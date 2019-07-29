 "Я бачив, як його переповнюють емоції - йому хочеться все змінити", - Безсмертний розповів про зустріч із Зеленським

Про це він розповів в інтерв'ю для "LB.ua", інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч відбулася. Ми обмінялися думками. По-перше, я побачив перед собою людину, яка щиро хоче зрозуміти, що таке мінський процес, щиро хоче вирішити цю проблему і вже пробує робити перші кроки. Але далі - стоп. Він розуміє, що треба ще володіти матчастиною. По-друге, у Зеленського є розуміння того, про що я говорив останні чотири роки: головне - це люди. Люди, які всім цим займаються", - зазначив Безсмертний.

Відповідаючи на запитання, чи склалося у нього, враження, що президент не повністю володіє ситуацією, Безсмертний сказав: "Не повною мірою. Так, у нього є внутрішнє бажання вирішити проблему війни. Але для того, щоб її закінчити, потрібні люди, які розуміють, як це можна зробити і кому він доручить це зробити".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серіал "Слуга народу" дивилися навіть Меркель і кілька глав МЗС, - Клімкін

"Знаєте, у нього дуже втомлені очі. Я відчув цю колосальну перенасиченість інформацією. Я бачив, як йому важко розкладати все це по поличках. Я бачив, як його переповнюють емоції - йому хочеться все змінити", - сказав дипломат.

Також політик сказав, що якби Зеленський його запитав, що робити в ситуації з ТКГ, він би йому сказав: "Треба сказати: хлопці, мовчіть півроку, почитайте підручники, розберіться в ситуації, організуйте роботу, запросіть для діалогу, поговоріть, як воно має бути зроблено. Вони побігли зараз же говорити, а тут дивишся - а воно не клеїться разом".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) замість Олександра Моцика.