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Все про:Трускавець (5) навчання (121) Слуга народу (171)

 Новообрані депутати від "Слуги народу" розпочали навчання, - Яременко

Фахівці Київської школи економіки проводитимуть навчання новообраних нардепів від "Слуги народу" в Трускавці.

Про це повідомив в фейсбуці Богдан Яременко, який переміг на мажоритарному окрузі №215 в Києві, передає Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140046
 
 
 Топ коментарі
 
Со времени объявления прошлого "перемирия" на Донбассе погибли 49 военнослужащих, еще 307 были ранены/Украина готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений /Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ /Спонсор террористов "ЛНР" Ефремов вышел из СИЗО /Статус русского языка на Донбассе нужно будет обсуждать, - Разумков/КМ Украины принял постановление о ликвидации офиса по вопросам евроатлантической интеграции "/Суд отказался разблокировать процесс переименования УПЦ МП /Суд остановил приказ о переходе ВСУ на новое питание /В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков/Олигарх Пинчук проводит конфиденциальные встречи с высшим политическим руководством страны/СБУ изъяла у "ArcelorMittal Кривой Рог" часть оборудования /Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик /Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / Деятельность новой власти показывает что опыт депутатской и министерской работы гениальностью артистов в детстве (по мнению их родителей) не заменить. Чтобы народ не впадал в уныние Иван Петрович Сидоров предлагает уверенным что установка Коломойского на дефолт выполнена не будет, а , наоборот, эпоха бедности вот-вот закончится, вести тему Что изменилось за неделю к лучшему. Он сам в 2015-2017 гг. вёл эту тему, пример -коммент01.05.2016 12:57

