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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Вакарчук (114) Денісова (329) Зеленський (2244) Луценко (2545) Порошенко (9533) Тимошенко (2853) Вовк Павло (21) Маселко (23)

 "Третій день мовчать": ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва

Громадські активісти закликали вищі органи влади, зокрема ГПУ і генпрокурора Юрія Луценка, президента Володимира Зеленського, новообрану Верховну Раду, омбудсмена Людмилу Денісову, відреагувати на оприлюднені НАБУ записи прослуховування глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, на яких розкриваються схеми щодо саботажу судової реформ.

Про це написав у Facebook член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко, публікуючи заяву від ініціативи "Декларація небайдужих", інформує Цензор.НЕТ.

"З моменту оприлюднення УСР і НАБУ записів розмов голови Окружного адміністративного суду м. Києва Павла Вовка минуло вже два дні. Третій день на підписі у заступника Генерального прокурора Сергія Кізя лежать проекти підозр голові ОАСК Павлу Вовку та іншим суддям. Третій день Павло Вовк та інші фігуранти можуть перетнути кордон, втекти й уникнути відповідальності. Третій день мовчить Президент, генеральний прокурор, який переховується у відпустці, в.о. голови СБУ, директор ДБР, секретар РНБО, інші посадові особи, які мали б негайно реагувати на виявлені і задокументовані факти незаконного втручання в діяльність ВККС, ДБР, ДСА, Уповноваженої ВР з прав людини й інші, які напряму несуть загрозу національній безпеці України. Третій день мовчать представники всіх інших політичних сил, зокрема нібито нової опозиції - Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Святослав Вакарчук. Третій день суспільство не розуміє: чи часом не задумала нова влада зробити вигляд, що цих записів не існує, у будівлі на вул. Петра Болбочана, 8 справді знаходиться суд, а Павлу Вовку і його підопічним нічого не заважає продовжувати залишатись "суддями" і чинити своє "вовче правосуддя"?"- заявив Маселко.

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"Чи не задумали в Офісі Президента спустити все на гальмах, залишити підозри не підписаними, а зручний суд переорієнтувати під себе і використовувати для своїх цілей в подальшому? Тим більше, як ми чули на оприлюднених записах, є відповідна готовність самих суддів. Якщо ви ще не зрозуміли, то це - момент істини. Перевірка на готовність влади до реальних, а не косметичних змін, або навпаки - до відкату назад, та перевірка суспільства на наявність червоних ліній (про які так любить говорити Вакарчук). І можете повірити - ми не дозволимо ці лінії перетнути", - зазначив Маселко.

"Оприлюднені НАБУ записи з кабінету голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка лише підтвердили ті факти, про які з 2015 року заявляли активісти, дотичні до проведення судової реформи. Очищення судової системи не відбулося. Щоб протидіяти об’єктивному оцінюванню, деякі судді задіювали всі можливі корупційні зв’язки і вигадували спеціальні схеми. Громадська рада доброчесності як орган демократичного контролю за ходом судової реформи фактично була усунута від процесу оцінювання суддів і наштовхнулася на шалений опір з боку Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя. Зараз, коли інформація громадськості підтверджена матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, проведених слідчими НАБУ, СБУ і ГПУ, і саботаж судової реформи мало в кого викликає сумніви, наступає час "Ч" для представників усіх гілок української влади: чи здатні вони на рішучі кроки задля покарання винних у зриві однієї з ключових реформ та чи готові перезапустити процес очищення судової системи?" - акцентував Маселко.

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"Ми, представники громадянського суспільства, вимагаємо негайно:

Від Генерального прокурора України Юрія Луценка та його заступника Сергія Кізя:
➡️в найкоротші терміни підписати подані на підпис 26.07.2019 р. проекти підозр голові Окружного адміністративного суду м. Києва Павлу Вовку, іншим суддям ОАСК та інших судів, залучених до розслідуваних злочинів, у втручанні в діяльність ВККС, винесенні завідомо незаконних судових рішень, втручанні в систему автоматичного розподілу справ і тощо.
➡️оголосити підозри іншим фігурантам зазначених злочинів, зокрема Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денисовій, слідчим ДБР, задіяним в незаконних діях і тиску на членів ВККС, Денисову і тощо.
➡️не допустити втечу голови ОАСК Павла Вовка й інших осіб, яким підготовлені підозри і переховування їх від слідства і правосуддя.
➡️забезпечити належне розслідування фактів впливу Павла Вовка на інших суддів на ВККС, Уповноважену ВР з прав людини, слідчих ДБР, ДСА
➡️зупинити проведення конкурсу на посаду ВККС, призначеного Уповноваженою з прав людини Людмилрю Денисовою на 30.07.2019 р.

