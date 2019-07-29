 Є світло в кінці тунелю, і ми сподіваємося завершити розслідування результативно, - Горбатюк про пошук замовника вбивства Сергієнка

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "На хвилі Корсуня" сказав заступник начальника Головного слідчого управління - начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.
"Ми не зупиняємося в розслідуванні в цілому. Наш підрозділ отримав кримінальне провадження, що стосується замовників вбивства Сергієнка. Як відомо, справа з приводу виконавців цього злочину слухається в суді", - сказав він.
Горбатюк зазначив, що оскільки за інформацією активістів і ЗМІ, до вбивства можуть бути причетні люди з Черкаської області, зокрема, тепер уже колишній нардеп Геннадій Бобов, то справу про замовника було передано в ГПУ.
"Понад півтора роки вона перебуває у нас. Незважаючи на те, що на сьогодні не ухвалено процесуальних рішень про оголошення підозри, робота триває і ми сподіваємося, що вона закінчиться результатом, виходячи з наявних доказів ... Є світло в кінці тунелю, і ми сподіваємося завершити розслідування результативно", - уточнив Горбатюк.
Він заявив, що розглядається кілька версій, серед іншого, і про причетність до вбивства Бобова. Ця версія, як і інші, перевіряється слідством.
Горбатюк підтвердив, що статус народного депутата, яким до недавнього часу володів Бобов, не дозволяв слідчим у повній мірі повісті розшукові дії щодо нього.
Також він вказав на труднощі в розслідуванні, зокрема, - відсутність достатньої кількості слідчих. Начальник управління ГПУ заявив, що хотів би від керівництва ГПУ отримати більше підтримки в проведенні слідчих дій.
У травні під час одного з судових засідань над обвинуваченими у виконанні вбивства Сергієнка стався витік конфіденційної інформації з вини судді.
Горбатюк прокоментував ситуацію так:
"Дуже важливо і в державі внести зміни і покарати тих, хто нашкодив. Щоб в наступних випадках, коли застосовуються заходи безпеки, всі органи, як один, повинні розуміти, що зобов'язані їх виконувати ... Це рішення повинно виконуватися негайно і будь-хто, хто перешкоджає цьому, також має негайно притягатися до відповідальності. Звичайно, якщо буде встановлено, що слідчий або прокурор своїм правом зловживав, то також мають вживатися заходи".
У листопаді управління спеціальних розслідувань ГПУ має передати всі справи в ДБР, проте досі цей процес законодавчо не врегульовано. Горбатюк висловив надію, що новий склад Верховної Ради вирішить цю проблему. До цього часу начальник управління запевнив, що розслідування будуть активно вестися.
Нагадаємо, 4 квітня 2014 року близько 20:30 у Корсуні-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали журналіста Василя Сергієнка. Потім його вбили, а тіло, намагаючись приховати докази злочину, сховали в лісосмузі.
16 травня 2017 року співробітниками Черкаського ГУНП за процесуального керівництва облпрокуратури під час проведення комплексу слідчих і оперативно-розшукових заходів у Києві затримано підозрюваного в організації резонансного вбивства Сергієнка.
За інформацією Цензор.НЕТ, затриманим є колишній начальник охорони депутата Геннадія Бобова. Раніше колеги Сергієнка пов'язували депутата Бобова з цим злочином.
17 травня Придніпровський районний суд Черкас обрав запобіжний захід Вадиму Мельнику у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави. 30 травня апеляційний суд змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт з носінням електронного браслета. Відпустити Мельника мали відразу в залі суду. Однак активісти заблокували і вихід підозрюваного з камери, і самих суддів у залі засідання. Після двох годин блокування в зал повернувся слідчий і оголосив нову підозру Мельнику - створення злочинної організації.
1 червня Придніпровський районний суд Черкас визнав законним повторне затримання, після чого він був узятий під варту без права внесення застави.
1 лютого 2018 року націоналістичні партії та організації спільно з громадськими діячами та активістами пікетували Генпрокуратуру з вимогою завершити розслідування вбивства Сергієнка та невідкладно внести подання на позбавлення недоторканності Бобова, якого журналісти-розслідувачі підозрюють у замовленні вбивства.
У березні з'явилася інформація про те, що в США затриманий ще один підозрюваний, ймовірний керівник групи викрадачів - Андрій Іносов.
На сьогодні за підозрою у викраденні та вбивстві Сергієнка заарештовано Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Романа Недибалюка та Вадима Мельника.
вечно что то этому горбатюку мешает. то цвет не такой то погода нелетная
А що, коли отримувати за кожен день затягування, скажімо. по 1000 баксів від зацікавлених осіб то як раз пару лімонів уже набралося.
Для них це як у ресторан сходити, а для нього - кусок!
А винен в усьому звичайно Порошенко.
Пи..ц! - то поезд мне навстречу шел.
И по привычке - шнелля-шнелля,
Я на попятную пошел...
видимо бобов не вписался или не выстроил отношения с новою властью
да и новой власти он не интересен и поставят его на размен
вот мол какая новая власть неподкупная - засадили аж цельного заказчика
но пускай лучше уж так чем вообще ни как
убийцы и заказчик должны получить вышак