EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  2469  49
Матеріали за темою:
Все про:озброєння (1123) США (5216) Чалий (137)

 Україна цього року може закупити велику партію зброї зі США, - Чалий

92% всієї військово-технічної допомоги, яку Україна отримала за останні чотири роки, надійшли з Сполучених Штатів.

Про це розповів в інтерв'ю Укрінформу посол України в США Валерій Чалий, який найближчим часом завершить місію у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо, що вже цього року буде реалізований великий проект закупівлі летальної оборонної зброї", - зауважив український дипломат.

Він не став уточнювати специфікації озброєнь, однак підкреслив, що це стало можливим "завдяки довірі до України, якої не було ще в 2015 році", а також змінам українського законодавства, які сьогодні реформували цю сферу.

"Для того, аби пройти цей шлях, потрібно було зробити важливі кроки, наприклад, відкрити можливість прямої закупівлі озброєнь Міністерством оборони за кордоном, в першу чергу у США. Чому я кажу "в першу чергу", бо 92% всієї військово-технічної допомоги, яку Україна отримала за чотири роки, надійшло зі Сполучених Штатів. Підкреслю, 92%" ,- зауважив посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для проведення військової реформи вже створено координаційний офіс, - Данилюк

Він також акцентував, що у сфері оборони й безпеки Україна для США зараз є стратегічним партнером, і відповідні інструменти такої взаємодії вже діють незалежно від політичних процесів в Україні і Сполучених Штатах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140063
 
 
 Топ коментарі
 
благодаря мародерству потроха - зеле есть за шо покупать Украина в этом году может закупить большую партию оружия из США, - Чалый - Цензор.НЕТ 4911
 показати весь коментар
 
Может закупить, а может и не закупить..
Не зря тебя побыстрее уволили, чтобы не закупить.
 показати весь коментар
 
Оружие хряку предлагали еще осенью 2014 на саммите Украина-НАТО, но при условии - он выгонить всех агентов Кремля и советских генералов, а то это оружие окажется у боевиков или у России, что и стало с контрбатарейными радарами. Но хряк никого не уволил, т.к. сам является агентом Кремля. Список агентов ему тогда то же давали, но хряка не волнует Украина, его волнует бабло и приказы его хозяина из Кремля.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Может закупить, а может и не закупить..
Не зря тебя побыстрее уволили, чтобы не закупить.
 показати весь коментар
 
 
Кацапам не до смеха от поставок оружия и военной техники из США для вооружения Украиньі...
 показати весь коментар
 
 
а при мародере закупки были жестко ограниченны, да рошенолапоть ?
 показати весь коментар
 
 
Оружие хряку предлагали еще осенью 2014 на саммите Украина-НАТО, но при условии - он выгонить всех агентов Кремля и советских генералов, а то это оружие окажется у боевиков или у России, что и стало с контрбатарейными радарами. Но хряк никого не уволил, т.к. сам является агентом Кремля. Список агентов ему тогда то же давали, но хряка не волнует Украина, его волнует бабло и приказы его хозяина из Кремля.
 показати весь коментар
 
 
Необходимо потерпеть, уже грозятся реформой МО, а будет ли США по новым правилам работать или нет - вопрос...
 показати весь коментар
 
 
Лапоть, тебя США забыли спросить ))), иди рузгие танки разгоняй с родины, а не осуждай тут как космические корабли бороздят....
 показати весь коментар
 
 
Может,это оружие давно должно было быть в Украине,благодаря мародерству потроха штаты ждали смены власти.что бы наконец начать поставлять нам оружие в нормальных объемах.
 показати весь коментар
 
 
благодаря мародерству потроха - зеле есть за шо покупать
 показати весь коментар
 
 
Примитивные высеры потрохоботов меня не интересуют,инах.
 показати весь коментар
 
 
Ну дык! Куратор так и говорит Україна цього року може закупити велику партію зброї зі США, - Чалий - Цензор.НЕТ 3886
Мураев: Порошенко - мерзавец, подонок, мародер. Я бы с удовольствием подержал его за горло
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/muraev-1095327.html
 показати весь коментар
 
 
Примитивные высеры потрохоботов меня не интересуют,инах.
 показати весь коментар
 
 
James Johnson = Мураев: Порошенко - мерзавец, подонок, мародер. Я бы с удовольствием подержал его за горло Україна цього року може закупити велику партію зброї зі США, - Чалий - Цензор.НЕТ 2000
 показати весь коментар
 
 
а украинцы не причем?И барыгу турнули по делам
 показати весь коментар
 
При януковище раздерибанили бюджет! - "а украинцы не причем?" (с)
 показати весь коментар
 
уволить тебя и все пьетину камарилью и дело пойдет....
 показати весь коментар
 
 
Закупить то может и может, но будет ли? Зачем оно зелебобикам, если они решили перестать стрелять?
 показати весь коментар
 
 
Кажуть що американські літаки, які хотіла закупити Туреччина, можуть з'явитись в Україні.
 показати весь коментар
 
 
Зачем ? Не нужно метать бисер перед Шойгу , вполне пойдут , для начала, штурмовики А-10 , с баз хранения США. Их делали как раз против советских танков Т-72 , они же и в армии РФ.
 показати весь коментар
 
