EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  3583  98
Все про:МЗС (1834) Москва (598) протест (938)

 Кремль відверто знущається над європейцями, що повернули російських представників у ПАРЄ, - МЗС України про придушення мирних протестів у Москві

У Міністерстві закордонних справ України засуджують насильство проти учасників масштабної акції мирного протесту, яка відбулася 27 липня 2019 року в центрі Москви на підтримку реєстрації незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи.

Відповідний коментар опублікований на сайті МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"Варварське побиття власних громадян, численні арешти та затримання, застосування штучних та дискримінаційних передвиборчих фільтрів, покликаних забезпечити участь у виборах виключно "зручних кандидатів", доводить неспроможність російської влади забезпечити демократичне волевиявлення, демонструє її страх перед реальною політичною конкуренцією.

Такими системними порушеннями фундаментальних свобод і прав людини - на свободу висловлювань та мирний протест - Кремль відверто знущається над тими європейськими державами і політиками, які нещодавно дозволили російським представникам повернутися в Парламентську асамблею Ради Європи. Для нас очевидним є те, що Росія не належить до демократичної спільноти, а є державою-парією. Саме тому рішуче засуджуємо масові репресії, до яких вдався Кремль останніми днями. Очікуємо на таке ж рішуче засудження дій російської влади з боку інших представників нашої європейської й євроатлантичної спільноти", - йдеться в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримських татар за пікет у Москві судитимуть в експрес-режимі, 10 хвилин на кожну людину, - адвокат Семедляєв

Нагадаємо, на акції за вільні вибори в Москві 27 липня затримали понад 1300 осіб. Щонайменше 152 людини залишилися на ніч в ОВС.

Офіційний представник ЄС Майя Косьянчич від імені ЄС закликала владу Росії дотримуватися міжнародних зобов'язань під час проведення місцевих виборів, які відбудуться у вересні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140044
 
   
 Топ коментарі
 
Стали відомі нові подробиці подій у Москві 27 липня:
Кремль откровенно издевается над европейцами, вернувшими российских представителей в ПАСЕ, - МИД Украины о подавлении мирных протестов в Москве - Цензор.НЕТ 8495
 показати весь коментар
 
Зебил уже за 2 месяца больше отдохнул чем Порошенко за 5 лет
 показати весь коментар
 
Руцкий бунт такой беспощадный

Кремль відверто знущається над європейцями, що повернули російських представників у ПАРЄ, - МЗС України про придушення мирних протестів у Москві - Цензор.НЕТ 16
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Стали відомі нові подробиці подій у Москві 27 липня:
Кремль откровенно издевается над европейцами, вернувшими российских представителей в ПАСЕ, - МИД Украины о подавлении мирных протестов в Москве - Цензор.НЕТ 8495
 показати весь коментар
 
 
Під сракою щось жовтіє, цей держиморда москальський щей обісцяне.))

А можливо це втікач з України, сраний, обісцяний беркут Овоча виконує звичну роботу, тільки більш рішуче, на обісРашці їм можна все...
 показати весь коментар
 
 
Все банально. Когда ********* поймут чей Крым, это и будет означать, что они доросли до свободы и демократии. Потому что, нельзя оправдывать беспредел во внешней политике и надеяться на соблюдение закона внутри страны.
 показати весь коментар
 
 
100 відсотків.

Але можливо, що тут б'ють якраз того з москальських лібералів, що зовсім не за Кримнаш, таких небагато, але вони є, відсотків 5-7 по всьому азіопському Мордору, в Москві та пітері дещо більше, відсотків 10-15.
 показати весь коментар
 
 
Завтра нефть подорожает, и усё , закончится их либерализьм.
 показати весь коментар
 
 
От я её поддержу, - Беркут!- Беркут! Дачи майданов!
 показати весь коментар
 
 
Подгузники, на случай если ситуация изменится?
 показати весь коментар
 
 
Больше на КЕтай похоже. Или что-то типа того, Юго-Восточно-Азиатского.
 показати весь коментар
 
 
Зачем ты фото описал обыкновенным фейком? Во первых, это фото опубликовано в марте и это не Москва! А ты становишься брехлом и брехлом на всю жизнь!
Даю ссылку...
 показати весь коментар
 
Как сказал один европеец Это наши, а не ваши ценности. Поэтому, главное, чтобы нефть и газ были в трубах европейцев.
 показати весь коментар
 
 
Зебил уже за 2 месяца больше отдохнул чем Порошенко за 5 лет
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбіл: 3 місяці - 3 поїздки на море в Одесу, 1 поїздка в Турцію, 1 поїздка на Ніагару Порошенко: 5 років - 1 поїздка на Мальдіви
 показати весь коментар
 
