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 Політика України
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Все про:Міноборони (2691) реформи (1614) Данилюк Олександр (308)

 Для проведення військової реформи вже створено координаційний офіс, - Данилюк

Міністерство оборони має займатися виключно формуванням політики.

Про це заявив в інтерв'ю 24 каналу Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк, передає Цензор.НЕТ.

"Є ще військова реформа. Для цього ми вже створили координаційний офіс, який створений на базі вже зроблених і нових напрацювань за допомогою західних експертів, зокрема США, Канади, Великої Британії. Ми зараз будемо впроваджувати це в життя. Дуже добре, що нове керівництво генерального штабу повністю підтримує військову реформу, розуміє логіку, тому що він через все це пройшов. ... Багато чого з того, що повинні були б зробити, не було зроблено і це треба впровадити. Перш за все, для того, щоб наша армія була дійсно сильніше. Тобто має бути якісна система управління. У нас навіть на цьому рівні є певні проблеми. А базові речі, які повинні бути в кожній розвиненій країні, у нас не реалізовані. Я вважаю, що Міністерство оборони має займатися виключно формуванням політики", - зазначив Данилюк.

Відповідаючи на запитання, чи є кандидати на посаду міністра, Данилюк сказав: "Коли будуть, ми вам обов'язково повідомимо. При формуванні уряду, звичайно, буде міністр оборони, і ви про це дізнаєтеся. Завжди була проблема у співпраці міністра оборони і начальника генштабу. Тому потрібно нормалізувати загальну систему управління. Наприклад, є потрібний проєкт, який передбачає ведення обліку усіх одиниць нашого озброєння".

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За його словами, потрібно не просто провести аудит, а й мати реальний результат. "А результат - це система, яка працює. Коли ми розуміємо, де є потреба в боєприпасах, і знаємо, звідки і як швидко туди їх доставити. Така система мала б бути відбудована ще в 2014 році", - додав Данилюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140055
 
   
 Топ коментарі
 
Зедебилоиды пришли растаскать, то что предыдущая власть совместно с волонтерами и народом Украины создавала из ничего в 2014 год - реформировать, пардон разворовать в 2019 году. Не зря батя воровской мафии Зедебила ( Беня Коломойский а в народе жидок) говорит мне ничего от Украины не надо кроме моих мифических 5 млрд.
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Це все вже більше схоже на розвал та руйнування всього, що хоч якось працює, а не на покращення.

Можливо, що зелена шмаркля, це не тільки блазень і маріонетка каломойші, а ще й рашистська, кремлівська консерва, що виконує замовлення кремляді по ослабленню та розвалу України, недаремно цей придурок заробляв основним чином на плюндруванні України саме за поребриком, на паРаші.
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а Армия действительно должна формировать политику или просто охранять страну и быть вне политики.....
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Да ты зеофил сам бы тут лишний раз не визжал
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так они и плывут по наработанному раньше и не ими , просто друге слова употребляют....а вот что будет потом......то будем посмотреть...
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Может наконец то все військові частини підпорядкують ГШ?Но таке навіть Гріценко не получилося
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Хто буде очолювати офіс? Фотограф? продавець піцци? Няня? Стріптизерка? Масажист?
Хто з ЗеБілІв?

Вони нареформують, в результаті можна не сумніватись.
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Як завжди- представник МОУ (60 РІЧНИЙ військовий пенсіонер)
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Во фразе:"Мы сейчас будем внедрять это в жизнь." пропущено одно слово- говно. Можете вставить в любое место!
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До чого тут "навибирали"? Йде господарський спір. ЯК ВИ ВЖЕ ДІСТАЛИ СРАТИСЯ!
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господарський спір , отлично, мне принадлежит земля на которой наши позиции под Песками.

Нах вояк с пляжа?
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Все нормально, нема за що вибачатися, головне, що намагаєтесь спілкуватися українською, виправляти помилки - нормально, суперечка.)
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Всі помиляються час від часу, наслідок декількох віків політики ассіміляціі, зкацаплення, руйнування всього українського. З українізацією всієї освіти становище буде виправлено вже за покоління, тобто за 20 років,а це зовсім недовго в історичному сенсі, якщо ЗеБіли, звичайно, тільки не загальмують.
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Зедебилоиды пришли растаскать, то что предыдущая власть совместно с волонтерами и народом Украины создавала из ничего в 2014 год - реформировать, пардон разворовать в 2019 году. Не зря батя воровской мафии Зедебила ( Беня Коломойский а в народе жидок) говорит мне ничего от Украины не надо кроме моих мифических 5 млрд.
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Це все вже більше схоже на розвал та руйнування всього, що хоч якось працює, а не на покращення.

