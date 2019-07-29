 Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Лівий берег, передає Цензор.НЕТ.
"Ми його (мінський процес. - Ред.) вже модифікували – там немає Медведчука. Це вже дуже серйозна модифікація: це означає, що змінений об’єкт і мені здається, що це шанс. Але над цим треба задумуватися і почати робити щось", - розповів він.
"Тепер щодо фактору залучення інших кадрів. Залучення може бути різним: формальним, фактичним, аналітичним, безпековим і так далі. От я би попробував ці речі розвивати навколо. Більше того, чого явно не вистачає – не вистачає громадської складової. Дивіться, ми ж маємо справу з особливим явищем, яке називається війна. І якщо ми усвідомлюємо це, то проти війни треба боротися усіма інструментами – іноді навіть тими, які просто ми не усвідомлюємо, що вони зіграють свою роль. Наприклад, у мінському процесі досягаються домовленості про помилування, звільнення, видачу, обмін і так далі. Подивімось статистику: а скільки було звільнено в ході мінського процесу? І без мінського процесу – через домовленості з польових командирами безпосередньо на лінії розмежування? Я дуже часто звертаю увагу на такі речі. От так в мінському процесі і почали з’являтися деякі прізвища", - додав Безсмертний.
Відповідаючи на запитання, чи буде змінений кадровий склад політичної підгрупи в ТКГ, Безсмертний сказав: "Ситуація видається такою, що я відновлюю всі комунікації, які в мене були, тому що це робота з цілим рядом зовнішніх, внутрішніх, спеціалізованих і комунікаційних інституцій. От, наприклад, коли обговорюється питання виборів, чи питання амністії, чи питання інших різних процесів різних - ну ти ж не можеш все знати, під такі речі вкрай потрібно залучати різних людей. В тому числі – з громадського сектору. Але кожна робота має бути оплачена: а хто дасть ці гроші?".
Безсмертний вважає, що громадський сектор і депутатів потрібно залучити до цієї роботи. Однак він не сказав, це мають бути окремі депутати чи представники фракцій-партій.
"Життя покаже", - додав він.
Шестерку х-ла высшего уровня заменили на двух шетерок низшего - Бойка с Рабиновичем.
При такой замене Медведчук может отдыхать спокойно: эти не подведут.
кандидатура медведчука была навязана меркель с подачи ***** слапатоедного.
"Згадайте, як Медведчук з'являється в Мінському процесі. Ось зараз розповідають, що Порошенко такий-сякий, та не Порошенко його назвав. Його прізвище першою назвала канцлер Ангела Меркель. <...> Вона назвала під час відкритої зустрічі, що ця людина могла б бути [у ТКГ]. Де він взявся, його прізвище канцлер Меркель знала? Вона почула це прізвище від Путіна" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3137333
Екатерина звали его супругу.
Но это не настоящее имя потому что онп немка.
Создательница Новороссии".
Уже позже это было после того как Екатерина в результате дворцового переворота стала императрийцей.
Граф Разумовский был ее тайным мужем и отцом "новороссии".
Так вот этот царь Петр 3 игрался в солдатиков
Солдатики это была его армия.
А его супруга в это время управляла государством.
Как то очень похожа вот эта игра в великую отечественную войнушку Володенькой на игру слабоумного царя в солдатиков.
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https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=l7GidRf_dbI
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он со своими подельниками в законодательной власти присутствует
Мертвячука запропонував у переговорну групу його кум ..ПОРОСЕКНО !,
Президент России Владимир Путин настаивает на участии В. Медведчука в переговорах не только потому, что тот является конфидентом президента РФ. Привлечение канцлера Германии Ангелы Меркель к "отбеливанию" главы "Украинского выбора" необходимо В. Путину для того, чтобы вернуть В. Медведчука в украинскую политику.
https://podrobnosti.ua/982622-peregovorschik-medvedchuk-zachem-putin-otbelivaet-kuma-v-ukraine.html
Однако в течение нескольких недель Медведчук выступал в качестве посредника между поддерживаемыми Россией лидерами сепаратистов на Востоке Украины и новым прозападным правительством Киева, поскольку, по его словам, сепаратисты отказывались напрямую разговаривать с Киевом. Исполнявшему тогда обязанности президента Украины Александру Турчинову не оставалось ничего другого, как согласиться с такой ролью Медведчука, которую впоследствии поддержали канцлер Германии Ангела Меркель и Владимир Путин.
http://vybor.ua/article/intervyu/medvedchuk-drujba-s-putinym-v-interesah-ukrainy.html
https://ru.tsn.ua/politika/kum-putina-medvedchuk-vyhodit-iz-temnoty-v-ukraine-financial-times-848175.html
Президент России Владимир Путин настаивает на участии Виктора Медведчука в переговорах не только потому, что тот является конфидентом президента РФ. Об этом пишет Зеркало недели со ссылкой на источник в Москве.
Привлечение канцлера Германии Ангелы Меркель к "отбеливанию" главы "Украинского выбора" необходимо Путину для того, чтобы вернуть Медведчука в украинскую политику, - пишет издание.
http://novosti.dn.ua/news/211300-medvedchuk-stanet-novym-gubernatorom-doneckoy-oblasty
Головы их высушить и выставить на шпиле ратуши Львова.
Пусть высохнут...
А от чого його не садить нова влада слуг народу ?!