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Все про:Зеленський (2244) привітання (414) ССО (80) Хомчак (52)

 "Результати роботи в тилу ворога говорять самі за себе", - Зеленський привітав воїнів ССО з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів-спецпризначенців з нагоди Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил Украіни. Також спецпризначенців привітав і глава Генштабу Руслан Хомчак.

Привітання Зеленського і Хомчака, розміщені на сайті Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Сили спеціальних операцій не просто рід військ, насамперед це воїни нової формації з особливою філософією, стилем життя та умовами бойової діяльності. Відмінною рисою кожного з вас є дух братерства й відданості, відваги та сміливості", - зазначив президент.

"Через специфіку своєї діяльності, військовослужбовці-спецпризначенці зазвичай є маловідомими для більшості громадян, але результати їх роботи, зокрема й в тилу ворога, говорять самі за себе", - додав глава держави.

"Сьогодні, вшановуючи славних воїнів у сірих беретах, низько вклоняємося світлій пам’яті полеглих та згадуємо усіх, хто загинув у боротьбі за свободу і незалежність України. Вічна їм слава!" - підкреслив президент.

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Також він щиро подякував усім військовослужбовцям та ветеранам Сил спеціальних операцій ЗСУ за відданість обов'язку і Батьківщині.

"Сформовані в розпал російської агресії Сили спеціальних операцій успішно пройшли непростий шлях від становлення до набуття необхідних бойових спроможностей. Сьогодні воїни-спецпризначенці по праву вважаються представниками одного із найбільш сучасних компонентів Збройних Сил України, який здатний ефективно виконувати широкий спектр спеціальних і бойових завдань у будь-яких умовах обстановки. Такі досягнення є результатом щоденної копіткої праці кожного, хто має честь носити сірий берет, який символізує особливі бойові традиції та специфіку діяльності Сил спеціальних операцій. З нагоди свята висловлюю подяку всім військовослужбовцям та ветеранам цього славного роду сил за самовіддану службу України та високу громадянську позицію", - акцентував Хомчак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140071
 
   
 Топ коментарі
 
каково это, получать поздравления от четырежды прятавшегося от повесток и никогда не служившего шута?
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ВСУ детсады и школы обстреливают, ССО в тылу врага действуют...
Не прям со сРувесны новости...
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каково это, получать поздравления от четырежды прятавшегося от повесток и никогда не служившего шута?
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какие результаты?????????подорванные эшелоны????? взрывы казарм врага ??????? диверсии?????????
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а ты по какому поводу спрашиваешь ? кто ты такой - кому надо тот знает - понятно)))
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"Результаты работы в тылу врага говорят сами за себя", - Зеленский поздравил воинов ССО с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 947
Природа сама все зробить, це сибір вигорівша, вони навіть не тушать її, буряти можуть за це дякувати своїм іхтамнєт, бог не фраєр бачить все
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Це катастрофа всієї планети, такі масси гарячого повітря гикаться будуть довго!
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Сейчас узнаем о его вкладе в организацию ССО "Результаты работы в тылу врага говорят сами за себя", - Зеленский поздравил воинов ССО с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 9812
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историю из Бердичева, когда местный блогер Артур Сороченко пояснил «ветерану АТО», что Россия с Украиной не воюет, снабдив объяснения для верности парой ударов в челюсть. История получила продолжение.
Как оказалось, в адрес Сороченко начали поступать угрозы от неонацистов из полка «Азов».
«Приезжали какие-то гуси (по адресу), где я давно не живу, якобы меня искали. Сейчас тех уже двух гусей есть адреса. За финансовое вознаграждение (узнаем), где живут, куда ходят, где работают, будем притягивать их на стрим, будут они тут нести ответственность, вот эти так называемые «Азов», «…в», петухи эти, смешные гуси.

)))Кацапы уже откровенно ржут над Азовом даже!
и никто ничего! а на сайте тут кричали Шо найдем этого Сороченко))))
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Можна просто так: "Результати роботи в тилу ворога говорять самі за себе", - Зеленський привітав воїнів ССО з професійним святом - Цензор.НЕТ 1948, що є тим, що ви написали, але за те, що ви пишете, можете підти від модетора туди ж, бо правила форуму є законом на форумі!
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Зеля , как там на "лиге смеха" в Одессе ? Я не понимаю , как может главнокомандующий веселиться , когда в стране война .
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Вітаю воїнів ссо зі святом!, здоров'я вам! Надеріть їм зади хлопці!
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