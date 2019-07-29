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 Політика України
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Все про:НАБУ (2041) Богдан (26) ГПУ (3108) Шалайський Олексій (2)

 "Судовий скандал - шпагат для команди Зеленського", - Шалайський

З одного боку - неформальні вірчі грамоти корупційним суддям і прокурорам вже видані, і треба дотримуватися домовленостей. З іншого - дотримання цих домовленостей буде плювком в обличчя суспільства.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав головний редактор "Наших грошей" Олексій Шалайський, передає Цензор.НЕТ.

Олексій Шалайський висловив свою гіпотезу щодо шокуючої прослушки суддів.

За кілька місяців до виборів, побачивши соціологію, судді ОАСК вирішили переорієнтуватись на команду нового президента. У "плівках" кілька разів зринає фраза, що треба дочекатись першого туру виборів. Домовленості в той час можна було проводити лише з майбутнім регентом – Андрієм Богданом.

Вища кваліфкомісія, сформована Порошенком, у відповідь вирішила, що прийшов час для жорсткого оцінювання і відповідно – проріджування лав суддів ОАСК.
Оскільки регент ще допомогти не міг, то судді ОАСК почали боротись самотужки – від подання десятків фейкових судових позовів і масових хвороб до заміни кількох членів ВККС на підконтрольних.

Вибори закінчились, судді ОАСК почали приймати рішення на користь регента, ВККС продовжила втрачати членів, те саме зачепило і Вищу Раду правосуддя. Здавалось, що операція закінчилась.

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"І тут під регентом вибухає несподівана бомба. Департамент Горбатюка і Ситник вивалюють пресконференцію із прослушкою, від якої сльозяться очі. Вибух став несподіваним, бо, здавалось, що всіх мінерів вже знешкодили: із САПом вже давно провели профілактичні бесіди, а в ГПУ призначили свого заступника Генпрокурора. Однак раптом виявилось, що операцію провели без САПу, а заступника Генпрокурора поставили перед фактом гучною прес-конференцією", - йдеться в публікації.

"Результат. Богдан сів в розтяжку. З одного боку – неформальні вірчі грамоти корупційним суддям і прокурорам вже видані, і треба дотримуватись домовленостей. З іншого – дотримання цих домовленостей буде плювком в обличчя суспільства. Саме ця розтяжка є головною причиною того, що знайти будь-які коментарі від команди Зеленського щодо суддівського скандалу є вкрай складно. PS.Особисто я вважаю, що Богдан не відчуває дискомфорту від цього шпагату, бо, не думаю, що для нього важливі настрої пересічних громадян. Проблема тільки в тому, що в громадян може бути інша думка", - підсумував Шалайський.

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Нагадаємо, 26 липня 2019 року детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ (УСР ГПУ) провели санкціоновані слідчі дії (обшуки) в приміщеннях Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) і Суворовського районного суду Одеси в рамках розслідування можливого скоєння кримінальних злочинів главою і окремими суддями ОАСК.

Судовий скандал - шпагат для команди Зеленського, - Шалайський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140093
 
   
 Топ коментарі
 
"Судовий скандал - шпагат для команди Зеленського", - Шалайський - Цензор.НЕТ 176 Рома Маестро


Зелефилы - давай запускайте шарманку про: "свинарчуков", "барыг" и "мародеров")))))))
"Судовий скандал - шпагат для команди Зеленського", - Шалайський - Цензор.НЕТ 5470

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Только полный дебил мог поместить портрет
Медведчука на украинский флаг...
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Зелефилы - давай запускайте шарманку про: "свинарчуков", "барыг" и "мародеров")))))))
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не обов"язково ..Зе вже пригрозив у разі потреби піти на перевибори.. Богдан вважає себе за розумного,але без ЗЕ він -ніхто..
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ничего не имею против досрочных перевыборов (чем чаще, тем лучше имхо), но это не меняет того, что на этом скандале в итоге никто не сможет попиариться
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чим більше петю будуть тягати по допитах, а
потім по судах,
тим більше будуть битися в істериках шоколадні тролі,
вдаваючи з себе непримиренних і безкорисних патріотів
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не ври всех порохоботов уже уволили давно, кончилось финансирование, все разбежались
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Красиво тупих хохлів розвели. В черговий раз. Тобігли в "один тур" і бпп з нф , наше все . Ті хапнули владу і осідлали потоки , проживши безбідно за рахунок дол..бів , взявши своє , здриснули. Передавши естафету Зе Слугам . В тих хоч не було всієї влади а "новим" дол...би , подарували всю , і законодавчу , і виконавчу , і судову . Так що , до побачення Незалежна Україна , здравствуй гібрид Московії і Білорусі.
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Профессиональным рейдерам и грабителям, каким и является Богдан не должно быть места во власти, им должно быть место только в тюрьме! Если кто его крышует и защищает, то должны обязательно отправиться вслед за ним! Нам не нужны "судьи",которые смотрят только на правителей и в карманы олигархов, а не на ЗАКОН!
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Ми в реальному житті . А реальність така - в владі черговий проект олігархату і Путлєра , по грабунку і розвалу України .
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Доречі , якщо подивитись на рішення Окружного суду , то всі вони є антиукраїнськими , і направлені на нанесення збитків Державі , як і відверто на користь Московії.
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У нас что президент малолетний ребенок с соской, что ему "регент" нужен, да еще бывший рейдер (грабитель)? И что у нас за "судьи" такие,которыми может руководить какой-то мошенник?
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Соевый боевые пид..сы все никак не угомонятся….Оторвали элитарников от корыт...
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