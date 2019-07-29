 У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Майбутні народні депутати від партії "Слуга народу" протягом тижня проходитимуть навчання в Трускавці. З 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати будуть слухати лекції від професорів Київської школи економіки.
Повідомлялося, що інтенсив у Трускавці - це тільки перший тиждень з широкого плану навчання, яке планує партія. Навчання буде проходити в рамках комерційного контракту, а його вартість пообіцяли вказати в звіті партії "Слуга народу".
Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков дає коментарі журналістам.
Спортсмен і майбутній нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк дає коментар "NewsOne".
Зазначимо, що "Ріксос", в якому проходить підготовка народних обранців, є одним з найдорожчих готелів в регіоні: згідно з офіційним прайсом, сьогодні, в "високий сезон" номер сингл коштує 3500 грн, а дабл - 4700 з харчуванням.
Раніше президент Київської школи економіки Тимофій Милованов у Facebook розповів про програму навчання народних обранців.
"Навчання буде максимально інтенсивним, жорстким і насиченим. Саме такий формат ми розробили спільно з представниками партії. ... При виборі місця для навчання ми зіткнулися з перешкодою: незважаючи на той факт, що Україна розвиває рекреаційну складову економіки, поки немає комплексів, які можуть забезпечити одночасне навчання майже трьох сотень людей. Тому зупинили свій вибір на комплексі в Трускавці, де раніше проводили свої навчальні курси великі міжнародні та українські компанії", - написав Милованов.
Він зазначив, що формат роботи буде жорстким, лекції для депутатів триватимуть з 8:30 до 21:30.
"У комплексі з лекційними заняттями студенти будуть опрацьовувати отримані знання в групах для того, щоб закріпити їх", - додав Милованов.
"Такий жорсткий формат - це реально жесть. Навіть для мене, з досвідом дуже вимогливих програм у топових університетах. Подивимося, і хто витримає", - зазначив він.
"За сім днів не можна навчити нічому", – пишуть в коментарях. Не погоджуюсь. В корпоративному навчанні, а також навчанні з публічного врядування досить часто використовуються дво-, триденні та тижневі інтенсиви. Це лише перший тиждень з широкого плану навчання, яке планує партія",- запевнив Милованов.
Нагадаємо, тижневий експрес-курс, підготовлений кращими українськими фахівцями, стане першим у серії навчальних програм для членів фракції, яка буде реалізовуватися протягом всього терміну роботи Верховної Ради 9-го скликання. В "Слузі народу" заявили, що проведуть освітній інтенсив, щоб новообрані депутати отримали необхідний рівень знань про сучасний стан, проблеми та перспективи різних галузей економіки і соціального життя країни; отримали глибоке розуміння бюджетного процесу і процесу прийняття державних рішень; навчилися будувати політичні стратегії перетворень, створювати законопроекти; засвоїли принципи і техніки обговорення законодавчих ініціатив із зацікавленими сторонами.
і навчання своєї фракції потреби проводити не було..
Грановський,кононенко ВЖЕ ЗНАЛИ ЯК...
А у этих бомжар откуда деньги?
До ТОГО тре було вчитися, а тепер пізно пить шампунське!!!, діячі мля!!!
Может это у тебя подгорает потому что они вслух говорят то что ты сам знаешь,а именно что тебя держат за быдло твои слуги?
Олигархам - лучше.
В олигархи б я пошёл,
Пусть меня научат... (с)
начальника транспортного цехапризывников: сложны ли курсы молодого бойцы - "упал - отжался" или "наливай и пей", а может "коси да забивай"? Какая методика была - очень сложная или? Без смертоубийства обошлось или были случаи - "вы жертвою пали в борьбе роковой"?
І ЩО ВЛАСНЕ "ДОСВІЧЕНИХ ДЕПУТАТІВ" УКРАЇНА ПОСЛАЛА НА..УЙ.
---------------------------- https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/hto-ne-proyshov-u-radu-vibori-2019-novini-ukrajini-50033634.html
Олег Ляшко
Головний шоумен Ради восьмого скликання і його політсила в парламент не пройшли: Радикальна партія фінішувала шостою, її підтримали приблизно 4% виборців. До цього фіаско Олег Ляшко був депутатом чотирьох скликань парламенту поспіль, з 2006 року: двічі він обирався від Батьківщини, двічі - на чолі власної партії.
