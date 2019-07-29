 Серіал "Слуга народу" дивилися навіть Меркель і кілька глав МЗС, - Клімкін

Про це розповів в інтерв'ю Укрінформу міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.
"Я вам можу відкрити таємницю, що коли стала зрозумілою динаміка рейтингу Зеленського, навіть для канцлера Німеччини Ангели Меркель її команда нарізала декілька епізодів з серіалу, щоб вона подивилася", - сказав Клімкін.
Він додав, що ще декілька міністрів закордонних справ дивилися серіал і цікавилися в нього (Клімкіна, - ред.) його думкою стосовно цього, однак відмовився їх назвати, оскільки не питав у них дозволу.
Клімкін зазначив, що сам також іще задовго до виборів спеціально переглянув декілька серій "Слуги народу".
"Я взагалі вважаю, що треба дивитися український медіапростір, щоб розуміти, що відбувається. Та й просто цікаво! Врешті-решт, я вважаю, що деякі речі у серіалі зроблені дуже талановито", - вважає міністр.
"Слуга народу" — український комедійний політичний телесеріал виробництва студії "Квартал-95" про неймовірну історію обрання Президентом України вчителя історії. Головну роль учителя історії — Василя Голобородька в серіалі виконує нинішній Президент України Володимир Зеленський. Прем'єра першого сезону серіалу відбулася 16 листопада 2015 року на українському телеканалі 1+1,
перепрошую, ніколи не бачив жодної серії того головородька.
не голосував взагалі 31 березня, бо був за межами країни.
21 квітня голосував за смешка
а в верховну зраду голосував проти плитки ерзац шокаладу. бо ненавиджу ворюг.
і буду підтримувати все, що буде робити зе проти пе. аж поки теж не дістане.
тобто по життю я завжди в опозиції
В один конец
Хорошо, если пассажиры того лифта это понимают.
Когда ты в следующий раз заболеешь, будешь лежать в больнице и тебе будет ОЧЕНь херово, пиши сюда, посмеемся вместе.
В чім брехня, бо львів'яни проголосували за Героя АТО- Зєля тепер судиться.
Еще бы. По поражающему эффекту этот сериал превзошел любые ядреные бомбы.
не обязательно вступить, чтобы понять во что
Группа ведущих врачей ФРГ установила три наиболее вероятные причины тремора, охватившего Федерального канцлера во время визита Президента Украины В.Зеленского:
- непроизвольно нахлынувший приступ нетерпения захапать деньжат от «Северного Потока-2»;
- внезапное непреодолимое желание влупашить с ноги Зеленского, шоб под ногами не путался;
- несвоевременный оргазм от автоматического стационарно имплантированного вибратора из-за непроведения заблаговременной синхронизации программы его автономной активации в соответствие с графиком работы канцлера.
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ГЛАВНОЕ ШОБЫ МЕРКЕЛЬ и ДРУГИЕ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЧИНЫ ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА
ПОНЯЛИ ШО ПРОСТОЙ НАРОД УКРАИНЫ БОЛЬШЕ НЕ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ ПРЕЗИДЕНТА КОТОРЫЙ:
КРЫШУЕТ ТОП КОРРУПЦИЮ, ДАЕТ ПРЕФЕРЕНЦИИ ОЛИГАРХАМ, НАБИВАЕТ СВОЙ КАРМАН, ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЕГО КАПИТАЛ ВЫРОС в 82 раза!!
НАРОД БОЛЬШЕ НЕ ХОЧЕТ ПРЕЗИДЕНТА ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЫЛИТЫ У КОТОРОЙ ВСЕ СХВАЧЕНО НАЧИНАЯ ОТ ВЫСШИХ ЭШЕЛОНОВ ВЛАСТИ, СУДОВ ............
И ЗАКАНЧИВАЯ ВЛАСТЬЮ, СУДАМИ ................................................ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
ПОТОМУ СЕЙЧАС ИДЕТ АТАКА НА ЗЕЛЕНСКОГО СО СТОРОНЫ ВСЕХ СМИ УКРАИНЫ КОТОРЫЕ ПРИНАДЛЕЖАТ ОЛИГАРХАМ
И ЕСЛИ НАРОД ЭТО ВЫДЕРЖИТ УКРАИНА ПОЛУЧИТ ВСЕ ШАНСЫ СТАТЬ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРАНОЙ
ГДЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ и ГЛАВЕНСТВУЕТ ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
А НЕ ЖИЗНЬ ПО ПОНЯТИЯМ ВРЕМЕН ПОРОШЕНКО НИЩЕНСКИХ ЗАРПЛАТ ГЕНОЦИДА ПЕНСИОНЕРОВ ШОКИРУЮЩИХ ТАРИФАХ ЖКХ и ЦЕН НА ГАЗ ПРОДУКТЫ ЛЕКАРСТВА....
И ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА НИ ОДИН ТОП КОРРУПЦИОНЕР НЕ ПОСАЖЕН В ТЮРЬМУ
А 41 ТОП КОРРУПЦИОНЕР НА КОТОРЫХ ЗАВЕДЕНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ОТПУЩЕНЫ НА СВОБОДУ БЛАГОДАРЯ СУДЕБНОЙ РЕХВОРМЕ ПОРОШЕНКО.
ЭТО АКСИОМА: ЗЕЛЕНСКИЙ У ВЛАСТИ - ЗНАЧИТ ПРОСТОЙ НАРОД СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!!!
Просмотр эпизода со знаменитой игрой не руками Зеленского на рояле бундес-фрау сопроводила традиционным «Даст ист фантастиш» и с требованием «Нам надо расстаться» перезвонила мужу.
Источник: https://censor.net.ua/n3140081
Вот тут точно не поспоришь! Хоть и это далеко не всегда приятно...