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В прошедшую пятницу : люди слева находятся на море в Одессе, люди справа на передовой.
Вопрос:Новообрані депутати від "Слуги народу" розпочали навчання - Цензор.НЕТ 2601 ГДЕ на этих фотках президент?
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Серожа, а зачем лично мне в Раде свадебные фотографы 😁
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Если так нравится цитировать пациентов палаты 6 из антиколорадоса тогда вон из нашего пляжа Там вы точно найдете единомышленником
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Що дурень може вивчити за тиждень? Набрали дурнів у Раду, тепер якісь експерти будуть їм два+два=4 втокмачувати. Розумніше було би замість цих дурнів отих експертів у Раду і вибрати. Чи потрібне стадо баранів, що голосуватиме безвідмовно?
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Конституцію за тиждень можна легко вивчити наприклад. Плюс ще й регламент ВР.
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Проорал конечно)
Зубожильім мало не покажется, когда ето тупое дремучее бьідло начнет голосовать.
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Дуже розумний крок - навчати роботі депутата. За п'ять років бездіяльності Ради накопичилось величезна маса питань, які треба вирішувати. Але головне питання таки відвідуваність і запобігання перекупці депутатів і їх голосів. Це треба вирішувати на законодавчому рівні. Перейшов в іншу фракцію? Залишай Раду.
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Ти, Ванька, як тільки перефарбувався в зелений колір, став типовим зеленосопливим ідіотиком. Новообрані депутати від "Слуги народу" розпочали навчання - Цензор.НЕТ 7916
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Слухаю Юлю. Вона сказала підставити Зеленському плече у добрих справах і не дати помилитись. Цілком з нею погоджуюсь
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Полный капец, и этого хотели "Зеки" коротко. Вот пусть ими и управляет клоун фотограф и разная хрень. Как с такими интеллектуалами 73% можно жить и что-то строить.
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а Мародьора чого не покликали.. навчив би на пару с Гросєй як бабло тирити
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Задача из депутатского задачника:
Депутат А внёс на рассмотрение законопроект. Депутату В насрать на внесённый законопроект. Вопрос: во что обойдётся спонсорам депутата А возбуждение интереса к законопроекту депутата В при условии наличия у последнего неподдельного интереса к продукции S-класса немецкого автопрома?
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Это правильно.
А то после "майдана" набрали в Раду разных полудурков гаврилюков, семенченко, парасюков, савченко. И получился зоопарк какойто, а не ВР. К тому же никто с ними не проводил никаких занятий.
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Совершенно верно! Разных полудурков гаврилюков, семенченко, парасюков, савченко хозяевам зеленосопливых политиков показалось мало и они решили устроить туда разных полудурков раза в три больше, чем гаврилюков, семенченко, парасюков, савченко
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это называется массовое зомбирование, думаю спецы по этим делам должны прошпионить как
именно они это делают
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А им покажут опыт принципа неопределенности Вернера Гайзенберга? Или хотя бы дадут погладить кота Шредингера? Новообрані депутати від "Слуги народу" розпочали навчання - Цензор.НЕТ 1282 Новообрані депутати від "Слуги народу" розпочали навчання - Цензор.НЕТ 1282 Новообрані депутати від "Слуги народу" розпочали навчання - Цензор.НЕТ 1282
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Ректор Гарварда ридає..філіал відкриває в центрі Трускавця...
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Задача из депутатского задачника:
Питаясь по рыночным ценам комик Юзик нажрал телеса нетто 2 центнера. Вопрос сколько нажрёт депутат Юзик, питаясь по ценам буфета Верховной Рады?
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главбух (сорри - перзидент) за 100 часов?
я в шоке, честно говоря - пришло нечто к власти, не имеющее представления ни о чем и хочет живенько так набраться знаний???
а мы что, мыши или крысы, чтоб на нас опыты проводить?
лично я категорически против, чтоб надо мной ставили опыты!
зелепупики, ведите своих детей в школу к учителю студенту или пусть вас лечит интерн с купленным дипломом!
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Було-би смішно, якби не так сумно. То вже повний звіздець. Вибрали, а тепер їх вчити будуть? Аж цілий тиждень?! І за тиждень цю різношерсту випадкову і малограмотну публіку навчать основам економіки, державного управління, ораторського мистецтва, логіки? Вивчать законодавство, конституційне право, граматику, арифметику...?! Всього того, чого нормальні люди вчаться протягом багатьох років? Слухайте, та то ж не слуги, то просто унікуми якість! Чи їх просто зібрали для проходження прискореного курсу халдея? Ну тоді це цілком реально, цього можна і за тиждень навчити.
Лише одне запитання зебілам - а кого ж ви вибрали, придурки? Де ж та політична партія, де та сила, де її ідеологія, переконання? Який в неї курс, які її цілі? До чого вона державу тепер буде вести? ЧИМ ЦЕ ВСЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ?!
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Не є в партії СН, але сказав би, що їхня ідеологія - не торгувати совістю російським шпигунам порошенкам. Як це роблять наші "націоналісти", так звані...
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Це поперше. А подруге - не може бути зараз при владі якась сила з чіткою ідеологією. Бо таке наше суспільство. Щоб ти не робив - будуть критикуючі.
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так їм там просто представлять нового регулювальника, типу чечетова, на більше ім мізків нетреба.
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Зачем депам грамота? Их дело кнопочки нажимать/не нажимать, как партийный лидер скажет...
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Посмотрите на типично укГаинское лицо этого кадра ЗеБени, а еще лучше - узнайте, о чем он думает. Украины скоро не будет...https://strana.ua/articles/interview/213997-pro-durakov-banderu-i-jarmo-buzhanskij-rasskazal-strane-kakim-on-budet-deputatom-vo-fraktsii-sluha-naroda.html
Новообрані депутати від "Слуги народу" розпочали навчання - Цензор.НЕТ 5259
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Не відкривається.
Радив би людям дивитись не на форму носа і очей, а на справи. Націоналісти підтримали на президентських мародера Порошенка. Ось такі "націоналісти"....
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1. Відкривається.
2. Стара Капітельман ніколи не стане Роксоланою.
3. Так, національність - не головне. Але що робити, коли ця національність узурпувала в Україні все: владу, економіку, пресу. Іде геноцид українців, Івване...
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Так, чи інакше, не хотів би бачити у владі бурбаків і махніцьких, попри їх чистокровність. Але якось же такі породисті українці до влади приходять!
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Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває... Т.Г Шевченко (Розрита могила)
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