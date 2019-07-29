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 Політика України
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Все про:ЦВК (755) Сліпачук (60)

 Нова Рада може змінити склад ЦВК, - Сліпачук

Глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що не виключає того, що Верховна Рада нового скликання може змінити склад Комісії.

"Дивлячись на ті процеси політичні, які відбуваються в країні, не вдаватиму, що це не може стосуватися і ЦВК. Тому якщо на рівні політичної волі зміна складу комісії або її повне оновлення, то таке рішення ухвалюватиметься", - сказала вона в інтерв'ю 5 каналу, передає Цензор.НЕТ.

Також Сліпачук закликала новообраних нардепів, ухвалюючи рішення щодо складу ЦВК, перш за все, враховувати професіоналізм кандидатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламентські вибори в Україні відбулися, - глава ЦВК Сліпачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140060
 
   
 Топ коментарі
 
Должна,должна,шлёндре Грановского в ЦИК делать нечего.
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Логично. Убрать всех ставленников от коррупционеров-мародёров БПП и НФ.
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Это полумера, нужна реальная демократия. Не только президента и детапутов должен избирать народ, но и ЦИК и судей. И с работающим механизмом отзыва. А то получается анекдот - голосует народ, а результаты голосования ему объявляет власть. Когнитивный диссонанс какой-то.
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Должна,должна,шлёндре Грановского в ЦИК делать нечего.
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это политическими процессами не назовешь, просто сценарий от 95 с примесью слуги кому то но не народу...
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Вы заметили, что, как по команде, в украинских СМИ "просто перестали стрелять"?
Про какие-то телодвижения, демонстрирующие, якобы, какие-то намерения, рассказывают, но войны с паРашей нет и борьбы нет...
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я читаю Бутусова в оригинале и могу составить тариф подкупности журналистов. Вы на блоги здесь посмотрите, на новости, нет Украины ни в политике ни в экономике, есть только ЗЕ решит, скажет, придумает.....сыграет...и вырванные клочки слов о сегодня в Украине от Европы...
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А если у Зеленского выходит какая-то хренотень, то виноватым будут люди папередника - Порошенка
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Это ты про какую хренотень? Конкретно можно? Я пока еще не слыхал от ЗЕ, что виноваты папередники, только со слов *********** таких как ты.
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Начали с мониторов, которые якобы спер Порошенко. А потом оказалось, что тупарь Данилюк просто не нашел комнату.
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А зачем нужна борьба? Борьба - это процесс, который у нас шел 5 лет и которому конца не видно. Тебя это устраивает? Тебя устраивают, что гибнут люди, в т.ч. из из вашей паРаши? Войну надо заканчивать или прекращать, а не бесконечно бороться. Точьно также и с коррупцией. Её надо преодолеть, а не бесконечо бороться.
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Ой, знакомая песня в стиле ватанов и кацапов про "гибнут люди", войну надо прекращать и др. Войну можно прекратить на условиях ***** хоть завтра. Но эти условия нормальных патриотов Украины не устраивают. Если ты "устал" от войны, вали на парашу.
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Логично. Убрать всех ставленников от коррупционеров-мародёров БПП и НФ.
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Зеб, кто этот мародёр и что и сколько он намародёрил?
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и поставить всех ставленников от прокремлевских холуев
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мне они ник чему . украинцы сами их выбрали. к сожалению
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Мене цікавить ЮРИДИЧНО-ОБГРУНТОВАНА причина можливої заміни ЦВК. Зебільні "обгрунтування" штибу "шльонди" - не прокатять; принаймі, в ПАРЄ, в ЄС, в Вен.комісії...
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При підрахуе было хорошо? Юридично обгрунтовано?
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Если ЦИК регистрирует откровенно вражеские и рашистские партии, а также и кандидатов, ездивших на лошадках неизвестно где, но только не в Украине. Так же и других кандидатов, отсиживавшихся в москве или европейских столицах...
Конечно, такую ЦИК нужно менять.
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абсолютна хернь. В ЦВК нема (і не повинно бути!) повноважень визначати які партії "вражеские и рашистские". А також відслідковувати, хто де їздить, і на чому/кому. На те є інші служби та відомства.
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Тоді замість ЦВК треба поставити комп'ютер - нехай реєструє усіх підряд. Навіщо такому ЦВК ще й зарплатню платити?
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ще раз: "є інші служби та відомства". І уточню: є законодавство, яке регламентує їхню діяльність. "Як хочу так і ворочу" - в демократичному суспільстві не катить.
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Тут би примусити зебіла підписати новий Виборчий Кодекс (де змінено закон про ЦВК)... Він далеко не ідеальний (та й ідеальних законів в світі не існує), але, як наступний крок до демократизації в Україні - може бути.
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СліпачукЧа вже накерувала Правда, любовнику її це не допомогло Тюрма за нею плаче
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