 
Сильно устарели самолеты, лучше вертолеты "Апачи" или ударные беспилотники.
 показати весь коментар
 
Устарели по-сравнению с чем ? Они превосходят Су-25 по боевьім возможностям , а даже "Грачей" не хватает нашим ВВС. К тому же у США их избьіточное количество , стоят на хранении.
 показати весь коментар
 
 
Хороши были пока не было ПЗРК, а теперь из под каждого куста две ракеты с разнице пуска 3-5 секунд, самый лучший ас ничего не сможет сделать.
 показати весь коментар
 
Угумс. А-10 в строю, какие базы хранения?
 показати весь коментар
 
Избьіточное количество А-10 стоит на базах хранения. Да , и ПЗРК уже бьіли , когда разрабатьівался штурмовик , и Стингерьі , и советские аналоги. Не зря двигатели у него размещеньі над рулевьіми плоскостями , єто от ПЗРК .
 показати весь коментар
 
Самолёт это комплект чугуния, люминия, пластика и прочей резины. А вот пилот, опытный и грамотный, эт да, эт Весчь с большой буквы, которых у нас нет Україна цього року може закупити велику партію зброї зі США, - Чалий - Цензор.НЕТ 6989 . К тому же мышебратья организовали взрослую ПВО.
 показати весь коментар
 
А самим нет ума сделать? Ума хватает только в министерствах сидеть, да в ВР. Чем хвалимся?
 показати весь коментар
 
 
леха косой - согласен 100%. Свой военпром нужно развивать а не быть зависимым от кого то. Пусть америка закупает у нас. Тогда будут рабочие места подъем экономики науки. А так Зимбабве. Кроме того закупить значит запчасти регламентные работы все оттуда. А все это деньги из нашего кармана.
 показати весь коментар
 
В Зєля не буде грошей в бюджеті на такі забаганки та і діє загальна установка "нєстрєлять" . Бєня тримає слово дане путєну .
 показати весь коментар
 
 
Х тебе Україна цього року може закупити велику партію зброї зі США, - Чалий - Цензор.НЕТ 6724
- Ты где деньги берешь?
- В тумбочке.
- А откуда они там?
- Жена кладет.
- А у нее откуда?
- Я даю.
- Ну а ты-то где их берешь?
- В тумбочке...
 показати весь коментар
 
я так смотрю - шо слугам это не важно ,это и понятно - а вот мне и многим ,многим другим не все равно - ХОЧУ СКАЗАТЬ СПАСИБО ОГРОМНОЕ И С ПРАЗДНИКОМ - ВСЕХ ТЕХ ДЛЯ КОГО - "Иду на Вы!" - НЕ ПРОСТО СЛОВОСОЧЕТАНИЕ - ВЫ ЛУЧШИЕ,Я ЭТО ТОЧНО ЗНАЮ - - СЛАВА УКРАИНЕ
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это "может" уже в правительстве Гройсмана начинает утомлять.
 показати весь коментар
 
Аха-ха )) Как только Петю послали а Чалого уволили так и с места сдвинулись.
 показати весь коментар
 
Что именно сдвинулось?Раньше в счет своей помощи нам выделяли,а сейчас продавать будут,но деньги где возьмем или под какой процент кредит будет? Україна цього року може закупити велику партію зброї зі США, - Чалий - Цензор.НЕТ 3610
 показати весь коментар
 
 
Непонятно, зачем салатно-зеленой "партии мира" Зюзи нужно оружие из США. И зачем этим уклонистам от воинской службы и украинофобам, "миролюбцам-поцифистам" оружие вообще нужно.
 показати весь коментар
 
 
Почему я говорю "в первую очередь", потому что 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из Соединенных Штатов. Подчеркну, 92%" ,- отметил посол.---подчеркну 100% украинской территори под создание ордло, в первую очередь слили в Минске немецко-французские подельники куйла ,а американцам дали понять-идите на,,й ,мы сами будем рвать Украину и создавать кровопролитие выгодное рашисту....
 показати весь коментар
 
 
Украина в этом году может закупить большую партию оружия из США, - Чалый

через пашинского и закупит....
или теперь через зеленскага --там много есть желающих наварить
как аваков на французких верталетах-приусах.

называется державно-частное партнерство.
ужо 70% оборонки на ентом партнерстве.
варят по 1000%на каждом и всех.
 показати весь коментар
 
Американские лохи! Давайте скорей оружие, не тягите ***** ха яйца.
(Симочкл-Свинарчук и К)
 показати весь коментар
 
В этом году наше общество "BaktriyaKavkaz" решило отметить ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ОМУР АГИ (Жизни Господин)=АМЕРИКИ. Тогда Гала Ян Бея(КОЛУМБ) = Скала Горящего Бека( все пер с азэри=одэри) с людьми вышла из ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим) и открыла АМЕРИКУ. Моря тогда были поиному и у Дербенда есть г.МарАга(Америка). Села Гала у Баку,на р.Самур,храм Галамэнское(Скала=Крепость Я) в Москве (взорвали большевики-хунвейбины).Вернем спрятанное!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору