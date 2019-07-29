 Фігурант справи про вбивство Гандзюк Павловський, якого відпустили під домашній арешт "через стан здоров'я", відвідав футбольний матч в Одесі. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Facebook-спільноти "Хто замовив вбивство Каті Гандзюк?".

"Знайомтесь, це - організатор вбивства Каті Гандзюк - Ігор Павловський. Він офіційно звинувачується по справі Гандзюк. Він в Одесі, дивиться гру Динамо і Шахтаря. Ще взимку Павловський сидів в СІЗО. Але потім його випустили під домашній арешт з носінням електронного браслету "через жахливий стан здоров'я"", - йдеться в повідомленні.

Активісти зазначають, що "Ігорю було дуже погано в СІЗО - він не стояв на ногах, постійно падав і просто вмирав. Так нам брехали в СБУ. Так нам брехали в ГПУ. Так нам брехали адвокати Павловського. Бо "передсмертний стан здоров'я" ви бачите на фото. В Ігоря насправді все добре ... Він живе, а Катя не живе. Він дивиться гру Шахтаря та Динамо, а Катя не дивиться. Він фейково вмирав, а Катя реально вмерла".

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Нагадаємо, в травні цього року суд відпустив з-під варти колишнього помічника депутата Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк, під домашній арешт із зобов'язанням носити браслет.

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