 УПЦ МП заявила про створення комісії з питань обміну полонених і звільнення ув'язнених

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УПЦ МП.
Також глава УПЦ МП Онуфрій направив лист президентові України Володимиру Зеленському з проханням відновити процес обміну полоненими.
"З огляду на це, Священний Синод підтримав ініціативу Блаженнійшого Митрополита Онуфрія з відновлення процесу обміну полоненими, звільнення ув'язнених і встановлення миру на Донбасі. Члени Синоду наголосили на важливості обміну полоненими у форматі "всіх на всіх", - йдеться в рішенні Синоду УПЦ.
Також повідомляється, що була створена Комісія з питань обміну полоненими і звільнення ув'язнених, в яку увійшли Преосвященний архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент; Преосвященний єпископ Баришівський Віктор, вікарій Київської Митрополії та протоієрей Владислав Диханов, голова Синодального відділу Української Православної Церкви із соціально-гуманітарних питань.
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Отакої...А московітські сектанти тут яким хером? Ще хряка ростовського з азіровим забули приплісти до питань з обміну полоненими А адептам гундяєва-ніяких поблажок! Чємодан,вакзал,масковія!
Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (1937-2004)Отже:
Батько - Олексый Іванович Порошенко
Дід - Іван Євдокимович Порошенко
Мати - Євгенія Сергіївна Григорчук.
Звідки "малаець"
А у Зєєєлі не лише тато натуральний Зєлєнскій, а і мама - Ріма!
Вам мало своїх маланців - вже й українців насильно маланізуєте?
Молитися "во славу российского оружия"?
Ну что уроды?
Московские попы важнее для зе, чем украинские?
Сначала освящаем орков на убийство и захват украинских пленных
теперь будем их освобождать
Все при деле
Для меня одно не понятно, как мамы и папы убитых и пленных вуйков ходят в эту церковь и ищут в ней спасения?
оно надеется, что пьяный, разожравшийся, похотливый русский поп его спасет.
Дэбильная страна.
https://espreso.tv/article/2019/07/25/vitaliy_portnykov_medvedchuk_gotuye_pastku_dlya_zelenskogo
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Ну, тут йдеться про коаліцію зебілів та *********; але дотично ця стаття колумніста Портникова має стосунок і до обговорюваної теми заручників та участі РПЦ/Онуфрія в цій справі. Якщо зебіл погодиться на пропозицію ***** (а в тому, що це ініціатива **** - нема сумніву) - Україна потрапляє в таку ж саму пастку, в якій борсалася в ті часи, коли Порошенку нікуди було дітися, як призначати мертвечука в переговорну групу. Мало того, ситуація з визнанням ПЦУ іншими церквами може загальмувати...
праволевославные теперь будут вытаскивать из дыры только бандюков и наркоманов, как делал до этого кумпуйла, а реальные боевые ребята будут и дальше там коптиться...
Еще вчера про гонения и угнетение гнали, солдат из АТО отпевать отказывались, а тут уже и цветочки к Небесной Сотне. Лицемеры.