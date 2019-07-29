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 Політика України
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Все про:суддя (963) Сарган (340) Горбатюк (286) Вовк Павло (21)

 "Просто вчасно треба все робити, пане Горбатюк": Сарган пояснила, чому ГПУ досі не підписала підозри на суддів Окружного адмінсуду Києва

Заступник Генпрокурора лише сьогодні зранку отримав проекти підозр суддям Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала прессекретарка Генпрокурора

Юрія Луценка Лариса Сарган, коментуючи заяви про нібито затягування Генпрокуратурою підписання цих підозр, передає Цензор.НЕТ.

"Лише о 10:55 понеділка, 29.07.19 р, підозри на суддів ОАСК надійшли на підпис заступника Генпрокурора. Просто вчасно треба все робити, пане Горбатюк", - заявила Сарган.

Читайте також: Луценко ухвалить "об'єктивне рішення" про підозри суддям Окружного адмінсуду після повернення з відпустки

Разом з тим, через кілька годин прессекретарка генпрокурора на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук написала, що надійшов текст підозри, не підкріплений будь-якими фактами.

"У тексті підозри, що надійшов сьогодні о 10:55 до заступника генпрокурора, немає жодного доказу, жодного файлу. Тобто текст не підкріплений фактажем. Зазначу також, що брифінг С.Горбатюка не є юридичним доказом у кримінальному провадженні", - написала Сарган.

Вона також додала, що генпрокурор України Юрій Луценко, який зараз у відпустці, заслухає справу й ухвалить рішення в четвер.

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість доказів причетності суддів ОАСК до зловживань, найімовірніше знищено, - Горбатюк

Просто вчасно треба все робити, пане Горбатюк: Сарган пояснила, чому ГПУ досі не підписала підозри на суддів Окружного адмінсуду Києва 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140083
 
 
 Топ коментарі
 
руководство и прес центр прокуратуры как и всегда, врут ..петляют переводят стрелки ..и не подписывают обоснованное подозрение системным коррупционерам ..почему? потому что они тоже составляющая этой мафии
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например такие, которые смогут подписать бумажку ещё до её появления на бумажной фабрике.
"Просто вовремя надо все делать, господин Горбатюк": Сарган объяснила, почему ГПУ до сих пор не подписала подозрения на судей Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 8873
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Понабирали работніків... Цікаво , чи є в ГПУ професійні, адекватні прокурори? Чи всі туди попали за бабло?
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Понабирали работніків... Цікаво , чи є в ГПУ професійні, адекватні прокурори? Чи всі туди попали за бабло?
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например такие, которые смогут подписать бумажку ещё до её появления на бумажной фабрике.

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Вот жеж каие мы там все уставшие! Есть запрос общества на справедливость, так выйди на работу в субботу и подпиши! Не переломишься.
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что подписывать то в субботу? украинским по-белому написано: "Лише о 10:55 понедiлка ... надiйшли на пiдпис".
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Лохотрон это. Горбатюк конечно тупит много, но подання в папку генпрокурору думаю положил вовремя. А то, что Югик открывает её по праздникам - его проблемы.
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Так Юрика нет, он в отпуске! Есть зам, или исполняющий обязанности. Все забудьте о Луценко, он доживает последнии дни как Генеральный Прокурор. А запросы на справедливость у человека есть всегда, и частенько эти запросы реально надуманы. Я не имею ввиду этот случай!
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Вы, пожалуй, не видите дальше собственного носа. Процедура направления подобного рода документов предусматривает бюрократию. Эти документы прошли регистрацию в канцелярии, а затем очень занятая секретарша принесла в приемную...
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хотя, да. какой приЗЕдент, такие и работнички. тот по лигам смеха на моря гасает, бо больше заняться нечем, а этим влом бумажку в ГПУ принести, бо переломятся...
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особливо тупим



У березні 2015 Ситник був одним із чотирьох основних претендентів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України, пройшовши всі етапи конкурсу[5], і отримавши в останньому голосуванні 7 голосів[6].
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Моя сентеція: "запити суспільства" часто-густо бувають протизаконими... Щонайменше - такі, які не відповідають встановленій Законом процедурі... В кращому випадку - такі, яких владні мужі не зобов'язані дослухатись; а лише знати думку суспільства...
Ну, от, приміром, є "запит суспільства" на звільнення призначеного всупереч люстраційному законодавству А.Богдана; і - що?
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Вы говорите о частностях. Я - об абстрактных вещах. Безусловно презумпция невиновности должна стоять во главе угла, но коль заговорили что внедрах ГПУ есть "подозрения" ТОПам, то ссылаться на выходные, это по крайней мере не комильфо.
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Идиот ты, Кац! Запрос общества - это на круглосуточное пиво!
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Я даже не знаю что сказать. Растерялся. Попробую. Быть может: идите в сраку, Да пожалуй так!
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Твой общественный запрос - срака? Чего только не бывает!
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професійні є.
нескурвлені-навряд..

