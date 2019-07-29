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 Політика України
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Все про:Кабмін (2971) коаліція (257) Герус (31)

 Коаліція є, вона забере всі міністерські крісла, - Герус

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що коаліція в новому парламенті вже є, і що вона забере всі міністерські крісла.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "РБК.Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Коаліція вже є, монобільшість", - зазначив Герус.

"Коаліція забере всі міністерські крісла, немає такого, щоб опозиція була в уряді. У парламенті, думаю, деякі комітети віддадуть опозиції, щоб ні в кого не було сумнівів у демократичності нової влади, які саме, поки не знаю", - додав він.

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На запитання про можливу коаліцію з "Голосом" він відповів: "Це ж залежить і від "Голосу", від їхньої позиції і політичних побажань. Побачимо".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140072
 
   
 Топ коментарі
 
"рошенки" скоро начнут путеназвать
Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 8425 Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 8425 Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 4754

чтобы "пришел" и защитил их "потужные реформы" от Зеленского!
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Но продолжать валить все свои пробобобы на Петра всё равно будете. Так? Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 9275
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о, фотка Рады 8-го созыва. Представители коалиции без грима.
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А навчання нових міністрів будуть проводитись одночасно з навчанням депутатів? А прем'єр міністра де будуть готувати? За тиждень, за два, за три? Чи є у Зеленського фахівці для формування уряду? Данилюк вже показав що він повний нуль, за ці тижні повна відсутність самостійних рішень та результатів! Давайте ще підтягніть нулів на міністерські крісла і будемо мати нульового Президента, нульових губернаторів та нульових міністрів! Буде повний колапс від тотальної непрофесійності влади!
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В Данилюка не сильно були результати і в Адміністрації Президента, і на посаді міністра...
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Ждем коллапса уже с 21 апреля, а он все не наступает. Гривна предательски растет, ну это уже никуда не годится, когда доллар будет по 40? ЗЕ лично Трамп пригласил в Штаты - полный эээ провал дипломатии или как это называется у ***********. Ну и т.д. Бу-га-га.
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Там ещё были крокодилы со свинями!
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Должен огорчить: никаких хороших реформ, которых некоторые всё ещё наивно ждут от «Слуг народа» не будет как минимум по трём простым причинам. Во-первых, никто о них в Зе-проекте и не помышлял, когда его затевали. Во-вторых, не для этого его затевали. В-третьих, их там особо и некому осуществлять.(с)
......
Самая большая глупость, которую ещё могут успеть совершить «Слуги народа» - это объявить досрочные местные выборы. Так как выбирать особо не из кого, то народ на них ломанётся голосовать за знакомых баронов, которые защитят его от «слуг». Прежде, чем что-то рушить, надо знать, чем и как его заменить.
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Примерно также начинал и хряк-мародер, зато за 5 лет он столько успел ... натырить. Бу-га-га.
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...Кто-то ещё верит в понижение тарифов? Напоминаю, Зеленский этого не обещал. Он не стал играть в эту вечную и бессмысленную игру коммунистов, социалистов, бьютовцев и регионалов. Правильно сделал, так как после того, как удалось выявить реальную цену газа, воды и электроэнергии, должно было последовать не столько снижение тарифов, как рост зарплат до их уровня.
Но это тоже теперь отменяется.
Всё, шоколад закончился, в прямом и переносном смысле.
Смотрите дальше «95 квартал», если он победил здравый смысл. «Слуги народа» надёжно и уверенно ведут страну к катастрофе, и те пару десятков адекватных людей, которые среди них есть, оказываются в ситуации ложки мёда в бочке дёгтя. Феодальная анархия не обязательно должна быть управляемой, тем более, когда твой сосед жадная Московия, а не французы, итальянцы и немцы, которые почти всегда были в состоянии лёгкой феодальной раздробленности...
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... шоколад закончился...? Ну если это шоколад, то, что такое говно?
От ЗЕ особо то ничего и не ожидают, т.к. при таком уровне коррупции, которая досталась от хряка-мародера, что либо сделать практически невозможно. Сперва надо посадить хряка и его банду, победить или уменьшить коррупцию, а затем уже пытаться что-то делать.
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Это плохо, т.к. в мнистерствах должны работать профессионалы, а не члены ... коалиции.
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"рошенки" скоро начнут путеназвать
Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 4754

чтобы "пришел" и защитил их "потужные реформы" от Зеленского!
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Герасим,а кроме му-му ты другие слова знаешь?
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Но продолжать валить все свои пробобобы на Петра всё равно будете. Так? Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 9275
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Петя занят походами на допросы, пока что ДБР...не отвлекай мародёра, предводителя коррупционеров.
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как про коррупцию начинаем говорить, так сразу кацапы. Тема не удобная, Да?
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тема как тема. что-то вроде структуры ядра Земли: говорить можно много, а вот что-то проверить лично...
вы, кацатролли, в разговоре не заинтересованы. ваша боевая задача - вонять и срать, вонять и срать, вонять и срать...
так где, говоришь, Петро, обедневший в 2-3 раза, "наворованное" прячет? как там у вас в методичке рекомендуют та этот вопрос отвечать?
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тогда кто против БПП были все кацапами как и сейчас, ни чего у вас не меняется
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всем, кто считает, что я их зря обвиняю в кацапстве, предлагаю записать на слух короткую фразу на украинском. не желаешь?
я заметил, что ты проигнорировал мой вопрос.
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ты пластинку уже затёр....давай новое. Забыл? Рука мацквы, ахент кремля, яхты косюка раскачиваю...и вообще Шатун! Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 2032
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давай экзамен на знание ридной мовы, как ты любишь. Я просто тащусь с этого
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я рад, что тебя бесит эффективность моих методов, кацапа.
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мне нравится, как ты ласкового Барыгу называешь, "Петром". У вас с ним любовь,да? Ты наверное. пассивный, любишь когда тебя сзади имеют?
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сосредоточенность на анально-гомосексуально-тюремной тематике - важный разедпризнак кацапы. не удивил.
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Что будет посмотрим. А пока им придется разгребать пробобы Петра.
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... продолжать..? А, что они начинали? Пока, что этим занимаются ********** типа тебя.
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не заметил? глазки промой и ушки прочисть...
забавно, когда кто-то, не способный записать на слух короткую украинскую фразу, зачисляет кого-то в "**********"...
как на украинский слово "опыт" переведёшь?
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Так! Пять Петиного правления не прошли даром и второе место пророссийских сил на парламентских выборах, как доказательство. После Майдана они все затихарились, но ПАП вытащил тушку Медведчука из небытия и пять лет старательно выбивал из его чучела нафталин. Топил всех своих оппонентов, не прихлопнул ни одного регионала-сепаратиста. Поэтому напоминать это, ему будут долго и поделом.
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100 днів після призначення нового Уряду -МАЮТЬ ПОВНЕ ПРАВО..

ІНЕРЦІЯ РЕАКЦІЇ СИСТЕМИ НА ЗМІНУ УРЯДУ ДО ПІВ РОКУ...
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плохому танцору всегда что-то мешает.
когда малоросы выбирали презЮдентом зелёную соплю, никто им не давал гарантии, что у сопли будет карманное правительство.
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Герус! Ты там от важности не тресни....понабирать то можно, но и отвечать то придётся соответственно. а может ещё и с коэффициентом на доверие людей. Потянете? Пупки не надорвутся? Что там со снижением тарифов???
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Виходячи із динаміки формування ціни газу на ринку України, і враховуючи дані Української енергетичної біржі - станом на сьогодні 4 643 грн без ПДВ за 1 тис. куб. м , та НАК «Нафтогаз України» - 4 640 грн для промисловості без ПДВ, кінцева ціна газу для населення у серпні зменшиться щонайменше на 5,5%, у порівнянні із липневою ціною, та становитиме не більше 4 640 без ПДВ за 1 тис. куб. м.
Коментуючи це, Глава Уряду Володимир Гройсман відзначив, що загалом - завдяки наполегливим і послідовним діям Уряду - ціна газу для населення знизиться на 25%.

РЕШТА ПИТАНЬ СТОСОВНО ЗНИЖЕНЬ-СЮДИ:Коаліція є, вона забере всі міністерські крісла, - Герус - Цензор.НЕТ 5166
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Славика возьмите к себе. Много не просит, а скучно не будет...
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Прикольно спостерігати за зебілами, які навіть не тямлять, чим серуть...
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На премьера берите Далю или Квасьнеского !
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спрашивай Порошенко, мы сейчас хоть узнаем реальный размах проблем
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а вдруг посадят, твоих заказчиков? Это будет интересно
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Представляю как горит у Голоса и Юльки, они ведь собирались торговатся за вступление в коалицию.))
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Я думаю там и Петро имел свои виды на определенные договорняки, не зря же он все выборы пытался топить Слугу народа, а не оппоплатформу или оппоблоки. Теперь все жестко обломались.
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А тем временем, согласно публикации на ресурсе Буквы, в Украине закрыли реестр коррупционеров, который с 2018 года был открытым. Как сообщает издание, теперь почти 24 тыс. этих морд может легально вернуться на место прежней работы.
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Вакарчуку самое оно - организовать самодеятельный кружок хорового пения для Бойка, Юлы, Пороха и иже с ними. Если осилят Гимн, хотя бы смогут претендовать на гонорар хора имени Г.Верёвки. Всё остальное распилят и без них.
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Після останніх подій немає "сомнений" у злодійкуватості, жадібності та тупості демократичності нової шайки Коломойського "влади" . То хай забирають усі посади - швидше покажуть охлосу своє нутро - і валити ні на кого буде..... Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 5752 Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 5752 Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 5752 Потім усе виправимо... Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 9700 Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 9700 Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 9700
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Полнота власти - полнота ответственности..
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Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 640

- ууу...как все у вас не профессионально...магли бы и посоветоваться...не чужая ведь...пока
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А Порох мог бы по-братски для Бойка, Юлы, Вакарчука и иже с ними на «Ршене» порешать большие леденцы - кроме как сосать и облизываться им в Раде ближайшие 5 лет заняться будет нечем.
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Моє імхо завжди було одне
перестати міністрів вважати політиками. це повинні бути фахівці у своїх галузях. і тільки так.
знімуться багато проблем ,як кадрових, так і по розкраданню коштів.
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всі фахівці і професіонали у своїй галузі на посадах міністрів завжди розкрадали державні кошти. От така закономірність...
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за всі роки радянської влади був всього один міністр рибного господарства ( по пам'яті Котляр) якого не розстріляли за крадіжку. ( бо льоня перед цим дав йому героя, як петя наді.)
так що Ваша карта бита.
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Цікаво спостерігати за тим, як зелений планктон б'ється в екстазі. Все по кіну - голобАродько, випадково і не дуже по своїй волі потрапивши на найвищу посаду держави, позбирав до себе своїх однокашників, ходить по всім злачним місцям з бАгданом (по сценарію голобородько ж - в розводі). Ну, щось у кині я щасливого хепі енду відносно країни не побачила. Бо навіть режисери не знали - а що далі. Щас може виникнути якась сюжетна лірична лінія - Галабародька і молоде зелена депутатка або Галабародька - і опозиціонерка. Країна в захваті і жере попкорн
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