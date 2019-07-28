EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо
 Спорт, За кордоном
  945  10
Все про:плавання (49) чемпіонат (132) Південна Корея (62)

 Українська збірна виграла сім нагород чемпіонату світу з водних видів спорту

У південнокорейському Кванджу 28 липня завершилася світова першість із водних видів спорту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на XSport, українська команда на світовій першості завоювала сім медалей (1 "золото" + 1 "срібло" + 5 "бронз"). З них шість нагород завойовані в артистичному плаванні, ще одна - в плаванні.

У загальному медальному заліку чемпіонату світу в Кванджу. Перші три рядки посіли команди Китаю (16 + 11 + 3), США (15 + 11 + 10) і Росії (12 + 11 + 7).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український плавець Романчук виборов срібло чемпіонату світу на дистанції 1500 м вільним стилем

Єдине золото Україна виграла в артистичному плаванні. Наша збірна стала кращою в дебютній дисципліні світових першостей - хайлайті.

Українська збірна виграла сім нагород чемпіонату світу з водних видів спорту 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська шаблістка Харлан виграла чемпіонат Європи, - НОК. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140039
 
   
 Топ коментарі
 
Видатні досягнення. І вже не дивуєшся, що перше місце дісталося у нетрадиційному плаванні.
 показати весь коментар
 
Наші вітання, нашим русалонькам !!! Українська збірна виграла сім нагород Чемпіонату світу з водних видів спорту - Цензор.НЕТ 7441
 показати весь коментар
 
Это чудовищно мало - ПОЗОР !!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Видатні досягнення. І вже не дивуєшся, що перше місце дісталося у нетрадиційному плаванні.
 показати весь коментар
 
 
Доплавались. Зрадой это конечно не назовёшь, но на перемогу точно не тянет.
 показати весь коментар
 
Эти попочки принесли кацапам бронзу. У них всё через это место
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСпорт
 
 
 
 
 
 вгору