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 Суспільство
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Все про:УПЦ МП (556) церква (379) Епіфаній (176) ПЦУ (413)

 З часу створення ПЦУ до неї приєдналося понад 500 парафій Московського патріархату, - Епіфаній

З моменту створення Православної церкви України до неї приєдналося понад 500 парафій Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній на брифінгу 28 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він зазначив, що процес дещо сповільнився у зв’язку з виборами, але висловив переконання, що згодом динаміка переходів поновиться.

"Загалом протягом більше ніж півроку до Православної церкви України приєдналося більше 500 парафій з боку Московського патріархату. Зараз бачимо, що процес трішки призупинився, але все одно він відбувається. По декілька парафій вже оформлюють юридично свій статус у ПЦУ, але я вірю, що в подальшому поступово завершиться вся епопея виборча, передвиборча, люди заспокояться і будуть і надалі приймати рішення колегіально, на зборах, більшістю голосів про приєднання до нашої визнаної Православної церкви України", – сказав Епіфаній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грецька (Елладська) церква де-факто визнає автокефалію ПЦУ, - Епіфаній

При цьому УПЦ (МП) заявляла, що за результатами 2018 року мала в розпорядженні 12 092 парафій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140034
 
   
 Топ коментарі
 
Те що ЗЕ не привітав Українців з Днем хрещення Київської Руси, показує те, що він слуга не українського народу, а якогось іншого!
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Ох и балабол.Сегодня искал кол-во приходов МП и на оф сайте ПЦУ была цифра 300.
По другим статистикам от 30 до 150.
Итог:
ПЦУ-7000 приходов
УПЦ МП-около 15000.
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Пускай будет как тебе нравится-РПЦ.И что это меняет?
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Те що ЗЕ не привітав Українців з Днем хрещення Київської Руси, показує те, що він слуга не українського народу, а якогось іншого!
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З чим привітати? Не всі українці релігійні. Не всі релігійні ортодокси. Когось треба привітати з Рамаданом, когось з чимось ще...
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Вони без хазяїна не можуть.

Тому лише на ракці може бути культ особи. Це в них у скрєпах.
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Театр абсурду--Свинарчука,через якого так постраждав рейтинг Порошенка,зараз призначили делегатом в ПАРЄ від "слуги народу".
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Серйозно? Так може Свинарчук уже років п'ять в Слугє Народа і зараз отримав нагороду?
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был двойным агентом--типо участвовал как друг пороха в коррупционных делах по тайному заданию бени)))
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Если исходить из сообщений того же ЦН о количестве УПЦ МП в количестве более 10000 то эта цифра не вдохновляет.Лучше промолчать,чем давать повод на этом спекулировать.А мы даём и они будут спекулировать .Мы даём повод толи от большого ума,толи умышленно.
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пипит епифашка и глазом не моргнет, а щечки так жирком и лоснятся, а с бороденки сало капает
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Ох и балабол.Сегодня искал кол-во приходов МП и на оф сайте ПЦУ была цифра 300.
По другим статистикам от 30 до 150.
Итог:
ПЦУ-7000 приходов
УПЦ МП-около 15000.
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Чому ти називаєш Російську Православну Церкву МП? ти за ЗЄЛЄНСКАВА галасавал?
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Пускай будет как тебе нравится-РПЦ.И что это меняет?
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во во, никакого МП не должно быть, это просто УПЦ С момента создания ПЦУ к ней присоединилось более 500 приходов Московского патриархата, - Епифаний - Цензор.НЕТ 2811
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Ниочем, около 4% и уже переходы прекратились, непризнание и раскол популярности не прибавляют.
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Ну как то из более чем 12 тыс. 500 за пол года маловато...
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К раскольникам сколько угодно может присоединяться не стойких в вере попов и граждан, вопрос в том, сколько имущества при этом удастся украсть. При наличии хоть какой то законности забирать имущество всяческих ООО и ФЛП, на которых оформлено все добро УПЦ, решением каких то рядом живущих босяков совсем не просто.
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