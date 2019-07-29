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 Політика України
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Все про:Безсмертний (91) війна (1649) Зеленський (2244) Тристороння контактна група (118)

 "Я бачив, як його переповнюють емоції - йому хочеться все змінити", - Безсмертний розповів про зустріч із Зеленським

Політик і дипломат Роман Безсмертний, якого указом президента повернули в політичну підгрупу Тристоронньої контактної групи на переговорах в Мінську розповів про зустріч із Зеленським.

Про це він розповів в інтерв'ю для "LB.ua", інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч відбулася. Ми обмінялися думками. По-перше, я побачив перед собою людину, яка щиро хоче зрозуміти, що таке мінський процес, щиро хоче вирішити цю проблему і вже пробує робити перші кроки. Але далі - стоп. Він розуміє, що треба ще володіти матчастиною. По-друге, у Зеленського є розуміння того, про що я говорив останні чотири роки: головне - це люди. Люди, які всім цим займаються", - зазначив Безсмертний.

Відповідаючи на запитання, чи склалося у нього, враження, що президент не повністю володіє ситуацією, Безсмертний сказав: "Не повною мірою. Так, у нього є внутрішнє бажання вирішити проблему війни. Але для того, щоб її закінчити, потрібні люди, які розуміють, як це можна зробити і кому він доручить це зробити".

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"Знаєте, у нього дуже втомлені очі. Я відчув цю колосальну перенасиченість інформацією. Я бачив, як йому важко розкладати все це по поличках. Я бачив, як його переповнюють емоції - йому хочеться все змінити", - сказав дипломат.

Також політик сказав, що якби Зеленський його запитав, що робити в ситуації з ТКГ, він би йому сказав: "Треба сказати: хлопці, мовчіть півроку, почитайте підручники, розберіться в ситуації, організуйте роботу, запросіть для діалогу, поговоріть, як воно має бути зроблено. Вони побігли зараз же говорити, а тут дивишся - а воно не клеїться разом".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) замість Олександра Моцика.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140084
 
   
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😂😂😂
До слез)))
ЗЕленобоба не щадит себя...
Все о Родине думает...
Сколько за эти выходные кокса умерло?!)))
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...да и коллеги плохого не посоветуют... "Я бачив, як його переповнюють емоції - йому хочеться все змінити", - Безсмертний розповів про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 5809
"Я бачив, як його переповнюють емоції - йому хочеться все змінити", - Безсмертний розповів про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 2372
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Тут все намного глубже, Украинцы по одному, очень умные, хорошие люди, возьмите того же Безсмертного. Но когда собираются вместе, то их начинает долбить такой "умняк", и гордыня, что любое самое простейшее дело, доводится до полного идиотизма, на благо всякому ворью и сволочи, которого всегда тоже хватает...
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Йому так хочеться все змінити,що аж зустрічався з олігархом.
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Вообще-то для такого дела как управление Украиной есть специально назначенный Коломойским специалист: Богдан. У Богдана на все случаи жизни есть ответы, и он их предоставляет немедленно.
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Нда….., во лизнул, так лизнул!!! В засос!!!
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Зеленський - професійний артист. Що артист робить і говорить на сцені - лише видимість, пуста оболонка.
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Ну прям, как «Человек с ружьём»: «Я Чувака Зе видел!».
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Колись ще прикол був:

Ленін - солдату: "Скоро у Вас товаріщ нікакой нужди не будєт - нє большой, нє маленькой!" "Я бачив, як його переповнюють емоції - йому хочеться все змінити", - Безсмертний розповів про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 3968
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Ну, конечно, Рома. Зеля "самый-самый". Был бы другой вместо Зе, другой был бы "самый-самый". Скоро ты будешь орать: " Я же говорил, что Зеля падла...".
Вас таких пополизов много, но БогДашу (Богдана) вы не переплюнете, он - самая красивая девочка в классе.
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Добрые и полезные для народа дела возможно сделать только чистыми руками и без эмоций гопника.
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"Я бачив, як його переповнюють емоції - йому хочеться все змінити", - Безсмертний розповів про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 6406
это сахарная пудра. а не то, что вы подумали. "Я бачив, як його переповнюють емоції - йому хочеться все змінити", - Безсмертний розповів про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 2869
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Девіз хряка-порошенка і всіх бариг при ньому: Гроші треба красти вдома, а ховати за кордоном."Я бачив, як його переповнюють емоції - йому хочеться все змінити", - Безсмертний розповів про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 6193
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Кінець епохи бідності, жадібності і брехні: № 35 (огляд)