 
И что интересно что у Порошенка не было дтп как у зепупа
 показати весь коментар
 
 
а не в отпуске ни так травматично и не считается дтп..?
 показати весь коментар
 
не вижу особой разницы..ну да ладно..
 показати весь коментар
 
Ага,пэдрот и в Испанию не ездил, ни в Англию к детям, фсё работал, как бы Украину общипать, как липку.
 показати весь коментар
 
да да і затримав корабель рашкостана, та на Мальдіви чомусь не літав, як барига - не по пацанскі, не по барижно-шоколадному живе
 показати весь коментар
 
Да никто там не собираетя ни над кем издеваться, им просто пофиг на своих граждан, "бабы новых нарожают". Решать в итоге будет улица, а не их псевдовыборы.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
коли в армії голосував за Зє, а про відміну реформи харчування не подумавКремль откровенно издевается над европейцами, вернувшими российских представителей в ПАСЕ, - МИД Украины о подавлении мирных протестов в Москве - Цензор.НЕТ 3999Кремль откровенно издевается над европейцами, вернувшими российских представителей в ПАСЕ, - МИД Украины о подавлении мирных протестов в Москве - Цензор.НЕТ 9755
 показати весь коментар
 
 
Валерик -- ты ... хм... ...не сильно умный -- про европеских дядь и тёть -- когда, скоро, в Украине начнут гасить Майданы -- это будет делать член ПАСЕ -- Россия!
...вообще, украинцы -- вам с вашего погреба, видно токо бабочек в облаках... -- валите за бугор -- со стороны видней! Я отвечаю.
 показати весь коментар
 
 
Меня ,как человека,поражают сцикуны из-за поребрика. Да у вас бабла не меряно ,приезжаете,потолкуем.А срать из-за бугра мы все специалисты.
 показати весь коментар
 
 
Вот, не хотел тебя расстраивать -- но любой забугорный волонтёр, за эти 5 лет, вложил в Украину больше денег, чем ты мечтаешь заработать за всю свою жизнь. Поверь мне...
 показати весь коментар
 
Валик! -- больше украинцев, чем Совок замочил... -- немцы не сподобились.
А мой батя был в Гитлер Югенд... ...так он ещё в 14 лет, школу разведки в Омске закончил!
Щас ему 91 год -- пьёт, не курит, но гуляет... -- шпиёны среди нас...*)
 показати весь коментар
 
Во первых (для гитлерюгент) я не Валик я Валерик.І якщо твій батько воював за Німетчину це ніяк не ставе під сумнів ,що УПА воювало за Україну .Если бате 91 сколько тебе?
 показати весь коментар
 
Васёк -- мне 60. ...по пачпорту...*)
Хош Правду скажу? -- сейчас в Украинской Диаспоре ходит думка, шо вы -- украинцы -- Украину просрали! -- жидам, КГБистам и коммунякам.
Остались только Воины на Фронте и их семьи в тылу.
-- от такое у нас от вас впечатление...
 показати весь коментар
 
Гришуня и я тебе скажу .Украинцы воины от рождения.Одна беда ,очень доверчивы.И наконец-то усволили сказку про баранов ,волков и постухов.
 показати весь коментар
 
Ты можешь мне говорить, шо тебе угодно! -- мы ж у вас денег и помощи не просим... ...и не вы нам помогаете выжить за Бугром! -- а мы вам -- в нашей родной стране.
Так шо, если ты Украинец, а не бык нанятый -- имей уважение, понимание и слухай, шо тебе опытные Земляки говорят!
...а будешь звонить про фашизм и прочую чепуху -- мечтай о Таврии, а не об Мерседесе...*)
 показати весь коментар
 
...шо-то мне скучно... ...я тебе ничего не подписывал -- да и тебя там небыло...
Качай Права со своей старой и новой власти -- мы поддержим -- кроме вас нихто не виноват!
...или ты хочешь, шо бы немцы вам Канцлера выбрали? *)
 показати весь коментар
 
Не "юда", а "юдэ" ! -- языки изучай, дярёвня...
...а мы Кобзари, уже 600 лет. -- мой украинский род.
...так давай, через полтора месяца -- в Мексиканском Заливе встретимся -- у меня 2х недельный заплыв на океанском лайнере -- у простого немецкого дальнобойщика... -- всё и обсудим в приличном обществе и в спокойной обстанове... -- смогёшь, патриот хрущёбный? *)
 показати весь коментар
 
 
МИД в нынешнем составе молодцом. Жаль, не долго ему осталось.
 показати весь коментар
 
 
А что это вдруг бульбаши получили право оценивать роботу хахлятского МИДа
 показати весь коментар
 
