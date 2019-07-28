 Новообрані депутати від "Слуги народу" розпочали навчання

Про це повідомив в фейсбуці Богдан Яременко, який переміг на мажоритарному окрузі №215 в Києві, передає Цензор.НЕТ.
2181 133
Депутати від "Слуги народу" пройдуть тижневий інтенсив у Трускавці
"Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів
"Слуга народу" хоче провести перше засідання новообраної Ради на День Незалежності
Кандидат у депутати від "Слуги народу" Куницький підтвердив своє подвійне громадянство. ВIДЕО
Кандидат "Слуги народу" в окрузі Пашинського підтримав депутата від БПП Арешонкова
+12
В прошедшую пятницу : люди слева находятся на море в Одессе, люди справа на передовой.
Вопрос: ГДЕ на этих фотках президент?
Вопрос: ГДЕ на этих фотках президент?
+11
Со времени объявления прошлого "перемирия" на Донбассе погибли 49 военнослужащих, еще 307 были ранены/Украина готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений /Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ /Спонсор террористов "ЛНР" Ефремов вышел из СИЗО /Статус русского языка на Донбассе нужно будет обсуждать, - Разумков/КМ Украины принял постановление о ликвидации офиса по вопросам евроатлантической интеграции "/Суд отказался разблокировать процесс переименования УПЦ МП /Суд остановил приказ о переходе ВСУ на новое питание /В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков/Олигарх Пинчук проводит конфиденциальные встречи с высшим политическим руководством страны/СБУ изъяла у "ArcelorMittal Кривой Рог" часть оборудования /Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик /Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / Деятельность новой власти показывает что опыт депутатской и министерской работы гениальностью артистов в детстве (по мнению их родителей) не заменить. Чтобы народ не впадал в уныние Иван Петрович Сидоров предлагает уверенным что установка Коломойского на дефолт выполнена не будет, а , наоборот, эпоха бедности вот-вот закончится, вести тему Что изменилось за неделю к лучшему. Он сам в 2015-2017 гг. вёл эту тему, пример -коммент01.05.2016 12:57
+8
Серожа, а зачем лично мне в Раде свадебные фотографы 😁
Таємна зьомка зі Школи Слуги Народу
Бабки - на вітер. Але не свої ж, то не жаль.
А якщо публіка - =нєобучаємая= ? не надається, то що ?
https://www.facebook.com/100028123241986/videos/337999393814166/
Президент України в Одесі відвідав концерт "Ліги сміху". Спецпредставник США Курт Волкер у той же час перебував на Донбасі.
https://www.facebook.com/100028123241986/videos/335611334052972/
Вместе в 2014 году отжимали Крым с рф. А теперь бегают от этой рф и от военщины .. бугааа - этот сюжет просто зашкварный!! Давите друг друга!!))))
https://www.facebook.com/100028123241986/videos/310673826546723/
Загорелась зеленая лампочка...зебобик должен давить зеленую кнопку...загорелась красная...красную...
В стене сделаны три отверстия разной формы: круглое, кавадратное и треугольное. На столе лежат три фигуры: куб, шар и и пирамида. Задача - вставить фигуру в соответствующее ей отвертстие.
По результатам экзамена депутаты зебобики разделились на две группы:
1) тупые;. 2) очень сильные
- Президент США?
- Не знаю.
- Ну три буквы!!
- Правда не знаю.
- Ну вторая У!!
- Не может быть!!!!!!