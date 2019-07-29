 Схоже, Крисін отримав гарантії швидкого звільнення за відмову від свідчень проти правої руки Іванющенка Саркісяна, - журналістка Двалі

Про це Двалі написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Схоже, Крисін отримав гарантії швидкого виходу на свободу. По-іншому останні події пояснити не можу. Знову щось каламутне твориться навколо цього персонажа. Обґрунтовані мої підозри чи ні буде ясно вже цього вівторка, коли (після численних переносів) в Касаційному суді розглянуть вирок Крисіна в справі про вбивство Веремія (той самий вирок, завдяки якому бригадир тітушок взагалі опинився за ґратами)", - зазначила журналістка.

Вона зазначає, що в Торецькій колонії "Крисін часу дарма не гаяв" і "від руки накатав лист, в якому повністю відмовився від показань щодо Армена Саркісяна (він же Армен Горлівський, він же права рука Іванющенка - один з основних замовників численної тітушні під час Майдану)".

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Двалі навела пряму цитату з листа Крисіна:

"Раніше я вже давав свідчення щодо Саркісяна Армена Нагапетовича і в рамках кримінальних справ, і в судових засіданнях, номери справ сказати не можу, не запам'ятав, але всі вони стосувалися моїх дій. Всі мої минулі показання не відповідають дійсності і прошу їх не брати до уваги. Обмовити Армена Саркісяна я зважився через те, що мав повернути йому гроші за невиконану роботу. А гроші я повернути спочатку не хотів, а потім не міг, бо більшу їх частину витратив".

Журналістка зазначає, що "всі ці роки Крисін не відмовлявся від показань на Саркісяна, в офісі якого в лютому 2014 року отримав 20 тис. доларів за "охорону громадського порядку в центрі Києва".

"Саме свідчення Крисіна проти Саркісяна, серед іншого, лягли в основу вироку щодо вбивства Веремія як щирого розкаяння і формально пом'якшили вирок. Тепер Крисін пішов у відмову. Судячи з усього, в обмін на гарантії виходу з в'язниці", - пише Двалі.

"Навіщо Саркісяну знадобилося визнання Крисіна в "обмові" через п'ять років після злочинів на Майдані? Треба повернутися в Україну. Дуже треба. У квітні 2014-го йому заочно оголосили підозру в організації вбивства, оголосили спочатку в державний, пізніше в міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Останні роки Саркісян ховався в Росії, але там щось не зрослося, схоже, загрожує кримінальна справа, треба терміново виїжджати, а в Європу не можна - червона картка від Інтерполу. Словом, Армену Горлівському дуже треба назад в Україну", - додає журналістка.

Вона вважає, що зараз потрібно ходити в суди і стежити за справою.

"Повірте, засідання в порожньому залі без журналістів і вільних слухачів і засідання в повному залі - два принципово різні засідання. Загалом, вівторок, 30 липня о 10:00, Касаційній кримінальний суд Верховного Суду України, вул. Пилипа Орлика, 4а. Розгляд касаційної Скарги у справі Крисіна", - зазначила Двалі.

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Нагадаємо, що журналіста Веремія було вбито в ніч на 19 лютого 2014 року. Тоді він їхав із роботи на таксі додому. На розі вул. Володимирської та Великої Житомирської журналіст зауважив озброєних тітушок у камуфляжі і масках і намагався їх сфотографувати з машини. Озброєні люди напали на автомобіль, почали його ламати, витягли водія і пасажирів. Водієві та іншому пасажирові після побиття вдалося втекти, а Веремія тітушки сильно побили, після чого вистрілили в спину. Веремія було доставлено в реанімацію Київської лікарні швидкої допомоги, проте внаслідок втрати великої кількості крові і травм уранці 19 лютого він помер під час операції.

18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідування Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є людина на ім'я Джалал Алієв. За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків "ДНР" і був убитий у Горлівці в липні 2015 року.

Шевченківський районний суд Києва 22 грудня визнав винним фігуранта справи Веремія Юрія Крисіна - йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Генеральна прокуратура просила для нього шість років позбавлення волі. Крисін визнав себе винним у хуліганстві.

13 червня 2018 року Апеляційний суд міста Києва задовольнив частково скаргу прокуратури і представників потерпілої сторони на рішення Шевченківського райсуду, змінивши умовний термін Крисіна на 5 років реального ув'язнення.