Від Верховної Ради України:
➡️ звільнити Уповноважену з прав людини ВР України Людмилу Денісову, яка вже навіть після оприлюднення записів НАБУ, продовжує реалізовувати схему усунення неугодних членів ВККС, погоджену з Павлом Вовком, тобто - вчиняти злочин.

Від Уповноваженої з прав людини Людмили Денисової:
➡️ скасувати публічний конкурс з добору кандидата для призначення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, призначений на 30.07.2019 р.
➡️відкликати членів ВККС, призначених під тиском
➡️скасувати накази про звільнення членів ВККС, винесені під тиском
➡️подати у відставку.

Від Президента Володимира Зеленського та Офісу Президента:

➡️публічно викласти свою позицію з приводу оприлюднених записів розмов Павла Вовка, які доводять відсутність у цих суддів права називатись суддями, а великою мірою - відсутність правосуддя як такого, принаймні в цьому суді.
ініціювати розформування Окружного адміністративного суду м. Києва;
➡️гарантувати незалежне розслідування кримінальних проваджень щодо фактів саботажу судової реформи та корупційних схем довкола цього;
➡️ініціювати перезавантажити Вищу кваліфікаційну комісію суддів і забезпечити участь громадськості в ній", - закликали громадські активісти.

"Це - наша червона лінія. І ми не дозволимо її перетнути. Ми оголошуємо відлік часу до виконання наших вимог. Кожен день невиконання цих вимог буде коштувати всім вище згаданим посадовцям, органам влади та політикам як мінімум суттєвих репутаційних втрат та електоральних рейтингів. Як показує досвід попередньої влади, невиконання очікувань громадськості дуже дорого коштує. Час пішов. Хто ще не ознайомився з "плівками Вовка" повна версія їх тут", - резюмував Маселко.

Третій день мовчать: ініціатива Декларація небайдужих зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва 01

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Третій день мовчать: ініціатива Декларація небайдужих зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва 02
Третій день мовчать: ініціатива Декларація небайдужих зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва 03
Третій день мовчать: ініціатива Декларація небайдужих зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва 04
Третій день мовчать: ініціатива Декларація небайдужих зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140094
 
   
 Топ коментарі
 
Коломойша отправил всех в школу...)
"Третий день молчат": инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 8413
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Їм не до того у них курси ЗЄ!дєпутата!
"Третий день молчат": инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 1946
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надо срочно к путену обращаться, раз дело не выгорает, путен поможет....
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Мне кажется даже макаки за 28 лет смогли бы поднять економику такой страны как Украина наши же топ-управленцы з образованием смогли поднять только свои замки, виллы в Испаниях и счета в оффшорах!
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Ага надо было 28 лет назад выбрать в Раду,
безработных, проституток, свадебных фотографов
и прочих ПТУшников...
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Так скажи это своему сыволыкому. Надо просто освободить рот и руки
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От тепер я вірю в нашу зовнішню розвідку!

Нова заступниця голови Зовнішньої розвідки України, призначена Зеленським, активно шукає ворогів у Вконтактє, користується Однокласниками, а ще підписана на групу «Коммунизм - это модно». Мабуть буде будувати комунізм!

Взагалі це страшно...
Зовнішня розвідка, спецслужби віддаються таким людям, що волосся стає дибки.
Перш за все це мають бути патріоти своєї країни, а не особи, які за допомогою VPN-розвишення заходять до російських соцмереж, до речі, заборонених в Україні.

Принцип підбору кадрів у нової влади на рівні Януковича. До дійсно державотворчих процесів вони не мають відношення, як і до патріотизму..

