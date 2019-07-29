 Нова Рада може змінити склад ЦВК, - Сліпачук

"Дивлячись на ті процеси політичні, які відбуваються в країні, не вдаватиму, що це не може стосуватися і ЦВК. Тому якщо на рівні політичної волі зміна складу комісії або її повне оновлення, то таке рішення ухвалюватиметься", - сказала вона в інтерв'ю 5 каналу, передає Цензор.НЕТ.
Також Сліпачук закликала новообраних нардепів, ухвалюючи рішення щодо складу ЦВК, перш за все, враховувати професіоналізм кандидатів.
Про какие-то телодвижения, демонстрирующие, якобы, какие-то намерения, рассказывают, но войны с паРашей нет и борьбы нет...
Конечно, такую ЦИК нужно менять.