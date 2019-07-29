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Все про:депутат (907) Трускавець (5) навчання (121) Слуга народу (171)

 У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу". ФОТОрепортаж

У Трускавці в санаторно-готельному комплексі "Ріксос" стартує тижнева школа "Зе!Депутата" для майбутніх депутатів партії "Слуга народу".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Майбутні народні депутати від партії "Слуга народу" протягом тижня проходитимуть навчання в Трускавці. З 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати будуть слухати лекції від професорів Київської школи економіки.

Повідомлялося, що інтенсив у Трускавці - це тільки перший тиждень з широкого плану навчання, яке планує партія. Навчання буде проходити в рамках комерційного контракту, а його вартість пообіцяли вказати в звіті партії "Слуга народу".

У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від Слуги народу 01

У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від Слуги народу 02

У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від Слуги народу 03
У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від Слуги народу 04
У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від Слуги народу 05

У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від Слуги народу 06

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков дає коментарі журналістам.


У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від Слуги народу 07

Спортсмен і майбутній нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк дає коментар "NewsOne".

У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від Слуги народу 08

Зазначимо, що "Ріксос", в якому проходить підготовка народних обранців, є одним з найдорожчих готелів в регіоні: згідно з офіційним прайсом, сьогодні, в "високий сезон" номер сингл коштує 3500 грн, а дабл - 4700 з харчуванням.

Також читайте: Деякі представники блоку Зеленського в Раді вже вийшли з нами на зв'язок, - депутат Держдуми РФ Слуцький

Раніше президент Київської школи економіки Тимофій Милованов у Facebook розповів про програму навчання народних обранців.

"Навчання буде максимально інтенсивним, жорстким і насиченим. Саме такий формат ми розробили спільно з представниками партії. ... При виборі місця для навчання ми зіткнулися з перешкодою: незважаючи на той факт, що Україна розвиває рекреаційну складову економіки, поки немає комплексів, які можуть забезпечити одночасне навчання майже трьох сотень людей. Тому зупинили свій вибір на комплексі в Трускавці, де раніше проводили свої навчальні курси великі міжнародні та українські компанії", - написав Милованов.

Він зазначив, що формат роботи буде жорстким, лекції для депутатів триватимуть з 8:30 до 21:30.

"У комплексі з лекційними заняттями студенти будуть опрацьовувати отримані знання в групах для того, щоб закріпити їх", - додав Милованов.

"Такий жорсткий формат - це реально жесть. Навіть для мене, з досвідом дуже вимогливих програм у топових університетах. Подивимося, і хто витримає", - зазначив він.

"За сім днів не можна навчити нічому", – пишуть в коментарях. Не погоджуюсь. В корпоративному навчанні, а також навчанні з публічного врядування досить часто використовуються дво-, триденні та тижневі інтенсиви. Це лише перший тиждень з широкого плану навчання, яке планує партія",- запевнив Милованов.

У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від Слуги народу 09

У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від Слуги народу 10

Нагадаємо, тижневий експрес-курс, підготовлений кращими українськими фахівцями, стане першим у серії навчальних програм для членів фракції, яка буде реалізовуватися протягом всього терміну роботи Верховної Ради 9-го скликання. В "Слузі народу" заявили, що проведуть освітній інтенсив, щоб новообрані депутати отримали необхідний рівень знань про сучасний стан, проблеми та перспективи різних галузей економіки і соціального життя країни; отримали глибоке розуміння бюджетного процесу і процесу прийняття державних рішень; навчилися будувати політичні стратегії перетворень, створювати законопроекти; засвоїли принципи і техніки обговорення законодавчих ініціатив із зацікавленими сторонами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140061
 
