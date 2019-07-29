 "Результати роботи в тилу ворога говорять самі за себе", - Зеленський привітав воїнів ССО з професійним святом

Привітання Зеленського і Хомчака, розміщені на сайті Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Сили спеціальних операцій не просто рід військ, насамперед це воїни нової формації з особливою філософією, стилем життя та умовами бойової діяльності. Відмінною рисою кожного з вас є дух братерства й відданості, відваги та сміливості", - зазначив президент.
"Через специфіку своєї діяльності, військовослужбовці-спецпризначенці зазвичай є маловідомими для більшості громадян, але результати їх роботи, зокрема й в тилу ворога, говорять самі за себе", - додав глава держави.
"Сьогодні, вшановуючи славних воїнів у сірих беретах, низько вклоняємося світлій пам’яті полеглих та згадуємо усіх, хто загинув у боротьбі за свободу і незалежність України. Вічна їм слава!" - підкреслив президент.
Також він щиро подякував усім військовослужбовцям та ветеранам Сил спеціальних операцій ЗСУ за відданість обов'язку і Батьківщині.
"Сформовані в розпал російської агресії Сили спеціальних операцій успішно пройшли непростий шлях від становлення до набуття необхідних бойових спроможностей. Сьогодні воїни-спецпризначенці по праву вважаються представниками одного із найбільш сучасних компонентів Збройних Сил України, який здатний ефективно виконувати широкий спектр спеціальних і бойових завдань у будь-яких умовах обстановки. Такі досягнення є результатом щоденної копіткої праці кожного, хто має честь носити сірий берет, який символізує особливі бойові традиції та специфіку діяльності Сил спеціальних операцій. З нагоди свята висловлюю подяку всім військовослужбовцям та ветеранам цього славного роду сил за самовіддану службу України та високу громадянську позицію", - акцентував Хомчак.
Не прям со сРувесны новости...
Природа сама все зробить, це сибір вигорівша, вони навіть не тушать її, буряти можуть за це дякувати своїм іхтамнєт, бог не фраєр бачить все
Как оказалось, в адрес Сороченко начали поступать угрозы от неонацистов из полка «Азов».
«Приезжали какие-то гуси (по адресу), где я давно не живу, якобы меня искали. Сейчас тех уже двух гусей есть адреса. За финансовое вознаграждение (узнаем), где живут, куда ходят, где работают, будем притягивать их на стрим, будут они тут нести ответственность, вот эти так называемые «Азов», «…в», петухи эти, смешные гуси.
)))Кацапы уже откровенно ржут над Азовом даже!
и никто ничего! а на сайте тут кричали Шо найдем этого Сороченко))))