 Україна цього року може закупити велику партію зброї зі США, - Чалий

Про це розповів в інтерв'ю Укрінформу посол України в США Валерій Чалий, який найближчим часом завершить місію у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ.
"Ми очікуємо, що вже цього року буде реалізований великий проект закупівлі летальної оборонної зброї", - зауважив український дипломат.
Він не став уточнювати специфікації озброєнь, однак підкреслив, що це стало можливим "завдяки довірі до України, якої не було ще в 2015 році", а також змінам українського законодавства, які сьогодні реформували цю сферу.
"Для того, аби пройти цей шлях, потрібно було зробити важливі кроки, наприклад, відкрити можливість прямої закупівлі озброєнь Міністерством оборони за кордоном, в першу чергу у США. Чому я кажу "в першу чергу", бо 92% всієї військово-технічної допомоги, яку Україна отримала за чотири роки, надійшло зі Сполучених Штатів. Підкреслю, 92%" ,- зауважив посол.
Він також акцентував, що у сфері оборони й безпеки Україна для США зараз є стратегічним партнером, і відповідні інструменти такої взаємодії вже діють незалежно від політичних процесів в Україні і Сполучених Штатах.
Не зря тебя побыстрее уволили, чтобы не закупить.
Мураев: Порошенко - мерзавец, подонок, мародер. Я бы с удовольствием подержал его за горло
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- Ты где деньги берешь?
- В тумбочке.
- А откуда они там?
- Жена кладет.
- А у нее откуда?
- Я даю.
- Ну а ты-то где их берешь?
- В тумбочке...
через пашинского и закупит....
или теперь через зеленскага --там много есть желающих наварить
как аваков на французких верталетах-приусах.
называется державно-частное партнерство.
ужо 70% оборонки на ентом партнерстве.
варят по 1000%на каждом и всех.
(Симочкл-Свинарчук и К)