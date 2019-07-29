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Все про:обмін (419) УПЦ МП (557) синод (26) Онуфрій (43)

 УПЦ МП заявила про створення комісії з питань обміну полонених і звільнення ув'язнених

28 липня, під час засідання Священного Синоду Української Православної Церкви було створено Комісію з питань обміну полоненими і звільнення ув'язнених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УПЦ МП.

Також глава УПЦ МП Онуфрій направив лист президентові України Володимиру Зеленському з проханням відновити процес обміну полоненими.

"З огляду на це, Священний Синод підтримав ініціативу Блаженнійшого Митрополита Онуфрія з відновлення процесу обміну полоненими, звільнення ув'язнених і встановлення миру на Донбасі. Члени Синоду наголосили на важливості обміну полоненими у форматі "всіх на всіх", - йдеться в рішенні Синоду УПЦ.

Також повідомляється, що була створена Комісія з питань обміну полоненими і звільнення ув'язнених, в яку увійшли Преосвященний архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент; Преосвященний єпископ Баришівський Віктор, вікарій Київської Митрополії та протоієрей Владислав Диханов, голова Синодального відділу Української Православної Церкви із соціально-гуманітарних питань.

Читайте також: Ватажки терористів були готові на обмін відразу після засідання в Мінську 17 липня, але процес загальмувала Москва, - Безсмертний

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140098
 
 
 Топ коментарі
 
кто-нибудь, скажите, почему оно до сих пор УПЦ?
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патаму шо ПрЗЕдент у нас малорос еврейский...
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кто-нибудь, скажите, почему оно до сих пор УПЦ?
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УПЦ МП заявила о создании комиссии по вопросам обмена пленных и освобождения заключенных

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Отакої...А московітські сектанти тут яким хером? Ще хряка ростовського з азіровим забули приплісти до питань з обміну полоненими УПЦ МП заявила про створення комісії з питань обміну полонених і звільнення ув'язнених - Цензор.НЕТ 382 УПЦ МП заявила про створення комісії з питань обміну полонених і звільнення ув'язнених - Цензор.НЕТ 628 А адептам гундяєва-ніяких поблажок! Чємодан,вакзал,масковія!
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патаму шо ПрЗЕдент у нас малорос еврейский...
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маланец Порошенко, Яценюк и еврей Гнойсман тебя не смущали?
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (1937-2004)Отже:
Батько - Олексый Іванович Порошенко
Дід - Іван Євдокимович Порошенко
Мати - Євгенія Сергіївна Григорчук.
Звідки "малаець" УПЦ МП заявила о создании комиссии по вопросам обмена пленных и освобождения заключенных - Цензор.НЕТ 218
А у Зєєєлі не лише тато натуральний Зєлєнскій, а і мама - Ріма!
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Фамилия отца Вальцман, взял фамилию жены Алексий...в сов. времена не очень то с графой в паспорте еврей. Это так для информации.
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Ось і продемонструйте нам докази, а не фейки кацапські
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шарій? чи дубінський?

Вам мало своїх маланців - вже й українців насильно маланізуєте?
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*****, давненько этой шняги не слышал. Или уже у зелепутов иные доводы заканчиваются?
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смущали. Но и еврей-зеленский смущает еще больше...
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А с чего ты решил, что ты имеешь право, указывать украинцам где молится?
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А с чего это ты решил, что украинцы должны подчиняться Муравьёву-Вешателю?
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а як?

Молитися "во славу российского оружия"?
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Без толерантности к целенаправленному уничтожению паРашей самосознания народа никак?
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А что им мешает? УПЦ КП ликвидировали, теперь у нас ПЦУ, а УПЦ МП теперь может называться просто УПЦ. Это так Петя с Варфоломеем порешали. С них и спрос почему.
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Хочу увидеть в этой теме тех зебилов, которые брызгали слюной про "церковь отделена от государства" в теме о годовщине крещения Руси-Украины.
Ну что уроды?
Московские попы важнее для зе, чем украинские?
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а каким боком здесь Зеленский -- к решению Гундяя?
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Иногда добро совершается посредством зла.
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Всё закруглилось
Сначала освящаем орков на убийство и захват украинских пленных
теперь будем их освобождать
Все при деле

