 У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Майбутні народні депутати від партії "Слуга народу" протягом тижня проходитимуть навчання в Трускавці. З 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати будуть слухати лекції від професорів Київської школи економіки.

Повідомлялося, що інтенсив у Трускавці - це тільки перший тиждень з широкого плану навчання, яке планує партія. Навчання буде проходити в рамках комерційного контракту, а його вартість пообіцяли вказати в звіті партії "Слуга народу".











Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков дає коментарі журналістам.





Спортсмен і майбутній нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк дає коментар "NewsOne".

Зазначимо, що "Ріксос", в якому проходить підготовка народних обранців, є одним з найдорожчих готелів в регіоні: згідно з офіційним прайсом, сьогодні, в "високий сезон" номер сингл коштує 3500 грн, а дабл - 4700 з харчуванням.

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Раніше президент Київської школи економіки Тимофій Милованов у Facebook розповів про програму навчання народних обранців.

"Навчання буде максимально інтенсивним, жорстким і насиченим. Саме такий формат ми розробили спільно з представниками партії. ... При виборі місця для навчання ми зіткнулися з перешкодою: незважаючи на той факт, що Україна розвиває рекреаційну складову економіки, поки немає комплексів, які можуть забезпечити одночасне навчання майже трьох сотень людей. Тому зупинили свій вибір на комплексі в Трускавці, де раніше проводили свої навчальні курси великі міжнародні та українські компанії", - написав Милованов.

Він зазначив, що формат роботи буде жорстким, лекції для депутатів триватимуть з 8:30 до 21:30.

"У комплексі з лекційними заняттями студенти будуть опрацьовувати отримані знання в групах для того, щоб закріпити їх", - додав Милованов.

"Такий жорсткий формат - це реально жесть. Навіть для мене, з досвідом дуже вимогливих програм у топових університетах. Подивимося, і хто витримає", - зазначив він.

"За сім днів не можна навчити нічому", – пишуть в коментарях. Не погоджуюсь. В корпоративному навчанні, а також навчанні з публічного врядування досить часто використовуються дво-, триденні та тижневі інтенсиви. Це лише перший тиждень з широкого плану навчання, яке планує партія",- запевнив Милованов.

Нагадаємо, тижневий експрес-курс, підготовлений кращими українськими фахівцями, стане першим у серії навчальних програм для членів фракції, яка буде реалізовуватися протягом всього терміну роботи Верховної Ради 9-го скликання. В "Слузі народу" заявили, що проведуть освітній інтенсив, щоб новообрані депутати отримали необхідний рівень знань про сучасний стан, проблеми та перспективи різних галузей економіки і соціального життя країни; отримали глибоке розуміння бюджетного процесу і процесу прийняття державних рішень; навчилися будувати політичні стратегії перетворень, створювати законопроекти; засвоїли принципи і техніки обговорення законодавчих ініціатив із зацікавленими сторонами.