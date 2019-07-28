 Справу щодо ймовірних виконавців й організаторів вбивства Сармата передали до суду

Цю інформацію Громадському підтвердив заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.

Відтепер справу слухатимуть у Бердянському міськрайонному суді — територіально за місцем скоєння злочину

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція повторно викликає нардепів Пономарьова і Валентірова на допит у справі про вбивство Олешка (Сармата). ДОКУМЕНТ

Видання повідомляє, що перше засідання відбудеться 29 серпня. На ньому, зокрема, будуть вирішувати питання про продовження строків тримання під вартою фігурантів злочину.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.



У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

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Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

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Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.