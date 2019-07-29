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 Політика України
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Все про:Безсмертний (91) Медведчук (466) Мінськ (489) мінські угоди (1583)

 Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний

Представник України в робочій підгрупі з політичних питань в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу в Мінську Роман Безсмертний розповів про те, що змінилося на цьому майданчику. Він вважає, що в останні тижні мінський процес "вдалося модифікувати".

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Лівий берег, передає Цензор.НЕТ.

"Ми його (мінський процес. - Ред.) вже модифікували – там немає Медведчука. Це вже дуже серйозна модифікація: це означає, що змінений об’єкт і мені здається, що це шанс. Але над цим треба задумуватися і почати робити щось", - розповів він.

"Тепер щодо фактору залучення інших кадрів. Залучення може бути різним: формальним, фактичним, аналітичним, безпековим і так далі. От я би попробував ці речі розвивати навколо. Більше того, чого явно не вистачає – не вистачає громадської складової. Дивіться, ми ж маємо справу з особливим явищем, яке називається війна. І якщо ми усвідомлюємо це, то проти війни треба боротися усіма інструментами – іноді навіть тими, які просто ми не усвідомлюємо, що вони зіграють свою роль. Наприклад, у мінському процесі досягаються домовленості про помилування, звільнення, видачу, обмін і так далі. Подивімось статистику: а скільки було звільнено в ході мінського процесу? І без мінського процесу – через домовленості з польових командирами безпосередньо на лінії розмежування? Я дуже часто звертаю увагу на такі речі. От так в мінському процесі і почали з’являтися деякі прізвища", - додав Безсмертний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я бачив, як його переповнюють емоції - йому хочеться все змінити", - Безсмертний розповів про зустріч із Зеленським

Відповідаючи на запитання, чи буде змінений кадровий склад політичної підгрупи в ТКГ, Безсмертний сказав: "Ситуація видається такою, що я відновлюю всі комунікації, які в мене були, тому що це робота з цілим рядом зовнішніх, внутрішніх, спеціалізованих і комунікаційних інституцій. От, наприклад, коли обговорюється питання виборів, чи питання амністії, чи питання інших різних процесів різних - ну ти ж не можеш все знати, під такі речі вкрай потрібно залучати різних людей. В тому числі – з громадського сектору. Але кожна робота має бути оплачена: а хто дасть ці гроші?".

Безсмертний вважає, що громадський сектор і депутатів потрібно залучити до цієї роботи. Однак він не сказав, це мають бути окремі депутати чи представники фракцій-партій.

"Життя покаже", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140097
 
 
 Топ коментарі
 
Конечно нет, это чучело уже в ВР....
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Перемога! Маладец зе!
Шестерку х-ла высшего уровня заменили на двух шетерок низшего - Бойка с Рабиновичем.
При такой замене Медведчук может отдыхать спокойно: эти не подведут.
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Минский процесс уже модифицировали - там нет Медведчука, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 3606 О как...при Порошенко мертветчука убрали...потом зебобик его туда вернул...теперь опять убрали...и выдали это за огромную пэрэмогу.... цирк на дроти....
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Ой ..!.А Пепа та Мертвячук вже ..*не коміфлю* !? Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 448
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именно ПОРОШЕНКО вместе с МЕДВЕДЧУКОМ освободили сотни наших пленных!!! скольких освободил ваш ЗЕдибил????
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Порохоботик, не вешай нос.. да, финансирование урезали. Но ты работай! Пеца пока ещё на свободе
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Странные вы-остальные до Пети , что не крали?Еще как! Петя щипач в сравнении с Кучмой и Януковичем.
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А чё же ты все эти пять лет гавно жевало и медведчука не посадило???
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А надо было - прикопать где-то или сжечь в крематории.
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мертветчук же разорваться не может и в спикеры лезть и каналы покупать)
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ясное дело, теперь он будут заправлять в ВР, а бздливая шавка будет бегать к нему на поклон.
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зато там есть рыжий сепар кучма и оранжевый пустобрех бессмертный. модификатор епт.
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При Пете небыло ни Кучмы ни Медведчука... Ох уж эти порохоботы освободители. Хвате батьку торгувати бо нема вже чим здачи давати..
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Петя вместе с Мертвечуком курировал 112 канал...
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головне, що воно з трьох каналів не злазить і далі труїть Україну
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А Зебил даже не чешется.. Окупация ********** Украины входит в его планы. Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 8582
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Перемога! Маладец зе!
Шестерку х-ла высшего уровня заменили на двух шетерок низшего - Бойка с Рабиновичем.
При такой замене Медведчук может отдыхать спокойно: эти не подведут.
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Ох як швидко він перефарбувася))) А ще недавно за Петю топив. Зе-фанати, вам не соромно, що у новій владі появився порохобот?)))))))))
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О как...при Порошенко мертветчука убрали...потом зебобик его туда вернул...теперь опять убрали...и выдали это за огромную пэрэмогу.... цирк на дроти....
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А можно ссылочку на то, что Зеленский куда-то там вернул Медведчука?
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А если не вернул...то как он тогда его убрал..?? Если его там с 2018-го года нет..?? Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 5463
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Так вы же кричали, что Медведчук в Минске выполняет очень полезное дело - обмен заложников. Зачем же Порошенко такого полезного человека убрал? И самое главное, зачем Порошенко его туда посылал до 2018 года?
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леша не тупи
кандидатура медведчука была навязана меркель с подачи ***** слапатоедного.
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Как Порошенко, будучи президентом независимого государства, мог пойти на поводу у главы страны-агрессора? Зачем вы на Порошенко клевещете? Дайте мне пожалуйста ссылку на сей факт?
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да на убогий. нормально?

