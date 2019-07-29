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 Суспільство
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 Найманець РФ, соратник терориста Гіркіна Купріян, який украв трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу за "законом Савченко"

Термін тюремного ув'язнення колишнього "начальника служби тилу" самопроголошеної "ДНР" Дмитра Купріяна (позивний "Батя") завершився.

Про це йдеться в публікації Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.

Саме Купріян є тим найманцем РФ, який, за даними Служби безпеки України, організував викрадення в липні 2014 року трейлера для перевезення ЗРК "Бук". Саме з цього ЗРК 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий літак рейсу МН17 Malaysia Airlines.

Купріян був затриманий українськими правоохоронцями під час перетину держкордону в грудні 2015 року.

У грудні 2017 року він був засуджений київським судом до 5 років позбавлення волі і до нього було застосовано "закон Савченко".

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Термін тюремного ув'язнення Купріяна закінчився 20 червня поточного року.

Через погане поводження під вартою суд встановив за ним адміністративний нагляд строком на 1 рік.

Купріян зобов'язаний в нічний час перебувати вдома і 4 рази на місяць відзначатися в поліції.

Також йому заборонено відвідувати ресторани, кафе, бари, магазини з метою придбання спиртних напоїв.

Зазначимо також, що найманець РФ Дмитро Купріян (позивний "Батя") є близьким соратником російського терориста, полковника ФСБ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який командував найманцями РФ на Донбасі в 2014 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140080
 
   
 Топ коментарі
 
Зеля умных увольняет , уродов выпускает .
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Только все эти отпускания сепаров без права посещения ресторанов удивительным образом резко участились при клоуне. Уже 3 месяца он единолично страной управляет, но виноваты папередники. И так будет все 5 лет, если его до того момента на вилах не вынесут.
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Трамп уже очкует?)))
Его парик прикольно подыметься в верх...когда палач включит рубильник))))
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А-ха-ха-ха!!! **@нутость этой страны зашкаливает... выпустить чувака за которым (как за ключевым свидетелем одного из самых кровавых преступлений путина) охотится всё ФСБ могли только тут! Мародер Порошенко и его карманная ВР хорошо поработали "во славу царя и отечества"!
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Ну так пусть ваш Зе подсуетится, или вы, зебилы, на акцию протеста выйдите, фули вы тут сопли жуёте.
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Это всё на что хватает твоего интеллекта, зебил? Как же вы собираетесь страной управлять, зебилы блдь?
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Суди інших країн саджають терористів воювавших проти України, не меньше ніж на 15 років.
Сама Україна дає їм 5 років.
Скажете - суди в нас Українські?
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такая она демократия, продажная девка капитализма...))), отбыл наказание, все, теперь ты чист перед законом и гуляй...
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Делайте что нибудь, зебилы, вы же теперь главные.
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Это всё что ты можешь сказать, зебил? А да, ты ещё знаешь такие слова как мародёр и барыга.
Делайте что нибудь, зебилы, вы теперь власть.
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Нет, только после вас! А лучше, с разгона и головой в стену, может поумнеешь, когда очухаешься.
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✌Страшный БЕНДЕРовец ✌

