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 Політика України
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Все про:Трускавець (5) навчання (121) Разумков Дмитро (116) Слуга народу (171)

 "Зняли те, що у нас була можливість зняти", - Разумков розповів, чому для "школи депутата" зняли найдорожчий готель у Трускавці

Перед початком занять у "школі депутата" для кандидатів від партії "Слуга народу" лідер політсили Дмитро Разумков прокоментував вибір готелю "Ріксос" - найдорожчого в Трускавці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"Була принципова позиція вивезти наших депутатів за межі Києва, тому що це буде зовсім інша робоча обстановка. На жаль, під Києвом ми не знайшли бази, де можна розмістити таку кількість людей", - сказав Разумков.

Пояснюючи вибір "Ріксос", де вартість номера починається від 3600 грн на добу, а не державного пансіонату з меншим бюджетом, Разумков відповів, що "зняли те, що у нас була можливість зняти".

"Те, що у нас була можливість зняти ... Ну ви ж не знаєте, скільки часу у нас було, на жаль, для підготовки цього заходу", - сказав лідер партії.

Також дивіться: У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу". ФОТОрепортаж

"Мені б хотілося, щоб було більше готелів, і дорожчих, і дешевших, і різних", - додав Разумков.

Загальну вартість навчання і перебування в готелі політик на назвав, пославшись на те, що не відповідає за бухгалтерські витрати партії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майбутні народні депутати України від партії "Слуга народу" проведуть навчальні курси для майбутніх парламентаріїв у Трускавці. Майбутні народні депутати від партії "Слуга народу" протягом тижня будуть проходити навчання в Трускавці. З 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати будуть слухати лекції від професорів Київської школи економіки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140069
 
   
 Топ коментарі
 
Сняли то, что у нас была возможность снять...

Так выпьем же за то, чтобы наши желания ох#ели от наших возможностей!
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Заспокойся! Команда ЗЕ зекономила на проведенні параду на День Незалежності і тепер може дозволити собі відпочинок в нормальних готелях!
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Это слишком глубокомысленно.
В школе Зе еще так глубоко не изучали экономику.
Первый тренинг будет по откатам.
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А перед сном будут в принудительном порядке устраивать просмотр "Сватов" "Зняли те, що у нас була можливість зняти", - Разумков розповів, чому для "школи депутата" зняли найдорожчий готель у Трускавці - Цензор.НЕТ 7734
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Деньги партия тратит свои. Только вот мандат доверия партия получила от людей, в том числе и живущих на минимальную пенсию. А она меньше , чем однодневная стоимость снятого номера. Как- то аморально получается с финансами партии , которая позиционирует себя слугой нищего народа.
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"Сняли то, что у нас была возможность снять", - Разумков рассказал, почему для "школы депутата" сняли самый дорогой отель в Трускавце - Цензор.НЕТ 9959Громадянин Малорос @nehovaysyatopol



9 ч

95 квартал, парни и девчонки, а чего молчим?
Где шутки про президента?
Да только на одной истории о гейской неразлучной паре Зеля-Бодя можно три концертных программы сочинить.



"Сняли то, что у нас была возможность снять", - Разумков рассказал, почему для "школы депутата" сняли самый дорогой отель в Трускавце - Цензор.НЕТ 5820 Нетиповий тип @nikita_ct14


27 июл.

Чим Янукович найбільше (?) нашкодив Україні?
Тим, що зробив її беззахисною.
Причому не дуже помітними для широкого загалу кроками, наприклад призначаючи на ключові посади в сфері безпеки і оборони або відвертих агентів, або некомпетентних.
Так от, зараз відбувається точно те саме
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Володимир Олександрович- не тупий Янукович!
Він впорається там де не впорався зек!
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А шо? Их ждёт изнурительная, выматывающая работа на благо простых людей. Не каждый такое выдержит, так что пусть троху отдохнут бедолаги.
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В них тепер багато можливостей завдяки баранам та віслюкам ))))
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Поміть- аби в таких обставинах прозвучало прізвище Порошенко тут скільки Зради було б!

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Петя такой мелочней не занимался! Даже Марина тоже!
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Ну, так умнейте, не будьте ослами и бананами.
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На Трускавце свет клином сошелся?Больше нигде гостиниц нет или это гостиница спонсора партии? "Сняли то, что у нас была возможность снять", - Разумков рассказал, почему для "школы депутата" сняли самый дорогой отель в Трускавце - Цензор.НЕТ 9103
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Это признак того, что в депутаты пришли ДИВАННЫЕ мальчики и девушки, привыкшие комфорту дорогих отелей Все включено» \all inclusive ... и в упор не чувствующие страну... В былые времена в таких случаях Армия или МЧС розворачивала временный лагерь и... И экономия средств и проверка мобилизационной готовности на случай... И почему именно в Трускавце, а не где-то в Харьковской или Хмельницкой области на опушке леса на излучине реки? Бедная страна, бедные люди...
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Зачем вообще париться насчет цены, все равно все - за счет партии СН, они могут тратить сколько угодно куда угодно. Главное что госбюджет экономят, да и в принципе не имеют права тратить оттуда.
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Я думаю оттуда, откуда и у всех остальных партий.
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Не преувеличивайте щедрость Коломойского.
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А оьучение уже за бюджетные деньги, это же депутатов будут обучать.
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Обучение тоже за счет партии, тем более до принятия присяги они не считаются депутатами.
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Да отмазки как у пилота , жена спрашивает? Почему презерватив в кармане? Так нам выдает в случае аварии в месте с шеколадом😁
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Однако же меня штырит, и очень серьёзно. Хрен с ним с этим отелем, но за неделю обучить экономике человека? Неделя, Карл! Я думаю, что там будут втирания по типу: "Зеленский самый лучший! Разумков - гений всех гениев! Из бюджета меньше 50% не тырить! Всё,что стырил - отдай партии Зе!" Хотя ничего там не будет,, они просто будут бухать и втирать в десны кокс.
Разумков, мне хочется дать тебе в харю.
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Не, снять в пуще бывший санаторий по кристалл - оно ж западло.
Безработные должны почувствовать настоящий запах денег
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Да сто процентов это Порох подписал указ, опять ссыт в подъездах нашему Зе.
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від Пеці ...
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Вы знаете, чем дальше тем сложнее по комментариям угадать, кто медведчуковский ватник, в кто порохобот.
Они пишут одно и то же!
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Ти себе мабуть таким розумним зараз вважаєш. Як погода в Ольгіно, русскій?
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Так это как две стороны одной медали, даю 100 процентов, что в новой Раде ПЕС и заЖопу будут действовать заодно
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Это все пока зеботов в Трускавце писать учат...
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Та ну, все рашисты топят за зе.
Что там эту вату узнавать?
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Ну так вы вообще не отличаетесь умом и сообразительностью... "Зняли те, що у нас була можливість зняти", - Разумков розповів, чому для "школи депутата" зняли найдорожчий готель у Трускавці - Цензор.НЕТ 6293
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Тільки чомусь саме за Зе 90% коментаторів кацапоязичні...
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Молодець,відповідь справжнього слуги народу. "Зняли те, що у нас була можливість зняти", - Разумков розповів, чому для "школи депутата" зняли найдорожчий готель у Трускавці - Цензор.НЕТ 7146
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ну так ...пацани при бабках ...і це важливо показати своїм ЗЕпуголовкам ...щоб бува не засумнівалися хто в домі господар ...і це правильно
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Кстати, в отличие от мародера, большого любителя устраивать соевые шабаши за казенный счет, обучение производится за счет партии Слуга народа
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Откуда Патіі дєньгі? Кто хозяін партіі?
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Соедегенерат, начни с азов - изучи устройство политической системы в Украине, в том числе вопрос об источниках финансирования политических партий.
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Зебіл, так хто ;танцуєт; слуг народа?- Я пам'ятаю скандал з пожертвами, коли мільйонні внески жертвували безробітні та перукарі.
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пороходупі,
ви вже порахували у скільки копієчок влетіли нам всі раніше надані квартири дкпутатському корпусу із різних мусосранськів? , нинішні готелі, обіди під куполом зради, спецФЕРМА для потрошенківського ніжного шлунка, виділені хатинки в кончі-заспі, які так рьяно відбирали у 90 в зажерливих генералів, ну , що там іще?
жгіте ісчьо.
п.с скільки б жовчі ви висрали, якби ці юні і не зовсім, поїхали в туречину ,наприклад? думаю було б дійсно дешевше. а це говорить, що в Україні, ціни не зовсім в адекваті на будь, що. Бо відпочинок за кордоном, давно комфортніший і дешевший , тож щось треба думати.
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порахували,порахували. Але прийшлі нові обличчя, Знов на вашу нашу шию. я особисто з цього часу пепрехожу в планктнон. Теж буду скрізь скиглити, що життя дороге, борщовий набір дорожає, піду субсидії вибивати, і податки буду платити по мінімуму. З волонтерами зав'яжу. Зебіли - я до вас!!!
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податків я думаю ви взагалі нге платите. що ж там усього 20% відсотків, від накольо наволонтериного.
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Гопники дорвались к власти , вы это сделали зебили своими руками .
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Украинский народ прогнал нафиг с власти соевую шоблу откровенного ворья и коррупционеров, и лично я это полностью поддерживаю
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І вибрав бєніну шоблу ворья і корупціонерів)))))
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Все о народе думают, так думают, что отдохнуть им надо по царски. Надо брать оружие и сносить всю эту систему под корень.
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Если за свои деньги, то какая разница, какой отель. Хорошо, что в Украине, значит, деньги уйдут в экономику страны.
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Наивная простота! Кто девушку ужинает, тот её и танцует!
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сняли то, что у нас была возможность снять ,развели тех, кого смогли развести,украдем всё,что сможем украсть .... Ну и так далее,и так прочее.
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Слуги наглеют , пока хозяев нет рядом... "Зняли те, що у нас була можливість зняти", - Разумков розповів, чому для "школи депутата" зняли найдорожчий готель у Трускавці - Цензор.НЕТ 5574 ? Хозяин придет - порядок наведет ... "Зняли те, що у нас була можливість зняти", - Разумков розповів, чому для "школи депутата" зняли найдорожчий готель у Трускавці - Цензор.НЕТ 4128
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Можно было и здесь,- дёшево и сердито...
"Зняли те, що у нас була можливість зняти", - Разумков розповів, чому для "школи депутата" зняли найдорожчий готель у Трускавці - Цензор.НЕТ 2559
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Ну, у зебилов будут отмазки на все случаи.
И, что характерно, с наглой мордой и на русском языке.
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С 8:30 до 21:30 новоизбранные народные депутаты будут слушать лекцииИсточник: https://censor.net.ua/n3140069