Можливо, що зелена шмаркля, це не тільки блазень і маріонетка каломойші, а ще й рашистська, кремлівська консерва, що виконує замовлення кремляді по ослабленню та розвалу України, недаремно цей придурок заробляв основним чином на плюндруванні України саме за поребриком, на паРаші.
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+++ !!! Саме цим бєня і активно займається , для чого потрібно розвалити ЗСУ .
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Але про це говорили під час виборів. Та для зеленого лохторату то нецікава, зовсім не прикольна, нудна інформація. ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ЗЕЛЕНСЬКОГО (ЩОБ ПОТІМ НЕ БУЛО "МУЧІТЄЛЬНО БОЛЬНО")?
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прикинь, предыдущее свидетель создовало))
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В Украине реформа и уничтожение, это два одинаковых по значению слова. Зеленский от Порошенко отличается только размерами.
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Що називається - дожився. Все в моєму житті було, а от таке вперше. Політикові дорікнули надмірністю патріотизму.
Ви вгадали. Останнім часом мені стали траплятися відомі блогери (з тих, хто зазвичай пишуть мовою окупанта), які стали дорікати партії ЄС і її лідерові Петру Порошенку тим, що він ніби став використовувати риторику ВО «Свободи». Мовляв, от якби не використовував!.. Мовляв, не має така риторика успіху серед українців…
Про що йдеться? Звісно, про весь набір тез, що об'єднуються під гаслами «Армія! Мова! Віра!» Самі зважте, ну хіба можна до українців от так? Прямо зразу з патріотизмом? Українці, мовляв, особи ніжні - патріотизму їм давати треба в аптекарських дозах… Інакше - передоз, а потім…