"Згадайте, як Медведчук з'являється в Мінському процесі. Ось зараз розповідають, що Порошенко такий-сякий, та не Порошенко його назвав. Його прізвище першою назвала канцлер Ангела Меркель. <...> Вона назвала під час відкритої зустрічі, що ця людина могла б бути [у ТКГ]. Де він взявся, його прізвище канцлер Меркель знала? Вона почула це прізвище від Путіна" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3137333
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Хто та навіщо повернув Медведчука в українську політикуСаме Петро Порошенко Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 5268 повернув кума Путіна з небуття, надавши йому офіційний статус учасника переговорної групи у Мінську. Після цього Медведчук став не просто офіційною особою, а ще й впливовим гравцем на політичному полі, оскільки, він взяв під контроль шматок "Опозиційного блоку" на чолі з Юрієм Бойком.Навіщо Порошенку потрібен кум Путіна: розкрито хитрий план політиків - 24 Канал Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 5268
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Так Меркель сказала, що "ця людина могла б бути [у ТКГ]", чи Меркель наполягала на присутності Медведчука у складі ТКГ? І ви не привели цитату самого Путіна, як він примусив Порошенка включити Медведчука у склад ТКГ?
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А по суті запитання у вас відповіді нема? Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 466 Ви розумієте різницю між "ця людина могла б бути" і "я вимагаю, щоб ця людина була"? І ви згадали що не тільки Меркель, але й Путін примушував Порошенка включити Медведчука у склад. Так я хотів би почитати, як Путін Порошенка примушував. Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 7280
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Ну так буде у вас відповідь, восьмивідсотковий дякула ви наш?
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І чому про це розповідає Безсмертний, який не був присутній на зустрічі Порошенка і Меркель? Чи це Порошенко Безсмертному розповів, як все було? Тоді чому Порошенко іншим цього не розповів, насамперед українському народу? Може б тоді і не програв з тріском вибори. Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 6401
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Был когда то в империи такой слабоумный царь Петр 3.
Екатерина звали его супругу.
Но это не настоящее имя потому что онп немка.
Создательница Новороссии".
Уже позже это было после того как Екатерина в результате дворцового переворота стала императрийцей.
Граф Разумовский был ее тайным мужем и отцом "новороссии".
Так вот этот царь Петр 3 игрался в солдатиков
Солдатики это была его армия.
А его супруга в это время управляла государством.

