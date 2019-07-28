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 Політика України
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Все про:Трускавець (5) навчання (121) Слуга народу (171)

 Новообрані депутати від "Слуги народу" розпочали навчання

Фахівці Київської школи економіки проводитимуть навчання новообраних нардепів від "Слуги народу" в Трускавці.

Про це повідомив в фейсбуці Богдан Яременко, який переміг на мажоритарному окрузі №215 в Києві, передає Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140046
 
   
 Топ коментарі
 
В прошедшую пятницу : люди слева находятся на море в Одессе, люди справа на передовой.
Вопрос:Новообрані депутати від "Слуги народу" розпочали навчання - Цензор.НЕТ 2601 ГДЕ на этих фотках президент?
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Со времени объявления прошлого "перемирия" на Донбассе погибли 49 военнослужащих, еще 307 были ранены/Украина готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений /Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ /Спонсор террористов "ЛНР" Ефремов вышел из СИЗО /Статус русского языка на Донбассе нужно будет обсуждать, - Разумков/КМ Украины принял постановление о ликвидации офиса по вопросам евроатлантической интеграции "/Суд отказался разблокировать процесс переименования УПЦ МП /Суд остановил приказ о переходе ВСУ на новое питание /В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков/Олигарх Пинчук проводит конфиденциальные встречи с высшим политическим руководством страны/СБУ изъяла у "ArcelorMittal Кривой Рог" часть оборудования /Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик /Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / Деятельность новой власти показывает что опыт депутатской и министерской работы гениальностью артистов в детстве (по мнению их родителей) не заменить. Чтобы народ не впадал в уныние Иван Петрович Сидоров предлагает уверенным что установка Коломойского на дефолт выполнена не будет, а , наоборот, эпоха бедности вот-вот закончится, вести тему Что изменилось за неделю к лучшему. Он сам в 2015-2017 гг. вёл эту тему, пример -коммент01.05.2016 12:57

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Серожа, а зачем лично мне в Раде свадебные фотографы 😁
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это уже выпускной экзамен! высшая математика!)))
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Як у нас кажуть - перед смертю не надихаєшся. Новообрані депутати від "Слуги народу" розпочали навчання - Цензор.НЕТ 9439
Бабки - на вітер. Але не свої ж, то не жаль.

А якщо публіка - =нєобучаємая= ? не надається, то що ?
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Депутаты от Слуги народа прибыли в Трускавец на обучение.

Новообрані депутати від "Слуги народу" розпочали навчання - Цензор.НЕТ 3345
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Одночасно: Зеленський - на "Лізі сміху", Волкер - на Донбасі
Президент України в Одесі відвідав концерт "Ліги сміху". Спецпредставник США Курт Волкер у той же час перебував на Донбасі.


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Свинособака, русня, ты когда себе зубы вставишь?
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Сергей Енин, свинособака, косоглазый чурка Енин из ******** , что ты там промычал?
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Так может пусть Курт порулит, а Вове дальше кривляться ?
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скажи а что ты предлагаешь???? почему мир не применит санкций по принципу УДАВКИ - например минимальные санкций ...через пол года покрепче санкции а потом через пол года еще крепче санкции от всего мира. Почему мир не идет на такое???? они что ссут Россию? Я за то что санкции бы применялись по принципу Удавки.
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Одесса, Зе тим и оппо тим рядом.

https://www.facebook.com/100028123241986/videos/335611334052972/

Вместе в 2014 году отжимали Крым с рф. А теперь бегают от этой рф и от военщины .. бугааа - этот сюжет просто зашкварный!! Давите друг друга!!))))

https://www.facebook.com/100028123241986/videos/310673826546723/
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А за неуспеваемость будут отчислять? Зачем нам неспособные в ВР.
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Обучение происходит по методу академика Павлова... лампочка и выключатель....
Загорелась зеленая лампочка...зебобик должен давить зеленую кнопку...загорелась красная...красную...
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Не скули зебобик....молись на мессию мовчкы...
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Свинособака, косоглазая деревня на ******** срущая в дырку в земеле, откуда ты знаешь про бабочек на хуторе?
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Пригласите ще,попередников второгодников.Нехай також повчаться.Бо вони,як отнимать у народа,делить та приумножать свое добро,больше ничего не усвоили Новообрані депутати від "Слуги народу" розпочали навчання - Цензор.НЕТ 4255
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Економіка - бакс. Повною хернею все це профанство, популізм скінчиться.
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Экзамен депутатов зебобиков после обучения...:
В стене сделаны три отверстия разной формы: круглое, кавадратное и треугольное. На столе лежат три фигуры: куб, шар и и пирамида. Задача - вставить фигуру в соответствующее ей отвертстие.

По результатам экзамена депутаты зебобики разделились на две группы:
1) тупые;. 2) очень сильные
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так а працювати коли ці опариші зелені будуть?? коли кляту масковію нахрін пошлють??? Слава Україні!!! Слава Степану Бандері!!! смерть клятой масковії!!!!
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Новость в стиле "Институт космических исследований начал обучение своих старших научных сотрудников основам школьной физики".
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20 минут прошло, значит обучение уже закогнчилось.
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