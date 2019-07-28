 "Динамо" в кінці гри забило два м'ячі і виграло у "Шахтаря" матч за Суперкубок

У складі "Шахтаря" відзначився Алан Патрік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Голи "Динамо" на рахунку Микити Бурди та Дениса Гармаша.

Тепер "Динамо" і "Шахтар" мають по вісім перемог у Суперкубку.

28 липня Українська футбольна прем’єр-ліга стартувала з перемоги луганської "Зорі" над полтавською "Ворсклою".

31 липня в першому турі чемпіонату "Динамо" поїде до Львова на матч із "Карпатами", а "Шахтар" відправиться до Кіровоградської області на матч із "Олександрією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Навіки перший": Краматорський ФК "Авангард" назавжди закріпив перший номер за вбитим найманцями РФ воротарем Степаном Чубенком

.