Про вчера в Москве темы для разговора нет.
Протестутки никогда не победят. Пусть их будет хоть миллиард. Россия всегда разваливалась изнутри. На этот раз будет то же самое.
В отсутствии объединяющей, ОБЩЕЙ идеи РФ кончится.
РЕВОЛЮЦИЯ БЛОГЕРОВ.
Все ожидаемо, сюжет выкупается с самого начала. А московских владельцев шестых BMW и последних айфонов в платьях Сен-Лоран не жалко. Вообще.
Все трюки старые, мохнатые.
Исполняются лениво. Знаете в чем их проблема?
ИМ ВСЕМ ЕСТЬ, ЧТО ТЕРЯТЬ.
А самое ужасное: свои BMW они терять не готовы.
 показати весь коментар
 
Европейцам особой разницы нет, кто там в Масквабаде будет сидеть на $-потоках от строительства метро и ремонта Кремля. Европу не касаются выборы в отдельном городе.
 показати весь коментар
 
 
Поддержал! -- когда команда корабля бунтует -- бунтовщиков вешают во всех портах!
 показати весь коментар
 
Кремль глумится и презирает их, но надо признать, что они и достойны презрения!
 показати весь коментар
 
 
аха!!и меня причисли!!я хороший и тоже хорошо обеспокаиваюсь и озабочиваюсь!!(особенно когда это касается касапоф)заранее благодарю. Кремль відверто знущається над європейцями, що повернули російських представників у ПАРЄ, - МЗС України про придушення мирних протестів у Москві - Цензор.НЕТ 3952 Кремль відверто знущається над європейцями, що повернули російських представників у ПАРЄ, - МЗС України про придушення мирних протестів у Москві - Цензор.НЕТ 9159 Кремль відверто знущається над європейцями, що повернули російських представників у ПАРЄ, - МЗС України про придушення мирних протестів у Москві - Цензор.НЕТ 6660
 показати весь коментар
 
Повязали прямо во время утренней пробежки))

Меня запихали в автозак, там полицейский спрашивает:
- Ты же просто бегал?
- Ну да.
И полицейские начали ржать. Сказали, что подумали, что я убегаю. Когда меня валили, я кричал:
- За что?
- А зачем убегал?
 показати весь коментар
 
 
Интересно, почему рашенполицаи в памперсах? Они ссут, но приказы ху@ла выполняют?!!!
 показати весь коментар
 
 
От чесно якось по, як Едгару, якому все ПО.
 показати весь коментар
 
Треба зібрати СОВБЕЗ через русский фашизм
 показати весь коментар
 
 
А ще треба зібрати СОВБЕЗ через відсутність українських шкіл на Росії та не відповідність федерального закону про захист рузгого язика через геноцід українців,що живуть в РФ
 показати весь коментар
 
1976 год -- школьная дискотека, в Киеве.
Развитой Социализм -- все по струночке ходют!
...на дискотеку хочет зарулить контора пацанов с улицы... -- мусора, дружинники, комсомольские активисты в оцеплении...
Они думали, шо хто-то их боится -- они были просто уверены!
А, когда началась такая свара, шо мусор вытащил Макара из кобуры и стал пятиться от объекта защиты -- а Коля Смертев (калассная фамилия*)) -- рвал себе и мусору рубаху на груди и громко грил: Ну, давай, стреляй, падла! ...мусор засцал стрельнуть... ...но и дискотека не прошла по расписанию. И дружинники куда-то попрападали -- хоть и ихня Власть была!
1976 год... ...щас тоже самое будет -- власти никакой -- сплошная дискотека...*)
 показати весь коментар
 
 
-- малолетки были не смешные. Никого из Прошлого уже не осталось.
...из тех детей...
 показати весь коментар
 
почему..просто теперь они не дети и их было не так уж и много..
 показати весь коментар
 
Соеве гівно воно і в Африці гівно .То , при чому тут
Зеленський .А тепер по суті :-гроші не пахнуть і коли-ця європейська шлюха відмовлялася від дармового бабла ?
 показати весь коментар
 
 
сейчас пригожинские тролли мочат зеленского..им медведчук нужен
 показати весь коментар
 
 
медведчука реанімував режим офшоренка !
 показати весь коментар
 
 
ватніе зелёніе нодобитки вместе с кацапами мочат Пороха ... саВфпадєнийе ні думаЙю....
 показати весь коментар
 
зачем мочить рошеновские лапти ?? мародер давно самозшкварился ). О не пинайте дохлую собаку ))) и вообще хрюкобот ты врешь, рошеновская соя мочит Украину и Зе, понабирали срузликов по объявления млин...
 показати весь коментар
 
то то я смотрю, что на Цензоре закрыта регистрация, а новых нулёвок всё больше и они всё агрессивней..
 показати весь коментар
 
