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 Політика України
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Все про:Зеленський (2244) Меркель (559) ТБ (182) Клімкін (1484)

 Серіал "Слуга народу" дивилися навіть Меркель і кілька глав МЗС, - Клімкін

Коли стала зрозуміла динаміка рейтингу Володимира Зеленського, команда канцлера ФРН Ангели Меркель зробила для неї нарізку із серіалу "Слуга народу".

Про це розповів в інтерв'ю Укрінформу міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.

"Я вам можу відкрити таємницю, що коли стала зрозумілою динаміка рейтингу Зеленського, навіть для канцлера Німеччини Ангели Меркель її команда нарізала декілька епізодів з серіалу, щоб вона подивилася", - сказав Клімкін.

Він додав, що ще декілька міністрів закордонних справ дивилися серіал і цікавилися в нього (Клімкіна, - ред.) його думкою стосовно цього, однак відмовився їх назвати, оскільки не питав у них дозволу.

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Клімкін зазначив, що сам також іще задовго до виборів спеціально переглянув декілька серій "Слуги народу".

"Я взагалі вважаю, що треба дивитися український медіапростір, щоб розуміти, що відбувається. Та й просто цікаво! Врешті-решт, я вважаю, що деякі речі у серіалі зроблені дуже талановито", - вважає міністр.

"Слуга народу" — український комедійний політичний телесеріал виробництва студії "Квартал-95" про неймовірну історію обрання Президентом України вчителя історії. Головну роль учителя історії — Василя Голобородька в серіалі виконує нинішній Президент України Володимир Зеленський. Прем'єра першого сезону серіалу відбулася 16 листопада 2015 року на українському телеканалі 1+1,