 
 Топ коментарі
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А Ви побачили що компаха що прийшла до влади зовсім не знає таких понять як "неетичність" "недоречність" Звідси все що ми бачимо - публічний "відпочинок" в Одесі, дорогущі тім-білдінги у "Рісксусі" далі буде - "Партійні" Зе-корпоративочки, Зе-марафончики, Зе-походики на природу. Те що частина країни воює, сидить в окопах під обстрілами, волонтерить по госпіталях, хтось чекає своїх близьких з фронту - їм побарабану. Вони з іншого світу. А секта Зе кричить "Ура" и в воздух чепчики брасает..Наслідки звісно будуть, не можуть люди без крапі сумління довго керувати. І не кажіть тоді що Вас не попереджували!
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У них уже куплены виллы в Италии. Когда полностью обворуют Украину, то просто сбегут из страны.
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звичайно.. приватна економ-поїздка Порошенко на Мальдіви чи досебе в Іспанію бюджет зекономила..
і навчання своєї фракції потреби проводити не було..
Грановський,кононенко ВЖЕ ЗНАЛИ ЯК... У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 2369
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Петя ездил на свои, нищеброд, у
А у этих бомжар откуда деньги?
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Ну, Юля дешевле пиарилась - всего навсего свой кабмин на каток с журналистами выгоняла.
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Дивіться я не писав за чей рахунок ці "посиденьки" Мені особисто байдуже - чи за рахунок Ахметова, чи Коломойского, чи Зеленського, чи його віртуальної "партії". Коли Зе керував "Карталом" він волен був робити для "своїх" будь-що. А зараз мажори стали "державними діячами" та з них поперла корпоративна культура. Що це недоречно робити у країні що воює - їм не зрозуміти. А те що як пня не одягай -пнем залишиться і так зрозуміло
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А скільки буде горіли вицмулено, а скільки м'яса пережеруть, а скільки нардепок покохають, а результат один, якщо не знають таблицю множення, хер чого навчиш!
До ТОГО тре було вчитися, а тепер пізно пить шампунське!!!, діячі мля!!!
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А пришествие святого Зеленуария будет ?
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мне вот эта картинка понравилась. валит гад экзаменатор по черному

У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1765
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А кто тебе сказал что "*********" не спокойны?
Может это у тебя подгорает потому что они вслух говорят то что ты сам знаешь,а именно что тебя держат за быдло твои слуги?
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Заглохни чавирло. Лякати воно надумало. Не злякались зека, не боїмося і його блазня.
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Про болезни лучше Вам вообще не заикаться. Соя значительно полезнее шаурмы. Мясо - главная причина онкологии. Так что пора на обследование.
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Дуже правильно, що влаштували такий інтесив. У порохоботів черговий салют від рвущихся пердаків.
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Зебыдло выбрало неграмотных дегенератов, а салют у порохоботов. Ладно, зебил)
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Держите нас в курсе процесса обучения юзика... Особенно интересуют оценки по сдаче букваря и таблицы умножения. Спасибо.
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На первых кадрах, очевидно, сам агамемнон после ознакомления с окончательным результатом выборов, а видео взято с его инстаграмма
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Депутатам - хорошо,
Олигархам - лучше.
В олигархи б я пошёл,
Пусть меня научат... (с)
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власть лучше денег. патамушо деньги это не всегда власть. а власть это всегда деньги.
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Я так понимаю, что местным модерам-порохоботам не нравится правда об их обанкротившихся и дотла прогнивших соевых божках, отправленных народом в выгребную яму украинской политики? Другой причины для стирания моих постов я не вижу. Смиритесь, наконец, господа с тем, что вы - по большому счету давно уже никому не интересные политические лузеры!
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просто владелец цензора был и есть за Порошенка
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Дурака хоть в ступе толки, все останется дураком.
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Обучение на "козаков гаврилюков" начато!У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1319
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Відчизняний. Завтра в Трускавець іноземці приїдуть, зупиняться в цьому готелю. Чи пан проти?
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С менагерами понятно, расскажут так, что всё купишь. Хотелось бы послушать начальника транспортного цеха призывников: сложны ли курсы молодого бойцы - "упал - отжался" или "наливай и пей", а может "коси да забивай"? Какая методика была - очень сложная или? Без смертоубийства обошлось или были случаи - "вы жертвою пали в борьбе роковой"?
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Якщо такі тупі,якого хрену у депутати йшли?
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Тільки останній дебіл думає, що він - розумний. А розумна людина вчиться все життя.
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дехто не розуміє..що таке ВИБОРНІСТЬ..
І ЩО ВЛАСНЕ "ДОСВІЧЕНИХ ДЕПУТАТІВ" УКРАЇНА ПОСЛАЛА НА..УЙ.
---------------------------- https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/hto-ne-proyshov-u-radu-vibori-2019-novini-ukrajini-50033634.html

