 "Я бачив, як його переповнюють емоції - йому хочеться все змінити", - Безсмертний розповів про зустріч із Зеленським

Про це він розповів в інтерв'ю для "LB.ua", інформує Цензор.НЕТ.
"Зустріч відбулася. Ми обмінялися думками. По-перше, я побачив перед собою людину, яка щиро хоче зрозуміти, що таке мінський процес, щиро хоче вирішити цю проблему і вже пробує робити перші кроки. Але далі - стоп. Він розуміє, що треба ще володіти матчастиною. По-друге, у Зеленського є розуміння того, про що я говорив останні чотири роки: головне - це люди. Люди, які всім цим займаються", - зазначив Безсмертний.
Відповідаючи на запитання, чи склалося у нього, враження, що президент не повністю володіє ситуацією, Безсмертний сказав: "Не повною мірою. Так, у нього є внутрішнє бажання вирішити проблему війни. Але для того, щоб її закінчити, потрібні люди, які розуміють, як це можна зробити і кому він доручить це зробити".
"Знаєте, у нього дуже втомлені очі. Я відчув цю колосальну перенасиченість інформацією. Я бачив, як йому важко розкладати все це по поличках. Я бачив, як його переповнюють емоції - йому хочеться все змінити", - сказав дипломат.
Також політик сказав, що якби Зеленський його запитав, що робити в ситуації з ТКГ, він би йому сказав: "Треба сказати: хлопці, мовчіть півроку, почитайте підручники, розберіться в ситуації, організуйте роботу, запросіть для діалогу, поговоріть, як воно має бути зроблено. Вони побігли зараз же говорити, а тут дивишся - а воно не клеїться разом".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) замість Олександра Моцика.
До слез)))
ЗЕленобоба не щадит себя...
Все о Родине думает...
Сколько за эти выходные кокса умерло?!)))
Ленін - солдату: "Скоро у Вас товаріщ нікакой нужди не будєт - нє большой, нє маленькой!"
Вас таких пополизов много, но БогДашу (Богдана) вы не переплюнете, он - самая красивая девочка в классе.
это сахарная пудра. а не то, что вы подумали.
Посилання на всі частини дайджесту "Кінець епохи бідності, жадібності і брехні" знаходятьсятут (№№ 001-???)
(огляд народної творчості з соцмереж. Імена, прізвища, зображення, посади можуть нагадувати реальні персонажі)
Mason Lemberg
10 вопросов, на которые Зеленский не может дать ответы:
1) Почему после инаугурации Зеленского простой народ не стал жить лучше, зато он, его друзья и олигархи стали жить лучше?
2) Если Порошенко грабил страну, а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Где деньги, которые теперь никто не ворует? Выходит, что либо Порошенко не воровал либо Зеленский начал воровать.
3) Сколько это времени "надо немножко подождать" и чего именно нужно ждать?
4) Почему в окружении президента Зеленского, почему на должностях, нет профессионалов, которые будут делать реформы, нет простых людей с народа, зато есть кумовья с квартала? Правду ли говорят, что места в Слуге народа покупались за миллионы долларов за 1 место?
5) Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых трудяг уже никого не интересует?
6) Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
7) Почему Зеленский не остановил войну и кто теперь наживается на войне?
8) Почему Зеленский встречается с олигархами, вместо того, чтобы отобрать в них награбленное, как он обещал?
9) Почему Зеленский говорит, что он за народ, но ездит в кортежах, перекрывает улицы, его охрана не пускает народ к Зеленскому? Почему вместо велосипеда на улицах снова появятся авто мажоров со спецзнаками и мигалками?
10) Если Зеленский ничего не может сделать для простого рабочего народа будучи президентом, рассказывая что во всем виновато правительство и Верховная рада, почему тогда он баллотировался в президенты?
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Еще раз: ПОТРОШЕНКО- ВОР, БАРЫГА И МАРОДЁР. Точка. И подтверждение тому будет. В судах.
-- это не очень хорошо для руководителя такого уровня...
2) "ему хочется все изменить" -- и мне хочется...
ну и что ?
Для одних - діабетик, а для інших - алкаш. Відповідні тексти розсилаються через фісбук між згрупованим за інтересами користувачами. Ці групи не перетинаються між собою і ніколи не порівняють те, що їм валиться.
Одним валилося що Зэээля не допустить продажу землі, іншим що землю продватимуть, одним що буде 2 держ. мови. іншим що єдиою залишиться українська. одним що воно за федералізацію іншим що проти і так далі.
Меседжі йшли по групам за інтересами вирахуваними за тим: яку рекламу та яку відео дивиться, що купує, які книжки чи кіно качає, з ким переписується і характером переписки.
Все за наукою, розвели лохів як кошенят. Соцмережі та інтернет фрагментували суспільство і кожному фрагменту обіцяли те, що їм хочеться. Ні прор яку ідеологію не йдеться, єдина мета захопити владу.
Ющу лизал...
Бате лизал...
ПЕПе лизал...
ЗЕ?))))
кстати, баллотировался по Печерскому р-ну. Просрал зеледепутату.
а я-то, дурак, думал, что главное - это ЛЮДИ, РАДИ КОТОРЫХ собирается ТКГ в Минске.
И еще страшную вещь прочел. Зеленский мечтает ЗАКОНЧИТЬ войну, а не ВЫИГРАТЬ ее...
Вчера гидранта пришлось поддерживать - падал со стула.
Пришла в каменты стебного поста отгавкиваться.
Ленка, ты молодец. Так и надо.
Всегда давай отпор грязным инсинуациям.
до булави треба голови, а як нема - горе народу совіцькому
Мене теж переповнюють... Депутат зі Слуги сусіднього народу Макс Бужанський висловився проти можливої відміни святкування 9 травня в Україні:
"Что ж вы за дебилы?"
В мене зустрічне питання (риторичне): кому ви служите, діти Ізраїлеві?
Пану Зеленському і Ко такі да "...надо сказать: ребята, помолчите полгода, почитайте учебники, разберитесь в ситуации, организуйте работу, пригласите для диалога, поговорите, как оно должно быть сделано. Они побежали сейчас же говорить, а тут смотришь - а оно не клеится вместе...". Та щоб склеїлося разом - де ж розуму взяти - на тижневому "інтенсиві"?
Всякий благоразумный действует со знанием, а глупый выставляет напоказ глупость.