 Найманець РФ, соратник терориста Гіркіна Купріян, який украв трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу за "законом Савченко"

Про це йдеться в публікації Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.
Саме Купріян є тим найманцем РФ, який, за даними Служби безпеки України, організував викрадення в липні 2014 року трейлера для перевезення ЗРК "Бук". Саме з цього ЗРК 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий літак рейсу МН17 Malaysia Airlines.
Купріян був затриманий українськими правоохоронцями під час перетину держкордону в грудні 2015 року.
У грудні 2017 року він був засуджений київським судом до 5 років позбавлення волі і до нього було застосовано "закон Савченко".
Термін тюремного ув'язнення Купріяна закінчився 20 червня поточного року.
Через погане поводження під вартою суд встановив за ним адміністративний нагляд строком на 1 рік.
Купріян зобов'язаний в нічний час перебувати вдома і 4 рази на місяць відзначатися в поліції.
Також йому заборонено відвідувати ресторани, кафе, бари, магазини з метою придбання спиртних напоїв.
Зазначимо також, що найманець РФ Дмитро Купріян (позивний "Батя") є близьким соратником російського терориста, полковника ФСБ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який командував найманцями РФ на Донбасі в 2014 році.
Его парик прикольно подыметься в верх...когда палач включит рубильник))))
Сама Україна дає їм 5 років.
Скажете - суди в нас Українські?
Делайте что нибудь, зебилы, вы теперь власть.
А вы в курсе, что большая часть т.з. "порохоботов" - это Ольгинские и ФСБшные АККи, котрые выполняют задачу по разобщению (язык, политика, религия и т.д.) украинского общества в интернете? Им главное создавать конфликтные ситуации и на этом "выезжать"! Будьте внимательны!
Все силовики назначенные при Пете. Рада не дала возможности Зеленскому назначить своих руководителей силовиков.
МИД - Петин. Прокуратура - Петина во главе с кумом Луценко.
Суды реформированные Петей и индивидуальный состав утвержден Петей.
Мер Киева - Кличко. Человек Пети.
Так где власть у зебилов?
Зебилы выиграли выборы, но власть еще не получили.
Она, власть у них станет после работы новой Рады и назначения силовиков и выбора правительства.
свинорылые, которых бы во время войны расстреляли нах-й, сейчас короли..... доказывайте нашу вину годами, потом лет 5-6 судите..... а даже если что то присудите - все активы выведены и переписаны, а свинорылые уже в ЕС или Израиле!
Да здравствует суд! Самый гуманный суд в мире!
Что это за сроки для них? Курам насмех. Все законы остались для мирного времени.
Но порошенко было некогда. Надо было только пиариться.
Да и сам Петя каждый месяц строчил по нескольку законопроектов.
А этот вопрос почему-то в упор не видел.