Как то очень похожа вот эта игра в великую отечественную войнушку Володенькой на игру слабоумного царя в солдатиков.
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При порошенко мертвечук жил как сыр в масле, а должен был сидеть
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Шанс - это полностью закрыть границу с рашей и прекратить кормить "кормильцев" .
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Безсмертний, як завжди. Про щось говорить, а конкретики ніякої.
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так медведчуку это нафиг уже не нужно
он со своими подельниками в законодательной власти присутствует
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43 депутата это еще не власть. Плохо если к следующим выборам их будет больше, этого нельзя допустить
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Ну так его же какая то ОСОБь выбрала!? Эту гниду про российскую...
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що..що там за гроші? і олату пан Чахлик Невмирущий каже?
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Но до 2018 года он там таки был. Вы ж это не отрицаете?
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нет конечно. он там был. его включение в комиссию по гумманитарным вопросам педалировал ***** и лично ангела меркель.
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Не бреши .
Мертвячука запропонував у переговорну групу його кум ..ПОРОСЕКНО !, Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 848
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Нет ни одного подтверждения, что его включение "педалировал х...ло". Но, если это так, то выходит, что Порошенко находился под влиянием Х...ла? Тогда понятно, почему Порошенко подарил Х...лу Донбасс... Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 8733
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"Згадайте, як Медведчук з'являється в Мінському процесі. Ось зараз розповідають, що Порошенко такий-сякий, та не Порошенко його назвав. Його прізвище першою назвала канцлер Ангела Меркель. <...> Вона назвала під час відкритої зустрічі, що ця людина могла б бути [у ТКГ]. Де він взявся, його прізвище канцлер Меркель знала? Вона почула це прізвище від Путіна" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3137333
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"Вона назвала під час відкритої зустрічі, що ця людина могла б бути [у ТКГ]. Де він взявся, його прізвище канцлер Меркель знала? Вона почула це прізвище від Путіна", - сказав він." По-перше, Безсмертний не був присутній при зустрічі Порошенка і Меркель, тобто, це його фантазії. Безсмертний тоді служив Порошенкові, і його оббілював, тепер Зеленському служить. Але, навіть якщо повірити його словам, то, Меркель просто сказала Порошенкові що Медведчук міг би бути там, але Порошенко міг би відмовитись, ні якого наполягання з боку Меркель не було. З цих же слів Безсмертного видно, що Путін не наполягав на включення Медведчука у склад української делегації, а просто згадав при Меркель Медведчука.
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ты тупое зеленое животное. 20 секунд поиска в интернете

Президент России Владимир Путин настаивает на участии В. Медведчука в переговорах не только потому, что тот является конфидентом президента РФ. Привлечение канцлера Германии Ангелы Меркель к "отбеливанию" главы "Украинского выбора" необходимо В. Путину для того, чтобы вернуть В. Медведчука в украинскую политику.
https://podrobnosti.ua/982622-peregovorschik-medvedchuk-zachem-putin-otbelivaet-kuma-v-ukraine.html

Однако в течение нескольких недель Медведчук выступал в качестве посредника между поддерживаемыми Россией лидерами сепаратистов на Востоке Украины и новым прозападным правительством Киева, поскольку, по его словам, сепаратисты отказывались напрямую разговаривать с Киевом. Исполнявшему тогда обязанности президента Украины Александру Турчинову не оставалось ничего другого, как согласиться с такой ролью Медведчука, которую впоследствии поддержали канцлер Германии Ангела Меркель и Владимир Путин.
http://vybor.ua/article/intervyu/medvedchuk-drujba-s-putinym-v-interesah-ukrainy.html
https://ru.tsn.ua/politika/kum-putina-medvedchuk-vyhodit-iz-temnoty-v-ukraine-financial-times-848175.html