"Третий день молчат": инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 2908
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Вообще-то в теоретическом коммунизме нет ничего плохого. В американских академических кругах была такая шутка, что после развала СССР последним оплотом коммунизма на планете стала кафедра политической философии Гарвардского университета. "Социализм против капитализма" - вполне актуальная тема для Запада. Джон Арнольд в своей книге "History: a very short introduction" пишет, что большинство современных социальных историков даже на Западе являются марксистами. Коммунизму просто не повезло с его воплощением и вождями, как и национал-социализму, когда личные тараканы Сталина и Гитлера почему-то начали ассоциироваться с самой политической концепцией.
Хотя я не думаю, что эта барышня хоть немного читала Маркса или понимает, что такое отчуждение труда. Поэтому в целом ваш комментарий справедлив.
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Їм це кому ?
Луценка с женой разве выбрали в Зе-депутаты ?
Т.е. он на зе-курсах и не может подписать постановление ?
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лише суд ЛІНЧА встановить в цій багатостраждальній країні ПРАВОСУДДЯ
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Так Порох в марте сказал что он гордится успешно проведенной им судебной реформой. Ей порохоботы ваш патрон что в методичках вам советует? ))
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ага. але при цьому реформувати встигли аж верховний суд, і створити вищий антикорупційний! далі реформа не дійшла...і не піде! бо новій владі потрібні ручні суди, тим паче перерозподіл бабла та ресурсів не за горами
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наркоман, эту реформу зеля уже отменил, как и много других указов.
зе покращення уже сьогодні!
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В баре ворона делает заказ:
- Мне пож, 100 водки и стакан сметаны!
Приносят вороне заказ и спрашивают:
- А сметана зачем.....???
Ворона выпивает водку, выливает сметану на голову и отвечает:
- Я когда пьяная такая дурная, такая дурная....))))
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а где "нацжены"? "Третий день молчат": инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 3102где эти мокшане из "азова"?норм все? "Третий день молчат": инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 3102
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не допустить побего

