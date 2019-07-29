 Закон про вільну економічну зону "Крим" потрібно серйозно змінювати, - представник Зеленського в АРК Кориневич

Таку думку висловив представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії
"Питання комплексне і важливе, і, звичайно, воно хвилює кримчан. Всі ми знаємо, що закон про вільну економічну зону "Крим" дійсно піддається абсолютно конструктивній і обґрунтованій критиці. Думаю, що цей закон потрібно серйозно міняти, над ним треба серйозно попрацювати українським експертам. Можливо, залучити міжнародних експертів. Тому що там дійсно дуже багато проблемних питань", - зазначив Кориневич.
На його думку, потрібно окремо звернути увагу на вирішення питання зі статусом громадян України з кримською реєстрацією, які, відповідно до закону про СЕЗ "Крим", мають статус нерезидентів.
"Кримчан, які проживають на території Криму, не вважають резидентами України, відповідно – вони мають обмеження щодо отримання банківських та інших послуг. Ми над цим питанням будемо обов'язково працювати. Будемо дивитися, яким чином його краще вирішити, або в межах напрацювання змін до цього закону, або іншим способом. Кожна кримська неурядова організація про це говорить - це одне з головних проблемних питань. Тому, я думаю, найближчим часом ми почнемо його вирішувати. це важливо, і я вам гарантую, що це питання ми не обійдемо увагою", - запевнив постпред президента України в АРК.
Згідно з положеннями про вільну економічну зону "Крим", які діють з осені 2014 року, в Криму не стягуються загальнодержавні податки і збори, а зареєстровані тут фізичні та юридичні особи вважаються нерезидентами. Термін дії зони - 10 років.
Крыма, то шоблы ОРЛДО… а как насчет остальной Украины???? пока будете
"стогнаты" потеряете ВСЮ Украину.. дебилы... проснитесь придурки и включите
мозги и реализм и не де юре на бумажке по Будапешту нам также много чего
наобещано а по факту.. так и тут смотрите по де факто по реализму 6 год как
Крым не с нами и они не стремятся обратно они построили мост нравиться или нет
но такова реальность они нагло построили и запустили 2 ТЭЦ имеет Крым свой
свет....а с водой вопрос да не решен но рано или поздно он будет решаться за
большие деньги вода это товар и когда Украина строила перемычку шлюз она
установила водомерные узлы учета понимая- что воду когда то в Северо- Кымский
канал будем просто продавать...
Говоря об инициативе своего однопартийца Никиты Потураева о переименовании России, Бужанский отметил, что она противоречит здравому смыслу.
«К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича (Порошенко - прим. ред.)», - сказал он.
Бужанский выразил уверенность, что подобные заявления «демонстрируют неадекватность». «Если мы хотим, чтобы к нам относились как к серьезным людям, то мы должны быть серьезными людьми», - добавил он.
Кроме того, политик раскритиковал решение бывшего президента Петра Порошенко праздновать «День освобождения от Советского Союза».
«Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана - легализация нацизма», - заявил депутат.
https://www.uaportal.com/news/maksim-buzhanskij-kto-on-chto-govoril-o-majdane-i-sssr.htm
пропоную Бужанского, назавати руссо-фашистом всім категорія це чмо відповідає
Упитанный этот представитель - видать, кацапы в Крыму его не обижают...)))
А порохосрань нам рассказывала что крымские предприятия и заводик Петиного кореша Фирташа платят налоги в украинский бюджет
Герус заявил, что Украина не может разорвать экономические отношения с Россией
"Я думаю, что не может. Если мы принимаем решение, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией .
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.
http://www.dsnews.ua/politics/gerus-ukraina-ne-mozhet-razorvat-ekonomicheskie-otnosheniya-25052019113900
Шикарная логика.
И как мы собираемся возвращать Крым?
Считая крымчан не-гражданами и не давая воды - заставим проголосовать за возврат?
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С таким же успехом можно говорить про закон о свободной экономической зоне Марса или Луны.