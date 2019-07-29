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 Суспільство
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Все про:Крисін (92) Саркісян Армен (9)

 Схоже, Крисін отримав гарантії швидкого звільнення за відмову від свідчень проти правої руки Іванющенка Саркісяна, - журналістка Двалі

Журналістка Нато Двалі вважає, що на найближчому засіданні суду організатора банди "тітушок Майдану" і фігуранта справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія - Юрія Крисіна можуть відпустити на свободу.

Про це Двалі написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Схоже, Крисін отримав гарантії швидкого виходу на свободу. По-іншому останні події пояснити не можу. Знову щось каламутне твориться навколо цього персонажа. Обґрунтовані мої підозри чи ні буде ясно вже цього вівторка, коли (після численних переносів) в Касаційному суді розглянуть вирок Крисіна в справі про вбивство Веремія (той самий вирок, завдяки якому бригадир тітушок взагалі опинився за ґратами)", - зазначила журналістка.

Вона зазначає, що в Торецькій колонії "Крисін часу дарма не гаяв" і "від руки накатав лист, в якому повністю відмовився від показань щодо Армена Саркісяна (він же Армен Горлівський, він же права рука Іванющенка - один з основних замовників численної тітушні під час Майдану)".

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Двалі навела пряму цитату з листа Крисіна:

"Раніше я вже давав свідчення щодо Саркісяна Армена Нагапетовича і в рамках кримінальних справ, і в судових засіданнях, номери справ сказати не можу, не запам'ятав, але всі вони стосувалися моїх дій. Всі мої минулі показання не відповідають дійсності і прошу їх не брати до уваги. Обмовити Армена Саркісяна я зважився через те, що мав повернути йому гроші за невиконану роботу. А гроші я повернути спочатку не хотів, а потім не міг, бо більшу їх частину витратив".

Журналістка зазначає, що "всі ці роки Крисін не відмовлявся від показань на Саркісяна, в офісі якого в лютому 2014 року отримав 20 тис. доларів за "охорону громадського порядку в центрі Києва".

"Саме свідчення Крисіна проти Саркісяна, серед іншого, лягли в основу вироку щодо вбивства Веремія як щирого розкаяння і формально пом'якшили вирок. Тепер Крисін пішов у відмову. Судячи з усього, в обмін на гарантії виходу з в'язниці", - пише Двалі.

"Навіщо Саркісяну знадобилося визнання Крисіна в "обмові" через п'ять років після злочинів на Майдані? Треба повернутися в Україну. Дуже треба. У квітні 2014-го йому заочно оголосили підозру в організації вбивства, оголосили спочатку в державний, пізніше в міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Останні роки Саркісян ховався в Росії, але там щось не зрослося, схоже, загрожує кримінальна справа, треба терміново виїжджати, а в Європу не можна - червона картка від Інтерполу. Словом, Армену Горлівському дуже треба назад в Україну", - додає журналістка.

Вона вважає, що зараз потрібно ходити в суди і стежити за справою.

"Повірте, засідання в порожньому залі без журналістів і вільних слухачів і засідання в повному залі - два принципово різні засідання. Загалом, вівторок, 30 липня о 10:00, Касаційній кримінальний суд Верховного Суду України, вул. Пилипа Орлика, 4а. Розгляд касаційної Скарги у справі Крисіна", - зазначила Двалі.

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Нагадаємо, що журналіста Веремія було вбито в ніч на 19 лютого 2014 року. Тоді він їхав із роботи на таксі додому. На розі вул. Володимирської та Великої Житомирської журналіст зауважив озброєних тітушок у камуфляжі і масках і намагався їх сфотографувати з машини. Озброєні люди напали на автомобіль, почали його ламати, витягли водія і пасажирів. Водієві та іншому пасажирові після побиття вдалося втекти, а Веремія тітушки сильно побили, після чого вистрілили в спину. Веремія було доставлено в реанімацію Київської лікарні швидкої допомоги, проте внаслідок втрати великої кількості крові і травм уранці 19 лютого він помер під час операції.

18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідування Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є людина на ім'я Джалал Алієв. За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків "ДНР" і був убитий у Горлівці в липні 2015 року.

Шевченківський районний суд Києва 22 грудня визнав винним фігуранта справи Веремія Юрія Крисіна - йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Генеральна прокуратура просила для нього шість років позбавлення волі. Крисін визнав себе винним у хуліганстві.