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140081
 
   
 Топ коментарі
 
надо было им кино про наполеона посмотреть. вот где он раскрылся на все 300 %
Сериал "Слуга народа" смотрели даже Меркель и несколько глав МИД, - Климкин - Цензор.НЕТ 9945
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- Два на екрані і ще один з мікрофоном перед ним. Сериал "Слуга народа" смотрели даже Меркель и несколько глав МИД, - Климкин - Цензор.НЕТ 4178
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это по мнению канала Г+Г или есть немецкая версия слуги нарота, яяяяя, дастиж фантастиж
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Німецька версія є тільки в м'ятого аналу.
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после просмотра "слуги урода" - Меркель начало штормить от идиотизма фильма... а уж когда она встретила клоуна - этого уже было не скрыть..
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вы знаете уже после другого тура и первых назначений они отреагировали словами о сценарии и о реальности. Так что ах не было
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тогда понятно,почему она тряслась рядом с зелей ...
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меня от него тоже трясёт. достаточно просто вспомнить, какое чудо в перьях избрали... Сериал "Слуга народа" смотрели даже Меркель и несколько глав МИД, - Климкин - Цензор.НЕТ 3329
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Перекладав напевно хтось з посольства РФ, серіал же не український.
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перевести может кто угодно, думаешь у нее в партии русаков нет??? Есть конечно... Да и переводчиков навалом. Можно подумать, с русского на немецкий в Германии перевезти такая проблема, что нужно для этого в посольство обращаться... Детский сад.
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надо было им кино про наполеона посмотреть. вот где он раскрылся на все 300 %
Сериал "Слуга народа" смотрели даже Меркель и несколько глав МИД, - Климкин - Цензор.НЕТ 9945
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ой вей...оце досягнення..бабусю присадили на серіал----висловлюю озабоченность Сериал "Слуга народа" смотрели даже Меркель и несколько глав МИД, - Климкин - Цензор.НЕТ 1400
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- Два на екрані і ще один з мікрофоном перед ним. Сериал "Слуга народа" смотрели даже Меркель и несколько глав МИД, - Климкин - Цензор.НЕТ 4178
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А потом оказывается что настоящий олень - это тот кто бегал по стадионам и сдавал анализы ради 8% Сериал "Слуга народа" смотрели даже Меркель и несколько глав МИД, - Климкин - Цензор.НЕТ 1945
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...тому не надо долго искать оленя, у кого он в зеркале...
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Не-а! Настоящие олени - это 43%, выбравших Зе! Но, ничего, скоро вернется Виктор Федорович и рога им пооббивает!
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хорошее фото, поставил себе как заставку на экран в компьютере, что бы не забывать кто управляет страной
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Надеюсь, что фейк, иначе это стыд какой-то.
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дехто вважає мене з команди зе!
перепрошую, ніколи не бачив жодної серії того головородька.
не голосував взагалі 31 березня, бо був за межами країни.
21 квітня голосував за смешка
а в верховну зраду голосував проти плитки ерзац шокаладу. бо ненавиджу ворюг.
і буду підтримувати все, що буде робити зе проти пе. аж поки теж не дістане.
тобто по життю я завжди в опозиції
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Не хвилюйся, скоро повернуться твої улюблені Віктор Федорович та Микола Бімбович! Вони ж тобі більше до смаку? Андрійко Богдан зробить для цього усе зі своїм другом Портновим! До речі, вже робить! У вас, як у справжніх оленів: голосували проти Ющенка - отримали Януковича, голосували проти Порошенка - знову отримуєте Януковича! Щиро вітаю!
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Зеля тоже немецкие фильмы смотрел. В попытках воспитания любви к Родине.
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Он неправильный сделал вывод . Сериал "Слуга народа" смотрели даже Меркель и несколько глав МИД, - Климкин - Цензор.НЕТ 8352 Там не любви , там "Аа-аа , ещё-ещё ..." Сериал "Слуга народа" смотрели даже Меркель и несколько глав МИД, - Климкин - Цензор.НЕТ 8352
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Я був порохоботом, але сьогодні подивився 4 сезони ;Слуги Народу; і тепер вірю Голобородьку більш ніж рідній матері!
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Уже ревнуєш Вову до Лєночки й Андрійка Бурятдана?
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Що, вже перевзувся? Щось дуже швидко. Шо, Пепа зарплатню заборгував?
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не ну а чо. я вот тоже думаю... может ну его.. у зе и платят больше и лифт вон обещают. социальный...
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"и лифт вон обещают. социальный..."
В один конец Серіал "Слуга народу" дивилися навіть Меркель і кілька глав МЗС, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8454
Хорошо, если пассажиры того лифта это понимают.
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Аминь, брат! Садись в круг, споем вместе "Наш вечерний квартал".
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Смешно, Виталик. Не в тему, но оченЬ смешно, прямо ха-ха-ха.
Когда ты в следующий раз заболеешь, будешь лежать в больнице и тебе будет ОЧЕНь херово, пиши сюда, посмеемся вместе.
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Та то не комедійний серіал - то спрощена правда про українське суспільство. Не вистачає багатьох елементів, але в цілому так і є.
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Ну, там громадянська війна, федералізація що ще?- Львівскі шахтарі потрапляють у біду, після чого донєцкіє шахтьори їдуть їх виручати. Але на них нападають бандерівці... Ну, тут львівскі шахтарі об'єднуються з донєцкімі шахтьорамі і разом б'ють бандерівців...
В чім брехня, бо львів'яни проголосували за Героя АТО- Зєля тепер судиться.
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Іноземці організували зйомку серіалу з метою розкрутки своєї маріонетки.
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Це правда. Але ж не можна оболванити таку кількість. Хоча чому не можна. Я важаю, що окупація кацапами України почалася з переселення москалів переселенців на наші землі. А ми з цим погоджувались придумавши для себе виправдання, хай живе москаль в укра\ні оби не робив шкоди. Але москаль він тим відрізняеться від нормальних людей, що коли йому говориш " не можна", він все рівно продовжуе свое. Тоді вони заселили Україну своїми москаликами не один мільйон. Їх нащадки вже в Україні нічим не змінилися. І тепер у нас е велика проблема, що з ними робити.
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...Меркель было хорошо, задолбала дебильная морда на экране - телек выключила, а тут придется жить в этой "комедии" Серіал "Слуга народу" дивилися навіть Меркель і кілька глав МЗС, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1885 Серіал "Слуга народу" дивилися навіть Меркель і кілька глав МЗС, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5944
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це ж треба, а я того лайна навіть і разу не глянів, навіть ще не знаючи , що шмаркля тупо тренується на своєму лохтораті, кормлячи цим лайном мізки через зомбоящик через г+г, яке я теж більше півроку навіть зі списку каналів видалив
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Дайте тоді зелі майн-камф почитати,там де про жидів написано,тільки дати та прізвища змініть на *******,один в один все збігається
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Ну теперь и Германии во власть будут выбирать шутов, клоунов, блогеров и фотографов. Вот немцы заживут, вообще все халява будет.
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В конце концов, я считаю, что некоторые вещи в сериале сделаны очень профессионально", - считает министр.