Посилання на всі частини дайджесту "Кінець епохи бідності, жадібності і брехні" знаходятьсятут (№№ 001-???)

(огляд народної творчості з соцмереж. Імена, прізвища, зображення, посади можуть нагадувати реальні персонажі)



Mason Lemberg
10 вопросов, на которые Зеленский не может дать ответы:
1) Почему после инаугурации Зеленского простой народ не стал жить лучше, зато он, его друзья и олигархи стали жить лучше?
2) Если Порошенко грабил страну, а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Где деньги, которые теперь никто не ворует? Выходит, что либо Порошенко не воровал либо Зеленский начал воровать.
3) Сколько это времени "надо немножко подождать" и чего именно нужно ждать?
4) Почему в окружении президента Зеленского, почему на должностях, нет профессионалов, которые будут делать реформы, нет простых людей с народа, зато есть кумовья с квартала? Правду ли говорят, что места в Слуге народа покупались за миллионы долларов за 1 место?
5) Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых трудяг уже никого не интересует?
6) Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
7) Почему Зеленский не остановил войну и кто теперь наживается на войне?
8) Почему Зеленский встречается с олигархами, вместо того, чтобы отобрать в них награбленное, как он обещал?
9) Почему Зеленский говорит, что он за народ, но ездит в кортежах, перекрывает улицы, его охрана не пускает народ к Зеленскому? Почему вместо велосипеда на улицах снова появятся авто мажоров со спецзнаками и мигалками?
10) Если Зеленский ничего не может сделать для простого рабочего народа будучи президентом, рассказывая что во всем виновато правительство и Верховная рада, почему тогда он баллотировался в президенты?

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Бред сумасшедшего, рассчитанный на лохов. Ответы очевидны.
Еще раз: ПОТРОШЕНКО- ВОР, БАРЫГА И МАРОДЁР. Точка. И подтверждение тому будет. В судах.
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Якщо генпрокурором залишається мародерський Югік, то у Зеленського досі влади нема. Тільки дебіл може цього не розуміти. Чомусь переконаний, що пан до Львова має такий самий стосунок, як і до Марсу. У Львові є продажні мародери, але таких дебільних не зустрічав.
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Конечно есть желание изменить всё. Под себя и друзей. Именно так следует понимать эти обещания изменить систему.
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Мені це все нагадує вислів з Леся Подерев"янського - Бога нема, а є природа і її треба змінювати! "Я бачив, як його переповнюють емоції - йому хочеться все змінити", - Безсмертний розповів про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 6385
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1) "Я видел, как его переполняют эмоции"
-- это не очень хорошо для руководителя такого уровня...

2) "ему хочется все изменить" -- и мне хочется...