13 червня 2018 року Апеляційний суд міста Києва задовольнив частково скаргу прокуратури і представників потерпілої сторони на рішення Шевченківського райсуду, змінивши умовний термін Крисіна на 5 років реального ув'язнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140066
 
 
 Топ коментарі
 
Як був президентом Порошенко недореформовані суди боялися приймати незаконні рішення, а тепер не бояться. Невже ви не відчуваєте різниці?
Це ви винні в тому, що так сталося.
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так вот, кто в стране хозяева…, а наивные люди зачем-то ходят на выборы и содержат целую армию дармоедов - судей, прокуроров, следователей, ментов всяких..., а у тех давно другие зарплаты и работают они все в параллельной реальности...
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Крысин - фамилия говорит сама за себя. ))
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читайте внимательно "отказуху" Крысы а Армянчика.. они же все тупые как воши
я (Крысин) должен был ему (Армянину) ЗА РАБОТУ (КАКУЮ ) поставка Титушок в период 2013 ноябрь -февраль 2014 года... что лбом что по лбу СУД ТАКОЕ ОТКАЗУХУ ПРИМЕТ ВО МНМИАНИЕ КАК ПОПЫТКУ КРЫСИНА ВВЕСТИ СУД В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПОКРЫТЬ ИНХ ВИНОВНЫХ В ПЕРСТУПЛЕНИЯХ ЧТО ЕСТЬ НОВАЯ СТАТЬЯ В УК И ПОПЫТКА УВИЛЬНУТЬ ОТ НАКАЗАНИЯ.... так чтоКрысин организатор ВСЕХ ТИТУШОК В УКРАИНЕ охо-хл хоть бы ему адвокат его пояснил на сколько лет тот садят..какой домой баба такую хрень пишет... просто они там в СИЗО тупые еще тупее.. они всегда строят расчет уйти от понятия ГРУППА мол раз не было группы то меньше дадут или отпустят с какого перегу раз а второе раз нет группы значит КРЫСИН ЗАЧИНЩИК ИОРГАНИЗАТОР ВСЕХ ТИТУШОК В КРАИНЕа следовательно как соучастник ВСЕХ уголовных дел связанных с Титушками.. да сделали Крысу одним средним пальцем без вазелина....
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Будем посмотреть. Не утверждаю, но скажу - 3 условно и "Тарик не увеновен". Похоже, Крысин получил гарантии скорого освобождения за отказ от показаний против правой руки Иванющенко Саркисяна, - журналистка Двали - Цензор.НЕТ 2298
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Как только выйдет надо его сразу арестовывать.Основания и новые факты должны быть готовы.А первый закон нужен не об импичменте или депутатах а О ПОДСУДНОСТИ СУДЕЙ.Вопрос чистки этой помойки перезрел!
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Подсудность судей?! Это тоже самое, что рыбу утопить, вместо выпотрошить Похоже, Крысин получил гарантии скорого освобождения за отказ от показаний против правой руки Иванющенко Саркисяна, - журналистка Двали - Цензор.НЕТ 8215
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Крысин - фамилия говорит сама за себя. ))
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Як був президентом Порошенко недореформовані суди боялися приймати незаконні рішення, а тепер не бояться. Невже ви не відчуваєте різниці?
Це ви винні в тому, що так сталося.
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суди ніхто не збирався реформувати ті ж самі старі суди прагнув взяти під контроль через вкс і всп собі особисто порошенко.
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Порошенко на своєму посту мав реформувати суди, щоби ані при ньому, ані при іншому президентові таких випадків не відбувалось. Натомість, замість реформ він керував судами вручну. До речі, приговор Крисіну пом'якшили саме при Порошенкові, і замість нар відправили його на лікування до Тодурова. Але свиновата це вже не пам'ятає. (((
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иванющенко - один из самых серьёзных бандюков..по инсайдерской информации позволял себе бить по лицу хама в бытность того президентом..посадка такой крупной рыбы будет реальным сигналом, что перемены таки наступают..
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такие персонажи или стоят или лежат, но не сидят Похоже, Крысин получил гарантии скорого освобождения за отказ от показаний против правой руки Иванющенко Саркисяна, - журналистка Двали - Цензор.НЕТ 8370
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так вот, кто в стране хозяева…, а наивные люди зачем-то ходят на выборы и содержат целую армию дармоедов - судей, прокуроров, следователей, ментов всяких..., а у тех давно другие зарплаты и работают они все в параллельной реальности...
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