Энта по-нашему. И корованы не огробляйте. "Третий день молчат": инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 498
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Бачимо що відбувається , та робимо висновки... - ніякі обіцянки-цяцянки не допоможуть змінювати країну на краще.
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Ну и харя... прости Господи!
За шо ты так кошмаришь Боже эту нещастную страну?
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...и быстренько модер комментарий потер, наблюдаешь?
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які вони наївні, як виборці Зе! це вам при баризі скандали. розслідування, зради. тепер дружнє мовчання, та самоцензура. тим паче оаск дууже потрібний нинішній владі. думаєте своїх здадуть??
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Вам как члену "Декларація Небайдужих" хочу открыть страшную тайну. ВР сейчас НЕТ, нет ВООБЩЕ. Т.е. требовать что то от ВР которой НЕТ, это тот же диагноз, что требовать что то у Супермена или человека-паука. А вот когда ВР была, Зеленский просил её уволить луценка, но та ВР посчитала что генпрокурор-працюэ.
От кого и что Вы требуете нормальному человеку не понять.
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Зе біли то взагалі ненормальні! ані розумом, ані логікою вони не користуються. телевізор визначає їх буття! поїздіть почастіше на громадському транспорті та послухайте основний електорат Зе. то там лише жратва, розваги,бабло, пенсії та телевізор. і порох барига всєх абакрал, супрун то доктор смерть, вова маладєц, хуже ж не будєт, он нам же абєщал і тд
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а от зелебени требовать ты уже разрешаешь?он то почему молчит?
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Зачем требовать ? Они это и без требований делали, причем несколько раз, наверное просто не Ваша смена была и Вы пропустили:
Зеленский повторно обратился к ВР с просьбой рассмотреть увольнение Луценко и назначение Пристайко
Да дело ведь даже не в этом.
"инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело"
Заметьте "Декларація Небайдужих" потребовала от всех, КРОМЕ ГЕНПРОКУРОРА, который не подписывает постановление. Это не абсурд ?
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я тебя о другом спросил,отслеживатель чужих смен...разрешаешь ли ты чего то требовать от зелебени?или запретишь,как с депутутками,которые на дрессировке "Третій день мовчать": ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва - Цензор.НЕТ 863
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Бородатый школьник решил, что перед ним щас отчитываться все будут.
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не успевают клоуны реагировать, нет этого в сценарии
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Так ылита же требует не понятно что.
"инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело"
Из тех от кого ылита требует, генпрокурора уволить может только ВР, которой НЕТ.
Откуда ж у клоунов возьмется сценарий, если ылита требует маразм. Завтра ылита потребует немедленный суд над Наполеоном, где ж клоунам его брать ?
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Зеяленая падаль молчит.так скоро будет на ростове!
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Ему подписать за генпрокурора постановление ?
Так metal35 сразу же напишет:
"Зеяленая падаль нарушил Конституцию и узурпирует власть, какое он имел право это делать"
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Куда Вы, господа, торопитесь - Луценко сказал, что вот он вернется из своего загула-отгула 31 июля и тогда посмотрит - подписывать или не полписывать. Это одна шайка-лейка и уголовными "услугами" этого Окружного суда пользовалась вся власть - так как его можно наказывать - "он же памятник"? И не только это! Президент также три дня назад дал официальное поручение министру Авакову уволить начальника полиции Днепропетровской области. Увы...всё движется или наоборот не движется в нужном направлении. Аваков вместо того, чтобы, как минимум, отстранить от должности этого зажравшегося "фельтфебеля" на время расследования, сказал, что он взял дело под личный контроль. Ну и что??? А сам "фельтфебель", обнаглевши вконец, через СМИ заявил, что увольняться не собирается и защитить себя - дело поруганой его чести(???) - посмотрите и послушайте только видео из его кабинета - оказывается, что его машину в Украине должны все знать и никто не имеет права ее останавливать!!! А кто ему дал право включать в это дело КОРД, который к подобным служебным делам вообще не имеет отношение - грубейшее нарушение служебных полномочий!!!??? А ГБР как бы завело дело, но пидозру этому менту не объявило. Наверное, ждут, когда он будет защищать свою честь откуда-нибудь из-за бугра?
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А вы хотели чтобы за два дня была проведена експертиза этих записей и полное расследование?
Или надо делать как барыга - оперировать разными фейками?
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пленки Мельниченко до сих пор прослушивают.
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Ось с такими"патриотами",Украина пять лет буксовала на месте,сжигая бензин.А в окне ,бежали изображая движение с картинками лесных пейзажев, все эти Вовки,Пети,Кононенки,Грановские.Теперь посмотрим,що Зеля будет делать.Подхватит пейзажи и начнёт також,мелькать перед окнами салона с пассажирами.Або справдi,выедет из ямы,та почне рух в напрямок ЕС та НАТО "Третій день мовчать": ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва - Цензор.НЕТ 1186
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Куда Вы, господа, торопитесь - Луценко сказал, что вот он вернется из своего загула-отгула 31 июля и тогда посмотрит - подписывать или не полписывать. Это одна шайка-лейка и уголовными "услугами" этого Окружного суда пользовалась вся власть - так как его можно наказывать - "он же памятник"? И не только это! Президент также три дня назад дал официальное поручение министру Авакову уволить начальника полиции Днепропетровской области. Увы...всё движется или наоборот не движется в нужном направлении. Аваков вместо того, чтобы, как минимум, отстранить от должности этого зажравшегося "фельтфебеля" на время расследования, сказал, что он взял дело под личный контроль. Ну и что??? А сам "фельтфебель", обнаглевши вконец, через СМИ заявил, что увольняться не собирается и защитить себя - дело поруганой его чести(???) - посмотрите и послушайте только видео из его кабинета - оказывается, что его машину в Украине должны все знать и никто не имеет права ее останавливать!!! А кто ему дал право включать в это дело КОРД, который к подобным служебным делам вообще не имеет отношение - грубейшее нарушение служебных полномочий!!!??? А ГБР как бы завело дело, но пидозру этому менту не объявило. Наверное, ждут, когда он будет защищать свою честь откуда-нибудь из-за бугра?
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ворон вовку око не виклює чи шось таке "Третій день мовчать": ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва - Цензор.НЕТ 7528
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що Маселко, що Горбатюк - пургу гонять.
Ні, я розумію, що там явні злочини, і що потрібно діяти - але, по-факту, поки що все відбувається згідно процедури. Ну, такий Закон, саме такої процедури вимагає!
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