Еще бы. По поражающему эффекту этот сериал превзошел любые ядреные бомбы.
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интересно было бы посмотреть нарезку для Меркель
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Дивитися треба щоби зрозуміти, що таке демократичний ідіотизм. Може щось навчить, хоча в історії багатьох держав все це вже було.
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Президент на морі та фестивалях. Волкер першим зустрічається з Порошенко. Волкер дає брифінг, щодо ситуації з полоненими моряками та Станиці Луганської. Волкер їде на Донбас де разом з керівництвом ООС вивчає ситуацію на фронті. Волкер... Стоп. Хто керує державою?
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Так вот почему ее трясло на встрече с Торчком! Все болезнь, болезнь! Это она еле смех сдерживала!
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жаль, что здесь нет опросника... Я вот думаю... может мне ********** так противен из-за того, что я не смотрел эту муть? И сколько из 73% смотрели? Серіал "Слуга народу" дивилися навіть Меркель і кілька глав МЗС, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8825
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Я смотрел первую часть только! Прикольная комедия, не больше! Видел и лучше, особенно старые французкие шедевры с ялуи де Фюнесом или Пьером Ришаром! Ну разве может сравниться Большая Прогулка, Оскар или не упускай из виду, Укол зонтиком со слугой Народа???? Вот где Артисты были! Вот где Юмор, Сатира и филигранная игра! А это так- ремесленники!
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Может и смотрела. Но надо показать сериал перед выборами на главном канале. Может быть немцы тоже какого-нибудь Рибентропа выберут.
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"Сериал "Слуга народа" смотрели даже Меркель и несколько глав МИД, - Климкин" - я далеко не Меркель и не глава МИД, я не смотрел ни одной серии "Слуга народа", мне не до низкопробных комедий. Я даже уже не смотрю "95 квартал", "Рассмеши комика" и "Лига смеха", мне уже не смешно.
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аналогично
не обязательно вступить, чтобы понять во что
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порохоботы рассосались после выборов обосрамшись,теперь им на смену ольгинские пришли штоле,обсуждают слова какого-то сбитого летчика барыгиного..ольгинские и порохоботы-братья,как бизнес партнеры путин и педро свинарчукский
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Из тайных источников, близких (но не так, шоб очень) к А.Меркель:
Группа ведущих врачей ФРГ установила три наиболее вероятные причины тремора, охватившего Федерального канцлера во время визита Президента Украины В.Зеленского:
- непроизвольно нахлынувший приступ нетерпения захапать деньжат от «Северного Потока-2»;
- внезапное непреодолимое желание влупашить с ноги Зеленского, шоб под ногами не путался;
- несвоевременный оргазм от автоматического стационарно имплантированного вибратора из-за непроведения заблаговременной синхронизации программы его автономной активации в соответствие с графиком работы канцлера.
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Лучше бы сделали нарезку как ЗЕ играет х@ем на рояле
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пашка теперь не только суперджеддай переодевания лыж во время прыжка с трамплина. но и джинсов, да пребудет с ним сила
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іго смотирєл даже трамп але пеціни яйца в слєсарних тісках...
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Вот когда Трамп посмотрит, тогда и я посмотрю (а может и нет).
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Сериал "Слуга народа" смотрели даже Меркель и несколько глав МИД.......................

