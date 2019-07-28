 Українська збірна виграла сім нагород чемпіонату світу з водних видів спорту

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на XSport, українська команда на світовій першості завоювала сім медалей (1 "золото" + 1 "срібло" + 5 "бронз"). З них шість нагород завойовані в артистичному плаванні, ще одна - в плаванні.

У загальному медальному заліку чемпіонату світу в Кванджу. Перші три рядки посіли команди Китаю (16 + 11 + 3), США (15 + 11 + 10) і Росії (12 + 11 + 7).

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Єдине золото Україна виграла в артистичному плаванні. Наша збірна стала кращою в дебютній дисципліні світових першостей - хайлайті.

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