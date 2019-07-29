 Позиція щодо непостачання води в Крим є правильною і слушною, - постпред Зеленського в АРК Кориневич

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "СЕГОДНЯ".
"Мені здається, що це недоречно. Позиція щодо непостачання води Північно-Кримським каналом в Крим є правильною і слушною. Україна повинна застосовувати механізми, які має, для тиску на державу-окупанта. Для держави-окупанта це питання, безумовно, є важливим, тому що це, власне кажучи, господарська діяльність на території Криму. Але я не думаю, що найближчим часом ми отримаємо якісь зміни в цьому підході. Ми не можемо говорити про подачу води. У тій ситуації, що ми маємо, ми не можемо говорити про подачу води Північно-Кримським каналом у Крим. Я вважаю, що це однозначна позиція", - зазначив Кориневич.
Він також підкреслив, що така ж позиція в Офісі президента щодо окупованого Криму існує і з приводу постачання електроенергією з материкової України.
Нагадаємо, раніше Кориневич заявив, що господарські питання на території АР Крим держава-окупант-Росія - має вирішувати сама. А "сезонні" питання, в тому числі і про воду для Криму, перестануть виникати, коли відповідні структури розроблять стратегію деокупації півострова.
Напомним, ранее Кориневич заявил, что хозяйственные вопросы на территории АР Крым государство-оккупант - Россия - должна решать сама. А "сезонные" вопросы, в том числе и о воде для Крыма, перестанут возникать, когда соответствующие структуры разработают стратегию деоккупации полуострова.
Или недостаточно?
Що ж буде з заводами порошенка без електроенергії з України?
Міняти чиновників скрізь і вся (чим зараз зебіл займається) - це ще далеко не реформи. Далеко-далеко не державна політика. Притому, що зачасту новопризначені - як аваківська "настя дєєва"...