ну и что ?
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Я технарь, и наверняка уверен, что если ты не знаешь как работает устройство и хочешь его изменить, то всё заканчивается мусорным ведром ненужного хлама из непонятных деталей и узлов. Поэтому перед тем как что-то изменять думай(те) или не трогай(те). ЗЫ Чтобы разобраться в устройстве недельных курсов мало, если ты не Тесла.
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Более того...даже если ты теоретически знаешь как работает устройство...это совсем не означает что ты сможешь его изменить в сторону улучшения....
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Отож, крім теорії треба мати верхні кінцівки, які не дьоргаються від стахостичних імпульсів головного мозку, втомленому психотропними речовинами. "Я бачив, як його переповнюють емоції - йому хочеться все змінити", - Безсмертний розповів про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 5616
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Адекватний чиновник і презедент повинні керуватися не емоціями, а логікою і здоровим глуздом. ЗЄлі цього від природи не дано.
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"Знаєте, у нього дуже втомлені очі." - тс-с, потихше, Ромка, бо Бодя тебе приревнує. Кар'єрка в тебе: від Кучми, через Ющенка, Пороха, аж до Зебіла. Дійсно безсмертний. Тобі як нікому підходить прислів'я: "Завчасно зрадити - значить передбачити".
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Пусть с вопросами обращается к Петру Алексеевичу; и тогда всё будет хорошо.
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Ссать наверное хотел или нюхнуть забыл, потому и переполняли эмоции )))
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Безсмертний лиже в дипломатичному стилі
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то ли дело наш петро, хлопнул пару стаканов, и сразу все разложено по полочкам, почкам и печени "Я бачив, як його переповнюють емоції - йому хочеться все змінити", - Безсмертний розповів про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 5675
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При діабеті першого типу пити неможливо. Можна випити 100-150гр при відповідній медиментозній підготовці.
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Взагалі грінам треба визначитись: Барига алкаш чи діабетик, бо поєднання цих хвороб в одному організмі носить летальний характер.
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Ви не розумієте!
Для одних - діабетик, а для інших - алкаш. Відповідні тексти розсилаються через фісбук між згрупованим за інтересами користувачами. Ці групи не перетинаються між собою і ніколи не порівняють те, що їм валиться.
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Якщо звести ці групи то вони один одного переб"ють під час дискусії. "Я бачив, як його переповнюють емоції - йому хочеться все змінити", - Безсмертний розповів про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 8327
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Так працювала їхня виборча кампанія.
Одним валилося що Зэээля не допустить продажу землі, іншим що землю продватимуть, одним що буде 2 держ. мови. іншим що єдиою залишиться українська. одним що воно за федералізацію іншим що проти і так далі.
Меседжі йшли по групам за інтересами вирахуваними за тим: яку рекламу та яку відео дивиться, що купує, які книжки чи кіно качає, з ким переписується і характером переписки.
Все за наукою, розвели лохів як кошенят. Соцмережі та інтернет фрагментували суспільство і кожному фрагменту обіцяли те, що їм хочеться. Ні прор яку ідеологію не йдеться, єдина мета захопити владу.
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Ой, тримайте мене семеро! Що воно вирішує? Вирішить Клопомойша і скаже коли що з українського інтересу продати, а коли продати і Україну.
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Бесмертный прям вирнуоз по вылизыванию задниц)))
Ющу лизал...
Бате лизал...
ПЕПе лизал...
ЗЕ?))))
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лизун-профессионал.
кстати, баллотировался по Печерскому р-ну. Просрал зеледепутату.
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З кожним кроком особисто у мене до Вовіка все більше і більше довіри. Вірю, що Вовік щирий, каже, як думає і хоче залишитись в Історії України Реформатором з великої літери. Хочаб у нього все вийшло.
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"щирий Вовік" - не профессия. И одного желания тут слишком мало для успеха.
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...вы друг друга стОите, вася... "Я бачив, як його переповнюють емоції - йому хочеться все змінити", - Безсмертний розповів про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 8290 Возьми еще к себе до кучи Игарешку Л. "Я бачив, як його переповнюють емоції - йому хочеться все змінити", - Безсмертний розповів про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 8290
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когда смотришь игру сборной Украины по футболу, "переполняют эмоции и хочется все изменить!" но для этого нужно быть хотя бы В.Лобановским, а не клоуном.
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"главное - это люди. Люди, которые всем этим занимаются", - отметил Безсмертный."

а я-то, дурак, думал, что главное - это ЛЮДИ, РАДИ КОТОРЫХ собирается ТКГ в Минске.

