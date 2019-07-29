 В Україні закрили реєстр корупціонерів: є ризик, що ці люди зможуть повернутися на держслужбу, - Opendatabot

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні порталу Opendatabot.

"Починаючи з 14 серпня 2018 року списки корупціонерів публікували на порталі відкритих даних кожні 7-10 днів. Проте останнє оновлення даних відбулося 25 червня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

"Людина, яка скоїла корупційне правопорушення як мінімум протягом трьох років не має права обіймати державні посади. Якщо її статус буде неможливо перевірити автоматично, є ризик, що ці люди зможуть повернутися на державні посади", - підкреслили в реєстрі.

Згідно з останнім оновленням в Україні було зареєстровано понад 23,9 тисяч корупціонерів.

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В Opendatabot зазначили, що зараз Національне агентство з протидії корупції працює над створенням сайту з реєстром корупціонерів, проте такий реєстр не є відкритим, а тому дані звідти неможливо обробити автоматично.

"На наш запит у НАЗК повідомили, що процес знаходиться на стадії оголошення тендеру для пошуку технічних підрядників, і реєстр опублікують тоді, коли цей процес завершиться. Точна дата публікації залишається невідомою", - зазначили в Opendatabot.