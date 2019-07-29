 Коаліція є, вона забере всі міністерські крісла, - Герус

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "РБК.Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Коаліція вже є, монобільшість", - зазначив Герус.
"Коаліція забере всі міністерські крісла, немає такого, щоб опозиція була в уряді. У парламенті, думаю, деякі комітети віддадуть опозиції, щоб ні в кого не було сумнівів у демократичності нової влади, які саме, поки не знаю", - додав він.
На запитання про можливу коаліцію з "Голосом" він відповів: "Це ж залежить і від "Голосу", від їхньої позиції і політичних побажань. Побачимо".
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Самая большая глупость, которую ещё могут успеть совершить «Слуги народа» - это объявить досрочные местные выборы. Так как выбирать особо не из кого, то народ на них ломанётся голосовать за знакомых баронов, которые защитят его от «слуг». Прежде, чем что-то рушить, надо знать, чем и как его заменить.
Но это тоже теперь отменяется.
Всё, шоколад закончился, в прямом и переносном смысле.
Смотрите дальше «95 квартал», если он победил здравый смысл. «Слуги народа» надёжно и уверенно ведут страну к катастрофе, и те пару десятков адекватных людей, которые среди них есть, оказываются в ситуации ложки мёда в бочке дёгтя. Феодальная анархия не обязательно должна быть управляемой, тем более, когда твой сосед жадная Московия, а не французы, итальянцы и немцы, которые почти всегда были в состоянии лёгкой феодальной раздробленности...
От ЗЕ особо то ничего и не ожидают, т.к. при таком уровне коррупции, которая досталась от хряка-мародера, что либо сделать практически невозможно. Сперва надо посадить хряка и его банду, победить или уменьшить коррупцию, а затем уже пытаться что-то делать.
чтобы "пришел" и защитил их "потужные реформы" от Зеленского!
вы, кацатролли, в разговоре не заинтересованы. ваша боевая задача - вонять и срать, вонять и срать, вонять и срать...
так где, говоришь, Петро, обедневший в 2-3 раза, "наворованное" прячет? как там у вас в методичке рекомендуют та этот вопрос отвечать?
я заметил, что ты проигнорировал мой вопрос.
забавно, когда кто-то, не способный записать на слух короткую украинскую фразу, зачисляет кого-то в "**********"...
как на украинский слово "опыт" переведёшь?
ІНЕРЦІЯ РЕАКЦІЇ СИСТЕМИ НА ЗМІНУ УРЯДУ ДО ПІВ РОКУ...
когда малоросы выбирали презЮдентом зелёную соплю, никто им не давал гарантии, что у сопли будет карманное правительство.
Виходячи із динаміки формування ціни газу на ринку України, і враховуючи дані Української енергетичної біржі - станом на сьогодні 4 643 грн без ПДВ за 1 тис. куб. м , та НАК «Нафтогаз України» - 4 640 грн для промисловості без ПДВ, кінцева ціна газу для населення у серпні зменшиться щонайменше на 5,5%, у порівнянні із липневою ціною, та становитиме не більше 4 640 без ПДВ за 1 тис. куб. м.
Коментуючи це, Глава Уряду Володимир Гройсман відзначив, що загалом - завдяки наполегливим і послідовним діям Уряду - ціна газу для населення знизиться на 25%.
РЕШТА ПИТАНЬ СТОСОВНО ЗНИЖЕНЬ-СЮДИ:
злодійкуватості, жадібності та тупостідемократичності нової шайки Коломойського"влади" . То хай забирають усі посади - швидше покажуть охлосу своє нутро - і валити ні на кого буде..... Потім усе виправимо...
- ууу...как все у вас не профессионально...магли бы и посоветоваться...не чужая ведь...пока
перестати міністрів вважати політиками. це повинні бути фахівці у своїх галузях. і тільки так.
знімуться багато проблем ,як кадрових, так і по розкраданню коштів.
так що Ваша карта бита.