Олег Ляшко
Головний шоумен Ради восьмого скликання і його політсила в парламент не пройшли: Радикальна партія фінішувала шостою, її підтримали приблизно 4% виборців. До цього фіаско Олег Ляшко був депутатом чотирьох скликань парламенту поспіль, з 2006 року: двічі він обирався від Батьківщини, двічі - на чолі власної партії.
7. Сергій Ківалов
У депутатському кріслі Ківалов провів два десятиліття, з невеликою перервою на роботу головою ЦВК під час президентських виборів 2004 року, які дали поштовх Помаранчевій революції через масові фальсифікації. Він був депутатом шести скликань Ради поспіль і одним з найдосвідченіших «регіоналів».
Тепер же почесний ректор Одеської юридичної академії та автор скандально відомого мовного закону Ківалова-Колесніченка (2012 рік) до парламенту не проходить: у рідному 135-му окрузі Одеси він програв кандидату від Слуги народу Олексію Леонову (40,23%).
8. Ігор Смешко
Екс-голова СБУ часів Леоніда Кучми і керівник новоствореної партії Сила і честь не зміг конвертувати в депутатський мандат свій раптовий успіх на президентських виборах 2019 року. Тоді він несподівано набрав більше 6%, проте Сила і честь не дотягнула до 5% бар'єру - вона фінішувала сьомою з результатом 3,8%.
9. Євгеній Мураєв
Лідер списку Опозиційного блоку не потрапляє в Раду разом з усією своєю політсилою: за підсумками обробки понад 90% протоколів Опоблок набирає трохи більше 3% голосів при прохідному бар'єрі 5%.
Мураєв, який вважає Революцію гідності «держпереворотом», а війну з Росією - «громадянським конфліктом», був депутатом двох скликань - у 2012-му і 2014 роках він обирався в парламент як мажоритарник.
10. Олександр Вілкул
Колишній член Партії регіонів і другий номер у списку Опоблоку, з 2014 року Вілкул був депутатом від цієї політсили (заступник голови фракції) і представляв її як кандидат на президентських виборах 2019 року. За президента Віктора Януковича працював віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова.
11. Віталій Хомутиннік
42-річний екс-«регіонал» Хомутиннік був депутатом п'яти скликань Ради - чотири рази входив до фракції Партії регіонів, а в нинішньому парламенті очолював депутатську групу Відродження. Тепер він втратить мандат, оскільки йшов на вибори під № 11 у списку Опоблоку.

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12. Борис Колесніков
Один з лідерів Партії регіонів, колишній віце-прем'єр і міністр інфраструктури в уряді Азарова, на нинішніх виборах Колесніков йшов як мажоритарник від Опоблоку по 49-му округу (Донецька область). Але не пройшов: він поступається меру Дружківки Валерію Гнатенку від блоку Опозиційна платформа - За життя.
Протягом останніх п'яти років екс-«регіонал» Колесніков не був депутатом, проте до цього працював у трьох скликаннях Ради.
13.-14. Брати Добкіни
Екс-губернатор Харківської області часів Януковича Михайло Добкін йшов третім номером у списку Опоблоку, а його брат Дмитро, нинішній нардеп, представляв цю ж політсилу як мажоритарник в окрузі № 178 (Харківська область) - саме тут він раніше двічі обирався в парламент.
Удача не посміхнулася жодному з них: до парламенту не потрапляє ніхто зі списку Опоблоку, а округ Добкіна-молодшого завоював висуванець від Слуги народу Олександр Литвинов.
15. Олена Бондаренко
Одіозна екс-«регіоналка» і депутат трьох скликань Ради від ПР йшла як мажоритарник від Опоблоку в окрузі № 13