 
Каждый день на цензоре палятся зепропагандоны из-за поребрика. Вчера один ваш брат по диагнозу 3 часа с 3 годами перепутал, к примеру.
 показати весь коментар
 
 
у вас наверное короткая память..у меня нет братьев..
 показати весь коментар
 
 
Есть. Целая шобла мышебратов на цензоре за ваЗЕлина топят. Ты им благодарен за поддержку?
 показати весь коментар
 
 
Да ладно вам, я сегодня с одним из этих общался, который писал всякую ахинею с ДВУХ аккаунтов. Причём такое мог писать только человек который никогда не был в Украине. Слава админу, который без жалоб отправил эти два аккаунта в деактив или бан. В процессе «общения» выяснилось что он за Зеленую Шмарклю и ненавидит всех «порохоботов»😄
 показати весь коментар
 
 
у "пригожинских троллей" те же ники шо у людей певших хвалебные оды мародеру порошенко последние 5 лет , есть подозрение шо мародер-куйло одна компашка
 показати весь коментар
 
кремль німців НАХ послав Кремль відверто знущається над європейцями, що повернули російських представників у ПАРЄ, - МЗС України про придушення мирних протестів у Москві - Цензор.НЕТ 902

Посольство Германии выразило беспокойство по поводу задержаний в Москве.
Министерство иностранных дел России по-хамски прокомментировало твит посольства Германии о задержаниях на вчерашней акции протеста в Москве, пишет liga.net.
Посольство написало: "За несколько недель до региональных выборов в России власти не допустили к ним многих оппозиционеров. Последовали обыски и задержания известных политиков. Все это нас крайне беспокоит. Российским гражданам должно быть позволено выбирать честно и свободно".
Первым комментарием был ответ с официального аккаунта российского МИДа:"Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств".
 показати весь коментар
 
Мы даже вывели такой закон: если россияне на что-то реагируют положительно - на какое-то событие, явление в обществе - этого стоит остерегаться. Оно обязательно будет связано с коррупцией, гомофобией, невежеством, ханжеством, ненавистью. Если реагируют негативно - значит, это что-то светлое и позитивное.
Можно применять это как универсальное правило даже в политике. Сидит, допустим, Барак Обама такой, думает, принимать закон или не принимать. Вбрасывает в Россию информацию - и если там говорят, это ужасный закон, значит, надо обязательно подписать. Если наоборот - то ни в коем случае не принимать закон! Шутка.

 показати весь коментар
 
 
Веллер расписал,що припустить пар,в отношении москалей со стороны власти-это плохо.Бо як,що припускаешь пар,то москали распускаются на свободе.Тому, треба гайки на котле завинтить потуже.И никаких попусков.Бо це вам не США.В Рашке попуск пара заканчивается 1917 и 1991 годами.Тобто москали между молотом и наковальней и серпом у хвоста.
Михаил Веллер - Власть захватят неизвестныеhttps://youtu.be/2-SkUASOp4E Кремль відверто знущається над європейцями, що повернули російських представників у ПАРЄ, - МЗС України про придушення мирних протестів у Москві - Цензор.НЕТ 8721
 показати весь коментар
 
 
Кремль откровенно издевается над европейцами, вернувшими российских представителей в ПАСЕ, - МИД Украины о подавлении мирных протестов в Москве



ну дак основным аргУментом возврата расеи в енто пасе было чтобы расиские граждане обращались в евросуд по правам челавека.

ну вот счас нащелкают желающих обратитися в евросуды на масковских пратестах и вот оно сразу и сработало-сразу пайдут запросы расеских задержанных в евросуды.

а если бы не вернули??
а так сразу видно - правильно вернули.
 показати весь коментар
 
 
Правда Россия плевать хотела на решения этих судов... Но чисто технически - суды таки судят.
 показати весь коментар
 
Они только притворяются идиотами. В любых даже идиотских поступках людей всегда лежит в основе шкурный интерес.
 показати весь коментар
 
Да Европе плевать, что творится в Рашке. Главное, чтобы нефть и газ к ним шли
 показати весь коментар
 
Вместе в 2014 году отжимали Крым с рф. А теперь бегают от этой рф и от военщины .. бугааа - этот сюжет просто зашкварный!! Давите друг друга!!))))

https://www.facebook.com/100028123241986/videos/310673826546723/
 показати весь коментар
 
Когда вы видите, как ОМОН нищей мокшанской недосраны 404 лупит дубинками людей, кричавших в 2014 году "Бер-кут! Бер-кут!", вы испытываете:
- чувство глубокого удовлетворения - ставьте +;
- чувство, что справедливость иногда существует - ставьте два +.
 показати весь коментар
 
 
добавлю, що на масковії клятій побільшало масажистів...
 показати весь коментар
 
та маскавітам начхати на рабів своїх!!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору