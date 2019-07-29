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 Політика України, За кордоном
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 Від початку року 248 тис. українців в'їхали в РФ з приватним візитом, ще 213 тис. - на роботу - МВС РФ

248,9 тис. громадян України в'їхало в РФ в першому півріччі 2019 року з приватним візитом, 213,2 тис. - на роботу, 20,6 тис. - з метою туризму і 14,5 тис. - для навчання.

Про це йдеться в статистичних відомостях щодо міграційної ситуації Міністерства внутрішніх справ РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, січні-червні РФ взяла на міграційний облік 799 тис. 361 українця, із них 75 тис. 290 осіб зареєстровано за місцем проживання і 724 тис. 71 людину - взято на облік за місцем перебування.

Зокрема, 524 тис. 565 осіб взято на облік за місцем перебування первинно. З них 248 тис. 917 українців в'їхали до РФ із приватним візитом, 213 тис. 207 - на роботу, 20 тис. 557 - для туризму, 14 тис. 535 - для навчання і 27 тис. 349 українців з інших приводів.

За той самий період РФ зняла з міграційного обліку 565 тис. 454 громадян України.

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Як повідомлялося, за 2018 рік 242,2 тис. громадян України в'їхало до РФ із приватним візитом, 238,7 тис. - на роботу, 12,6 тис. - для навчання та 16,6 тис. - із метою туризму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140078
 
 
 Топ коментарі
 
Сообщение Сов Информ бюро с 1 января 1944года в Германию выхеало по частным С начала года 248 тыс. украинцев въехали в РФ с частным визитом, еще 213 тыс. - на работу, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 6214 вопросам из СССР 248 тысяч предателей.... а на работу в СД/ СС /концлагеря Рейха Германии 213 тысяч подонков.. С начала года 248 тыс. украинцев въехали в РФ с частным визитом, еще 213 тыс. - на работу, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 5597
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Щиро вітаю спецпризначенців з Днем Сил спеціальних операцій! Світла та вічна пам'ять героям, які загинули за нашу свободу та незалежність! Слава Силам Спеціальних операцій Збройних сил України! Слава Україні!
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Назовём вещи своими именами - у ФСБ, СВР, Г(Р)У ГШ МО РФ широчайшая вербовочная база: вербуй - не хочу.
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Щиро вітаю спецпризначенців з Днем Сил спеціальних операцій! Світла та вічна пам'ять героям, які загинули за нашу свободу та незалежність! Слава Силам Спеціальних операцій Збройних сил України! Слава Україні!
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Куди ж поділися з Лаптьорейху мільйони знедолених українців-заробітчан, про яких нам раша локшину на вуха вішала?
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Ти козломордое , пасть закрой и посапывай в трубочку .
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Большая часть ездит на шабашки без всякого официального оформления.
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Блин, ну вы ващее, тук -тук, кто там... Тут же написано, все кто пересек границу, или есть такие кто по туннелям пролазит?
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Бред полный эти данные, только в Крым проехало больше за это время а их тоже наверняка учитывают.
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Зачем тебе информация пограничников, когда ты сам лучше всех все знаешь? В раше 10 мильенов Украинцев постоянно, адназначна...
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У меня у товарища квартира в Крыму, куплена давно, он пенс и ездит туда с семьей на лето. Но пару раз в месяц возвращается в Киев по делам, на пару дней, и опять едет в Крым. Представляешь сколько раз за лето, он один накрутит пересечений границы?
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Не учитывают. Учет выехавших в Крым как пересекающих госграницу равносилен признанию Крыма частью РФ.
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И хорошо , меньше ваты - легче Украине .
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А кто сказал, что их меньше? Они ездят, они голосуют, они выбирают, у них есть мнение, у них даже есть своя реальность. Нет, я понимаю, что из всех поехавших есть процента два, кто всё знает, всё понимает но вынужден ехать по ряду причин. Но остальные 98% многоразовая мина замедленного действия заложенная совком.
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Сообщение Сов Информ бюро с 1 января 1944года в Германию выхеало по частным С начала года 248 тыс. украинцев въехали в РФ с частным визитом, еще 213 тыс. - на работу, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 6214 вопросам из СССР 248 тысяч предателей.... а на работу в СД/ СС /концлагеря Рейха Германии 213 тысяч подонков.. С начала года 248 тыс. украинцев въехали в РФ с частным визитом, еще 213 тыс. - на работу, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 5597
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туристов не понимаю...
а что ватка к ватке потянулась и дай Боже в один ватник сплетется там на парашке - так то может и ничего? минным полем дорожка ))))
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Да, "одиннароТ".
Раз в РФ климат для них подходящий, то почему бы и нет?
И лучше бы они ехали в один конец.
Жаль, что нет "разбивки" по тому, какие категории работников едут в РФ на работу.
Мне не кажется, что даже если у уехавшего имеется диплом инженера, то едут в РФ на заработки именно инженерами. В РФ едут не самые квалифифицированные категории работников, квалифицированным там делать нечего, для них другие страны есть.
Но экономика РФ без украинцев встанет, это факт, саксаульные мигранты даже с кирпичами и побелкой как-то не очень аккуратно обращаются.
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Ага... Высококвалифицированный инженер с Антонова думаешь сможет устроиться по профессии работать в Айрбасс или Боинг? Нет, не сможет... Туда с Антонова смогут устроится только единицы самых-самых у которых в голове уникальные ноухау - именно из-за ноухау их и возьмут - по теме промышленного шпионажа (если ещё не всё украдено).

