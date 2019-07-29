 "Третій день мовчать": ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва

Про це написав у Facebook член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко, публікуючи заяву від ініціативи "Декларація небайдужих", інформує Цензор.НЕТ.

"З моменту оприлюднення УСР і НАБУ записів розмов голови Окружного адміністративного суду м. Києва Павла Вовка минуло вже два дні. Третій день на підписі у заступника Генерального прокурора Сергія Кізя лежать проекти підозр голові ОАСК Павлу Вовку та іншим суддям. Третій день Павло Вовк та інші фігуранти можуть перетнути кордон, втекти й уникнути відповідальності. Третій день мовчить Президент, генеральний прокурор, який переховується у відпустці, в.о. голови СБУ, директор ДБР, секретар РНБО, інші посадові особи, які мали б негайно реагувати на виявлені і задокументовані факти незаконного втручання в діяльність ВККС, ДБР, ДСА, Уповноваженої ВР з прав людини й інші, які напряму несуть загрозу національній безпеці України. Третій день мовчать представники всіх інших політичних сил, зокрема нібито нової опозиції - Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Святослав Вакарчук. Третій день суспільство не розуміє: чи часом не задумала нова влада зробити вигляд, що цих записів не існує, у будівлі на вул. Петра Болбочана, 8 справді знаходиться суд, а Павлу Вовку і його підопічним нічого не заважає продовжувати залишатись "суддями" і чинити своє "вовче правосуддя"?"- заявив Маселко.

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"Чи не задумали в Офісі Президента спустити все на гальмах, залишити підозри не підписаними, а зручний суд переорієнтувати під себе і використовувати для своїх цілей в подальшому? Тим більше, як ми чули на оприлюднених записах, є відповідна готовність самих суддів. Якщо ви ще не зрозуміли, то це - момент істини. Перевірка на готовність влади до реальних, а не косметичних змін, або навпаки - до відкату назад, та перевірка суспільства на наявність червоних ліній (про які так любить говорити Вакарчук). І можете повірити - ми не дозволимо ці лінії перетнути", - зазначив Маселко.

"Оприлюднені НАБУ записи з кабінету голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка лише підтвердили ті факти, про які з 2015 року заявляли активісти, дотичні до проведення судової реформи. Очищення судової системи не відбулося. Щоб протидіяти об’єктивному оцінюванню, деякі судді задіювали всі можливі корупційні зв’язки і вигадували спеціальні схеми. Громадська рада доброчесності як орган демократичного контролю за ходом судової реформи фактично була усунута від процесу оцінювання суддів і наштовхнулася на шалений опір з боку Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя. Зараз, коли інформація громадськості підтверджена матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, проведених слідчими НАБУ, СБУ і ГПУ, і саботаж судової реформи мало в кого викликає сумніви, наступає час "Ч" для представників усіх гілок української влади: чи здатні вони на рішучі кроки задля покарання винних у зриві однієї з ключових реформ та чи готові перезапустити процес очищення судової системи?" - акцентував Маселко.

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"Ми, представники громадянського суспільства, вимагаємо негайно:

Від Генерального прокурора України Юрія Луценка та його заступника Сергія Кізя:

➡️в найкоротші терміни підписати подані на підпис 26.07.2019 р. проекти підозр голові Окружного адміністративного суду м. Києва Павлу Вовку, іншим суддям ОАСК та інших судів, залучених до розслідуваних злочинів, у втручанні в діяльність ВККС, винесенні завідомо незаконних судових рішень, втручанні в систему автоматичного розподілу справ і тощо.

➡️оголосити підозри іншим фігурантам зазначених злочинів, зокрема Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денисовій, слідчим ДБР, задіяним в незаконних діях і тиску на членів ВККС, Денисову і тощо.

➡️не допустити втечу голови ОАСК Павла Вовка й інших осіб, яким підготовлені підозри і переховування їх від слідства і правосуддя.

➡️забезпечити належне розслідування фактів впливу Павла Вовка на інших суддів на ВККС, Уповноважену ВР з прав людини, слідчих ДБР, ДСА

➡️зупинити проведення конкурсу на посаду ВККС, призначеного Уповноваженою з прав людини Людмилрю Денисовою на 30.07.2019 р.

Від Верховної Ради України:

➡️ звільнити Уповноважену з прав людини ВР України Людмилу Денісову, яка вже навіть після оприлюднення записів НАБУ, продовжує реалізовувати схему усунення неугодних членів ВККС, погоджену з Павлом Вовком, тобто - вчиняти злочин.

Від Уповноваженої з прав людини Людмили Денисової:

➡️ скасувати публічний конкурс з добору кандидата для призначення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, призначений на 30.07.2019 р.

➡️відкликати членів ВККС, призначених під тиском

➡️скасувати накази про звільнення членів ВККС, винесені під тиском

➡️подати у відставку.

Від Президента Володимира Зеленського та Офісу Президента:

➡️публічно викласти свою позицію з приводу оприлюднених записів розмов Павла Вовка, які доводять відсутність у цих суддів права називатись суддями, а великою мірою - відсутність правосуддя як такого, принаймні в цьому суді.

ініціювати розформування Окружного адміністративного суду м. Києва;

➡️гарантувати незалежне розслідування кримінальних проваджень щодо фактів саботажу судової реформи та корупційних схем довкола цього;

➡️ініціювати перезавантажити Вищу кваліфікаційну комісію суддів і забезпечити участь громадськості в ній", - закликали громадські активісти.

"Це - наша червона лінія. І ми не дозволимо її перетнути. Ми оголошуємо відлік часу до виконання наших вимог. Кожен день невиконання цих вимог буде коштувати всім вище згаданим посадовцям, органам влади та політикам як мінімум суттєвих репутаційних втрат та електоральних рейтингів. Як показує досвід попередньої влади, невиконання очікувань громадськості дуже дорого коштує. Час пішов. Хто ще не ознайомився з "плівками Вовка" повна версія їх тут", - резюмував Маселко.

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.