А вы в курсе, что большая часть т.з. "порохоботов" - это Ольгинские и ФСБшные АККи, котрые выполняют задачу по разобщению (язык, политика, религия и т.д.) украинского общества в интернете? Им главное создавать конфликтные ситуации и на этом "выезжать"! Будьте внимательны!
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которым Липецкий Рашен зарплату платит
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Значит родной язык, своя религия, политика независимости от украиноненавистнической кацапской орды это разобщение?
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Отпустили так отпустили,а вот адресочек черканите,может кого из патриотов заинтересует,и продублируйте по-голландски
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Уряяяя товарыщи это праздник 🤡убийцам чекистам свободу
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Без закона Савченко он бы вышел свободу через 1 год, потому что его засудили не на пожизненное, и даже не на максимальный срок, а на 5 лет. В декабре 2015 года арестовали, значит в декабре 2020 года вышел бы на свободу и без закона Савченко. Его не помиловал президент, его не оправдал суд, его не обменяли, его всего лишь приговорили к 5 годам тюрьмы, из которых 4 года он отсидел и 1 год списан по закону Савченко.
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Скоро буде депутатом Ради від жопоблоку !
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панове у нас повинна бути демократія - звільнився чорт, випадково удавився бо совість замучіла...
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Делайте что нибудь, зебилы, вы же теперь власть.
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Сейчас власть пока прежняя - Петина. Кабмин прежний и им руководит Гройсман, ставленник Петра.
Все силовики назначенные при Пете. Рада не дала возможности Зеленскому назначить своих руководителей силовиков.
МИД - Петин. Прокуратура - Петина во главе с кумом Луценко.
Суды реформированные Петей и индивидуальный состав утвержден Петей.
Мер Киева - Кличко. Человек Пети.
Так где власть у зебилов?
Зебилы выиграли выборы, но власть еще не получили.
Она, власть у них станет после работы новой Рады и назначения силовиков и выбора правительства.
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У нас все закон-во прописано под мирное время!
свинорылые, которых бы во время войны расстреляли нах-й, сейчас короли..... доказывайте нашу вину годами, потом лет 5-6 судите..... а даже если что то присудите - все активы выведены и переписаны, а свинорылые уже в ЕС или Израиле!
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головне, щоб батя в ресторації не нажирався до поросячого вереску, а інше не важливо
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У страны, где таких "хероев" отпускают на свободу нет будущего.
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Видать он украл прицеп, только по версии Цензора.
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Похитил трейлер для перевозки "Бука"...А кто похитил сам "Бук"? И у кого? Голова идет кругом от этих версий. А в марте 2020 суд...За пять лет ничего не выяснено, следствие пробекало про четырех "главных" подозреваемых, которые косвенно(!) причастны...В сети масса фальшивок о передвижениях "Бука" и следствие, судя по всему, опирается на эти фальшивки. В общем дело тухлое...
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Пятёрку за терроризм? Найманець РФ, соратник терориста Гіркіна Купріян, який украв трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу за "законом Савченко" - Цензор.НЕТ 7921
Да здравствует суд! Самый гуманный суд в мире!
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Вообще странно. Чувак терроризмом занимался, участвовал в организованной группе сбившей пассажирский самоле, а ему такой маленький срок... Шо ему там реально впаяли??? Кражу трейлера? Так, вроде, и то было бы больше...
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Потому что пошел на сотрудничество со следствием
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Ну вот же свидетель. А вы его отпускаете. Сделайте ему 5 звезд в камере с девочками. Зачем выпускать. Или у вас в рф нет заложников? Вы обменный фонд выпускаете?
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У Пети было пять лет, чтобы изменить этот закон савченко, однако он этого не сделал.
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И все законы, которые являются слишком мягкими для террористов, порошенковская власть не поменяла за пять лет.
Что это за сроки для них? Курам насмех. Все законы остались для мирного времени.
Но порошенко было некогда. Надо было только пиариться.
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Законы, в частности УК, меняет законодательная власть, а не исполнительная. Так, если что...
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Так в законодательной власти у Пети была коалиция. Что мешало?
Да и сам Петя каждый месяц строчил по нескольку законопроектов.
А этот вопрос почему-то в упор не видел.
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Не буду утверждать категорично, но, если мне не изменяет моё чутьё, то изменения в кодексы у вас принимаются не просто большинством, но большинством "квалифицированным" (2/3 или 3/4). У БПП явно большинства такого рода не было. Это, во-первых. А, во-вторых, вносить поправки такого рода должна партия или депутатская группа, но уж явно не Петя. Мне, в принципе, всё равно (у ПП достаточно много ошибок было и без этого), но не стоит, мне кажется, валить с больной головы на здоровую...
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Замість того ,щоб швидко братися за якусь роботу , розважаємось , купаємось ,веселимося і п"ємо "трускавецьку " !!! Ураїна почекає ще до вересня , а потім до грудня , а там вже знову новорічні канікули і гульба !!! Чого спішити , у нас (ЗЕ) все впроядку !!! Гуляй душа -пекла нема !!! Українці ,що ще треба Вам зробити , щоб Ви схаменулися ?!!! Найманець РФ, соратник терориста Гіркіна Купріян, який украв трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу за "законом Савченко" - Цензор.НЕТ 6471 Найманець РФ, соратник терориста Гіркіна Купріян, який украв трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу за "законом Савченко" - Цензор.НЕТ 6471 Найманець РФ, соратник терориста Гіркіна Купріян, який украв трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу за "законом Савченко" - Цензор.НЕТ 6471
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Дайобтвоюдушуперемать з ************* законом та разом зсавченко
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