Даже подготовленный, постоянно работающий мозгами человек не в состоянии усваивать информацию 12 часов поряд. А учитывая, что там практически нет людей с такой подготовкой, то получается "деньги на ветер". Т.е. Киевская школа экономики конечно заработает и даже кое-что отмоет, но научить эту толпу по команде нажимать кнопки можно было значительно дешевле
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За счёт госбюджета как были дебилами так и останутся
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а етай школє учят как дєлать - "Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад."?
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"Зелекторат", это за такой "конец эпохи бедности" вы голосовали??? И да, уже "новые лица" сообщили, что за холодную воду на 15% больше будем платить... Так кто кого "сделал", а??? "Зняли те, що у нас була можливість зняти", - Разумков розповів, чому для "школи депутата" зняли найдорожчий готель у Трускавці - Цензор.НЕТ 884
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Это победа революции.
Слуги скинули своих барьев и теперь наконец то заживут.
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Де цей борцун з карубцьіей Бігус? Вже під шконкою тихо сидить? Хай розриє, звідки у парітї-одноднєвки такі бабки. І чи випадкого готель належить бізнес-партнеру Ахметова? А то ходять чутки - ФСБ галабародька фінансує - Дениска - фас! Чи слабО?
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Петекантропы, научитесь принимать поражение достойно, как мужчины, а то вы уподобляетесь соевому свину, уже чувствующему запах тюремной параши.
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Чому? Чому? Тому що це все їхнє, дурники ))

«ООО "Диагностический лечебно-реабилитационный комплекс "Риксос-Прикарпатье"" принадлежит компании "Инвестиции и развитие" донецкого миллионера Игоря Гуменюка, а также луцкой компании "Спецпроект-Перспектива".

Ранее контрольный пакет акций "Rixos-Прикарпатье" был у ныне покойного бизнесмена Игоря Еремеева (группа "Континиум").»

Источник: https://biz.censor.net.ua/r3058069
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