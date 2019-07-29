 Нова Рада може змінити склад ЦВК, - Сліпачук

"Дивлячись на ті процеси політичні, які відбуваються в країні, не вдаватиму, що це не може стосуватися і ЦВК. Тому якщо на рівні політичної волі зміна складу комісії або її повне оновлення, то таке рішення ухвалюватиметься", - сказала вона в інтерв'ю 5 каналу, передає Цензор.НЕТ.

Також Сліпачук закликала новообраних нардепів, ухвалюючи рішення щодо складу ЦВК, перш за все, враховувати професіоналізм кандидатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламентські вибори в Україні відбулися, - глава ЦВК Сліпачук