Для меня одно не понятно, как мамы и папы убитых и пленных вуйков ходят в эту церковь и ищут в ней спасения?
оно надеется, что пьяный, разожравшийся, похотливый русский поп его спасет.
Дэбильная страна.
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Мацква дала добро, Мертвечуку сейчас дозами будут ребят отдавать. Да хоть так, только бы быстрее в семьи. ТВ каналы Мертвечука начнут истерики о его могуществе.
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Не нытьем, так катаньем! Класс! Просто потрясающе просто работает ФСБ. Значит, с Медведчуком не получается, не тот эффект, чересчур токсичен, попробуем через РПЦ, заодно и покажем, какая церковь "истинная" в Украине. И главное, что это население( а другого слова для большинства я не нахожу, причем это очень мягкое выражение) схавает!
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Як я зрозумів, онуфрій буде представляти сторону сепаратистів?
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ну, вродь би і з України; а по факту - від сепарів. Точ-в-точ, як мертвечук свого часу, був введений з-за наушництва ***** в мінську переговорну групу.
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лукавое отродье, благословляющие рашистскую оккупацию украинской земли и кровопролитие, будет прикрывать свою лукавую суть...отпуская из плена жертв рашистской оккупации ,которую благословляли ,,,
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я знову ж, в 2971-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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Віталій Портников: Медведчук готує пастку для Зеленського. Неформальний лідер проросійських сил в Україні Віктор Медведчук хоче заманити нового президента країни Володимира Зеленського в пастку, з якої буде не так легко вибратися

https://espreso.tv/article/2019/07/25/vitaliy_portnykov_medvedchuk_gotuye_pastku_dlya_zelenskogo
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Ну, тут йдеться про коаліцію зебілів та *********; але дотично ця стаття колумніста Портникова має стосунок і до обговорюваної теми заручників та участі РПЦ/Онуфрія в цій справі. Якщо зебіл погодиться на пропозицію ***** (а в тому, що це ініціатива **** - нема сумніву) - Україна потрапляє в таку ж саму пастку, в якій борсалася в ті часи, коли Порошенку нікуди було дітися, як призначати мертвечука в переговорну групу. Мало того, ситуація з визнанням ПЦУ іншими церквами може загальмувати...
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А какие рычаги давления есть у УПЦ МП на Россию? Она же независимая как там сказали? Или Онуфрий обычное трепло? Я конечно в этом не сомневался. Но нельзя же так откровенно врать.
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Блин, эти праволевославные теперь будут вытаскивать из дыры только бандюков и наркоманов, как делал до этого кумпуйла, а реальные боевые ребята будут и дальше там коптиться...
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Опаньки! А я то думала, чего же нам не хватает для освобождения пленных? А оказывается очередной комиссии. Вона оно как... Глава церкви аж президенту письмо написал... А я думала они с Богом там общаются и на него уповают... Ан нет, видно земной престол Онуфрию надежней небесного. Как раз только МП УПЦ нам на переговорах и не хватало... Парад уже крестным ходом заменили, скоро попы открыто начнут на поклон к кремлю ездить...

Еще вчера про гонения и угнетение гнали, солдат из АТО отпевать отказывались, а тут уже и цветочки к Небесной Сотне. Лицемеры.
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Что ж так долго ждали? Аааа, не было команды начинать...
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Вот где, воистну, петушары в рясах!Обратились, к ВАЗону, с предложением ВОЗОБНОВИТЬ обмен пленными.Нет слов!Сплошное пи.пи...пи...Ведь знают же,что обмен тормозит их хозяин в кремле.А вообще то циники.В 2014 именно попы МП активничали при организации войны на донбассе.Сегодня,они же,активничают при продвижении обмена и капитуляции Украины.
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Что ж так долго ждали? Аааа, не было команды начинать...
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я знову ж, в 2972-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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Оборотни в рясах хотят решать дела военные и государственные? Когда в стране экономика в упадке, культура деградирует, медициной занимается доктор-смерть и война забирает жизни,то срабатывает последнее - "в каждый двор по попу!". Вот она, шестая колонна.
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Бессмертный заявил, что Медведчука убрали. УПС заявили, что дело Медведчука будет продолжено. У меня вопрос: а что, обменом пленными может заниматься любой!?!?!? Или это все-таки государственное дело?
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