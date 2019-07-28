 З часу створення ПЦУ до неї приєдналося понад 500 парафій Московського патріархату, - Епіфаній

Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній на брифінгу 28 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він зазначив, що процес дещо сповільнився у зв’язку з виборами, але висловив переконання, що згодом динаміка переходів поновиться.

"Загалом протягом більше ніж півроку до Православної церкви України приєдналося більше 500 парафій з боку Московського патріархату. Зараз бачимо, що процес трішки призупинився, але все одно він відбувається. По декілька парафій вже оформлюють юридично свій статус у ПЦУ, але я вірю, що в подальшому поступово завершиться вся епопея виборча, передвиборча, люди заспокояться і будуть і надалі приймати рішення колегіально, на зборах, більшістю голосів про приєднання до нашої визнаної Православної церкви України", – сказав Епіфаній.

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При цьому УПЦ (МП) заявляла, що за результатами 2018 року мала в розпорядженні 12 092 парафій.