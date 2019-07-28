 Клімкін закликав ПАРЄ відреагувати на масові арешти протестувальників у Москві

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що щорічно в РФ зростає кількість затриманих під час акцій протестів із застосуванням сили. "Страшна російська реальність і арифметика. Мабуть, скоро посадять пів Москви", - припустив Клімкін.

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"Деякі європейські політики аргументували повернення РФ до ПАРЄ турботою про російське громадянське суспільство. Дуже хочеться почути їх думку після вчорашніх масових арештів, коли більшу частину представників цього громадянського суспільства кинули за грати", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, на акції за вільні вибори в Москві 27 липня затримали понад 1300 осіб. Щонайменше 152 людини залишилися на ніч в ОВС.

Офіційний представник ЄС Майя Косьянчич від імені ЄС закликала владу Росії дотримуватися міжнародних зобов'язань під час проведення місцевих виборів, які відбудуться у вересні.