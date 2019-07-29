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 Найманці РФ обстріляли КПВВ "Мар'їнка". Від початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано, - пресцентр ООС

З початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Про це йдеться у зведенні штабу ОС станом на 07:00 29 липня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

"28 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Водночас, збройні формування РФ та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. Противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета. Обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано. Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Ворог обстріляв КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета, постраждалих немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Найманці РФ обстріляли КПВВ Марїнка. Від початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано, - пресцентр ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140053
 
 
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Наемники РФ обстреляли КПВВ "Марьинка". С начала суток нарушения режима тишины не зафиксированы, - пресс-центр ООС- Ето как понимать? Найманці РФ обстріляли КПВВ "Мар'їнка". Від початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 3231
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очень трудно(понять)прочитав такое сам в ступор ушел!!??(был уверен что только я этот текст не способен осилить!!) Найманці РФ обстріляли КПВВ "Мар'їнка". Від початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 8363 Найманці РФ обстріляли КПВВ "Мар'їнка". Від початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 6471
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поназбирують тупу рідню по блату до себе у штат ось вони і "пічатайуть"...
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обстреляли вчера (28.07)...а сегодня с утра (29.07)...пока нарушений нет
ну...я так понял...
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Смерть расіянсько-московським окупантам!!!! гори у пеклі клята масковії!!!!
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-Пздц.... То есть надо понимать так: обстрелы есть, а нарушения режима тишины не зафиксированы по причине выхода из строя фиксаторов.
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Так позакрывайте уже эти КПП они нужны только сепарам убийцам и их семьям.
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