7. Сергій Ківалов
У депутатському кріслі Ківалов провів два десятиліття, з невеликою перервою на роботу головою ЦВК під час президентських виборів 2004 року, які дали поштовх Помаранчевій революції через масові фальсифікації. Він був депутатом шести скликань Ради поспіль і одним з найдосвідченіших «регіоналів».
Тепер же почесний ректор Одеської юридичної академії та автор скандально відомого мовного закону Ківалова-Колесніченка (2012 рік) до парламенту не проходить: у рідному 135-му окрузі Одеси він програв кандидату від Слуги народу Олексію Леонову (40,23%).
8. Ігор Смешко
Екс-голова СБУ часів Леоніда Кучми і керівник новоствореної партії Сила і честь не зміг конвертувати в депутатський мандат свій раптовий успіх на президентських виборах 2019 року. Тоді він несподівано набрав більше 6%, проте Сила і честь не дотягнула до 5% бар'єру - вона фінішувала сьомою з результатом 3,8%.
9. Євгеній Мураєв
Лідер списку Опозиційного блоку не потрапляє в Раду разом з усією своєю політсилою: за підсумками обробки понад 90% протоколів Опоблок набирає трохи більше 3% голосів при прохідному бар'єрі 5%.
Мураєв, який вважає Революцію гідності «держпереворотом», а війну з Росією - «громадянським конфліктом», був депутатом двох скликань - у 2012-му і 2014 роках він обирався в парламент як мажоритарник.
10. Олександр Вілкул
Колишній член Партії регіонів і другий номер у списку Опоблоку, з 2014 року Вілкул був депутатом від цієї політсили (заступник голови фракції) і представляв її як кандидат на президентських виборах 2019 року. За президента Віктора Януковича працював віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова.
11. Віталій Хомутиннік
42-річний екс-«регіонал» Хомутиннік був депутатом п'яти скликань Ради - чотири рази входив до фракції Партії регіонів, а в нинішньому парламенті очолював депутатську групу Відродження. Тепер він втратить мандат, оскільки йшов на вибори під № 11 у списку Опоблоку.
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12. Борис Колесніков
Один з лідерів Партії регіонів, колишній віце-прем'єр і міністр інфраструктури в уряді Азарова, на нинішніх виборах Колесніков йшов як мажоритарник від Опоблоку по 49-му округу (Донецька область). Але не пройшов: він поступається меру Дружківки Валерію Гнатенку від блоку Опозиційна платформа - За життя.
Протягом останніх п'яти років екс-«регіонал» Колесніков не був депутатом, проте до цього працював у трьох скликаннях Ради.
13.-14. Брати Добкіни
Екс-губернатор Харківської області часів Януковича Михайло Добкін йшов третім номером у списку Опоблоку, а його брат Дмитро, нинішній нардеп, представляв цю ж політсилу як мажоритарник в окрузі № 178 (Харківська область) - саме тут він раніше двічі обирався в парламент.
Удача не посміхнулася жодному з них: до парламенту не потрапляє ніхто зі списку Опоблоку, а округ Добкіна-молодшого завоював висуванець від Слуги народу Олександр Литвинов.
15. Олена Бондаренко
Одіозна екс-«регіоналка» і депутат трьох скликань Ради від ПР йшла як мажоритарник від Опоблоку в окрузі № 13
...
Видел бы ты зеленые перекошенные ненавистью к вам лица пенсионеров.
Прямо шипят и из ушей пар идет.
Давно пора установить нормальные пенсии.
Если зарплата учителя 4 000 евро,то пенсия должна быть не менее 3 000.
А они вместо этого по пляжам и по Трускавцам мотаются.
ШО БАРИГА УЖЕ ПРОСРАЛ ФСЬО.
І що доля фракції(до 30 чол) сидіти 5 років в опозиції" на бобах" суто на депутатську зарплату,керуючись методичками Пєті з Іспанії..
Для ефективної роботи коаліції необхідно збудувати команду - team building. Ось цим вони і займаютья.
Немає жодного самостійно розробленого проекту законодавчого акту у Дмитра Добродомова, Михайла Бондара, Ірини Подоляк, Андрія Кота та Богдана Дубневича
дЯпутат, дЬОпутат, дЮпутат, дЕпутат, д'Їпутат.