 Фігурант справи про вбивство Гандзюк Павловський, якого відпустили під домашній арешт "через стан здоров'я", відвідав футбольний матч в Одесі. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Facebook-спільноти "Хто замовив вбивство Каті Гандзюк?".
"Знайомтесь, це - організатор вбивства Каті Гандзюк - Ігор Павловський. Він офіційно звинувачується по справі Гандзюк. Він в Одесі, дивиться гру Динамо і Шахтаря. Ще взимку Павловський сидів в СІЗО. Але потім його випустили під домашній арешт з носінням електронного браслету "через жахливий стан здоров'я"", - йдеться в повідомленні.
Активісти зазначають, що "Ігорю було дуже погано в СІЗО - він не стояв на ногах, постійно падав і просто вмирав. Так нам брехали в СБУ. Так нам брехали в ГПУ. Так нам брехали адвокати Павловського. Бо "передсмертний стан здоров'я" ви бачите на фото. В Ігоря насправді все добре ... Він живе, а Катя не живе. Він дивиться гру Шахтаря та Динамо, а Катя не дивиться. Він фейково вмирав, а Катя реально вмерла".
Нагадаємо, в травні цього року суд відпустив з-під варти колишнього помічника депутата Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк, під домашній арешт із зобов'язанням носити браслет.
при чем тут зеленые?
Адвокати - інша справа. Ну, це їх така робота.
От з таких дрібниць, з такої брехні і починається сентеція штибу "Український нарід не робив ніякого вибору - український нарід тільки легітимізував рішення, яке йому вбили в голову за допомогою психотехнологій впливу і зомбування". І приходять до влади зебіли...
До речі, а оцей запобіжний засіб для Павловського - "домашній арешт" - не припинив свою дію, часом? Не сплив термін, визначений судом? Не про***вали, часом, продовження?