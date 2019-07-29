 Через спеку в Києві поліція обмежила рух вантажівок

Про це повідомила пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.
"З метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг і вулиць столиці в період тривалої спекотної погоди вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовантажного транспорту з 11:00 до 18:00", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що інтенсивність вантажного транспорту і підвищення температури повітря вище +28 градусів призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої й усадкової деформації. Час обмеження може варіюватися відповідно до температурного режиму.
створи можливість об'їхати і тоді в'їзди в місто хоч перекопай...
И находится она не в Киеве, а в Кировограде.
але в межах міста постійно курсує десь більше тисячі самоскидів вантажепідйомністю 25-32т, а ще кілька сотень бетоновозів, а ще тисячі довгомірів, що возять залізобетон, метал, цеглу, блоки... безліч різних вантажів.
мертвому припарка.