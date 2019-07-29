 Від початку року 248 тис. українців в'їхали в РФ з приватним візитом, ще 213 тис. - на роботу - МВС РФ

Про це йдеться в статистичних відомостях щодо міграційної ситуації Міністерства внутрішніх справ РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зокрема, січні-червні РФ взяла на міграційний облік 799 тис. 361 українця, із них 75 тис. 290 осіб зареєстровано за місцем проживання і 724 тис. 71 людину - взято на облік за місцем перебування.
Зокрема, 524 тис. 565 осіб взято на облік за місцем перебування первинно. З них 248 тис. 917 українців в'їхали до РФ із приватним візитом, 213 тис. 207 - на роботу, 20 тис. 557 - для туризму, 14 тис. 535 - для навчання і 27 тис. 349 українців з інших приводів.
За той самий період РФ зняла з міграційного обліку 565 тис. 454 громадян України.
Як повідомлялося, за 2018 рік 242,2 тис. громадян України в'їхало до РФ із приватним візитом, 238,7 тис. - на роботу, 12,6 тис. - для навчання та 16,6 тис. - із метою туризму.
а что ватка к ватке потянулась и дай Боже в один ватник сплетется там на парашке - так то может и ничего? минным полем дорожка ))))
Раз в РФ климат для них подходящий, то почему бы и нет?
И лучше бы они ехали в один конец.
Жаль, что нет "разбивки" по тому, какие категории работников едут в РФ на работу.
Мне не кажется, что даже если у уехавшего имеется диплом инженера, то едут в РФ на заработки именно инженерами. В РФ едут не самые квалифифицированные категории работников, квалифицированным там делать нечего, для них другие страны есть.
Но экономика РФ без украинцев встанет, это факт, саксаульные мигранты даже с кирпичами и побелкой как-то не очень аккуратно обращаются.
А в РФ инженер с Антонова сможет работать по профессии. Только он не выезжает "на заработки" время от времени. Он уезжает на ПМЖ.
Грамотный, без ноу-хау, может поехать работать станочником и на Боинг и на Аэрбас.
Это как раз уровень хорошего инженера- технолога.
Да и это будет очень сложно, там совсем другая школа авиастроения, другие правила и нормативы, даже если нет проблем с английским и французским одновременно.
Он там такой просто не нужен. Хотя отдельные истории успеха, наверное, есть.
туристы - это по достопримечательностям...
И деньги для них не пахнут в самом прямом смысле слова.
Жаль, что нет разбивки по категориям уехавших именно на работу.
Мне кажется, что чем квалифицированней работник, тем меньше шансов, что он поедет на заработки в РФ.