Не до кінця зрозуміло лише, а ті українці, які в 14-му пішли на фронт по мобілізації у ЗСУ та в добробати, вони такі самі українці чи якісь обрані? До них зі сферами патріотизму підходити можна так само з обмеженими дозами чи не дуже? Ні, я знаю, що чимало з них Петра Порошенка на дух не переносять. За що завгодно не переносять, але не за патріотизм. Вони його ненавидять, наприклад, за те, що замість насичувати армію технікою та міняти систему харчування Петро Порошенко мусив вивести під камери зв'язаного Медведчука, самому вийти з козацькою шаблею та зарубати… на шмаття… аби… вороги, політботи і корисні ідіоти облили би багном Петра Порошенка з приводу чогось іншого.
Ви сумніваєтеся, що вони змогли б? Шановні, Москва свого часу, не маючи телебачення та інтернету, з лайном змішала гетьмана Мазепу, який Україною доти керував більше 20 років. Ви сумніваєтеся в її можливостях зараз за наявності Ольгино, відомства Суркова та нафтогазової ренти?
Отже, справа не в патріотизмі. Чимало з тих, хто проголосував у тому числі за чинного президента, гасла «Армія! Мова! Віра!» сприйняли б залюбки, якби вони не звучали від Петра Порошенка особисто. Тоді в чому проблема? В тому, що Петро Порошенко бере на озброєння гасла ВО «Свободи»? Але саме це - брехня від і до.
Так, партія ЄС і Петро Порошенко висловлюють гасла українського націоналізму. А ВО «Свобода» та її сателіти - ні. Вони - не націоналісти. Вони - лівота. Уважно прочитайте їхні програми і порівняйте їх з програмами Юлії Тимошенко, Олега Ляшка, соціалістів, комуністів… Прибічники ВО «Свободи» цього навіть не приховують і відверто заявляють, що їхня ідеологія - соціал-націоналізм. Той факт, що найбільш відома політсила, яка поєднувала в своїй назві поняття «соціалізм» і «націоналізм», це були нацисти Гітлера, прибічників ВОС не хвилює аж ніяк. Так само як їх не хвилює той факт, що оті їхні лівацькі гасла під націоналістичним оздобленням ідуть в категоричне протиріччя з батьками-засновниками українського націоналізму. Почитайте «Націоналізм» Дмитра Донцова. Ця книга - суцільний панегірик тим, для кого інтереси держави вищі за інтереси особисті, і хто готовий жертвувати задля держави, а не вимагати в неї. Ба більше, ідеї ліваків Донцов в «Націоналізмі» не просто не сприймав, він глузував з них і їх висміював. Колишній «мінстець» за гетьмана Скоропадського, голова Української Телеграфної агенції в часи Гетьманату Дмитро Донцов аж надто гарно знав ціну і лівацьким гаслам, і їхнім носіям. Свій «Націоналізм» він писав в тому числі з власного гіркого досвіду.
Лівацтвом розважається ВО «Свобода» і близькі до неї організації. Та чи властиве воно партії Петра Порошенка? Ні, і ще раз ні. Можна дорікати ЄС чим завгодно, але не лівацтвом. Так, у нашому патерналістському суспільстві на певні популістські кроки йти доводиться, і на це приречена будь-яка політсила. Але. Навіть більшовики не називали українських націоналістів із загонів отаманів, з ОУН та УПА «націонал-соціалістами». Вони їх називали «буржуазними націоналістами». Називали так, бо гарно знали, що Москві не страшна лівота - їм страшні ті, хто несе націоналістичні ідеї, маючи буржуазне підґрунтя. Чиї прибічники - підприємці, фахові робочі, вільна творча інтелігенція - найбільш прогресивна частина суспільства. Як раз та верства, яка створила волонтерський рух. Наразі силою, яка не впадає в лівацький популізм, але висловлює націоналістичні ідеї, є як раз таки ЄС.
Тому її бояться. Чинна влада - це люди, які знімали серіали для російського ринку, і яким поперек горла квоти на українську та створення патріотичного кіно. Вони обов'язково будуть ламати закон про мову. Вони обов'язково тяжитимуть до «другої державної» в будь-якому її прояві. Звісно, найбільше цьому опиратиметься «Європейська солідарність». Тому й відбуваються спроби її спаплюжити як раз у знакових питаннях. В гаслі «Армія! Мова! Віра!». Мовляв, «хіба ви не бачите, що там забагато патріотизму?»
А я думаю так. Якщо тобі починають дорікати патріотизмом, значить, ти все робиш вірно.
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Мене на днях назвали ;йо....м бандерою;.
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Так от чому "Свобода" так зненавиділа Порошенка,-- за патріотизм, а головне за основні державницькі досягнення.
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Думаю все просто пояснюється боротьбою за патріотичний електорат. Як на мене, треба об'єднуватись, а не чубитись.
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Для імперій націоналізм страшний сон , бо це їхній кінець . Тому і жахають біомаси націоналізмом якому приписують невластиві йому риси шовінізму . Така річ як націонал-шовінізм викликає в людини однозначну реакцію , цим і користуються імперці запудрюючи людську свідомість . Відносно націонал- соціалізму , то в С.Бандери одним з провідних лозунгів був " Земля селянам , заводи робочим " .
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Всі патріотичні, націоналістчні сили мають об'єднуватись, підтримувати один одного, а не чубитись. Іншого шляху нема. Про ВО "Свобода" багато вигадок, але ж так просто зайти на сторінки ВО "Свобода", Тягнибока, Кошулинського, Фаріон, Левченка... і робити власні висновки. https://www.youtube.com/channel/UCmk4BVI60l1iApKEWfqXaKQ
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а чего ты жалуешься, это самые трезвые, не забыченные мнимым петькиным "патриотизмом", парашенковы избиратели ему советуют: хватит кривлятся, адекваты уже всё давно поняли, подстилка, ху....лова, в чем, собстнна??
