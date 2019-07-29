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 Політика України
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Все про:Крим (7218) ВЕЗ (5) Кориневич Антон (3)

 Закон про вільну економічну зону "Крим" потрібно серйозно змінювати, - представник Зеленського в АРК Кориневич

Український закон про вільну економічну зону "Крим" вимагає серйозних змін. До роботи над цим питанням потрібно залучити українських та міжнародних експертів.

Таку думку висловив представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії

"Питання комплексне і важливе, і, звичайно, воно хвилює кримчан. Всі ми знаємо, що закон про вільну економічну зону "Крим" дійсно піддається абсолютно конструктивній і обґрунтованій критиці. Думаю, що цей закон потрібно серйозно міняти, над ним треба серйозно попрацювати українським експертам. Можливо, залучити міжнародних експертів. Тому що там дійсно дуже багато проблемних питань", - зазначив Кориневич.

На його думку, потрібно окремо звернути увагу на вирішення питання зі статусом громадян України з кримською реєстрацією, які, відповідно до закону про СЕЗ "Крим", мають статус нерезидентів.

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"Кримчан, які проживають на території Криму, не вважають резидентами України, відповідно – вони мають обмеження щодо отримання банківських та інших послуг. Ми над цим питанням будемо обов'язково працювати. Будемо дивитися, яким чином його краще вирішити, або в межах напрацювання змін до цього закону, або іншим способом. Кожна кримська неурядова організація про це говорить - це одне з головних проблемних питань. Тому, я думаю, найближчим часом ми почнемо його вирішувати. це важливо, і я вам гарантую, що це питання ми не обійдемо увагою", - запевнив постпред президента України в АРК.

Згідно з положеннями про вільну економічну зону "Крим", які діють з осені 2014 року, в Криму не стягуються загальнодержавні податки і збори, а зареєстровані тут фізичні та юридичні особи вважаються нерезидентами. Термін дії зони - 10 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140057
 
   
 Топ коментарі
 
Из партии #дедывоевали прямиком в партию Слуга народа...
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Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в «Московию» и назвал единственным результатом Майдана «легализацию нацизма». Об этом он заявил в интервью изданию «Страна.ua».
Говоря об инициативе своего однопартийца Никиты Потураева о переименовании России, Бужанский отметил, что она противоречит здравому смыслу.
«К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича (Порошенко - прим. ред.)», - сказал он.
Бужанский выразил уверенность, что подобные заявления «демонстрируют неадекватность». «Если мы хотим, чтобы к нам относились как к серьезным людям, то мы должны быть серьезными людьми», - добавил он.
Кроме того, политик раскритиковал решение бывшего президента Петра Порошенко праздновать «День освобождения от Советского Союза».
«Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана - легализация нацизма», - заявил депутат.
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Согласно положениям о свободной экономической зоне "Крым", действующим с осени 2014 года, в Крыму не взимаются общегосударственные налоги и сборы

А порохосрань нам рассказывала что крымские предприятия и заводик Петиного кореша Фирташа платят налоги в украинский бюджет Закон о свободной экономической зоне "Крым" нужно серьезно менять, - представитель Зеленского в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 6912
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гнать крысчан ватников-предателей ссаными тряпками,да подальше.
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сколько можно заниматься "галиматьей" то предателей
Крыма, то шоблы ОРЛДО… а как насчет остальной Украины???? пока будете
"стогнаты" потеряете ВСЮ Украину.. дебилы... проснитесь придурки и включите
мозги и реализм и не де юре на бумажке по Будапешту нам также много чего
наобещано а по факту.. так и тут смотрите по де факто по реализму 6 год как
Крым не с нами и они не стремятся обратно они построили мост нравиться или нет
но такова реальность они нагло построили и запустили 2 ТЭЦ имеет Крым свой
свет....а с водой вопрос да не решен но рано или поздно он будет решаться за
большие деньги вода это товар и когда Украина строила перемычку шлюз она
установила водомерные узлы учета понимая- что воду когда то в Северо- Кымский
канал будем просто продавать...
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вы не поняли, им надо снова законы поменять.....а так вы правы, остальные не популярная тема
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знаетет вспоминаетет мультик про Карлсона там есть сценка когда Домомучительница говорит Малышу мол вымой руки а он а зачем руки мысть -если есть кушать все равно нечего... так и тут зачем Закон по Крыму... если Крыма как бы нет и как бы эфимерно есть...
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молодые воспринимают слова на ура, но не думают, что если уволил, наорал, нахамил, то это не реформа, а просто по роли, Кто идет на места уволенных......вопрос а вот средний возраст уже слушают и думают.Здесь идет дальнейшее зомбирование громкими словами на пустом месте
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Если у тебя есть дырка в жопе то можешь ее продавать как и жопу своей матери и своих детей
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у тебя что имеется обрезанный член или мохнатая...пилотка шобла сгинь отсюдова ..
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У нього дефектна жопа. Без дірки. Тому їсть і опорожняється одним отвором. ☺
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И что, если у них все решено, то нам их надо понять и простить? Какая-то дебильная или ватная логика.
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Таке враження що "зелена " команда збирається не Донбас, чи Крим приєднати до України, а навпаки Україну прєдната до Донбасу.

