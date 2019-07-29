 "Просто вчасно треба все робити, пане Горбатюк": Сарган пояснила, чому ГПУ досі не підписала підозри на суддів Окружного адмінсуду Києва

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала прессекретарка Генпрокурора
Юрія Луценка Лариса Сарган, коментуючи заяви про нібито затягування Генпрокуратурою підписання цих підозр, передає Цензор.НЕТ.
"Лише о 10:55 понеділка, 29.07.19 р, підозри на суддів ОАСК надійшли на підпис заступника Генпрокурора. Просто вчасно треба все робити, пане Горбатюк", - заявила Сарган.
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Разом з тим, через кілька годин прессекретарка генпрокурора на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук написала, що надійшов текст підозри, не підкріплений будь-якими фактами.
"У тексті підозри, що надійшов сьогодні о 10:55 до заступника генпрокурора, немає жодного доказу, жодного файлу. Тобто текст не підкріплений фактажем. Зазначу також, що брифінг С.Горбатюка не є юридичним доказом у кримінальному провадженні", - написала Сарган.
Вона також додала, що генпрокурор України Юрій Луценко, який зараз у відпустці, заслухає справу й ухвалить рішення в четвер.
Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.
Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.
У березні 2015 Ситник був одним із чотирьох основних претендентів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України, пройшовши всі етапи конкурсу[5], і отримавши в останньому голосуванні 7 голосів[6].
Ну, от, приміром, є "запит суспільства" на звільнення призначеного всупереч люстраційному законодавству А.Богдана; і - що?
нескурвлені-навряд..
у Львівській прокуратурі точно немає..
знайти до чого дої..атись..
зжував граматику,двієчнику?)
чому не переслав!?
Шыренгами сопливые малышы, не успев вытереть свои грязные задницы, вскакивают с своих вонючих горшочков и начинают рассуждать про правильность документооборота!
То ли ещё будет!
місяць до того ,як генпрокурор-алкаш Юрік стане без дефісу..
В какую приемную? Приемную ГПУ или приемную Ген прокурора ? - Это разные приемные если ты не понимаешь.
Всі ці прокуратури, суди, поліції - це ланки одного й того самого ланцюжка, назва якого - мафія. Єдине, чим вони зайняті, це кругова оборона від тих, хто заважає їм реалізовувати їхні корупційні злодійські оборудки.