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ГЛАВНОЕ ШОБЫ МЕРКЕЛЬ и ДРУГИЕ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЧИНЫ ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА

ПОНЯЛИ ШО ПРОСТОЙ НАРОД УКРАИНЫ БОЛЬШЕ НЕ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ ПРЕЗИДЕНТА КОТОРЫЙ:

КРЫШУЕТ ТОП КОРРУПЦИЮ, ДАЕТ ПРЕФЕРЕНЦИИ ОЛИГАРХАМ, НАБИВАЕТ СВОЙ КАРМАН, ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЕГО КАПИТАЛ ВЫРОС в 82 раза!!

НАРОД БОЛЬШЕ НЕ ХОЧЕТ ПРЕЗИДЕНТА ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЫЛИТЫ У КОТОРОЙ ВСЕ СХВАЧЕНО НАЧИНАЯ ОТ ВЫСШИХ ЭШЕЛОНОВ ВЛАСТИ, СУДОВ ............

И ЗАКАНЧИВАЯ ВЛАСТЬЮ, СУДАМИ ................................................ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

ПОТОМУ СЕЙЧАС ИДЕТ АТАКА НА ЗЕЛЕНСКОГО СО СТОРОНЫ ВСЕХ СМИ УКРАИНЫ КОТОРЫЕ ПРИНАДЛЕЖАТ ОЛИГАРХАМ


И ЕСЛИ НАРОД ЭТО ВЫДЕРЖИТ УКРАИНА ПОЛУЧИТ ВСЕ ШАНСЫ СТАТЬ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРАНОЙ

ГДЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ и ГЛАВЕНСТВУЕТ ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

А НЕ ЖИЗНЬ ПО ПОНЯТИЯМ ВРЕМЕН ПОРОШЕНКО НИЩЕНСКИХ ЗАРПЛАТ ГЕНОЦИДА ПЕНСИОНЕРОВ ШОКИРУЮЩИХ ТАРИФАХ ЖКХ и ЦЕН НА ГАЗ ПРОДУКТЫ ЛЕКАРСТВА....

И ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА НИ ОДИН ТОП КОРРУПЦИОНЕР НЕ ПОСАЖЕН В ТЮРЬМУ

А 41 ТОП КОРРУПЦИОНЕР НА КОТОРЫХ ЗАВЕДЕНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ОТПУЩЕНЫ НА СВОБОДУ БЛАГОДАРЯ СУДЕБНОЙ РЕХВОРМЕ ПОРОШЕНКО.
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У ПОРОХОБОТОВ СНОВА РВУТСЯ ПУКАНЫ!!! Серіал "Слуга народу" дивилися навіть Меркель і кілька глав МЗС, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5284

ЭТО АКСИОМА: ЗЕЛЕНСКИЙ У ВЛАСТИ - ЗНАЧИТ ПРОСТОЙ НАРОД СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!!!
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Из тайных источников, близких (но не так, шоб очень) к А.Меркель:
Просмотр эпизода со знаменитой игрой не руками Зеленского на рояле бундес-фрау сопроводила традиционным «Даст ист фантастиш» и с требованием «Нам надо расстаться» перезвонила мужу.
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"Я вообще считаю, что надо смотреть украинское медиапространство, чтобы понимать, что происходит.
Источник: https://censor.net.ua/n3140081

Вот тут точно не поспоришь! Хоть и это далеко не всегда приятно...
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