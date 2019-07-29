 "Зняли те, що у нас була можливість зняти", - Разумков розповів, чому для "школи депутата" зняли найдорожчий готель у Трускавці

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".
"Була принципова позиція вивезти наших депутатів за межі Києва, тому що це буде зовсім інша робоча обстановка. На жаль, під Києвом ми не знайшли бази, де можна розмістити таку кількість людей", - сказав Разумков.
Пояснюючи вибір "Ріксос", де вартість номера починається від 3600 грн на добу, а не державного пансіонату з меншим бюджетом, Разумков відповів, що "зняли те, що у нас була можливість зняти".
"Те, що у нас була можливість зняти ... Ну ви ж не знаєте, скільки часу у нас було, на жаль, для підготовки цього заходу", - сказав лідер партії.
"Мені б хотілося, щоб було більше готелів, і дорожчих, і дешевших, і різних", - додав Разумков.
Загальну вартість навчання і перебування в готелі політик на назвав, пославшись на те, що не відповідає за бухгалтерські витрати партії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майбутні народні депутати України від партії "Слуга народу" проведуть навчальні курси для майбутніх парламентаріїв у Трускавці. Майбутні народні депутати від партії "Слуга народу" протягом тижня будуть проходити навчання в Трускавці. З 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати будуть слухати лекції від професорів Київської школи економіки.
В школе Зе еще так глубоко не изучали экономику.
Первый тренинг будет по откатам.
9 ч
95 квартал, парни и девчонки, а чего молчим?
Где шутки про президента?
Да только на одной истории о гейской неразлучной паре Зеля-Бодя можно три концертных программы сочинить.
Нетиповий тип @nikita_ct14
27 июл.
Чим Янукович найбільше (?) нашкодив Україні?
Тим, що зробив її беззахисною.
Причому не дуже помітними для широкого загалу кроками, наприклад призначаючи на ключові посади в сфері безпеки і оборони або відвертих агентів, або некомпетентних.
Так от, зараз відбувається точно те саме
Він впорається там де не впорався зек!
Разумков, мне хочется дать тебе в харю.
Безработные должны почувствовать настоящий запах денег
Они пишут одно и то же!
Что там эту вату узнавать?
ви вже порахували у скільки копієчок влетіли нам всі раніше надані квартири дкпутатському корпусу із різних мусосранськів? , нинішні готелі, обіди під куполом зради, спецФЕРМА для потрошенківського ніжного шлунка, виділені хатинки в кончі-заспі, які так рьяно відбирали у 90 в зажерливих генералів, ну , що там іще?
жгіте ісчьо.
п.с скільки б жовчі ви висрали, якби ці юні і не зовсім, поїхали в туречину ,наприклад? думаю було б дійсно дешевше. а це говорить, що в Україні, ціни не зовсім в адекваті на будь, що. Бо відпочинок за кордоном, давно комфортніший і дешевший , тож щось треба думати.
вашунашу шию. я особисто з цього часу пепрехожу в планктнон. Теж буду скрізь скиглити, що життя дороге, борщовий набір дорожає, піду субсидії вибивати, і податки буду платити по мінімуму. З волонтерами зав'яжу. Зебіли - я до вас!!! накольонаволонтериного.
И, что характерно, с наглой мордой и на русском языке.
Даже подготовленный, постоянно работающий мозгами человек не в состоянии усваивать информацию 12 часов поряд. А учитывая, что там практически нет людей с такой подготовкой, то получается "деньги на ветер". Т.е. Киевская школа экономики конечно заработает и даже кое-что отмоет, но научить эту толпу по команде нажимать кнопки можно было значительно дешевле
Шаг вперед и два назад."?
Слуги скинули своих барьев и теперь наконец то заживут.
«ООО "Диагностический лечебно-реабилитационный комплекс "Риксос-Прикарпатье"" принадлежит компании "Инвестиции и развитие" донецкого миллионера Игоря Гуменюка, а также луцкой компании "Спецпроект-Перспектива".
Ранее контрольный пакет акций "Rixos-Прикарпатье" был у ныне покойного бизнесмена Игоря Еремеева (группа "Континиум").»
Источник: https://biz.censor.net.ua/r3058069