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Так наз. "Лунное посольство" распродаёт участки на Луне. При желании можно купить участок и на Марсе...
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Яка може бути "свободна економічна зона" в кримнаші?
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Так она есть , СЄЗ , с 2014г. Принимался закон с далеко идущими целями в плане торговли с оккупированньім Крьімом , сулил "рошенам" огромньіе прибьіли , но не получилось у барьіг "и рьібку сьесть...".
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Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в «Московию» и назвал единственным результатом Майдана «легализацию нацизма». Об этом он заявил в интервью изданию «Страна.ua».
Говоря об инициативе своего однопартийца Никиты Потураева о переименовании России, Бужанский отметил, что она противоречит здравому смыслу.
«К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича (Порошенко - прим. ред.)», - сказал он.
Бужанский выразил уверенность, что подобные заявления «демонстрируют неадекватность». «Если мы хотим, чтобы к нам относились как к серьезным людям, то мы должны быть серьезными людьми», - добавил он.
Кроме того, политик раскритиковал решение бывшего президента Петра Порошенко праздновать «День освобождения от Советского Союза».
«Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана - легализация нацизма», - заявил депутат.
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Из партии #дедывоевали прямиком в партию Слуга народа...
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"Бужанский выступал за экс-президента Виктора Януковича и его "Партию регионов". Принципиальный противник Майдана. Искренне ностальгирует по СССР. Последовательный и принципиальный избиратель регионалов. Признаёт военный гений Жукова. Сочувствует Сталину. Уверен, что мова - это метод красть"
https://www.uaportal.com/news/maksim-buzhanskij-kto-on-chto-govoril-o-majdane-i-sssr.htm
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Мама Рімма хвалилася що теж виховала свого синочка Вову як ;совєтсково чєловєка; і у великій повазі до дєдушки та ;нєкогда вєлікой страни;.
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Ну чтобы было полное понимание человека, о котором зашла речь было бы корректным дать ссылку все таки на все его интервью, а не только процитировать отдельные выдержки из него. Думаю у читателей хватит мозгов чтобы сложить самостоятельно о нем мнение. Я вот примером прочитав интервью далеко не со всем согласен, но определенная часть его рассуждений довольно адекватная.
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у меня давно полное понимание об этой твари. что ты там адекватного увидел - я не знаю. да и все равно мне. после того как 43 % даунов выбрали вот таких вот адекватных я понимаю - ближайшее время толку в стране никакого не будет.
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Оу,оу,оу. Такое впечатление создается что есть только мнение некоего Стрелка и есть остальное - неправильное. Я дал возможность людям оценить самостоятельно данное интервью. Не более. Каждый сам сложит мнение и не нужно людям разжевывать - не глупее тебя думаю. Вы уже обломились с тем что считали народ даунами, хотя не далее как пять лет назад эти же самые "дауны" в один тур выбрали вашего кумира. Тогда они таковыми не являлись? Или что произошло, что все вокруг стали идти не в ногу и только адепты соевой секты свидетелей Петра идут вногу? А вообще является правилом хорошего тона ссылаясь на кого бы то ни было давать ссылку на данный материал. Что я адекватного лично увидел в нем - челове понимает что выборы к примеру были не ЗА Зеленского, а ПРОТИВ Порошенко. Человек понимает, что нужно еще отрабатывать и доказывать работой данное народом авансом доверие. Человек понимает, что Крым и Донбасс наши и разбрасываться ими нельзя. И т.д. Кроме того перегибы в сторону излишнего национализма у нас таки есть в политике и это основная часть украинцев не поддерживает. Доказательство тому низкий результат на выборах у "Свободы". Оголтелое вышиватничество в Украине не проходит. Национализм и патриотизм и так свойственен украинцам. И паразитировать на нем доводя до абсурда не стоит.
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Ну а зебилы как, поддерживают сей спич?
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У відповідь на "Единственный результат Майдана - легализация нацизма",
пропоную Бужанского, назавати руссо-фашистом всім категорія це чмо відповідає
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А ваще отменить этот закон не судьба?
Упитанный этот представитель - видать, кацапы в Крыму его не обижают...)))
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Согласно положениям о свободной экономической зоне "Крым", действующим с осени 2014 года, в Крыму не взимаются общегосударственные налоги и сборы

