мінздоров'я (909) звільнення (596) Супрун Уляна (486)

 Спокійно чекаємо. Якщо не залишимося - передамо всю роботу і плани, - Супрун про можливість відставки

До офіційного призначення нового складу Кабміну команда МОЗ продовжить роботу над змінами в системі охорони здоров'я.

Про це в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун сказала журналістам на заході з нагоди початку всеукраїнської акції з вакцинації проти дифтерії і правця, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"До того моменту, поки буде офіційно поданий кандидат на посаду прем'єр-міністра, який визначиться з кандидатурами в міністерства, ми продовжуємо працювати в міністерстві. Якщо залишимося - будемо далі працювати, якщо не залишимося - передамо всю роботу, яка була зроблена, плани, які далі мають бути реалізовані", - зазначила Супрун.

Вона наголосила, що охорона здоров'я має бути поза політикою незалежно від соціального чи матеріального статусу.

"Лікарі мають далі спокійно працювати і передавати один одному знання і роботу, яка буде зроблена. Тому спокійно чекаємо. Ми почули багато разів публічно, що це буде продовжуватися", - сказала Супрун.

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У разі, якщо не увійде до наступного складу Кабміну, Супрун планує видати книгу про здоровий спосіб життя та залучати іноземні інвестиції в українську систему охорони здоров'я.

"Багато людей мене питають, чи буде видана книга щодо порад стосовно здорового способу життя. Я нещодавно заходила в книгарню "Є" і запитувала, чи є у них книжки про здоров'я. Немає. В Україні дуже мало книжок про здоров'я. Є кулінарні книги або для студентів-медиків, але немає загальних для людей. Тому, можливо, будемо займатися таким просвітництвом. І буду робити все можливе, щоб трансформація (системи охорони здоров'я - ред.) і далі відбувалася... і допомагати, щоб було більше інвестицій, так само іноземних, як і українських у нашу систему охорони здоров'я. Бо в нашій інфраструктурі все погано, а в держави немає багато коштів, щоб це робити", - сказала Супрун.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140108
 
 
 Топ коментарі
 
Плохо доктор смерть старается. Ты еще живой Если не останемся передадим всю работу и планы, - Супрун о возможности своей отставки - Цензор.НЕТ 9988
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Спокойно ждем. Если не останемся - передадим всю работу и планы, - Супрун о возможности отставки - Цензор.НЕТ 2153 Ruslan Tkachenkoесли эти будут проводить реформы как старая власть (больше тарифы меньше социалка) то они могут и свой срок не досидеть!!
Спокойно ждем. Если не останемся - передадим всю работу и планы, - Супрун о возможности отставки - Цензор.НЕТ 5323

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Ее же не невестой наняли работать,баран винторогий редкостный,какие только на рф водятся на помойках...
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Гоните её взашей. Тот кто ей пишет хвалебные оды,давно к врачам не обращался после её реформы! Когда люди с температурой или с болями вынуждены ездить по разным врачам (семейный посылает) в разные концы города а тех не всегда приёмный день или рабочие часы такие,что хрен попадёшь.
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Кто бЬІл за последние годЬІ в стационарах больниц УкраинЬІ, тот проклинает пеЦрухину суПрун. Что б их всех, кукчмо-гнилоЮще-рЬІго-шакАладнЬІх гнид так лечили, как большинство украинцев.
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а до Порошенко у нас лікарні були тіпа ЗЕшибись
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"...Намедни отличился потенциальный будущий министр здравоохранения, Радуцкий.
 (основатель сети клиник "Борис", работал замглавы КГГА, мэра Киева Виталия Кличко.
После этого был советником Кличко по вопросам медицины)
В интервью он выдал гениальный абзац: "Протоколи інших країн можна брати за основу, але їх обов'язково потрібно адаптувати. Адже, скажімо, генетичні відмінності в перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас визначають й особливості їх лікування. Тому протоколи мають бути тільки національними, написаними українською мовою, затвердженими МОЗ і Мінюстом, адаптованими."
Понятно. Генетические особенности украинцев. Значит надо свои протоколы. Приходит немец в больницу с диагнозом - ему антибиотик. Приходит украинец - подорожник. Бедные американские врачи. У них же там любые расы можно встретить, людей любой национальности и цвета кожи. Как же они бедненькие их лечат одними протоколами? И ведь лечат. И если какой-нибудь врач какой-нибудь клиники, особенно частной, заикнулся, что у них набор разных протоколов для лечения афроамериканцев и белых, его клинику бы сожгли на следующий день.
Свои протоколы нужны только для того, чтобы впаривать украинцам фуфломицины. Все.
Такая вот генетическая особенность украинцев. ДНК лоха. И крайне важной частью реформы медицины от Уляны Супрун был перевод на единый протокол. Чтобы за взятку никакой украинский чиновник не утверждал, что золотые пирамидки могут вылечить от рака.
Тем более, мировая наука оторвалась от украинской на сотни лет вперед. В том числе, и в медицине. И нам надо просто взять и воспользоваться достижениями последних лет. Ничего сложного. Но Супрун им не нравится. Причем, по хорошему, они даже не могут честно объяснить почему. Повторять фейки фармацевтической мафии неудобно. Реформа первички всем нравится. И в итоге ее обвиняют в том, что она еще не завершила свою реформу. Реформу, которая идет по четкому плану. И должна двигаться вперед. И предлагают особый путь лечения для уникальных украинцев.
https://biz.liga.net/ekonomika/all/opinion/otkat-reform-osobyy-ukrainskiy-put
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мне реформа первички не нравится, моему бате пенсионеру не нравится, моя жена вообще от реформы в шоке....
так что про ВСЕМ ты уже наврал, осталось разобраться где наврал еще!!
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Меня реформа первички более чем устраивает.

А потенциальный Радуций, глава супердорогой сети клиник Борис - это, конечно классный выбор для нищей в массе своей страны. С ним недовольным непременно станет лучше Спокойно ждем. Если не останемся - передадим всю работу и планы, - Супрун о возможности отставки - Цензор.НЕТ 3996
А вообще, пусть лучше вместо Радуцкого ставят сразу Тодурова - тот Супрун ненавидит всеми фибрами своей души, на радость таким же коллегам-ненавистникам. И будет Тодуров ВПАРИВАТЬ пациентам уже закупленные государством стенты по полной их стоимости, как он сотоварищи это делал в прошлом, на радость собственному карману, и "ненавистникам". Ведь главное - не ехать, главное - шашечки, "лишь бы не Супрун"
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каждый оценивается мной по делам а не по БЛА БЛА БЛА!! какие дела были от имени супрун такая и оценка!! мне пофигу кому там супрун в мафии чего то прищемила и чего то не дала! но мне не пофигу когда у меня в районе закрывается последняя больница а ближайшая в областном центре за 200км! вот иди и доедь до нее когда дорог нету!!
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И без твоей саморекламы здесь уже ВСЕ знают, что супер-пупер оценщик в стране - это ты Спокойно ждем. Если не останемся - передадим всю работу и планы, - Супрун о возможности отставки - Цензор.НЕТ 590
Но одну вещь ты оценить таки не способен: большинству важнее мнение собственное, но не твое.
А последнюю больницу "на районе" Радуцкий непременно откроет, держи карман. И не важно, что именно в той больнице, список чего и сколько ты должен принести, или лечение.

Если не Радуцкий, то Богатырева, почему бы нет, небось поиздержалась за столько лет без госзакупок.
Или Бахтеева, - тогда проблем нынешних с трамадолом не будет, - важный же для стольких страждущих вопрос...
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та уж лучше я буду оценивать реалии а не твои фантазии!!
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не здивуюсь якщо команде зелених дебілоїдів змусить Уляну подати у відставку. В зелених чоловічків в голові окрім вати нічого немає.. Думати просто НІ-ЧИМ !!
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Новая власть - это бизнесмены; им не нужна никакая реформа и никакая бесплатная медицина, потому что бедное население - это балласт. Прощай система выбора семейных врачей, бесплатного пакета услуг, программа "доступные лекарства" и т.д.

Зебилы, вы сделали всё это сами, разом ! Запасайте зелёнку, и забудьте о диализе и инсулине. Пётр Алексеевич вас жалел, а КоЗеманде на вас глубоко наплевать; они вас просто выбросят на помойку, за ненадобностью.
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Пусть зелебобики своего министра приведут. Может тогда лохторат "Квартала" резко помельчает, когда они поймут что европейская медицина (семейный врач и т.д.) закончилась.
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Скорей бы уже привели. Кстати, свиноватка, какое отношение имеет европейская медицина, к тому, что делала Супрун? Насчет сечейного врача (довольно дисскутабельный вопрос), так это как раз не Супрун ввела.
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Лахтинские ублюдки отправляются прямо в помойку.
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