Президент России Владимир Путин настаивает на участии Виктора Медведчука в переговорах не только потому, что тот является конфидентом президента РФ. Об этом пишет Зеркало недели со ссылкой на источник в Москве.
Привлечение канцлера Германии Ангелы Меркель к "отбеливанию" главы "Украинского выбора" необходимо Путину для того, чтобы вернуть Медведчука в украинскую политику, - пишет издание.
http://novosti.dn.ua/news/211300-medvedchuk-stanet-novym-gubernatorom-doneckoy-oblasty
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В приведенных тобой статьях нет ни слова, что Меркель и Путин заставили Порошенко назначить Медведчука посланником в Минске, но есть цитата Кучмы, которая все объясняет: "В том числе принимает участие Медведчука, и я считаю, что он делает полезное дело это такая фигура, которая работает и с президентом Украины, и с Президентом России, и с Донбассом - связующий элемент такой." Ну а если все же Путин заставил Порошенко, то он и многое другое заставил его сделать, и значит правильно, что украинцы дали пинка путинскому вассалу.
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"Исполнявшему тогда обязанности президента Украины Александру Турчинову не оставалось ничего другого, как согласиться с такой ролью Медведчука, которую впоследствии поддержали канцлер Германии Ангела Меркель и Владимир Путин." Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 6231 Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 6231 Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 6231 Ты уже совсем запутался, свиноватка. Так это Турчинова Меркель с Путиным заставили? При чем же здесь тогда Порошенко и Минск? Кстати, заметь, что цитаты о том, что это Меркель и Путин заставили, идентичны, как в случае с Турчиновым, так и в случае с Порошенко, из чего можно сделать вывод, что это кем-то раздуваемая деза.
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ты охренел чмо обрыганое? ты попросил подтверждение о том что медведчука протоклнул ***** с помощью меркель. я тебе дал и не один раз. не устраивает? иди в жопу обрыган
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Привет корефан! У меня к тебе вопрос другого плана.Бизнес сж газа-чей.Я тебя всегда поддерживал,но неужели порох имел право продолжать быть? Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 1607
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Безсмертный мог бы и поделиться впечатлениями от целования дупы Зе-Чуваку. Как-никак, хоть и при плохонькой, но при работе - Кучме с Сайдиком разливать и колбасу резать.
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А як було добре при Порошенкові, коли Медведчук посилався у Мінськ посланцем від СБУ. Аге ж, свиновато?! Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 1461
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Дык сынок полицая Мертвечук, угробивший Стуса и не только, лезет с другой стороны...оно на переговоры к своему куму Путлеру гоняеет и потом на своих ТВ каналах воняеет.
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Теперь Медведчук в Раде, да не один. Там целая бригада таких медведчуков. Ну и не забыть про команду "зе". Она очень разношерстная. Серьезная часть голосовала не за Зеленского, а против Порошенко. А потому, есть все шансы, что если что-то будет идти не так, как хотел бы Медведчук, они начнут давить изнутри коалиции. Пока все они покрыты зеленым(или зеленью, кому что больше нравится, поскольку оба варианта верные), но реальные цвета начинают проявляться не сразу. Лучше бы Медведчук оставался в ТКГ. Но очі бачили, що обирали, мозги при этом не думали. Вот и результат.
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Лучше бы Медведчук отправился в тюрьму. Но Порошенко достал его из шкафа, отряхнул от нафталина, вернул в большую политику, и отправил в Минск, переговорщиком от СБУ, после такого пиара удивительно, если бы партия Медведчука, который при Януковиче имела поддержку менее 1%, сейчас с большим процентом попала в парламент. А теперь свиновата пишет здесь свои бредни. Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 2350
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Януковощ Мертвечуку в рыло до кровавых соплей давал...Оно даже не старалось высовываться. А при Порошенко ТРИ ТВ канала, куча бизнесов, сжиженный газ, дизтопливо..основной поставщик с помощью Порошенко И Демчины.
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Это не бредни, это реальность: Медведчук и его бригада, благодаря зебилам ,теперь в парламенте. Ну а с другой стороны: вот скоморох, вот Баканов(телефон Баканова Зеленскому наверняка известен). Адрес Медведчука он знает. Кто теперь мешает исправить "ошибку" Порошенко? Тонкая кишка, вот что мешает. Даже до Зеленского уже дошло, что не все так просто, как хотелось бы. Медведчука так просто не убрать с карты Украины. За ним все ФСБ и уйло. Если ты думаешь, что это пустяк, то ты не думаешь вообще. Вот такая картина нарисовывается.
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Характеристика "діяча" однією фразою- "Роман Безсмертний: Найлегше було працювати з Кучмою, найважче - з Порошенком"
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Правильно, надо посылать Медведчука, как Петрушка делал!
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Медведчука и Рабиновича ДЕКАПИТИРОВАТЬ!
Головы их высушить и выставить на шпиле ратуши Львова.
Пусть высохнут...
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Модифицировали процесс? А процесс идёт или процесс это - модификации без результатов по процессу, а результат - только модификации и не только по Минским соглашениям?
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эта гнида должна сидеть со своим подельником - свыней офшорной .
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Ну порошенко ясно шо свого бізнес корєша медведчука не садив...

А от чого його не садить нова влада слуг народу ?!
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Порохоботи, давайте хором ЗРАДА!!!!!!!
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_Непримиримому врагу запретили продолжать прикидываться, что на переговорах с агрессором и оккупантом он отстаивает интересы Украины. Это естественно, хотя и чересчур запоздало. Но этого мало! Очень мало для такой твари!
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