А порохосрань нам рассказывала что крымские предприятия и заводик Петиного кореша Фирташа платят налоги в украинский бюджет
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Зею, говорилось о Лугандоне, когда они были зарегистрированы в Украине, но когда их отжали орки, то уЗеленский заговорил о товарообмене с Лугандоном.
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срок зоны действия зоны 10 лет, как предусмотрительно(
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Противно слушать этих разных представителей! Сами создают проблемы. Их эти законы видно устраивают. Если нет отмените их.
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А что там менять, и експертов еще вызывать для изменения такого позорного и предательского закона. Етот закон легализировал сотрудничество прошлой власти с окупантами. Его нужно отменять а крымскую зону признавать окупированной. Говно оно и есть говно и не нужно призывать експертов чтобы ему сменить название.
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Прошлая власть? :D

Герус заявил, что Украина не может разорвать экономические отношения с Россией
"Я думаю, что не может. Если мы принимаем решение, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией .
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.
http://www.dsnews.ua/politics/gerus-ukraina-ne-mozhet-razorvat-ekonomicheskie-otnosheniya-25052019113900
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Бред. Если Украина поставляет на ********* товаров на $0,7млрд, а ********* поставляет в УКраину своего говнотовара на более $8,5 млрд то ета торговля делает сильнее только нашего врага а никак не нас и все кто предлагает торговать с врагом окупировавшему нашу земля и ведущему с нами войну являются предателями подлежащими уничтожению. Ето касается и Парашенка и членов новой власти, если они на ето пойдут.
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Т.е. уЗеленский совершает настоящую зраду?
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Не нужно меня подлавливать. Если ЗЕ будет торговать и сотрудничать с врагом так же как Парашенко он будет таким же врагом и предателем УКраины.
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Ясно, уЗеленский это заявил, но его избрали в Раду, а теперь - если...
Шикарная логика.
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Ну и ? Покупать сьірье - правильное решение , а вот товарьі с вьісокой добавленной стоимостью - в бан ! Никаких авто , бьітовой техники и єлектроники и пр. ширпотреба.
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Это так уЗеленский сказал или Вы додумали за Голобородько, что он так поступит?
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Бульбаш , не нужно бьіть єкономистом , чтобьі сделать верньіе вьіводьі. Вьі же "Горизонтьі" покупаете ?
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Не подскажешь - почему это лишнехромосомные всегда палятся на слове "бульбаш"?
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Не могу назвать тебя " сябром" , исходя из портяночного запаха твоих умняков , бульбаш .
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От этих рассуждений попахивает дермецом.
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не считаются резидентами Украины...
Закон про вільну економічну зону "Крим" потрібно серйозно змінювати, - представник Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 8763
И как мы собираемся возвращать Крым?
Считая крымчан не-гражданами и не давая воды - заставим проголосовать за возврат?
.
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Так вроде ж уже определились - военным путем не вернуть, значит ждать пока россия развалится, и все, попутно троллить и создавать "крысчанам" проблемы.
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Бредятина какая-то.
С таким же успехом можно говорить про закон о свободной экономической зоне Марса или Луны.
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Создание благоприятных условий крысчанам означает частичное признание Крыма российским
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