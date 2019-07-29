 Є світло в кінці тунелю, і ми сподіваємося завершити розслідування результативно, - Горбатюк про пошук замовника вбивства Сергієнка

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "На хвилі Корсуня" сказав заступник начальника Головного слідчого управління - начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Ми не зупиняємося в розслідуванні в цілому. Наш підрозділ отримав кримінальне провадження, що стосується замовників вбивства Сергієнка. Як відомо, справа з приводу виконавців цього злочину слухається в суді", - сказав він.

Горбатюк зазначив, що оскільки за інформацією активістів і ЗМІ, до вбивства можуть бути причетні люди з Черкаської області, зокрема, тепер уже колишній нардеп Геннадій Бобов, то справу про замовника було передано в ГПУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив термін утримання під вартою фігурантів справи про вбивство журналіста Сергієнка і поскаржився у дисциплінарні комісії на адвокатів підозрюваних

"Понад півтора роки вона перебуває у нас. Незважаючи на те, що на сьогодні не ухвалено процесуальних рішень про оголошення підозри, робота триває і ми сподіваємося, що вона закінчиться результатом, виходячи з наявних доказів ... Є світло в кінці тунелю, і ми сподіваємося завершити розслідування результативно", - уточнив Горбатюк.

Він заявив, що розглядається кілька версій, серед іншого, і про причетність до вбивства Бобова. Ця версія, як і інші, перевіряється слідством.

Горбатюк підтвердив, що статус народного депутата, яким до недавнього часу володів Бобов, не дозволяв слідчим у повній мірі повісті розшукові дії щодо нього.

Також він вказав на труднощі в розслідуванні, зокрема, - відсутність достатньої кількості слідчих. Начальник управління ГПУ заявив, що хотів би від керівництва ГПУ отримати більше підтримки в проведенні слідчих дій.

У травні під час одного з судових засідань над обвинуваченими у виконанні вбивства Сергієнка стався витік конфіденційної інформації з вини судді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вбивцям волю?! Судді в долі!", - в Черкасах з бордів звертаються до суддів, які скасували арешт обвинуваченим у вбивстві Сергієнка. ФОТО

Горбатюк прокоментував ситуацію так:

"Дуже важливо і в державі внести зміни і покарати тих, хто нашкодив. Щоб в наступних випадках, коли застосовуються заходи безпеки, всі органи, як один, повинні розуміти, що зобов'язані їх виконувати ... Це рішення повинно виконуватися негайно і будь-хто, хто перешкоджає цьому, також має негайно притягатися до відповідальності. Звичайно, якщо буде встановлено, що слідчий або прокурор своїм правом зловживав, то також мають вживатися заходи".

У листопаді управління спеціальних розслідувань ГПУ має передати всі справи в ДБР, проте досі цей процес законодавчо не врегульовано. Горбатюк висловив надію, що новий склад Верховної Ради вирішить цю проблему. До цього часу начальник управління запевнив, що розслідування будуть активно вестися.

Нагадаємо, 4 квітня 2014 року близько 20:30 у Корсуні-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали журналіста Василя Сергієнка. Потім його вбили, а тіло, намагаючись приховати докази злочину, сховали в лісосмузі.

16 травня 2017 року співробітниками Черкаського ГУНП за процесуального керівництва облпрокуратури під час проведення комплексу слідчих і оперативно-розшукових заходів у Києві затримано підозрюваного в організації резонансного вбивства Сергієнка.

За інформацією Цензор.НЕТ, затриманим є колишній начальник охорони депутата Геннадія Бобова. Раніше колеги Сергієнка пов'язували депутата Бобова з цим злочином.

17 травня Придніпровський районний суд Черкас обрав запобіжний захід Вадиму Мельнику у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави. 30 травня апеляційний суд змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт з носінням електронного браслета. Відпустити Мельника мали відразу в залі суду. Однак активісти заблокували і вихід підозрюваного з камери, і самих суддів у залі засідання. Після двох годин блокування в зал повернувся слідчий і оголосив нову підозру Мельнику - створення злочинної організації.

1 червня Придніпровський районний суд Черкас визнав законним повторне затримання, після чого він був узятий під варту без права внесення застави.

1 лютого 2018 року націоналістичні партії та організації спільно з громадськими діячами та активістами пікетували Генпрокуратуру з вимогою завершити розслідування вбивства Сергієнка та невідкладно внести подання на позбавлення недоторканності Бобова, якого журналісти-розслідувачі підозрюють у замовленні вбивства.

У березні з'явилася інформація про те, що в США затриманий ще один підозрюваний, ймовірний керівник групи викрадачів - Андрій Іносов.

На сьогодні за підозрою у викраденні та вбивстві Сергієнка заарештовано Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Романа Недибалюка та Вадима Мельника.