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 За кордоном
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Все про:арешт (991) Москва (593) протест (938) Клімкін (1482)

 Клімкін закликав ПАРЄ відреагувати на масові арешти протестувальників у Москві

На думку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, в Кремлі добре чують кроки "примари свободи".

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що щорічно в РФ зростає кількість затриманих під час акцій протестів із застосуванням сили. "Страшна російська реальність і арифметика. Мабуть, скоро посадять пів Москви", - припустив Клімкін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протести в Москві: у ЄС засудили масові затримання і "непропорційне застосування сили"

"Деякі європейські політики аргументували повернення РФ до ПАРЄ турботою про російське громадянське суспільство. Дуже хочеться почути їх думку після вчорашніх масових арештів, коли більшу частину представників цього громадянського суспільства кинули за грати", - зазначив дипломат.

Клімкін закликав ПАРЄ відреагувати на масові арешти протестувальників у Москві 01

Нагадаємо, на акції за вільні вибори в Москві 27 липня затримали понад 1300 осіб. Щонайменше 152 людини залишилися на ніч в ОВС.

Офіційний представник ЄС Майя Косьянчич від імені ЄС закликала владу Росії дотримуватися міжнародних зобов'язань під час проведення місцевих виборів, які відбудуться у вересні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140035
 
 
 Топ коментарі
 
в темах про русню та її злочини воно ПАСЕ задніх.
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Порох з Волкером обговорюють союз США і України. Zе на "Лізі сміху" цілує свого лисого. Нагадайте, хто у нас щас президент ?
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Климкин правильно делает.
Показивает ПАРЕ кого они вернули...
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Що нам до росії та ПАРЄ, яке повернуло росію? У нас створюються ситуація, яка подібна російській🙄
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невже українські хлопці на подібних мітингах теж будуть витримувати побиття? Фотки спалених воронків, БТР, баррикад, фінгали на обличчях ментів і фанерні щити від куль свідчать про зворотне. Навряд чи українців покинув дух свободи, imho
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Між іншим: "Израильские ВВС на F 35 свободно прошли над Сирией вошли в небо Ирана сделав разведку местности и свободно вернулись на базу. Российско-сирийское ПВО с С 300/400 не заметили F 35 в сирийском небе подтвердив свою бесполезность." -

Selvestor Vivat
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Мені якось трохи моторошно від цього фото. Кожному москвичу під ніс показати б
Климкин призвал ПАСЕ отреагировать на массовые аресты протестующих в Москве - Цензор.НЕТ 6806
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вроде порохоботов никто не угнетает, к чему такие опасения?
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в темах про русню та її злочини воно ПАСЕ задніх.
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Порох з Волкером обговорюють союз США і України. Zе на "Лізі сміху" цілує свого лисого. Нагадайте, хто у нас щас президент ?
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Кернес почав українською вести засідання міськради...потім прийде у вишиванці...в шароварах...з шаблею...і буде казати Добкіну - тобі грошей не дадуть! в тебе морда єврейська!...
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И что? Ему надо со всеми желающими туда ездить? Напомните мне, когда Порошенко соизволил первый раз в АТО поехать?
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В бою, когда командир больной на голову, заменяет тот, кто может выполнять его функции...
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Климкин правильно делает.
Показивает ПАРЕ кого они вернули...
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правильно-то правильно; але ПАРЄ мало би відреагувати і без його нагадування...
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И не поверь теперь , шо он зять московского генерала . Климкин призвал ПАСЕ отреагировать на массовые аресты протестующих в Москве - Цензор.НЕТ 1024
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павлухе надо срочно становиться министром иностранных дел рф
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Не , он матюков не изучал и джинсы утюгом не гладил . Пиджак - только в стиральной машине , так жена приказала .
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а на водометы и газы против выступления желтых жилетов он отреагировать не призывает ?
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Навіщо? Кацапня має страждати. Митіщинська поетеса Кутузова-Желтова напейсала чіткий меседж - ИДИТЕ ПРОЧ ПАСИТЕ ГУСЯ Залишається від себе додати в її стилі:

Грозит домоклова бутылка,
Кто за печеньки и Майдан -
Всех разстрелять бы по затылку
И автозаком в Магадан!

Климкин призвал ПАСЕ отреагировать на массовые аресты протестующих в Москве - Цензор.НЕТ 6328
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И апел син что вы сожравмши,
Под лючный пиндос наколол,
Но хватит вам - мой мозг уста мший
И сани тар зовёт мне на укол...
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Зря, зря. Эти типчики приютили беркутовцев? Теперь пусть наслаждаются. Я где-то на форуме решил поддержать "Великую Россию" , типа- "Беркут - Беркут", оне обидились
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а шо им реагировать ?россиянам это нравится ,они любят садомазо шо вы их хотите от любимого занятия оторвать? от климкин,, какой нехороший скажут в кацапланде ,,,не отрывайте их от истязаний не нужно!!! виноватым станите )))
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Це якесь кидалово. А де використання нанотехнологій у боротьби одних ватніків з іншими ватніками?
Климкин призвал ПАСЕ отреагировать на массовые аресты протестующих в Москве - Цензор.НЕТ 6559
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Да. А в ЕС зарплаты от 1000 евро.
Экологически чистые продукты
Отдых в Хорватии Италии. - шикарные автобаны
Национальные праздники с песнями и вином
Детям в школе преподают три европейских языка
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І Клімкін тут, в своєму FВ, і колеги-юзери говорять про "повернення РФ до ПАРЄ" - і цим самим спотворюють дійсність. Тому що насправді ніхто нашого ворога до ПАРЄ не повертав, вони там були з моменту вступу безвилазно. Просто-напросто з 2014-го року вони були позбавлені права голосу та виступу на сесії ПАРЄ (а в комітетах мали таке право). А параша натомість в знак шантажу не брала участі в ПАРЄ зовсім від слова "абсолютно".
Тому насправді цього літа ********* повернули лише право голосу... щоб вони зайшли в ПАРЄ... мовляв, щоб мати змогу на них впливати... І що - впливають? От то-то...
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Мытищинская поэтэсса ! Откуда они там берутся ? Это чья то содержанка , которой стало скучно целыми сутками напролёт быть официанткой на кухне , дурой в гостях и шлюхой в постели и она стала жечь бумагу слогом Маяковского , чтоб её заметили ?
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Рашка в ответ укажет на разгоны и аресты во Франции и пошлет подальше.с подобными претензиями.
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так...були такі слова путіна - ви хатіті как в паріже?!
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А чого він такий стурбований??
Комусь з рідняков фаберже прищемили?
🤔
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Климкин нахрен тебе кацапы нужны?!! Что не видно что это скот безмолвный ,собаки сутулые!!!
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ПАСЕ дипломатично отреагировало, прислав Клим(Чугун)кину великолепное немецкое средство по уходу за изделиями из цветных металлов, выразив искреннюю надежду, что в чистке тестюхиной Российской медали «За возвращение Крыма» Клим(Чугун)кин достигнет уровня состояния поверхности главного зеркала телескопа «Хабл».
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