у Львівській прокуратурі точно немає..
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головне пані Сарган, щоб ви хоч щось робили.....
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Просто бабло туда сюда шарится да и все . И не зачем здесь втирать о нормах закона.
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эта женщина так рьяно защищает луцика,, что можно подумать что она себя считает вечной. Понимая при этом , что со сменой генпрокурора и ее уволят.
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едешь ты такой на автомобиле, останавливает тебя полиция, и впаивает штраф за проезд на красный сигнал светофора. ты такой возмущаешься, что ни одного светофора ещё не проехал, а тебе отвечают - так впереди их двенадцать штук! "Просто вовремя надо все делать, господин Горбатюк": Сарган объяснила, почему ГПУ до сих пор не подписала подозрения на судей Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 5546
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руководство и прес центр прокуратуры как и всегда, врут ..петляют переводят стрелки ..и не подписывают обоснованное подозрение системным коррупционерам ..почему? потому что они тоже составляющая этой мафии
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а гнила продажна "контора Луцика" рада старатись.
знайти до чого дої..атись..
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Тибя, далбаё....а нужно раздавить на дороге грузовиком. Как борца с правилами, в частности - дорожными.
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Ты, гнида продажная, за грамматику, которая при Проклятом Порошенко была???????????
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Вот думаю: а проекты этих постановлений как-то Луценко на Эмейл нельзя сбросить? Или плокуол в столь глубоком запое, что забыл свой пароль?
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Тибе, Парашка сопливая, сообщаю, что в официальных структурах есть правила документооборота.
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Гниденыш, ты же знаешь, что закон, что дышло, которым стоило бы тебе дать по мозгам. "Просто вчасно треба все робити, пане Горбатюк": Сарган пояснила, чому ГПУ досі не підписала підозри на суддів Окружного адмінсуду Києва - Цензор.НЕТ 7915
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Тибе, Парашка сопливая, стоит хорошенько по морде надавать. А поскольку мой папа - большой начальник - посадят тибя. За хулиганство.
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На своей разбитой морде узнаешь! Закон - как дышло - тибя и посадят!
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Посадят? Возможно пожизненно. Но ты об этом ничего не узнаешь.
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Нормально? Пресс-секритутка Генпрокурора вычитывает зам.Генпрокурора и рассказывает ему, что и как делать? Её дело бумажки расскладывать и сообщать, когда Ген.прокурор просыпается, может даже с ней вместе, и когда приходит на работу. Во какие порядки насоздавал Югик в прокуратуре!?
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Слышь, дигиниратёнок, ты из какой жопы вылез? Ты не в курсе про официальный способ подачи бумаг? Ты думаешь, что их в любое дупло можно совать?
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Просто цирк какой-то!
Шыренгами сопливые малышы, не успев вытереть свои грязные задницы, вскакивают с своих вонючих горшочков и начинают рассуждать про правильность документооборота!
То ли ещё будет!
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Опять же лож в игре формулировок "ПОСТУПИЛО НА ПОДПИСЬ" и "ПОСТУПИЛО В ГПУ" - между этими двумя понятиями - ох какой срок может пройти. Прокурор может год не давать указание принести ему на подпись и виноват не он а секретариат, а кто конкретно - да ни кто.
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Так - да , она не говорит когда "зарегистрирован" Входящие - № ,дата., а говорит когда "поступил на подпись" - хитрая и очень призрачное понятие
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рік вже ні.
місяць до того ,як генпрокурор-алкаш Юрік стане без дефісу..
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Ты не нотариус, а дыбил. Документ приносят в приёмную в двух экземплярах, на них ставится входящий номер и ДАТА. Один экземпляр с датой приёма уносит тот, кто приносил.
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Ты дебил. Или прикидываешься ?
В какую приемную? Приемную ГПУ или приемную Ген прокурора ? - Это разные приемные если ты не понимаешь.
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Еще раз для тебя лично : она сказала НЕ "поступило" а "ПОСТУПИЛО НА ПОДПИСЬ". И поверь это оооочень разные понятия .
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Всі розуміють документообіг. Вчасно, це як, Ви не вказали. Горбатюк вчасно подав документи на підпис, це не його вина, що не вчасно подали на підпис. Налагодьте роботу і все буде вчасно.
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Люди, які ніколи не стикались з правопохоронними органами в Україні, виглядають як марсіани і розказують такі дурниці, від яких нормальній людині стає ніяково.
Всі ці прокуратури, суди, поліції - це ланки одного й того самого ланцюжка, назва якого - мафія. Єдине, чим вони зайняті, це кругова оборона від тих, хто заважає їм реалізовувати їхні корупційні злодійські оборудки.
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А це все пояснюється дюже просто; Горбатюк притримав матеріали в надії, що до нього звернуться і він щось витургує собі. Якщо дільничний інспектор не здасть оформленний матеріал по належності вчасно то, як мінімум, зріжуть (зрізали б) надбавки і доплати (а це вважай назавжди). Тому, що вважають, що міліціонер хотів поторгуватись, отримати мзду..., а в прокуратурі і судах це частина роботи. Горбатюк горбатиться на себе, а бульки дує для нас.
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