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 Суспільство
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Все про:Павловський_Ігор (41) Гандзюк (344)

 Фігурант справи про вбивство Гандзюк Павловський, якого відпустили під домашній арешт "через стан здоров'я", відвідав футбольний матч в Одесі. ФОТО

Фігуранта справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського, вчора бачили на футбольному матчі між "Динамо" і "Шахтарем".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Facebook-спільноти "Хто замовив вбивство Каті Гандзюк?".

"Знайомтесь, це - організатор вбивства Каті Гандзюк - Ігор Павловський. Він офіційно звинувачується по справі Гандзюк. Він в Одесі, дивиться гру Динамо і Шахтаря. Ще взимку Павловський сидів в СІЗО. Але потім його випустили під домашній арешт з носінням електронного браслету "через жахливий стан здоров'я"", - йдеться в повідомленні.

Активісти зазначають, що "Ігорю було дуже погано в СІЗО - він не стояв на ногах, постійно падав і просто вмирав. Так нам брехали в СБУ. Так нам брехали в ГПУ. Так нам брехали адвокати Павловського. Бо "передсмертний стан здоров'я" ви бачите на фото. В Ігоря насправді все добре ... Він живе, а Катя не живе. Він дивиться гру Шахтаря та Динамо, а Катя не дивиться. Він фейково вмирав, а Катя реально вмерла".

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Нагадаємо, в травні цього року суд відпустив з-під варти колишнього помічника депутата Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк, під домашній арешт із зобов'язанням носити браслет.

Фігурант справи про вбивство Гандзюк Павловський, якого відпустили під домашній арешт через стан здоровя, відвідав футбольний матч в Одесі 01

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Фігурант справи про вбивство Гандзюк Павловський, якого відпустили під домашній арешт через стан здоровя, відвідав футбольний матч в Одесі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140074
 
 
 Топ коментарі
 
Так он рядом с Зеленским сидел на стадионе.
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Давайте зебилы, хором - порошенко, кококококо...
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Так! Нам шарики новые купят, али как? Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский, которого отпустили под домашний арест "из-за состояния здоровья", посетил футбольный матч в Одессе - Цензор.НЕТ 6723
Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский, которого отпустили под домашний арест "из-за состояния здоровья", посетил футбольный матч в Одессе - Цензор.НЕТ 6838
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Павловский вже сьогодні має бути запроторений до СІЗО! В Україні є влада чи немає?
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Активісти! відпустіть вже Катю з миром, вона просто перестаралася і "згоріла" на роботі. А вбити можна і без замовника. Добре, що ви, її соратники, дожили до нової влади крадіїв. Тож, змобілізуйтеся і приступайте, у вас роботи -- непочатий край, буде куди направити гнів праведний і завзяття.
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Ничего не поменялось с приходом ЗЕ-друзів.....
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Поменялось! На форумах появилось столько поносников, что нормальных высказываний просто ненайти!
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Зеленский прийдет к власти и разберется с ним по строгости закона Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский, которого отпустили под домашний арест "из-за состояния здоровья", посетил футбольный матч в Одессе - Цензор.НЕТ 3119
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Давайте зебилы, хором - порошенко, кококококо...
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так отпустили при твоем Петре...
при чем тут зеленые?
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Нагадую: Зе - не такі як бариги, це ключове слово у передвиборчих месиджах.
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Так задержали при Пётре, а отпустили при Зе
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дятел ты Алекс. отпустили по закону пети. его рада этот закон заделала
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Так! Нам шарики новые купят, али как? Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский, которого отпустили под домашний арест "из-за состояния здоровья", посетил футбольный матч в Одессе - Цензор.НЕТ 6723
Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский, которого отпустили под домашний арест "из-за состояния здоровья", посетил футбольный матч в Одессе - Цензор.НЕТ 6838
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Яскравий приклад того, як брехня рулить. Зокрема, з цього "Facebook-сообщества" «Хто замовив Катю Гандзюк?». Тому що не було жодного слова ні від СБУ, ні від ГПУ, ні від МВС, що Павловський "не стояв на ногах, постійно падав і просто вмирав" і що його, мовляв, треба відпустити під домашній арешт. Не було - хоча би тому, що їм було би спокійніше, якби Павловський сидів в СІЗО. І, наскільки я пригадую, коли суд обирав оцей "домашній арешт" - прокурори були проти.

Адвокати - інша справа. Ну, це їх така робота.

От з таких дрібниць, з такої брехні і починається сентеція штибу "Український нарід не робив ніякого вибору - український нарід тільки легітимізував рішення, яке йому вбили в голову за допомогою психотехнологій впливу і зомбування". І приходять до влади зебіли...

До речі, а оцей запобіжний засіб для Павловського - "домашній арешт" - не припинив свою дію, часом? Не сплив термін, визначений судом? Не про***вали, часом, продовження?
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Ждём нацкорпус с протестами и набегами
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"Нацкорпус" свою місію виконав і тепер почиває на лаврах разом ворогами.
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Це йому дохтур приписав для поліпшення здоров'я!
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Посмотреть матч - что в санатории побывать. Чудесное исцеление налицо. Надо и других сидельцев так лечить.
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Найкраще місце для "оздоровлення" Верховна Рада! Там навіть така невиліковно "хвора" як *****, встала з інвалідної коляски і пішла... причому зразу на каблуках!.. Фігурант справи про вбивство Гандзюк Павловський, якого відпустили під домашній арешт "через стан здоров'я", відвідав футбольний матч в Одесі - Цензор.НЕТ 7180
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Фигурант дела об убийстве вчера был замечен на футболе... Фигурант президентских выборов вчера тоже был там замечен.
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Украина самая коррумпированная и бандитская страна в мире. Чему уже здесь удивляться что урки плевали на закон как и судьи с прокурворами. Нужно вообще отменить етот уголовный кодекс и уволить всю ету *правохранительную* систему чтобы каждыйбыл сам за себя и сам себя мог защитить.
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Ось вам і наслідки кримінально-процесуального кодексу Портнова... За старим кодексом підозрюваного у вбивстві фіг би хто випустив із СІЗО під домашній арешт чи на лікування!
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