А в РФ инженер с Антонова сможет работать по профессии. Только он не выезжает "на заработки" время от времени. Он уезжает на ПМЖ.
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Только фокус в том,что грамотный инженер не поедет на рашу, а тупых там и своих хватает.
Грамотный, без ноу-хау, может поехать работать станочником и на Боинг и на Аэрбас.
Это как раз уровень хорошего инженера- технолога.
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Грамотный инженер-разработчик, например, проектировщик шасси в Антонове, поедет в Аирбасс стоять у станка? Ну может и поедет, едут же врачи в Польшу работать медбратьями и фельдшерами. Но это совсем другое, проектирование, дело всей своей жизни, заменить на управление станком с ЧПУ.

Да и это будет очень сложно, там совсем другая школа авиастроения, другие правила и нормативы, даже если нет проблем с английским и французским одновременно.

Он там такой просто не нужен. Хотя отдельные истории успеха, наверное, есть.
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Туристы- к родственникам. Представьте сколько понаехов за 50 лет!
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к родственникам - это не туристы... это с "частным визитом"
туристы - это по достопримечательностям...
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Назовём вещи своими именами - у ФСБ, СВР, Г(Р)У ГШ МО РФ широчайшая вербовочная база: вербуй - не хочу.
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а те что на учебу точно вернутся с кличками и личными делами в сейфах фсб
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Не клички, а оперативные псевдонимы и не личные, а рабочие дела (личные у штатных, рабочие у приобретённых).
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та не усложняйте - в СБУ куча бывших фсбшников, если они бывают бывшими, никого вербовать не надо. Все эти кадры дружно стоят на защите кацапского бизнеса в Украине...Оушен Плаза лильки ротенберг, спортмастер, полуфабрикаты ермолинские - все действует и платит налоги из Украины в бюджет паРаши....
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Прехорошенькое дело - гибридная война - кому «деревянные макинтоши», кому протезы с костылями, а кому гешефт и очевидный профит.
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это было понятно с самого начала - удивляться нечему
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Зачем удивляться? Как бы его припасть к живительному источнику, шоб «... мать родна» усыновила, обласкала и перенаправила маненько и в мою сторону.
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це не люди, це шалави 3 отих 10-12% кацапорилих понаїхавших
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для кого война ,а для кого и нет - а виноват конечно порошенко
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Для многих бизнес-интересы важнее.
И деньги для них не пахнут в самом прямом смысле слова.
Жаль, что нет разбивки по категориям уехавших именно на работу.
Мне кажется, что чем квалифицированней работник, тем меньше шансов, что он поедет на заработки в РФ.
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16.6 тыс. с целью туризма - это в Крым. Переопубликовывать эти рашкинские данные - это как признавать Крым российским.
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....Сказало МВД паРаши ,, и все в Украине так сразу и поверили ... С начала года 248 тыс. украинцев въехали в РФ с частным визитом, еще 213 тыс. - на работу, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 2500 .
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Якщо це москалі написали, то треба на 10 ділити. Ну або вони записують в статистику лугандонців, які туди-сюди в Рашку катаються...
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В МИД Украины похожие данные: 4 млн. выездов украинцев за год в обе стороны, то есть в одну сторону за год примерно 2 млн. А МИД Украины не может вести учет выехавших через контролируемую РФ границу и не считает выезжающих в Крым, как пересекающих госграницу.
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Только это выехавшие в ЕС, а не на рэфию.
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Это крестики, которые ставятся в талончике при въезде - цель прибытия.
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Вот данные МИД Украины за прошлый год: всего за год пересечений украинско-российской границы (то есть без учета Крыма) гражданами Украины 4 млн. Это учет в обе стороны, то есть, примерно 2 млн. выездов украинцев в РФ за год. Но это именно выездов, а не человек, так как кто-то по несколько раз бывает. Но число все равно внушительное, учитывая отношения между странами.
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Сепарня с Домбабве и Луганды в основном, ну и какой-то процент мотающихся на Крым, которые ватники своим считают.
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Сколько из них из ордило - не уточняеться.
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В этих цифрах, наверняка , посчитан лугандон. Поэтому - это ни о чем
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