 Новообрані депутати від "Слуги народу" розпочали навчання, - Яременко

Про це повідомив в фейсбуці Богдан Яременко, який переміг на мажоритарному окрузі №215 в Києві, передає Цензор.НЕТ.
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Депутати від "Слуги народу" пройдуть тижневий інтенсив у Трускавці
Свободівець Іллєнко визнав поразку на своєму окрузі: Вітаю з перемогою кандидата від "Слуги народу" Яременка
У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу". ФОТОрепортаж
"Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів
"Слуга народу" хоче провести перше засідання новообраної Ради на День Незалежності
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Со времени объявления прошлого "перемирия" на Донбассе погибли 49 военнослужащих, еще 307 были ранены/Украина готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений /Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ /Спонсор террористов "ЛНР" Ефремов вышел из СИЗО /Статус русского языка на Донбассе нужно будет обсуждать, - Разумков/КМ Украины принял постановление о ликвидации офиса по вопросам евроатлантической интеграции "/Суд отказался разблокировать процесс переименования УПЦ МП /Суд остановил приказ о переходе ВСУ на новое питание /В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков/Олигарх Пинчук проводит конфиденциальные встречи с высшим политическим руководством страны/СБУ изъяла у "ArcelorMittal Кривой Рог" часть оборудования /Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик /Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / Деятельность новой власти показывает что опыт депутатской и министерской работы гениальностью артистов в детстве (по мнению их родителей) не заменить. Чтобы народ не впадал в уныние Иван Петрович Сидоров предлагает уверенным что установка Коломойского на дефолт выполнена не будет, а , наоборот, эпоха бедности вот-вот закончится, вести тему Что изменилось за неделю к лучшему. Он сам в 2015-2017 гг. вёл эту тему, пример -коммент01.05.2016 12:57
+24
В прошедшую пятницу : люди слева находятся на море в Одессе, люди справа на передовой.
Вопрос: ГДЕ на этих фотках президент?
Вопрос: ГДЕ на этих фотках президент?
+19
Серожа, а зачем лично мне в Раде свадебные фотографы 😁
Зубожильім мало не покажется, когда ето тупое дремучее бьідло начнет голосовать.
Депутат А внёс на рассмотрение законопроект. Депутату В насрать на внесённый законопроект. Вопрос: во что обойдётся спонсорам депутата А возбуждение интереса к законопроекту депутата В при условии наличия у последнего неподдельного интереса к продукции S-класса немецкого автопрома?
А то после "майдана" набрали в Раду разных полудурков гаврилюков, семенченко, парасюков, савченко. И получился зоопарк какойто, а не ВР. К тому же никто с ними не проводил никаких занятий.
именно они это делают
Питаясь по рыночным ценам комик Юзик нажрал телеса нетто 2 центнера. Вопрос сколько нажрёт депутат Юзик, питаясь по ценам буфета Верховной Рады?
я в шоке, честно говоря - пришло нечто к власти, не имеющее представления ни о чем и хочет живенько так набраться знаний???
а мы что, мыши или крысы, чтоб на нас опыты проводить?
лично я категорически против, чтоб надо мной ставили опыты!
зелепупики, ведите своих детей в школу к учителю студенту или пусть вас лечит интерн с купленным дипломом!
Лише одне запитання зебілам - а кого ж ви вибрали, придурки? Де ж та політична партія, де та сила, де її ідеологія, переконання? Який в неї курс, які її цілі? До чого вона державу тепер буде вести? ЧИМ ЦЕ ВСЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ?!
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Це поперше. А подруге - не може бути зараз при владі якась сила з чіткою ідеологією. Бо таке наше суспільство. Щоб ти не робив - будуть критикуючі.
Радив би людям дивитись не на форму носа і очей, а на справи. Націоналісти підтримали на президентських мародера Порошенка. Ось такі "націоналісти"....
2. Стара Капітельман ніколи не стане Роксоланою.
3. Так, національність - не головне. Але що робити, коли ця національність узурпувала в Україні все: владу, економіку, пресу. Іде геноцид українців, Івване...
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває... Т.Г Шевченко (Розрита могила)