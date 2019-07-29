 Від початку року 248 тис. українців в'їхали в РФ з приватним візитом, ще 213 тис. - на роботу - МВС РФ

Про це йдеться в статистичних відомостях щодо міграційної ситуації Міністерства внутрішніх справ РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, січні-червні РФ взяла на міграційний облік 799 тис. 361 українця, із них 75 тис. 290 осіб зареєстровано за місцем проживання і 724 тис. 71 людину - взято на облік за місцем перебування.

Зокрема, 524 тис. 565 осіб взято на облік за місцем перебування первинно. З них 248 тис. 917 українців в'їхали до РФ із приватним візитом, 213 тис. 207 - на роботу, 20 тис. 557 - для туризму, 14 тис. 535 - для навчання і 27 тис. 349 українців з інших приводів.

За той самий період РФ зняла з міграційного обліку 565 тис. 454 громадян України.

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Як повідомлялося, за 2018 рік 242,2 тис. громадян України в'їхало до РФ із приватним візитом, 238,7 тис. - на роботу, 12,6 тис. - для навчання та 16,6 тис. - із метою туризму.