И еще страшную вещь прочел. Зеленский мечтает ЗАКОНЧИТЬ войну, а не ВЫИГРАТЬ ее...
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Этот Безсмертный как качественное гуано... Не тонет при любой власти.
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" ребята, помолчите полгода, почитайте учебники, разберитесь в ситуации, организуйте работу, пригласите для диалога, поговорите, как оно должно быть сделано. Они побежали сейчас же говорить, а тут смотришь - а оно не клеится вместе".
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То была ломка.
Вчера гидранта пришлось поддерживать - падал со стула.
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Первая леди вчера была очень близка к народу.
Пришла в каменты стебного поста отгавкиваться.
Ленка, ты молодец. Так и надо.
Всегда давай отпор грязным инсинуациям."Я бачив, як його переповнюють емоції - йому хочеться все змінити", - Безсмертний розповів про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 8597

"Я бачив, як його переповнюють емоції - йому хочеться все змінити", - Безсмертний розповів про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 3421
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А що, вже зробив хоч щось хороше? Лише руйнує
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Эмоций полные штаны..... Аж переполняет...
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Преступники аваков, хомчак, и другие"новые лица" из Пецыной команды помогут "все изменить" ага
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Хочется изменить, аж распирает от эмоций? Дык с дуру можно и член сломать.
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Мда... Достали Бесхребетного (с) из нафталина, и теперь он отрабатывает зализывая у клована все наличные дурки..
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Ромик деликатно лизнул, но конкретных решений нет...Полгодика подождать...Или годик...Зарплата идет и ладно. Шестой год расхлебываем кашу, круто заваренную знаю кем, но не скажу кем, т.к. многие еще витают в облаках, и могут обидеться. Но процесс идет, и витающие постепенно опускаются на грешную землю и приобщаются к истине. Это больно, подчас неприятно, но...
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рассказал, что в глазах гидранта увидел, спасибо
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таки да, романе
до булави треба голови, а як нема - горе народу совіцькому
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Порохоботи зробили цю тему. Недарма тиждень тому Гройсман казав, що у Пєці десятки тисяч платних тролів.
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Це тому що мене сьогодні розблокували? "Я бачив, як його переповнюють емоції - йому хочеться все змінити", - Безсмертний розповів про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 5773
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А до чого тут це? Мене теж банили не раз. Але був за імпічмент Мародеру з часу Іловайська
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"Я видел, как его переполняют эмоции..." ©
Мене теж переповнюють... Депутат зі Слуги сусіднього народу Макс Бужанський висловився проти можливої відміни святкування 9 травня в Україні:
"Что ж вы за дебилы?"
В мене зустрічне питання (риторичне): кому ви служите, діти Ізраїлеві?


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Пан Безсмертний прозоро і чітко сказав, що пан Зеленський тричі дурень. Зеленський зараз нічого ні в чому не розуміє - дурень раз. Він поспішає щось бовкати не розуміючи справи - дурень два. Він не бажає слухати розумних людей - тільки своїх друзів - дурень три.
Пану Зеленському і Ко такі да "...надо сказать: ребята, помолчите полгода, почитайте учебники, разберитесь в ситуации, организуйте работу, пригласите для диалога, поговорите, как оно должно быть сделано. Они побежали сейчас же говорить, а тут смотришь - а оно не клеится вместе...". Та щоб склеїлося разом - де ж розуму взяти - на тижневому "інтенсиві"?
Всякий благоразумный действует со знанием, а глупый выставляет напоказ глупость.
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Шкода, що переважна більшість українців до цих пір не зрозуміли кому належить влада в неофеодальній Україні. Без цього розуміння хоч які зміни на користь держави неможливі.
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Это как про ленина - а взгляд умный, чуть усталый.
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Пан Безсмертний, виберіть чіткий напрямок: або ви за вільну Україну, або за гібридну вбивчу неволю. "Емоції переповнюють" Зе так, що не може накупатись в морі в Одесі! А Волкер з представниками США як там, по лінії ООС під загрозою куль, без пояснень преза про війну, вони без емоцій?! А нарід що, без емоцій втрачає внутрішні і зовнішні позиції?! Шануйтесь.
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Эмоции у артиста самый главный профессиональный инструмент, как фомка у грабителя! От президента нужны МЫСЛИ,четкое понимание стратегии развития страны и путей ее реализации. Если нет этого, то это второй Ляжко с удоями, молодняком и гусями!
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