...
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Мародерські тролі вже злили Пєцін рейтинг в унітаз своїми дебільними постами. Продовжуйте в тому ж дусі У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 8018
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начал работу "Тренинг личностного роста для депутатов с особливими потребностями"
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такого позора Украина еще не знала, то ли еще будет, кухарки накерують
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Кто оплатил этот недельный банкет для безработных шарлатанов?
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Почему без тендерной процедуры? Даже свинарчуки до такого не додумались. Здравствуйте, меня разбанили. У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9283
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Гроші на цих нардепів з бюджету поки не виділяються. Вони офіційно почнуть працювати після прийняття присяги. Який тендер? Це приватні гроші. І відношення ціна/якість цілком вигідне. 150 дол. за добу all inclusive з якісним сервісом - цілком бюджетний варіант для іноземця.
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"Приватні гроші" - це корупція. Чи вже ніт?
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А ще Порох літав на Мальдіви за свої "приватні гроші", тому його і назвали Порох Мальдівський. Може варто тепер називати Слуга Народу Трускавецький? У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1138
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Вопли местных порохососов напоминают мне реплики просящего подаяния нищеброда при виде проезжающего мимо миллионера в лимузине
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Пиши - пиши сепарок.
Видел бы ты зеленые перекошенные ненавистью к вам лица пенсионеров.
Прямо шипят и из ушей пар идет.
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Так мизерные пенсии им кто устанавливал - твой соевый мародер или Зеленский? И что-то по результатам выборов не видно, что бы люди были недовольны новым президентом, а вот шоколадный батько нацыы вот такими пенсионерами в том числе был успешно спущен в унитаз
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Хватит уже на "соевого мародера" кивать.
Давно пора установить нормальные пенсии.
Если зарплата учителя 4 000 евро,то пенсия должна быть не менее 3 000.
А они вместо этого по пляжам и по Трускавцам мотаются.
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Спочатку незалежний аудит Пєцє, а потім будем розмовляти.
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Недовольных полный Цензор, протри глаза зебил
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ОНІ ЄЩЬО НЄ ПОНЯЛІ.
ШО БАРИГА УЖЕ ПРОСРАЛ ФСЬО.

І що доля фракції(до 30 чол) сидіти 5 років в опозиції" на бобах" суто на депутатську зарплату,керуючись методичками Пєті з Іспанії.. У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 7868
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Ученье свет, неучение - получится петекантроп. У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 7211
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Интересно кто оплачивает это ОЧЕНЬ не дешевое мероприятие? Только проживание одного «студента» за неделю стоит около 30 тыс. грн. в Риксосе. Аренда залов и т.д. тоже бабла стоит. Кто этот спонсор???
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В Испании что б иметь разрешение травить мышей и тараканов надо пройти курсы продолжительностью 290 часов. А в Украине неделька - и писать законы!
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Писати закони - колегіальний процес. Для цього поза депутатським корпусом залучають експертів, помічників, науковців... А нардепу треба мати добру волю, щоб все це організувати.
Для ефективної роботи коаліції необхідно збудувати команду - team building. Ось цим вони і займаютья.
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За рік роботи депутатів 8-го скликання.Львівщина.

Немає жодного самостійно розробленого проекту законодавчого акту у Дмитра Добродомова, Михайла Бондара, Ірини Подоляк, Андрія Кота та Богдана Дубневича У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4583



У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 7063









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Они целую неделю будут учиться жать на кнопку ,, законы же , будет писать Беня . У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 2331 .
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Пивварэныки, а лекции Сандея Аделаджи и Роберта Флэтчера будут?
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З учбового завдання на правопис - обери правильний варіант:
дЯпутат, дЬОпутат, дЮпутат, дЕпутат, д'Їпутат.
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Особливо сподобалось про дуже складний розклад дня У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 7608
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Та шо там обучать, руку поднял- голосуем за, не поднял - против, там где крестик - расписался. Всё! И на это целая неделя ? 😂👏👏👏👏
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