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Все про:Житомирщина (415) Пашинський (253) суд (5348) Арешонков (4)

 Суд зобов'язав перерахувати голоси на 64-му окрузі в Коростені, де переміг чинний нардеп Арешонков

Житомирський окружний адміністративний суд задовольнив позов кандидата в нардепи від "Слуга народу" В'ячеслава Сигачева і дозволив повторний підрахунок голосів на всіх дільницях округу №64 в Коростені Житомирської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт суду.

Колегія суддів скасувала протокол про підсумки голосування та зобов'язала окружну комісію провести повторний підрахунок голосів по всіх 299 виборчих дільниць округу.

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Зазначимо, що перемогу на окрузі здобув чинний нардеп від Блоку Петра Порошенко Володимир Арешонков, В'ячеслав Сигачев став другим, депутат фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський посів третє місце.

За інформацією інтернет-видання "Житомир.info", судове засідання розпочалося о 10:00 26 липня і тривало з перервами до 1:00 ночі 27 липня. О 9:00 27 липня колегія в складі трьох суддів продовжила розгляд справи, о 12:30 судді пішли до нарадчої кімнати і через 4 години оголосили рішення.

"Житомир.info" зазначає, що під час судового засідання Сигачев заявив про погрози на адресу його родини: "Були анонімні погрози життю моїх дітей і моєї сім'ї. І мене змушували визнати результати цих виборів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140043
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто суди лягли під "Слуг народу".
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Депутати-міжоритарники від партії Слуга Народу на лекції з макроекономіки. Трускавець. Липень 2019.Суд обязал пересчитать голоса на 64-м округе в Коростене, где победил действующий нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 8886
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Добрые Свинарчуки нашли достойную замену....
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В слугах уродов все страдают от дистрофии ??
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В результате перерасчёт победит Сергей Пашинский....
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Угрозы - это, канешна, повод для пересчёта... Какой урод - такие и слуги Суд обязал пересчитать голоса на 64-м округе в Коростене, где победил действующий нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 8246
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тобто - реформований Порошескою суд винесе справедливе рішення !
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Таким, як ти вже відповідали. Зе давно почав міняти суддів і претензії до Порошенка забувайте.
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Давно це коли,порохоботи?))

аналогічно Садовий звинувачував Порошенко у ДАВНІХ проблемах зі сміттям у Львові Суд зобов'язав перерахувати голоси на 64-му окрузі в Коростені, де переміг чинний нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 8588
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ты намылился пять лет всё валить на Порошенко? аки коммунисты, которые лет 70 кивали на "родимые пятна капитализма". да?
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ага ... аки свинарчукиз-яйценюки, которые лет 5 кивали на "папередников-ригоАналов"....
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И ЗЕбилятня теперь будет 5 лет визжать про Петю и паперЭдникоив попутно делая Малороссию под радостные визги 73% малороссов.
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Ну так ти тільки що підтвердив, що нова влада така сама, як і стара))
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Команда "Слуги народу" на курсах поведінки депутатів в Раді.

Суд обязал пересчитать голоса на 64-м округе в Коростене, где победил действующий нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 8756
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Мы их Zделали!!! Весело веселятся, каково будет всем нам похмеляться
Суд зобов'язав перерахувати голоси на 64-му окрузі в Коростені, де переміг чинний нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 7456
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Зеб, суд был реформирован Портновым и реформа до этих "низовых" судей не дошла и планировалась на 2020 год и теперь Портнов будет её делать.
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А мінє--усьйо равно--шо укаініц Аррьєшьонкафь,шо украініц Сігачьофь.
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Сложный и трудный путь Сигачёва к кормилу власти /"Слуга народа" неправдиво называет участником АТО коммуниста Сигачова./ Кандидат "Слуги народа" на Житомирщине Сигачов "откосил" от мобилизации
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Зеленській з командою у Трускавець приїхав?
Місцеві жителі кажуть, що таких тварин і в такій кількості в тих краях ще не бачили. Суд обязал пересчитать голоса на 64-м округе в Коростене, где победил действующий нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 6409
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Депутати-міжоритарники від партії Слуга Народу на лекції з макроекономіки. Трускавець. Липень 2019.Суд обязал пересчитать голоса на 64-м округе в Коростене, где победил действующий нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 8886
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В наше время и в наших судах, слугам народа отказывать в их просьбах не принято
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Все суды работают на ЗЕкоманду кремлёвских сепаратистов, а уж судьи всегда были сепарами. Предвижу охоту на ведьм - АТОшников и добровольцев от новой ЗЕсепар команды.
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шо ж лапоть рошеновский такую хреновую рехворму сделал ?
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одним соєвим свинарчуком у ВР буде менше ... в Педро і так залишається жалюгідна купка його депутан ! Суд обязал пересчитать голоса на 64-м округе в Коростене, где победил действующий нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 1946
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Не, слуги народа его в Раду взяли, чтобы заклевать и на заседаниях будут:
- Ай, яй яй, Свинарчуки! Ха-ха-ха.
- Хо-хо-хо.
-Зебилы, мля, сэр. Ха-ха-ха.

Тут он смехом и будет казнён.
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Ну 99% ЗЕбилов на Цензоре это все бывшие Жюлькоботы типа вот этого NNN. После того как их Бахиня проиграла даже Пете, они теперь все за клоуна. Самое интересное шо эти Жюляботы думали что ЗЕкловун их Бахиню премьером сделает, а оказалось что ЗЕкловун дал пинка под зад их бабке..печальная история..
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Слуга народа это бренд, под каким у вр прошла мразь и неуки. Такого треша я не ожидал. Зе сепары
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Если Порошенко грабил страну, а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Где деньги, которые теперь никто не ворует? Суд зобов'язав перерахувати голоси на 64-му окрузі в Коростені, де переміг чинний нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 462
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Там же где и назначения на должности по конкурсу, о которых ЗЕкловун заливал в уши своим зебилам перед выборами))))
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Кто рассмешил смешного, тот и прошел по конкурсу...
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особливо тупим.
Уряд ще не змінився.

ДО КОГО ПРЕТЕНЗІЇ? Суд зобов'язав перерахувати голоси на 64-му окрузі в Коростені, де переміг чинний нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 5080
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Ще є в наявності той "простой народ" який очікував обіцяного камунізьму у 1980 році. А комуняки навіть не спромоглися провести повноцінні олімпійські ігри у 1980. Кляті пендоси завалили мацкву джинсами,зараженими сифілісом. Хоча спритні маскофські шахраї навіть із цього мали зиск: розрізали джинси навпіл, запаяли у фірмову плівку і продавали "простому народу" половинки за ціною цілих.
Це все що потрібно знати про "простой народ".
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NonCFist Цей потенціал завезений з Московії і Китаю.
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_Нисколько не сомневаюсь. А ЯО там могут собирать не только для КНДР, но и для Ирана. Т. е. это очень может быть совместная программа перечисленных и расии. Людоеды объединяются в кулак пока Запад хлопает ушами и управляют им где просто ничтожества, а где и прямые предатели.
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NonCFist Іран скоро зробить нормальні балістичні ракети.Тоді в них просто поставлять боєголовки.Нехай думають,в них є фінанси і влада.
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черговий соєвий "кадр" не потрапить до ВР - масова істерика в порохофілів ! Суд зобов'язав перерахувати голоси на 64-му окрузі в Коростені, де переміг чинний нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 2931......
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