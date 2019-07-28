 Кремль відверто знущається над європейцями, що повернули російських представників у ПАРЄ, - МЗС України про придушення мирних протестів у Москві

Відповідний коментар опублікований на сайті МЗС, передає Цензор.НЕТ.
"Варварське побиття власних громадян, численні арешти та затримання, застосування штучних та дискримінаційних передвиборчих фільтрів, покликаних забезпечити участь у виборах виключно "зручних кандидатів", доводить неспроможність російської влади забезпечити демократичне волевиявлення, демонструє її страх перед реальною політичною конкуренцією.
Такими системними порушеннями фундаментальних свобод і прав людини - на свободу висловлювань та мирний протест - Кремль відверто знущається над тими європейськими державами і політиками, які нещодавно дозволили російським представникам повернутися в Парламентську асамблею Ради Європи. Для нас очевидним є те, що Росія не належить до демократичної спільноти, а є державою-парією. Саме тому рішуче засуджуємо масові репресії, до яких вдався Кремль останніми днями. Очікуємо на таке ж рішуче засудження дій російської влади з боку інших представників нашої європейської й євроатлантичної спільноти", - йдеться в документі.
Нагадаємо, на акції за вільні вибори в Москві 27 липня затримали понад 1300 осіб. Щонайменше 152 людини залишилися на ніч в ОВС.
Офіційний представник ЄС Майя Косьянчич від імені ЄС закликала владу Росії дотримуватися міжнародних зобов'язань під час проведення місцевих виборів, які відбудуться у вересні.
А можливо це втікач з України, сраний, обісцяний беркут Овоча виконує звичну роботу, тільки більш рішуче, на обісРашці їм можна все...
Але можливо, що тут б'ють якраз того з москальських лібералів, що зовсім не за Кримнаш, таких небагато, але вони є, відсотків 5-7 по всьому азіопському Мордору, в Москві та пітері дещо більше, відсотків 10-15.
Даю ссылку...
Ось що:
...вообще, украинцы -- вам с вашего погреба, видно токо бабочек в облаках... -- валите за бугор -- со стороны видней! Я отвечаю.
А мой батя был в Гитлер Югенд... ...так он ещё в 14 лет, школу разведки в Омске закончил!
Щас ему 91 год -- пьёт, не курит, но гуляет... -- шпиёны среди нас...*)
Хош Правду скажу? -- сейчас в Украинской Диаспоре ходит думка, шо вы -- украинцы -- Украину просрали! -- жидам, КГБистам и коммунякам.
Остались только Воины на Фронте и их семьи в тылу.
-- от такое у нас от вас впечатление...
Так шо, если ты Украинец, а не бык нанятый -- имей уважение, понимание и слухай, шо тебе опытные Земляки говорят!
...а будешь звонить про фашизм и прочую чепуху -- мечтай о Таврии, а не об Мерседесе...*)
Качай Права со своей старой и новой власти -- мы поддержим -- кроме вас нихто не виноват!
...или ты хочешь, шо бы немцы вам Канцлера выбрали? *)
...а мы Кобзари, уже 600 лет. -- мой украинский род.
...так давай, через полтора месяца -- в Мексиканском Заливе встретимся -- у меня 2х недельный заплыв на океанском лайнере -- у простого немецкого дальнобойщика... -- всё и обсудим в приличном обществе и в спокойной обстанове... -- смогёшь, патриот хрущёбный? *)
Протестутки никогда не победят. Пусть их будет хоть миллиард. Россия всегда разваливалась изнутри. На этот раз будет то же самое.
В отсутствии объединяющей, ОБЩЕЙ идеи РФ кончится.
РЕВОЛЮЦИЯ БЛОГЕРОВ.
Все ожидаемо, сюжет выкупается с самого начала. А московских владельцев шестых BMW и последних айфонов в платьях Сен-Лоран не жалко. Вообще.
Все трюки старые, мохнатые.
Исполняются лениво. Знаете в чем их проблема?
ИМ ВСЕМ ЕСТЬ, ЧТО ТЕРЯТЬ.
А самое ужасное: свои BMW они терять не готовы.
Меня запихали в автозак, там полицейский спрашивает:
- Ты же просто бегал?
- Ну да.
И полицейские начали ржать. Сказали, что подумали, что я убегаю. Когда меня валили, я кричал:
- За что?
- А зачем убегал?
Развитой Социализм -- все по струночке ходют!
...на дискотеку хочет зарулить контора пацанов с улицы... -- мусора, дружинники, комсомольские активисты в оцеплении...
Они думали, шо хто-то их боится -- они были просто уверены!
А, когда началась такая свара, шо мусор вытащил Макара из кобуры и стал пятиться от объекта защиты -- а Коля Смертев (калассная фамилия*)) -- рвал себе и мусору рубаху на груди и громко грил: Ну, давай, стреляй, падла! ...мусор засцал стрельнуть... ...но и дискотека не прошла по расписанию. И дружинники куда-то попрападали -- хоть и ихня Власть была!
1976 год... ...щас тоже самое будет -- власти никакой -- сплошная дискотека...*)
...из тех детей...
Зеленський .А тепер по суті :-гроші не пахнуть і коли-ця європейська шлюха відмовлялася від дармового бабла ?
Посольство Германии выразило беспокойство по поводу задержаний в Москве.
Министерство иностранных дел России по-хамски прокомментировало твит посольства Германии о задержаниях на вчерашней акции протеста в Москве, пишет liga.net.
Посольство написало: "За несколько недель до региональных выборов в России власти не допустили к ним многих оппозиционеров. Последовали обыски и задержания известных политиков. Все это нас крайне беспокоит. Российским гражданам должно быть позволено выбирать честно и свободно".
Первым комментарием был ответ с официального аккаунта российского МИДа:"Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств".
Можно применять это как универсальное правило даже в политике. Сидит, допустим, Барак Обама такой, думает, принимать закон или не принимать. Вбрасывает в Россию информацию - и если там говорят, это ужасный закон, значит, надо обязательно подписать. Если наоборот - то ни в коем случае не принимать закон! Шутка.
Михаил Веллер - Власть захватят неизвестныеhttps://youtu.be/2-SkUASOp4E
ну дак основным аргУментом возврата расеи в енто пасе было чтобы расиские граждане обращались в евросуд по правам челавека.
ну вот счас нащелкают желающих обратитися в евросуды на масковских пратестах и вот оно сразу и сработало-сразу пайдут запросы расеских задержанных в евросуды.
а если бы не вернули??
а так сразу видно - правильно вернули.
https://www.facebook.com/100028123241986/videos/310673826546723/
- чувство глубокого удовлетворения - ставьте +;
- чувство, что справедливость иногда существует - ставьте два +.