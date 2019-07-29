 УПЦ МП заявила про створення комісії з питань обміну полонених і звільнення ув'язнених

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УПЦ МП.

Також глава УПЦ МП Онуфрій направив лист президентові України Володимиру Зеленському з проханням відновити процес обміну полоненими.

"З огляду на це, Священний Синод підтримав ініціативу Блаженнійшого Митрополита Онуфрія з відновлення процесу обміну полоненими, звільнення ув'язнених і встановлення миру на Донбасі. Члени Синоду наголосили на важливості обміну полоненими у форматі "всіх на всіх", - йдеться в рішенні Синоду УПЦ.

Також повідомляється, що була створена Комісія з питань обміну полоненими і звільнення ув'язнених, в яку увійшли Преосвященний архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент; Преосвященний єпископ Баришівський Віктор, вікарій Київської Митрополії та протоієрей Владислав Диханов, голова Синодального відділу Української Православної Церкви із соціально-гуманітарних питань.

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