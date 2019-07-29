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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (6336) патрульна поліція (907)

 Через спеку в Києві поліція обмежила рух вантажівок

Через високу температуру повітря патрульна поліція обмежила в Києві рух великовантажного транспорту з 11:00 до 18:00.

Про це повідомила пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

"З метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг і вулиць столиці в період тривалої спекотної погоди вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовантажного транспорту з 11:00 до 18:00", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що інтенсивність вантажного транспорту і підвищення температури повітря вище +28 градусів призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої й усадкової деформації. Час обмеження може варіюватися відповідно до температурного режиму.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140085
 
   
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а що взагалі роблять оці фури в містах? будуйте бази за межами міста, туди доставляйте товари, а звідти маленькими уже по тим точкам. в минулому році впіймали рекордсмена по перегрузу зерном , щось біля 100 тон!!!! а ми дороги хочемо? а безпека, про це мало хто говорить.
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а якщо везеш вантаж скажімо з Житомира на Чернігів, то Київ перестрибувати?
створи можливість об'їхати і тоді в'їзди в місто хоч перекопай...
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Окружная дорога как она должны быть - по которой можно полностью обьехать вокруг города - в стране есть только одна, насколько мне известно.
И находится она не в Киеве, а в Кировограде.
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в харькове есть. кыянам вместро евровиденья и другой имиджевой хрени надо давно не выделыватсья а строить окружую, при чем за свой счет а не за счет больниц и дорог на черниговщине или кировоградщине. тогда и отвественность будет за нее и понимание нужен ли очередной финал лиги чемпионов или атласвикенд
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Для окружной в Киеве надо два моста через Днепр строить, причём один из них 3-километровый. Там если по честному считать - под миллиард долларов стоимость, а если держава смету составит - будет два с половиной. Этот проект не то шо Киев, даже держава не потянет, надо международное инвестирование. А буржуйские деньги сложнее украсть, поэтому никто этим заниматься не будет.
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фури в місто не пустили...
але в межах міста постійно курсує десь більше тисячі самоскидів вантажепідйомністю 25-32т, а ще кілька сотень бетоновозів, а ще тисячі довгомірів, що возять залізобетон, метал, цеглу, блоки... безліч різних вантажів.

мертвому припарка.
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