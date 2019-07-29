EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо
 Політика України
  5792  101
Все про:корупція (2486) Мін'юст (599) реєстр (75)

 В Україні закрили реєстр корупціонерів: є ризик, що ці люди зможуть повернутися на держслужбу, - Opendatabot

Мін'юст припинив публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних. Ці дані наразі не оновлюються і в Opendatabot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні порталу Opendatabot.

"Починаючи з 14 серпня 2018 року списки корупціонерів публікували на порталі відкритих даних кожні 7-10 днів. Проте останнє оновлення даних відбулося 25 червня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

"Людина, яка скоїла корупційне правопорушення як мінімум протягом трьох років не має права обіймати державні посади. Якщо її статус буде неможливо перевірити автоматично, є ризик, що ці люди зможуть повернутися на державні посади", - підкреслили в реєстрі.

Згідно з останнім оновленням в Україні було зареєстровано понад 23,9 тисяч корупціонерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В України зараз - жахливий імідж, - Мінгареллі

В Opendatabot зазначили, що зараз Національне агентство з протидії корупції працює над створенням сайту з реєстром корупціонерів, проте такий реєстр не є відкритим, а тому дані звідти неможливо обробити автоматично.

"На наш запит у НАЗК повідомили, що процес знаходиться на стадії оголошення тендеру для пошуку технічних підрядників, і реєстр опублікують тоді, коли цей процес завершиться. Точна дата публікації залишається невідомою", - зазначили в Opendatabot.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140103
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Нет реестра - нет коррупции. Как все просто, победили её одной кнопкой, а петя и не догадался так сделать.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору