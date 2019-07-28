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 Синоптики прогнозують у Києві високу пожежну небезпеку до кінця місяця, - ДСНС

Пожежна небезпека в Києві буде залишатися високою до 31 липня.

Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій на основі даних Укргідрометцентру, передає Цензор.НЕТ.

"28-31 липня в столиці очікується висока (4 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

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Також, за даними Укргідрометцентру, 28 і 29 липня високий рівень пожежної небезпеки зберігатиметься в Луганській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській областях і в Криму.

Рівень пожежної небезпеки в Івано-Франківській, Волинській, Чернівецькій, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях оцінюють як потенційно небезпечний, інформує Радіо Свобода.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140040
 
 
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не не было , а может.... не точно не было , да и быть не могло
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