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"Военньій кабинет" Батькивщиньі под руководством Сенченко провел большую работу в данной области , стоит использовать их наработки и предложения. Имхо
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Чому "непонятную" реформу? Усе вже ясно, як склянка води. Відібрати у солдат і курсантів нормальне харчування і морити їх голодом -- це їхня реформа? Чи відмінити закупівлю для військових зимової форми -- нехай замерзають -- це їхня реформа?. Може Зеленський вирішив, що до зими вже не буде Армії?
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Відносно зимової форми то команда Зє захищє бюджет від марнотратства . Команда має реальні "досягнення" . Вже зекономлено немало , відмінили парад , відмовились від "Букових" тренажерів , завели кримінальну справу про створення прикордонного поста "Маріуполь" де будуть бачити кацапів за 50 км. , під час бойових дій скорочують 1000 одиниць медперсоналу . Правєльним путьом ідьоте таваріщі до крємля .
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Прежде всего военнослужащим-женщинам следует разъяснить особенности износа женских колготок в районе икроножных мышц при их трении о погоны: наиболее интенсивный износ колготок вызывают погоны младшего офицерского состава, в меньшей степени - погоны старших офицеров, вышитые генеральские погоны высшего офицерского состава практически не вызывают износа. Взаимодействие с погонами рядового, сержантского состава и прапорщиков относится не к проблемам износа от трения, а указывает на полное отсутствие мозгов.
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Не вам, тупорилим мокшам судити про погони на жіночих плечах. Коли ви полізли до фіннів, то завдяки саме їхнім жінкам вам не вдалося далеко просунутися. Бо вони дали відсіч не гірше за чоловіків.
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Насправді ти - Темна, бо у Світлих у слові «фінів» одна літера «н», вчи мову, дурепа.
І що ж такого особливого зробили їхні (у сенсі фінські) жінки?
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Навідайся до сексопатолога . Може і допоможе .
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А що, сексопатологи роздають м'які накладки на погони?
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Та ні , там сексуально "азабочєним" мізки вирівнюють . Десь так .
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Слизькі невігласи за парканом слів щосили намагаються приховати порожнечу у головах. До чого цей словесний понос від пана Данилюка? Нагородив купу слів і не сказав нічого - "...координационный офис, который создан на базе уже сделанных и новых наработок..." - це що таке взагалі? А просте українське слово "немає" у пана Данилюка звучить так: "Когда будут, мы вам обязательно сообщим. При формировании правительства, конечно, будет министр обороны, и вы об этом узнаете. Всегда была проблема в сотрудничестве министра обороны и начальника генштаба. Поэтому нужно нормализовать общую систему управления. Например, есть нужный проект, предусматривающий ведение учета всех единиц нашего вооружения".
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Ніяк ци уроди шоколадні не можуть успокоїтися бо коли був гівно то так розкрадали кошти на армию що чуть не лопнули. 5 складів за 2 роки браво петя. Свенарчуки і кузні оце реформи гіна шоколадного.
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для нового *********** "создан офис", для вышкребка данилюка "создан офис". Когда работать начнёте, уроды зелЁные??
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Вони вже "работають", почали з розкрадання Армії.
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А не зареформирует ли ЗЕкоманда ВСУ до уровня 2013 года?
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Після нинішніх зєрєформ в ЗСУ рівень 2013 року буде як Джомолунгма . Паскуди лєбєдєв і саламатін багато зробили для ліквідації ЗСУ , але ледь , ледь не встигли . Завадив Майдан і агресія путєна . Хоча Лєбєдєв вже майже знищив бази даних і майже ліквідував військкомати .
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Первым делом,нужно почистить генералитет и всех совковых пузанов которых Петя наплодил в таком количестве что хватит на армию КНР, поувольнять нафиг, ну а некоторых привлечь к суду за Дебальцево Иловайск Зеленополье ..... там много темных делишек и просто некомпетентности,из-за которых погибли лучшие из лучших, ну и Шеколадного тоже взять за матню ,там лет на 15 делишек гарантировано. А то "реформа" от Петра когда по сути совковую армию, переодели в пиксель, дали солдатам пару бананов на обед, а управление и отношение к солдату осталось прежним, это не реформа, а очередное Петино на..балово.
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В программу подготовки прапорщиков ввести изучение общей и специальной Теории Относительности в части проблем системной эмергентности, квантовой запутанности при релятивистском взаимодействии пространства и времени, возникающих при отдании и исполнении нетривиального ряда команд:
- копать от забора и до отбоя;
- молчать, я Вас спрашиваю;
- стой там, иди сюда
и других аналогичных.
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Цьому дотепові вже років 50 . Виступав в КВН ще з 60х з Юліком Іоффе ?
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Ну то й що?
«КВН» то ж у кацапів, на солов'їній «КВК».
В КВК не виступав, знати не знаю ніякого Юліка Іоффе, чув про Юліка Гусмана.
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Коли в голові нова інформація не осідає то змушений пережовувати старе ще з 60х ? Іоффе тоді був в Ризі , а Гусман здається в Ташкенті .
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